Не считая войсковых кузовов и радиотехнических систем, о которых мы успели сообщить, в состав специальной техники на шасси ЗИЛ-131/131Н входили различные мастерские, автоцистерны, аэродромные, химические и инженерные, средства перевозки ракет, боевые «Катюши» и даже машины для доставки хлеба.
Средства технического обслуживания и ремонта
Основу мобильных ремонтных средств Советской армии составляли комплексы подвижных мастерских ПАРМ с кузовами К-131 и КМ-131 для работы в полевых условиях. Из них в семейство машин технического обслуживания МТО вошли контрольные стенды, лёгкое слесарное, сверлильное, шлифовальное, сварочное и электротехническое оборудование, а также генераторы и 1,5-тонные краны.
На ремонте автомобилей специализировались мастерские МРС, выполнявшие полный цикл от слесарных работ до зарядки аккумуляторных батарей. С середины 60-х выпускались ремонтно-механические мастерские МРМ с тяжёлым станочным парком для проведения работ по текущему и среднему ремонту практически всех видов автотранспорта.
Автомобили топливной службы
В небольшое семейство автоцистерн на базе ЗИЛ-131 входили как простые многоцелевые заправочные средства двойного назначения, так и унифицированные специализированные топливозаправщики со стальными или алюминиевыми ёмкостями вместимостью 4,0-4,4 тысяч литров, собственными насосными станциями, боковыми или задними блоками управления.
Автомобильная техника аэродромных служб
Участие грузовиков ЗИЛ-131/131Н в выпуске аэродромного оборудования началось с его перестановки с автомобиля ЗИЛ-157, но в 70-е годы на нём были созданы новые конструкции мелкосерийного изготовления.
К наиболее востребованным относился малый аэродромный пусковой агрегат АПА-50М со вспомогательным двигателем в 200 сил для привода четырёх электрогенераторов суммарной мощностью 70 киловатт, обеспечивавших запуск авиационных двигателей и питание бортовых систем.
Более мощный агрегат АПА-80 с двумя консольными поворотными телескопическими стрелами был оборудован 210-сильным дизелем и генераторами, вырабатывавшими одно- или трёхфазный переменный ток разного напряжения.
Кроме них в аэродромной службе трудились моторные подогреватели, кислородные станции, авиационные кондиционеры и тепловые машины для удаления наледи с самолётов.
Средства обеспечения ракетных комплексов
В этой области главным предназначением ЗИЛа-131 были многочисленные заправщики ракетным топливом, окислителем, кислородом и сжатым воздухом, оборудованные специальными кузовами, цистернами, компрессорами и средствами обеспечения безопасности при работе с токсичными компонентами.
Вторыми по значимости были автоматизированные контрольно-испытательные станции для регламентной проверки состояния, обслуживания и мелкого ремонта элементов мобильных ракетных комплексов, которые обычно производились в кузовах КМ-131 с домкратами для их вывешивания при работе.
Для нейтрализации компонентов ракетного топлива и токсичных отходов методом сжигания применялись особые фургоны со стальными кузовами, в которых находились камера дожига паров, форсунки для впрыска жидкого топлива, воздушный нагнетатель и вихревая камера сгорания с широкой дымоходной трубой.
Особые машины-хранилища с подогревом кузовов применялись при транспортировке и сборке ядерных боеголовок, комплектации ракет и их испытаний. Для перевозки такелажного имущества применяли технологические автомобили с бортовыми кузовами и гидроманипуляторами.
Машины войск химической защиты
Для проведения обмывочных и нейтрализационных операций с ракетными системами применялась специальная машина 8Т311М, изначально созданная для ЗИСа-151 и выпускавшаяся заводом «Пожтехника» из Торжка.
Новая авторазливочная станция АРС-14 служила для транспортировки, перекачивания и распределения по поверхностям различных территорий и помещений воды или химических растворов, обеспечивавших дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию военной техники, строений, участков местности и дорог.
Дезинфекционно-душевая установка ДДА-3 снабжалась двумя паровыми котлами, работавшими на твёрдом или жидком топливе, электрогенератором, дезинфекционными камерами и душевым отделением на 18 сеток, размещавшимся в трёх выносных палатках для работы под открытым небом.
Инженерная автотехника
На ЗИЛ-131 пришёлся расцвет советской инженерной автотехники для строительства наземных сооружений и мостов, поиска и опреснения воды, создания буровых станций, средств самоокапывания грузовиков, ускоренного минирования и уникальных полунаплавных мостов.
Модернизированная мачтовая буровая установка ПБУ-50М применялась для устройства временных или постоянных скважин и шахтных колодцев, а также поиска и добычи воды. По сравнению с моделью ПБУ-50 на ней стоял водяной насос, который использовался при подъёме воды из пробуренных скважин.
Войсковая фильтровальная станция ВФС-10 для очистки воды от примесей и загрязнений, обеззараживания, обезвреживания и дезактивации базировалась в кузове К-131 автомобиля ЗИЛ-131 и двухосном прицепе с насосом и набором специальных реагентов и фильтров.
Съёмный минный заградитель УМЗ для дистанционного минирования местности помещался в кузове рядового грузовика ЗИЛ-131 с тентом и состоял из набора полноповоротных пусковых контейнеров с минами разных калибров.
Комплект мостостроительных средств КМС размещался на пяти ЗИЛах-131. В его состав входили сваебойный паром на четырёх понтонах от парка ТПП, паром с домкратами для укладки пролётных строений на свайные опоры и десантные лодки для доставки свайных опор. Боевой расчет КМС составлял 47 человек.
Идея секретного моста «Пролет» заключалась в возможности его наведения на поверхности воды или погружения на небольшую глубину (30-50 см) при помощи особых свай (анкеров), завинчивавшихся в донный грунт. Колейные понтоны перевозили на 42 грузовиках ЗИЛ-131 с лебёдками, сварными фермами и гидравлическими механизмами ввинчивания свай. В конце 60-х головной образец моста испытывался в инженерных войсках.
Боевая техника
На грузовиках ЗИЛ-131 базировалась третья и последняя модернизация советских «Катюш» военного времени – несущественно доработанная система залпового огня БМ-13НММ, почти целиком поступавшая на экспорт.
В 70-е главной боевой новинкой являлась авиатранспортабельная система залпового огня БМ-21 «Град-1» с пусковой установкой на грузовике ЗИЛ-131, местами для боевого расчета и винтовыми домкратами. В её задней части помещался четырёхрядный пакет из 36 трубчатых направляющих для запуска девяти видов неуправляемых реактивных снарядов калибра 122,4 мм.
Средства транспортировки и заряжания ракет
С рождением зенитно-ракетных и тактических комплексов важную роль сыграли грузовики ЗИЛ-131 и тягачи ЗИЛ-131В с прежними и новыми перегрузочными и транспортно-заряжающими машинами (ТЗМ). Первой из них по наследству от ЗИЛа-157 на новый ЗИЛ переставили установку ПР-14А, которая была модернизирована и вошла в комплекс С-125М «Нева-М». Это были обновленные ТЗМ ПР-14М и 14МА для работы с предыдущими и новыми видами ракет, поражавших цели на дальности до 17 километров.
Для обучения боевых расчётов и испытания новых систем применялась ракета-мишень «Пищаль» без боевой части, но с яркой отличительной окраской. Для подготовки к запуску применялось как прежнее наземное оборудование, так и новые машины ПР-14МА.
Седельные тягачи ЗИЛ-131В с прежними полуприцепными транспортно-установочными машинами ПР-3М3, сменившими автомобили ЗИЛ-157КВ, продолжали нести службу в системе противоракетной обороны Москвы.
Прежние полуприцепные ТЗМ ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ сменили автомобили ЗИЛ-131В с заряжающими машинами ПР-11ДА, оснащённые обогревом ядерных боеголовок и защитно-маскировочными чехлами. Они входили в три унифицированных варианта ракетных комплексов С-75 с дальностью поражения 56 километров.
На одиночных ЗИЛах-131 продолжался монтаж прежних ТЗМ 2Т7 с тремя ракетами и кормовыми перегрузочными гидрокранами. Для перевозки и перегрузки тактических ракет с обогреваемыми ядерными боеголовками комплекса 9К72 служила модернизированная грунтовая тележка 2Т3М1 с тягачами ЗИЛ-131В и лебёдками.
Автомобили продовольственной службы
В Советской армии крупные партии горячего хлеба и хлебобулочных изделий доставляли специальные автофургоны АФХО на шасси ЗИЛ-131/131Н с теплоизолированными кузовами на деревометаллическом каркасе и обшивкой из листовой стали.
Модернизированные войсковые столовые СА-32М для питания 64 человек, обычно работавшие в паре с полевыми кухнями ПАК-200М, размещались в раскладных фургонах КР-131 с откидными боковинами и раздвижной крышей. Внутри находилась складная мебель, шкафы с посудой, ёмкости для воды, холодильник и отопительная установка.
На заглавной фотографии – дистанционный минный заградитель УМЗ в кузове ЗИЛ-131Н с шестью пусковыми контейнерами. 1983 год.
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