Мастер, химик, заправщик, ракетчик и не только: бесконечные военные профессии грузовика ЗИЛ-131

С появлением армейского грузовика ЗИЛ-131 на нём началось создание обширного семейства военной автотехники и всевозможных надстроек, количество которых исчислялось несколькими сотнями. С учётом же модернизации прежних систем, создания прототипов и их сборки в других странах это число достигало тысячи различных версий.

Не считая войсковых кузовов и радиотехнических систем, о которых мы успели сообщить, в состав специальной техники на шасси ЗИЛ-131/131Н входили различные мастерские, автоцистерны, аэродромные, химические и инженерные, средства перевозки ракет, боевые «Катюши» и даже машины для доставки хлеба.

Средства технического обслуживания и ремонта

Основу мобильных ремонтных средств Советской армии составляли комплексы подвижных мастерских ПАРМ с кузовами К-131 и КМ-131 для работы в полевых условиях. Из них в семейство машин технического обслуживания МТО вошли контрольные стенды, лёгкое слесарное, сверлильное, шлифовальное, сварочное и электротехническое оборудование, а также генераторы и 1,5-тонные краны.



Мастерская МТО-80 на базе ЗИЛ-131Н с кузовом КМ-131 для обслуживания автобронетехники (фото автора)

На ремонте автомобилей специализировались мастерские МРС, выполнявшие полный цикл от слесарных работ до зарядки аккумуляторных батарей. С середины 60-х выпускались ремонтно-механические мастерские МРМ с тяжёлым станочным парком для проведения работ по текущему и среднему ремонту практически всех видов автотранспорта.



Авторемонтная мастерская МРС-АТ с кузовом К-131 из комплекта ПАРМ-1М. 1978 год (фото автора)

Тяжёлый токарный станок в кузове КМ-151 комплекта ремонтно-механической мастерской МРМ-М2 (фото автора)

Автомобили топливной службы​

В небольшое семейство автоцистерн на базе ЗИЛ-131 входили как простые многоцелевые заправочные средства двойного назначения, так и унифицированные специализированные топливозаправщики со стальными или алюминиевыми ёмкостями вместимостью 4,0-4,4 тысяч литров, собственными насосными станциями, боковыми или задними блоками управления.



Войсковой топливозаправщик АТЗ-4-131 ёмкостью 4000 литров с боковыми отсеками для хранения рукавов. 1976 год

Автомобильная техника аэродромных служб​

Участие грузовиков ЗИЛ-131/131Н в выпуске аэродромного оборудования началось с его перестановки с автомобиля ЗИЛ-157, но в 70-е годы на нём были созданы новые конструкции мелкосерийного изготовления.

К наиболее востребованным относился малый аэродромный пусковой агрегат АПА-50М со вспомогательным двигателем в 200 сил для привода четырёх электрогенераторов суммарной мощностью 70 киловатт, обеспечивавших запуск авиационных двигателей и питание бортовых систем.



Серийная машина АПА-50М для электрического запуска авиационных двигателей

Более мощный агрегат АПА-80 с двумя консольными поворотными телескопическими стрелами был оборудован 210-сильным дизелем и генераторами, вырабатывавшими одно- или трёхфазный переменный ток разного напряжения.



Пусковой агрегат АПА-80 для одиночного или группового электростартерного запуска авиационных моторов

Кроме них в аэродромной службе трудились моторные подогреватели, кислородные станции, авиационные кондиционеры и тепловые машины для удаления наледи с самолётов.



Средства обеспечения ракетных комплексов

В этой области главным предназначением ЗИЛа-131 были многочисленные заправщики ракетным топливом, окислителем, кислородом и сжатым воздухом, оборудованные специальными кузовами, цистернами, компрессорами и средствами обеспечения безопасности при работе с токсичными компонентами.



Компрессорная станция УКС-400В для подачи сжатого воздуха Машина 9Г22 для заправки кислородом ракет комплекса «Круг»

Вторыми по значимости были автоматизированные контрольно-испытательные станции для регламентной проверки состояния, обслуживания и мелкого ремонта элементов мобильных ракетных комплексов, которые обычно производились в кузовах КМ-131 с домкратами для их вывешивания при работе.



Испытательная установка 9В819 с откидной рампой и ложементом для крепления ракеты комплекса «Точка»

Для нейтрализации компонентов ракетного топлива и токсичных отходов методом сжигания применялись особые фургоны со стальными кузовами, в которых находились камера дожига паров, форсунки для впрыска жидкого топлива, воздушный нагнетатель и вихревая камера сгорания с широкой дымоходной трубой.



Специальный фургон МДП-2 на шасси ЗИЛ-131 с пультом управления процессом сжигания опасных отходов

Особые машины-хранилища с подогревом кузовов применялись при транспортировке и сборке ядерных боеголовок, комплектации ракет и их испытаний. Для перевозки такелажного имущества применяли технологические автомобили с бортовыми кузовами и гидроманипуляторами.



Бортовой автомобиль 5Ю81М с гидрокраном для перегрузки имущества комплекса С-200 в финской армии

Машины войск химической защиты​

Для проведения обмывочных и нейтрализационных операций с ракетными системами применялась специальная машина 8Т311М, изначально созданная для ЗИСа-151 и выпускавшаяся заводом «Пожтехника» из Торжка.



Машина 8Т311М на шасси ЗИЛ-131Н для нейтрализации автотехники и вооружения от остатков окислителя. 1987 год

Новая авторазливочная станция АРС-14 служила для транспортировки, перекачивания и распределения по поверхностям различных территорий и помещений воды или химических растворов, обеспечивавших дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию военной техники, строений, участков местности и дорог.



Дегазационно-дезактивационная станция АРС-14 с цистерной вместимостью 2700 литров на базе ЗИЛ-131Н. 1987 год (фото автора)

Дезинфекционно-душевая установка ДДА-3 снабжалась двумя паровыми котлами, работавшими на твёрдом или жидком топливе, электрогенератором, дезинфекционными камерами и душевым отделением на 18 сеток, размещавшимся в трёх выносных палатках для работы под открытым небом.



Дезинфекционно-душевая установка ДДА-3 со специальным металлическим кузовом. 1980 год

Передвижная химическая машина ПРХМ-Д для ремонта приборов и средств бактериологической защиты (фото автора)

Инженерная автотехника​

На ЗИЛ-131 пришёлся расцвет советской инженерной автотехники для строительства наземных сооружений и мостов, поиска и опреснения воды, создания буровых станций, средств самоокапывания грузовиков, ускоренного минирования и уникальных полунаплавных мостов.

Модернизированная мачтовая буровая установка ПБУ-50М применялась для устройства временных или постоянных скважин и шахтных колодцев, а также поиска и добычи воды. По сравнению с моделью ПБУ-50 на ней стоял водяной насос, который использовался при подъёме воды из пробуренных скважин.



Модернизированная система инженерных войск ПБУ-50М в рабочем состоянии. 1980 год (фото автора)

Войсковая фильтровальная станция ВФС-10 для очистки воды от примесей и загрязнений, обеззараживания, обезвреживания и дезактивации базировалась в кузове К-131 автомобиля ЗИЛ-131 и двухосном прицепе с насосом и набором специальных реагентов и фильтров.



Войсковая фильтровальная станция ВФС-10 производительностью десять кубометров чистой воды в час

Съёмный минный заградитель УМЗ для дистанционного минирования местности помещался в кузове рядового грузовика ЗИЛ-131 с тентом и состоял из набора полноповоротных пусковых контейнеров с минами разных калибров.



Дистанционный минный заградитель УМЗ в кузове ЗИЛ-131Н с шестью пусковыми контейнерами. 1983 год

Комплект мостостроительных средств КМС размещался на пяти ЗИЛах-131. В его состав входили сваебойный паром на четырёх понтонах от парка ТПП, паром с домкратами для укладки пролётных строений на свайные опоры и десантные лодки для доставки свайных опор. Боевой расчет КМС составлял 47 человек.



Сваебойный паром комплекса КМС с двумя копрами и четырьмя дизель-молотами. 1976 год

Идея секретного моста «Пролет» заключалась в возможности его наведения на поверхности воды или погружения на небольшую глубину (30-50 см) при помощи особых свай (анкеров), завинчивавшихся в донный грунт. Колейные понтоны перевозили на 42 грузовиках ЗИЛ-131 с лебёдками, сварными фермами и гидравлическими механизмами ввинчивания свай. В конце 60-х головной образец моста испытывался в инженерных войсках.



Мобильный мост уникального полунаплавного сооружения «Пролет» с механизмом завинчивания свай. 1970 год

Седельный тягач ЗИЛ-131НВ и полуприцеп с понтоном железнодорожного наплавного моста НЖМ-56

Боевая техника​

На грузовиках ЗИЛ-131 базировалась третья и последняя модернизация советских «Катюш» военного времени – несущественно доработанная система залпового огня БМ-13НММ, почти целиком поступавшая на экспорт.



Модернизированная установка залпового огня БМ-13НММ в вооруженных силах Финляндии. 1987 год

В 70-е главной боевой новинкой являлась авиатранспортабельная система залпового огня БМ-21 «Град-1» с пусковой установкой на грузовике ЗИЛ-131, местами для боевого расчета и винтовыми домкратами. В её задней части помещался четырёхрядный пакет из 36 трубчатых направляющих для запуска девяти видов неуправляемых реактивных снарядов калибра 122,4 мм.



Пусковая установка 9П138 реактивных снарядов комплекса «Град-1» в транспортном положении (фото А. Гуляева)

Средства транспортировки и заряжания ракет​

С рождением зенитно-ракетных и тактических комплексов важную роль сыграли грузовики ЗИЛ-131 и тягачи ЗИЛ-131В с прежними и новыми перегрузочными и транспортно-заряжающими машинами (ТЗМ). Первой из них по наследству от ЗИЛа-157 на новый ЗИЛ переставили установку ПР-14А, которая была модернизирована и вошла в комплекс С-125М «Нева-М». Это были обновленные ТЗМ ПР-14М и 14МА для работы с предыдущими и новыми видами ракет, поражавших цели на дальности до 17 километров.



Модернизированная транспортно-заряжающая машина ПР-14МА комплекса С-125М «Нева-М». 1970 год (архив 21 НИИЦ)

Для обучения боевых расчётов и испытания новых систем применялась ракета-мишень «Пищаль» без боевой части, но с яркой отличительной окраской. Для подготовки к запуску применялось как прежнее наземное оборудование, так и новые машины ПР-14МА.



Установка ПР-14МА с мишенями «Пищаль» для испытания ракетных и радиолокационных систем. 1979 год

Седельные тягачи ЗИЛ-131В с прежними полуприцепными транспортно-установочными машинами ПР-3М3, сменившими автомобили ЗИЛ-157КВ, продолжали нести службу в системе противоракетной обороны Москвы.



На военном параде на Красной площади тягачи ЗИЛ-131В с установками ПР-3М3 комплекса С-25М. 9 мая 1985 года

Прежние полуприцепные ТЗМ ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ сменили автомобили ЗИЛ-131В с заряжающими машинами ПР-11ДА, оснащённые обогревом ядерных боеголовок и защитно-маскировочными чехлами. Они входили в три унифицированных варианта ракетных комплексов С-75 с дальностью поражения 56 километров.



Полуприцепная заряжающая установка ПР-11ДА зенитно-ракетного комплекса С-75М4 «Волхов». 1978 год

На одиночных ЗИЛах-131 продолжался монтаж прежних ТЗМ 2Т7 с тремя ракетами и кормовыми перегрузочными гидрокранами. Для перевозки и перегрузки тактических ракет с обогреваемыми ядерными боеголовками комплекса 9К72 служила модернизированная грунтовая тележка 2Т3М1 с тягачами ЗИЛ-131В и лебёдками.



Тягач ЗИЛ-131НВ с одноосной грунтовой транспортной тележкой 2Т3М1 комплекса 9К72 образца 1968 года

Автомобили продовольственной службы​

В Советской армии крупные партии горячего хлеба и хлебобулочных изделий доставляли специальные автофургоны АФХО на шасси ЗИЛ-131/131Н с теплоизолированными кузовами на деревометаллическом каркасе и обшивкой из листовой стали.



Вместительный войсковой автофургон АФХО-131 для одновременной доставки двух тонн хлеба. 1974 год

Модернизированные войсковые столовые СА-32М для питания 64 человек, обычно работавшие в паре с полевыми кухнями ПАК-200М, размещались в раскладных фургонах КР-131 с откидными боковинами и раздвижной крышей. Внутри находилась складная мебель, шкафы с посудой, ёмкости для воды, холодильник и отопительная установка.



Передвижная столовая СА-32М в раскладном кузове КР-131 на шасси ЗИЛ-131Н. 1985 год

На заглавной фотографии – дистанционный минный заградитель УМЗ в кузове ЗИЛ-131Н с шестью пусковыми контейнерами. 1983 год.

