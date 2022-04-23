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  • Лыжная фабрика: сможешь ли ты угадать автомобиль по его детали на передке

Лыжная фабрика: сможешь ли ты угадать автомобиль по его детали на передке

23.04.2022 364 0 1

В автомобильном сленге существует немало «жаргонных» словечек, с помощью которых знатоки обозначают элемент кузова или салона. «Ноздри» – это элементы радиаторной решетки BMW, «уши» – воздухозаборники классических заднемоторных Запорожцев, «сабля» – хромированная деталь на передке Лады Приоры… В этой терминологии свыше тридцати лет известна так называемая «лыжа» – деталь передка, обрамляющая фары и решетку радиатора в районе их стыка с передними крыльями и капотом. Это слово вошло в обиход автомобилистов с выходом короткокрылой «восьмерки». Однако в мире помимо ранних тольяттинских переднеприводников, существует немало других «лыжников». Сегодня мы предлагаем провести среди них перекличку, угадав марку и модель машины по её «лыже».

 
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