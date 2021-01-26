В D-классе автопроизводители в двухтысячные по-разному старались привлечь клиента. Кто-то, как Nissan с Teana, предлагал полноприводные версии. Кто-то, как Ford с Mondeo, добавлял возможность выбора кузова универсал. Кто-то, как Volkswagen с Passat Alltrack, расширял гамму за счет «кросс-версии». Но Opel, пожалуй, превзошел всех. Его Insignia предлагалась в трех типах кузова и с двумя типами привода, а вдобавок имела не только кросс-исполнение Country Tourer, но и заряженную версию OPC. Все это, правда, не помогло ни модели, ни бренду в целом, так что сейчас выбрать для себя вариант по душе из этого многообразия можно только на вторичном рынке. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен так же широк, как и выбор: цены на обычные переднеприводные машины начинаются с 500-600 тысяч, а за хороший экземпляр с полным приводом просят от миллиона и выше. Давайте взглянем, за что эти машины покупали новыми, каков ассортимент на вторичном рынке и на что нужно обратить внимание при покупке.​

Как ни странно, Insignia, несмотря на все свои технические изыски и преимущества, продавалась неважно. Пока конкуренты в лице тех же Passat, Mondeo, Mazda 6 и Superb расходились тиражами по 5-15 тысяч, Opel не продал в России и 15 тысяч машин до рестайлинга 2013 года. И дело не в ценах: да, за версию OPC просили 1,6 миллиона рублей, а за кросс-универсал Country Tourer, появившийся после рестайлинга, от 1,3 миллиона, но прайс-листы на обычные версии начинались примерно с 750-800 тысяч рублей. Отчасти причины низкого спроса списывали на отсутствие автоматических трансмиссий в недорогих исполнениях с базовыми двигателями – автомат поначалу был доступен только с мощными турбомоторами. После рестайлинга эту оплошность исправили, но было уже поздно: обновление пришлось на 2013 год, а в начале 2015 Opel уже объявил об уходе с нашего рынка. При этом многие владельцы Insignia, особенно полноприводных, до сих пор жалеют об этой утрате, считая, что это была одна из лучших моделей на рынке, равнозначной замены которой попросту нет. Чем обернется поиск такого «лучшего автомобиля» в подержанном виде?



Opel Insignia 2008–16

Учитывая, что к нам Insignia пришла в 2010 году, а ушла в 2015, машины еще не назвать очень старыми, и серьезные кузовные проблемы практически не встречаются. В основном с дефектами успешно борются на ранней стадии, а оцинковка дает шанс успеть это сделать даже не самым расторопным владельцам. Однако вероятность встретить недостатки вполне есть. Пороги, например, весьма охотно облезают и ржавеют в зоне пескоструя за передними колесами, и там же расположено отверстие крепления подкрылка, так что эту зону лучше не запускать, чтобы не допустить гнили. А без передних брызговиков страдает не только порог, но и нижняя кромка переднего крыла. Кромки арок практически всегда имеют сколы и довольно быстро начинают ржаветь, так что перекрашенные из-за них арки и даже крылья целиком – дело обычное. Главное, чтобы попадание в цвет было качественным. Крылья, кстати, перекрашивают еще и из-за сколов на стыках с бамперами, которые тоже нередки. Также на предмет коррозии стоит осмотреть машину снизу: точки крепления подрамников, сами подрамники и днище не должны быть побиты ржавчиной и эксплуатацией, особенно у полноприводных машин.

Фронтальная часть машины традиционно собирает сколы и притертости. Капот здесь алюминиевый, что не исключает возможность его коррозии. А по неоригинальному стальному капоту, кстати, можно опознать машину после фронтального ДТП. От осмотра рамки лобового стекла, где могут быть сколы, можно переходить к крыше, где у Insignia есть неожиданная врожденная болезнь. Водостоки здесь не имеют пластиковых молдингов, и в них можно встретить ржавчину – от отдельных очагов до рыжей полосы по всей длине крыши. Сзади у седанов и хэтчбеков в зоне риска широкая хромированная полоса на крышке багажника и зона вокруг нее, а на универсалах, где площадка номерного знака вынесена на багажную дверь – еще область вокруг нее.

Opel Insignia Country Tourer 2008–16



Учитывая массовость модели, говорить о сложности поиска кузовных деталей не приходится, но это не значит, что восстановление машины после ДТП будет откровенно дешевым. Например, фары стоят от 10-15 тысяч, за которые можно купить неоригинальную галогеновую оптику, до 40-60 тысяч за оригинальный адаптивный ксенон AFL+, для которого замен не найти. Передний бампер можно купить за 10 тысяч, но решеточек, молдингов и накладок может набежать еще на 20-30. Переднее крыло доступно за 2,5 тысячи, а вот капот за 10 тысяч будет стальным – алюминий потянет уже на 25-30 тысяч. А при выборе лобового стекла стоит уделить внимание деталям вроде набора датчиков: неоригинальное стекло стоит от 5-7 тысяч против 30-50 за оригинал, но важно подобрать нужное.

Подвески у Insignia представлены МаФерсоном впереди и многорычажкой сзади, причем конструкция задней подвески зависит от типа привода. Сложностей с подвеской не так много, хотя немцы в погоне за лучшими внедрили кое-что дорогое и современное: адаптивную подвеску FlexRide. Если хотите машину с ней, внимательно осматривайте амортизаторы и проверяйте работу электроники управления подвеской на ходу. Цена ошибки здесь довольно высока: 25-35 тысяч за оригинальный амортизатор без альтернативных вариантов, в то время как «обычный» оригинал обойдется вдвое дешевле, а качественный неоригинал можно купить за 5 тысяч. Впрочем, адаптивная подвеска была опцией, да и возможность отказаться от нее в процессе владения всегда есть. В остальном же обслуживание и ремонт ходовой части не слишком разорительны. Например, передняя шаровая опора штатно меняется вместе с рычагом, но рычаг можно купить за 3-5 тысяч. Задние рычаги стоят по 3-5 тысяч, хотя на полноприводных машинах цены могут быть гораздо менее гуманными. Отчасти здесь выручает то, что доступны сайлентблоки. Кстати, при подборе деталей, особенно для задней подвески, стоит быть внимательным: конструктивно ходовая часть не изменилась с рестайлингом, но детали поменяли. Ступичные подшипники начинаются с 3 тысяч, а расходники вроде стоек стабилизатора традиционно копеечные.

Opel Insignia 2008–16



Тормозная система у Insignia вполне обычная, и здесь обошлось без дорогих решений. Исключением можно назвать разве что тормоза версии OPC: здесь одни только передние перфорированные тормозные диски диаметром 355 мм обойдутся более чем в 20 тысяч за штуку даже в неоригинальном исполнении от Brembo или Magneti Marelli. В остальном же все вполне обычно, хотя тормоза, несмотря на механизм с плавающей скобой во всех гражданских вариантах, все равно отличаются в зависимости от мотора: это могут быть диски на 296, 321 или 337 мм. Сзади же на мощных турбированных машинах применены вентилируемые диски вместо цельных. Однако цены на все расходники в любом случае остаются приемлемыми: 2-5 тысяч рублей за диск и тысяча-полторы за комплект колодок.

Opel Insignia OPC Sport Tourer 2008–16

Усилитель руля даже на рестайлинговой Insignia в России остался гидравлическим – с этим связано отсутствие активных помощников водителю. В обслуживании и ремонте, впрочем, это сулит только плюсы: вместо дорогой рейки и электромотора, которые имеются у версий с электроусилителем, здесь восстановленную рейку можно купить за 20-30 тысяч или отремонтировать свою за те же деньги. Насос и вовсе стоит 15 тысяч в оригинальном исполнении и от 5 тысяч за заменитель. Так что проверить уровень и чистоту масла в системе стоит, однако выявленные проблемы – это повод для торга, но не отказа от покупки.



Одной из изюминок Insignia был полный привод, и сейчас он тоже может быть одним из важных факторов для покупки. Особенно с учетом того, что здесь, в отличие от других моделей вроде Mokka, применена не обычная электромагнитная муфта, а Haldex четвертого поколения. Система работает быстро и весьма надежна – конечно, при условии регулярной замены масла хотя бы раз в 50-60 тысяч километров. Проверить при покупке стоит и ее, и опциональную электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала. Учитывая такой набор, не приходится удивляться тому, что многие владельцы были в восторге от своих машин. Правда, сейчас придется выяснять, все ли были в таком же восторге при их обслуживании.

Opel Insignia Country Tourer 2008–16



Как мы помним, базовым вариантом трансмиссии была ручная коробка передач, которую многие не хотели, и вторичный рынок наглядно отражает эту нелюбовь: машин с МКП в продаже всего около 30%. Бензиновые версии оснащались шестиступенчатой коробкой с индексом F40, которую можно считать хорошим вариантом. Конечно, послушать ее на подъемнике стоит, попутно проверив состояние сальников и чистоту масла, но в целом ей не свойственны проблемы с подшипниками, как, например, у M32. А вот экономия от обладания машины с механикой не так велика, как хотелось бы. Двухмассовый маховик здесь стоит 30 тысяч, что сравнительно дешево, но комплект сцепления обойдется еще в 20 тысяч, так что единовременное вложение в 50 тысяч без учета работы кому-то может показаться большим. С дизельными моторами работает вышеупомянутая коробка M32, более проблемная и требовательная к обслуживанию, но у нас сочетание «дизель и механика» практически не встречается, так что в очередной раз вспоминать ее врожденные особенности не придется.

Opel Insignia 2008–16



Желанной альтернативой механике был автомат: это либо AF40-6, она же TF-80SC от Aisin, либо 6T45 совместной разработки GM и Ford. Первую можно считать более предпочтительным вариантом. Пусть она и относится к современным АКП со сложным управлением, агрессивной работой блокировки гидротрансформатора, высокими рабочими температурами и большой чувствительностью к чистоте масла, но хорошее обслуживание и умеренная езда могут продлить ее жизнь до 200-250 тысяч километров. Вторая потенциально более капризна – подробно о ее особенностях мы писали, к примеру, в обзоре подержанных Opel Astra J. Здесь к недостатку охлаждения, высокой температуре и быстрому загрязнению масла добавляются механические недостатки, проблемы с соленоидами и так далее. В общем, на диагностике не стоит экономить при покупке машины с любой из автоматических коробок, но в случае со второй лучше начинать заблаговременно копить на ремонт.

Opel Insignia 2008–16



Моторов Insignia получила целую россыпь, причем с рестайлингом претерпела изменения и моторная гамма. Поначалу атмосферных вариантов было два: A16XER и A18XER на 1,6 и 1,8 литра соответственно. Оба относятся к «старой гвардии» опелевских моторов, простых и надежных, и их единственным недостатком можно считать невыдающуюся динамику: 140 и уж тем более 115 атмосферных сил и 155-175 Нм было маловато машине с массой в полторы тонны. Ну и об автоматической трансмиссии с ними не могло идти и речи. Наддувный 1,6-литровый мотор – это A16LET, тоже выходец из старой школы, но оснащенный наддувом и несколько потерявший в надежности. На Corsa OPC его более форсированная версия A16LER страдает от проблем с недостаточной смазкой вкладышей четвертого цилиндра и его перегревом, что обычно кончается задирами и переборкой. В остальном же мотор неплох и недорог в содержании, хотя требователен к качеству смазки и топлива – опытные владельцы кормят его исключительно 98-м бензином. Еще более мощный вариант – двухлитровый A20NHT на 220 сил: здесь уже есть и турбина twinscroll с двумя «улитками», и непосредственный впрыск, так что, несмотря на общую удачность мотора, затраты на потенциальный ремонт выше. Ну а венчали моторную гамму 2,8-литровые V6 с индексами A28NET/A28NER в двух вариантах форсировки: 260 сил на обычных машинах и 325 в версии OPC. Эти двигатели тоже вполне надежны, а из слабых мест можно отметить разве что ресурс ГРМ и высокую рабочую температуру. Однако сейчас, спустя 7-10 лет эксплуатации, очень многое будет зависеть от того, как их обслуживали и как эксплуатировали. Если вы готовы платить 50 тысяч транспортного налога и у вас достаточно денег на обслуживание, Insignia OPC можно считать очень хорошим вариантом быстрой машины на долгий срок. Главное – найти хорошо сохранившийся автомобиль.

Opel Insignia 2008–16



После рестайлинга 1,6-литровый атмосферный мотор ушел из гаммы, а ему на смену пришел 1,4-литровый наддувный A14NET. Он относится к малообъемному семейству Family 0 и сохранил чугунный блок и простой распределенный впрыск, а ГРМ тут цепной, а не ременной. Его можно считать хорошим выбором: тянет он лучше атмосферников, а в содержании дороже разве что на стоимость турбины. Основным нововведением же стал 1,6-литровый мотор A16XHT с маркетинговым именем SIDI, указывающим на непосредственный впрыск. Он тоже не проявил себя как проблемный, да и в новейшие тенденции не ударился: например, облегчением в ущерб прочности здесь не занимались и даже сохранили чугунный блок. Однако стоит помнить, что с учетом возраста потенциальные вложения могут быть побольше: ТНВД, форсунки и наддув рано или поздно потребуют денег. Зато динамика машины с таким мотором уже вполне достойная, а расход топлива умеренный.

Пару слов можно сказать о дизелях, которые у нас не очень популярны, занимая около 20% вторичного рынка. Основную массу предложений составляет вариант A20DTH на 160 л.с., а в целом все моторы имеют объем в 2 литра и относятся к семейству Multijet разработки Fiat-Chrysler. Дизели тоже можно считать неплохим выбором для Insignia: врожденных серьезных проблем они не имеют, а главный вопрос с учетом возраста – состояние и остаточный ресурс топливной аппаратуры и наддува.

Opel Insignia Country Tourer 2008–16



Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями выбора подержанных Insignia, можно попытаться сформировать портрет хорошего экземпляра. Учитывая, что откровенно неудачных моторов тут нет, вполне можно выбирать машину, исходя из собственных пожеланий к динамике и стоимости содержания. Те, кто ищет машину на долгий срок, могут обратить внимание на атмосферные моторы, жертвуя динамикой. Те же, кто хочет получить приличную динамику, предпочтут автомобиль с турбомотором на 1,6 или 2 литра. Располагая миллионом, можно выбирать ухоженный экземпляр от первого владельца – примерно вот такой.

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Те, кто готов добавить немного денег, могут поискать тот самый полноприводный универсал Country Tourer, так горячо любимый владельцами. Здесь тоже есть шансы найти хорошую машину – вот один из вариантов.



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Ну а те, кто готов хорошо платить за сочетание выдающейся динамики и практичности, обратят внимание на автомобили линейки OPC, тем более что в ней были не только седаны, но и универсалы. И здесь тоже еще есть шансы найти машину от первого хозяина – например, вот такую. Правда, цена ошибки здесь уже гораздо выше, так что проверять автомобиль перед покупкой нужно максимально тщательно. Хорошим подспорьем в этом будут специальные сервисы, такие как Автотека, где можно проверить и аварийную историю, и зарегистрированные пробеги, и наличие ограничений, и многое другое. И если вдобавок к этому вам немного повезет, то, возможно, вы тоже не сможете найти равноценной альтернативы быстрому и красивому универсалу или седану.

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