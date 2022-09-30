Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или прямо на щупе уровня моторного масла. Волнение понятно: устранение причины появления эмульсии на некоторых современных автомобилях по нынешним расценкам может обойтись дороже покупки старенького автомобиля, но без эмульсии. И всё же паниковать не стоит: иногда светлая странная субстанция на крышке горловины – это совсем не опасно.

О терминах



Что вообще такое – эта самая эмульсия? Совсем точное, но не очень понятное определение эмульсии звучит так: это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Если сказать проще, то это такой продукт, который образуется в результате контакта несмешивающихся жидкостей. Например, воды и моторного масла. Одно в другом не то что растворить невозможно, их даже невозможно смешать, отчего вода в масле всегда будет в виде капель. Вот только размеры капель могут быть очень разными. Если вода отстоится, в поддоне может быть небольшая лужица (потому что вода тяжелее масла), а если мотор будет работать, капельки станут очень маленькими (то есть перейдут в дисперсную фазу), а их масса будет напоминать пену. Вот эту пену и называют эмульсией.

Вроде бы ничего хорошего в появлении эмульсии быть не может. Но это только на первый взгляд, а вот если разобраться в вопросе чуть поглубже, становится очевидным, что небольшой объем эмульсии в системе будет всегда.



Кругом вода



Первым делом надо ответить на вопрос: откуда в моторное масло может попасть вода? И самый очевидный ответ – из воздуха. В нём всегда есть влага, а система смазки не так герметична, как может показаться. Влага при снижении температуры образует конденсат, и в результате некоторая доля воды в масло попадает неизбежно. Вот только её объём там ничтожен, так что никакого вреда от неё нет. Однако увидеть её и впасть в панику иногда можно.

По большому счёту, небольшое количество налёта – это не совсем конденсат, как многие считают. Конденсат – это та самая вода, которая попадает в масло, а вот налёт – это всё-таки эмульсия. Но совершенно безвредная.

После пуска мотора масло начинает греться, это небольшое количество воды опять становится паром и пропадает. Поэтому непонятный налёт на крышке маслозаливной горловины (а он образуется обычно именно там) опасным считать нельзя. Главное, чтобы его не было на прогретом моторе и в расширительном бачке. А вот на масляном щупе он иногда может быть, но намного реже, чем на крышке горловины, и только после стоянки с холодным мотором и выше уровня масла. И в любом случае, если он на нём есть, желательно убедиться, что в образовании этой эмульсии не задействован второй источник воды – антифриз. То есть, нужно проверить чистоту антифриза и отсутствие пены в расширительном бачке. Причём есть смысл очень аккуратно открутить крышку расширительного бачка (не забывайте, что давление в системе охлаждения может превышать две атмосферы) и немного погазовать: никакие пузырей в бачке по время перегазовки быть не должно. Если они появляются, нужно искать серьёзные неисправности, о которых поговорим ниже.

Если ничего, кроме налёта на крышке горловины, обнаружить не удалось, переживать не стоит: это как раз тот случай, когда эмульсия неопасна, не сигнализирует о каких-то поломках и имеет вполне естественное происхождение.

Другое дело, если этой эмульсии много. Тут становится понятно, что вода в масло попала не только из воздуха.

Всё больше и больше



Вот когда действительно есть повод для паники, так это когда эмульсии много, и она есть не только на пробке маслозаливной горловины, но и в большом количестве на щупе и в расширительном бачке. Потому что второй источник воды для образования эмульсии – это антифриз. И тут речь уже может идти о смешивании масла и антифриза, что совершенно недопустимо.

Способов взаимного попадания этих жидкостей друг в друга (строго говоря, это попадание нельзя называть смешиванием – это несмешивающиеся жидкости) достаточно много. Раньше чаще всего это происходило из-за выхода из строя прокладки головки блока цилиндров (например, из-за её прогара), но на машинах с большим пробегом причиной может быть и трещина гильзы цилиндра, а в случае перегрева – и нарушения геометрии головки блока. Последнее часто встречается на рядных «шестёрках» с длинной ГБЦ, но сейчас таких моторов практически нет, а со старыми моторами владельцы таких машин обычно могут разобраться сами (случайные люди старые БМВ и Мерседесы, скорее всего, сейчас уже не покупают).

Часто причиной эмульсии может стать изношенная водяная помпа, но всё же это не самая распространённая причина образования эмульсии. На современных автомобилях в ней чаще всего виноваты теплообменники. Достаточно одной трещинки в прокладке или корпусе, чтобы антифриз стал попадать в масло. Или масло в антифриз – тут как повезёт.

Правда, тут стоит отдельно напомнить про гениальную идею многих инженеров (например, Volvo, Opel или Mitsubishi) поставить теплообменник автоматической коробки внутрь радиаторов системы охлаждения. Если он там успешно помрёт (а теплообменники делают это с завидной регулярностью), эмульсии в моторном масле не будет. В расширительном бачке – да, а вот вторая жидкость – это масло АКП. Поэтому ремонтировать придётся коробку, а не мотор, но вряд ли кому-то от этого будет намного легче.

Отдельно можно напомнить о том, что у некоторых автомобилей есть свои собственные рецепты приготовления эмульсии. Например, на некоторых немецких и японских дизелях форсунки стоят внутри ГБЦ и охлаждаются антифризом. И тут надо будет искать протечки стаканов и их прокладок, а это чрезвычайно увлекательное занятие.

Когда стоит паниковать, а когда нет?



Как я уже говорил, небольшой налёт на крышке горловины – это не страшно. Можно называть его эмульсией, можно конденсатом (если так вам будет спокойнее), но в любом случае это абсолютно нормальное явление и не повод съедать упаковку валидола. И даже небольшое количество налёта на щупе выше уровня масла – это тоже не повод паниковать.

А вот если масло стало похоже на майонез или взбитые, но очень грязные сливки, повод для беспокойства есть. И совсем верный признак скорой траты на ремонт – это наличие эмульсии в расширительном бачке и внезапно поваливший белый дым из выхлопной трубы (это в цилиндры просачивается антифриз и пытается там так сгореть).

Самое грустное, что откладывать ремонт в этом случае нельзя. Мотор никак не может ездить на эмульсии, ему требуется масло (желательно – свежее и чистое). Очень быстро можно угробить и вкладыши, и всё остальное: нет ни нормальной смазки, ни приличного охлаждения. Кроме того, возникают условия для образования кислотных соединений, что повлечёт за собой быстрое окисление некоторых металлических деталей. Сюда же надо добавить хронический перегрев, возможность задиров и все остальные последствия неисправностей систем смазки и охлаждения. Если всё это игнорировать, мотор закончит жизнь клином. В некоторых случаях – довольно быстро.

Простая замена масла и антифриза, понятное дело, ситуацию не спасёт – надо будет сначала устранить причину возникновения эмульсии, что без визита в сервис сделать обычно очень трудно или невозможно. Ну а уже после ремонта придётся очень тщательно промывать все системы, потому что простой заменой жидкостей ограничиваться не стоит: остатки эмульсии будут и в поддоне картера, и в масляных каналах, и в магистралях системы охлаждения. И их надо обязательно удалить.