Российскому рынку, лишившемуся в 2009 году бэушных иномарок, которые больше невыгодно было возить из Европы, США и Японии, нужна была максимально дешёвая, но хотя бы современно выглядящая машина. И рынок получил её, пусть и с двухлетним опозданием. Первая машина для десятков тысяч людей, полигон для испытаний сомнительных тюнинговых решенией, набор для «допила напильником по месту»… Мы долго не решались написать про Гранту. Но сейчас, когда реальные доходы в очередной раз (хотя, казалось бы, куда ещё) упали, изначально очень дешевая и простая машина становится как никогда актуальной. Можно ли связываться с ней или лучше подкопить на Логан или Солярис?

Техника



Лада Гранта представляет собой последнюю инкарнацию шасси ВАЗ-2108. Тут сохранились основные решения кузова и подвески… да и набор агрегатов как раз такой, как был задуман для первого серийного вазовского переднеприводника. Гранта считается развитием проекта Калина, но это скорее «развитие наоборот».

Модернизация направлена в первую очередь на создание максимально практичного и бюджетного варианта машины на основе того же кузова и агрегатов. Внешне более новая модель даже на момент выпуска смотрелась не хуже «прародителя» за счет усилий дизайнеров, но прямое сравнение легко ставит все на свои места. Каждый элемент машины оптимизирован по принципу «а нужно ли так дорого, давайте проще!». И вот уже тут стоит старый добрый гидрокорректор фар, простые кресла, дубовые обшивки дверей, нет лишней кнопки открытия багажника, руль из самой дешевой пластмассы, не предусмотрено локеров и еще кучи не видимых на фото «мелочей». Зато цена варианта «стандарт» была лишь на 30 тысяч рублей выше, чем у 2107, уходившей на покой в том же 2011 году.

Но поскольку в 21 веке требования к комфорту и безопасности подросли, то на Гранте есть и подушки безопасности, и АКП, и кондиционер. Правда, не во всех комплектациях, поскольку самой бюджетной версии положена только одна подушка, водительская. Ну а снизу все так же, как и 35 лет назад.



Передняя подвеска с рычагом-растяжкой и «крабом», сзади такая же балка, и все так же нет подрамника. В рулевом управлении по-прежнему простая рейка (ЭУР – это скорее надстройка для рулевой колонки), а в моторном отсеке вас ждет мотор, весьма похожий на 2108, разве что без карбюратора.

Схема электроники от самой первой Калины несильно отличается от десяточной. Разве что с 2013 года появился ЦБКЭ, многократно проклятый поначалу, он же блок комфорта на немецких моделях или BSI, если речь о французских авто. Он же интеллектуальный хаб питания и управления вспомогательных систем. Впрочем, обо всём по порядку...

Таймлайн

11 мая 2011 года. Дебют Гранты.

16 мая 2011 года. Начало производства. Базовый мотор 11186 1,6 литра 87 л.с. для комплектаций «Норма» и «Люкс», для «Стандарта» оставили старую версию мотора 11183-50 мощностью 82 л.с, конструктивно отличающуюся в первую очередь поршневой группой российского производства и более простым механизмом ГРМ без автоматического натяжителя и отсутствием герметичного кожуха. Анонсирована версия «Спорт» с мотором 120 л.с., МКП со спортивным рядом и перенастроенной подвеской.

Июль 2012 года. Представлена версия с 16-клапанным мотором 21126 98 л.с. и версия с АКП.

Март 2013 года. Представлен вариант кузова – пятидверный лифтбек.

Осень 2013 года. Появление двигателя 21127 мощностью 106 л.с. для версий с МКП. Появление блока ЦБКЭ на машинах комплектации «Люкс». Поступление в продажу долгожданных версий «Спорт», мощность 118 л.с., изменения внешнего вида, интерьера, новая подвеска.

14 мая 2014 года. Начат выпуск машин с кузовом лифтбек.

Август 2018 года. Рестайлинг модели и объединение с линейкой Калины. Появление в линейке новых кузовов «хэтчбек» и «универсал», полное обновление оборудования, внешнего вида и приборной панели по образцу Калины. Появились задние подкрылки, а в топовых комплектациях стали доступны такие опции, как круиз-контроль и датчик дождя.

Кузов

Внешние панели

Найти старую Гранту без коррозии не так уж просто. Мелкие жучки на машинах выпуска до 2017-2018 годов могут появляться везде. А вот отыскать вариант с серьезной коррозией, напротив, можно легко и непринужденно. Машина не гниет, как классические Жигули, но слабых мест у нее хватает, а ЛКП тоненькое.

Одностороняя оцинковка почти всех кузовных панелей позволяет неплохо сохранять кузов в целом, но обидные просчеты в конструкции сводят на нет усилия металлургов. Зачем на всех машинах до 18 года выпуска внутри двери на голый металл наклеена собирающая влагу пластина «шумоизоляции», под которой дверь интенсивно ржавеет, совершенно не понятно. Если до 3 лет ее не снять, то можно ждать «жучков» снаружи двери, причем они будут сразу сквозные.



Почему край переднего крыла выполнен с полочкой, при том что локера внутри арки нет и вся грязь скапливается в загибе, тоже неясно. Разумеется, крыло очень быстро прогнивает насквозь по кромке.



Сзади кромка тоже ничем не защищена, и локера нет, но кромка реализована иначе, и подгнивает она меньше. Капот ржавеет из-за плохой сварки и тонкого металла, каркас отходит от внешней панели, а влаги тут хватает, так что передняя кромка прогнивает изнутри.

Коррозия у дверных ручек предсказуема, конструкция царапает кромку ЛКП в отверстии, да и усилия тут немаленькие, особенно на задних дверях, «спасибо» неудачной конструкции замка. Двери также корродируют по нижней кромке, потому что внутри мокро. Верхний уплотнитель стекла сделан дешево и ненадежно.

Сзади ржавеют швы под бампером, потому что их расположили аккурат рядом с местом соприкосновения верхней кромки бампера и крыла, где скапливается грязь. Да и сверху, на полочке у верхней кромки багажника, швы тоже корродируют, потому что снег и лед зимой забиваются по крышку и царапают ЛКП.



Сколы и ржавчина панели крыши над лобовым стеклом тоже почти обязательны, металл тут не оцинкован, а сколы случаются регулярно. Крышка багажника тоже страдает, рыжея по нижней кромке и в местах контакта с уплотнителем, где стирается краска. Добавим к этому в целом слабое ЛКП, не очень равномерное и совсем уж тонкое в проемах, без попыток усилить его бронепленкой даже на порогах, где свирепствует пескоструй.

Получается, что шансы на счастливую жизнь у машины не очень велики, если только первый владелец не озаботился всемерным усовершенствованием и не залил во внутренние полости кучу хорошего антикора, не заменил шумоизоляцию с удалением старых влагосборников в дверях, не проклеил все точки, где пластик трет по металлу, не озаботился мастикой под ковры салона и на днище кузова, не поставил дополнительные уплотнители на двери, чтобы грязь не собиралась там килограммами…



Создатели явно рассчитывали на эксплуатацию в течение 5-6 лет, после чего машину предполагалось варить, латать и антикорить. Ну а в более южных и сухих регионах, нежели Петербург и Москва, на которые и приходится большая часть продаж, кузов и так неплохо справляется с коррозией.

Снизу

У экземпляров возрастом 5+ лет есть смысл серьезно проверить кузов снизу, а не только кромки арок. Как и у многих ВАЗов, днище неплохо прикрыто «шубой» из мастики, но на Гранте слой покрытия тоньше, и ни о каких штатных локерах, как уже было сказано, речи не идет.

Основное внимание стоит уделить аркам, местам пескоструя и точкам сбора грязи. В основном, опять же, в колесных арках, в щелях между крылом и передней панелью и у точек креплений пружин сзади. У многих машин почему-то есть поверхностная коррозия по низу передней панели и до точек установки «крабов». А еще ржавеет там, где выхлоп близко подходит к кузову, особенно сзади, под багажником.



У машин первых выпусков стоит серьезно проверять лонжероны пола и точки крепления задней балки (даже если нет следов ДТП), полы под ногами водителя и пассажира, точки сварки передней панели и моторного щита.

Легкая поверхностная коррозия панелей, не защищенных мастикой – не криминал, это как раз типично для машины. А вот провисающий слой мастики и перфорация тонких элементов – это уже повод отказаться от покупки. Ну если, конечно, вы не рассчитываете «укатать» машину до сдачи в металлолом в ближайший год.

При малейших сомнениях в наличии ДТП стоит проверять буквально все швы кузова, ибо металл достаточно тонкий, а герметик плохой – последствия удара могут быть самыми неприятными.



В целом всё не так плохо, как было с Жигулями в 90-х и начале 00-х. Гранты ржавеют плюс-минус так же, как Логаны или Поло седан, возможно – немного хуже. То есть без полноценного придирчивого осмотра на подъёмнике нельзя, но шансы найти «живой» вариант достаточно высокие.



Оборудование кузова

Бамперы из картона и без толкового каркаса, простенькие по конструкции фары, быстро ржавеющий тоненький выхлоп, царапающееся лобовое стекло, плохие уплотнители, отвратительная работа задних дверных ручек и еще миллион претензий вполне обоснованы.

Тут и замки ломаются при пробегах меньше сотни тысяч, и моторчики в зеркалах закисают, и трапеция дворников выходит из строя регулярно, и моторчик, потому что на них сверху постоянно льет вода с лобового стекла... Во всём виден подход «и так сойдёт».

Если хотите, чтобы всё было как на приличной машине, то вложитесь душой и руками. Приклейте уплотнители, благо их выпускают в виде дополнительных комплектов. Срежьте кусок камеры у грузовика, прикройте механизм стеклоочистителя, а спустя 100 тысяч поменяйте шарнир. Поставьте LED-противотуманки, в продаже есть оригинальный жгут проводов и сами туманки, которые светят лучше штатного ближнего света. Доработать все не только можно, но и нужно, если хотите ездить хорошо.



Сиденья, обшивки, панели, бампера… Нет, до Solaris все равно будет как до Луны, но двери будут закрываться без скрипа, замки срабатывать легко, свет станет неплохим, не будет дуть в ноги на скорости и шуметь в ухо. Гранта за сравнительно небольшие деньги станет приятным автомобилем для тех, кто не может позволить себе новую иномарку и боится старой.



Салон

То, что салон у Гранты аскетичный, можно и не упоминать. Но владельцев он обычно устраивает, особенно если они пересели на Гранту с классических Жигулей или старой «десятки». Места много, приборная панель нарядная и хорошо читается, блок климата вполне функционален, печка дует… Перфекционисты и те, кто ездил хотя бы на Hyundai Accent 2000 года, будут страдать от отчаянно плохих и к тому же быстро теряющих форму кресел, низкого качества сборки и не только.

Сравнительно часто встречаются проблемы с забитым радиатором печки и поломками тяг. Первое – это из-за редкой замены антифриза и езды на грязной воде летом, а второе – просто потому что дёргают за ручки, а механизм достаточно слабенький.

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Электрика

Качество ВАЗовской электрики многократно прославлено в веках. Как сделать медные провода такими ломкими, а клеммы – такими ненадежными, знают только в Тольятти. Да, в целом машина вполне годится для эксплуатации, но все же стоит помнить закон Ома для участка цепи и знать, как течет ток, откуда берется и как проверить работу электрики. Еще желательно иметь простенький сканер для считывания ошибок, потому что проводка двигателя тут тоже... ВАЗовская.

Споры о том, что лучше, кронштейн генератора с натяжителем или без, ведутся владельцами Грант давно, но проблема на самом деле не в нем, а в том, что генератор имеет плохие подшипники и качеством не отличается. Он, конечно, носит гордую марку Bosch, но поставляется к нам из Индии. Аналог от КАТЭК\ КЗАТЭ обладает менее стабильным качеством реле-регулятора и сборки, зато подшипники и механическая часть у него сделаны лучше.

Про неудачное расположение и малый ресурс моторедуктора стеклоочистителя я уже писал выше, в части про оборудование кузова. Стартеры тоже служат не особо долго, но это не проблема – выбор восстановленных и новых хороший, а на вазовском моторе замену можно провести минут за 15 на улице.







У водительской двери постоянно ломаются провода в гофре, окисляются наконечники разъемов, сами разъемы сделаны из слабого пластика, они быстро деформируются, да и пластик становится хрупким. Сказывается и качество сборки – у новой машины могут быть поломаны защелки разъемов, вставлены не до конца, не обжаты как следует наконечники в разъемах.



Реле недорогие, но ресурс у них тоже ограниченный, не более 5-7 лет, так что имеет смысл держать несколько про запас. Модули зажигания и датчики после 5-7 лет стоит начинать менять превентивно, чтобы потом не тратить деньги в сервисах на «как бы диагностику».



Проводка у машин в комплектации «Люкс», а также всех машин с АКП и АМТ с 2013 года может иметь в составе уже дважды упомянутый выше блок ЦБКЭ. Понять, стоит ли он, достаточно легко: если при включении поворотников щелкает реле, то схема электрики простая, а если же щёлкает динамик, то стоит ЦБКЭ.





Идея с установкой блока, в котором объединяется коммутация слаботочных цепей, все таймеры и интеллектуальное управление вспомогательными системами, сама по себе отличная. Но качество реализации подкачало: блоки 21900-3840080-20 у машин в комплектации «Люкс» и 21900-3840080-10 у машин с АКП в комплектации «Норма» умирали достаточно быстро сразу с момента установки в середине 2013 года.



Горела транзисторная сборка, отвечающая за поворотники, часто с возгоранием, поскольку предохранителей на блок не пожалели, туда заходило несколько линий питания от 15А и выше. Позже блоку обновили прошивку, ограничив максимальный ток транзистора, а затем и вовсе поменяли на блоки 21900-3840080-50\21900-3840080-60, в которых такой беды быть не может. Цена блока очень щадящая, порядка 5 тысяч рублей, что в сравнении со 150-260 тысячами за функционально аналогичный блок SAM или блок комфорта на «немцев» тех же лет выглядит сущими пустяками.



Промежуточный итог

В общем и целом, Гранту брать можно, особенно если она не успела ещё сгнить. Сразу же имеет смысл озаботиться антикоррозийными мероприятиями, накупить запасных реле и прочих мелочей «в дорогу», заодно повесить чехлы на кресла, поставить музыку поприличнее… Всё в полном соответствии с традициями ВАЗоводства из 90-х и 2000-х, от которых Гранта по большому счёту ушла не очень далеко. В следующей части разберемся с ходовой частью, моторами и коробками. Ведь в дополнение к хорошо знакомым «восьмёрочным» решениям тут есть и модные «шеснари, и роботизированные коробки, и гидромеханические АКП.