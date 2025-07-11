Много КАМАЗов, бубонная чума и капризы погоды: вспоминаем историю марафона «Шелковый путь»

12 июля в Иркутске стартует юбилейный 15-й марафон «Шелковый путь». За все время проведения этого ярчайшего автомобильного мероприятия его маршрут никогда полностью не повторялся. Предлагаем сегодня вспомнить марафоны прошлых лет.

Впервые ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал в 2009 году по маршруту Казань-Ашхабад. Идеологами нового автомобильного марафона, который по сложности не уступает знаменитому Дакару, стали президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Семен Якубов. Поэтому стартом и финишем первого «Шелкового пути» стали столицы Родины организаторов – Татарстана и Туркмении. Значительная часть ралли прошла по просторам Казахстана. Уже первый «Шёлковый путь» стал супермарафоном: его общая протяженность тогда составила 4356 км, из которых 3208 км пришлись на спецучастки. Треть трассы пролегала через тяжелые пески, в первую очередь – пустыни Каракумы.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В классе легковых внедорожников в 2009 году победил испанец Карлос Сайнс из Volkswagen Motorsport, выступавший на Volkswagen Race Touareg. В грузовом зачете первым стал Фирдаус Кабиров из «КАМАЗ-мастер» на КАМАЗ 4326. Первые три года, с 2009 по 2011 год, ралли «Шелковый путь» существовало под патронажем Amaury Sport Organisation и входило в серию Dakar.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В сезонах с 2010 по 2013 годы маршрут проходил только по территории нашей страны. В 2010 году он пролегал из Санкт-Петербурга в Сочи. Из города на Неве спортсмены через Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую, Липецкую, Волгоградскую и Астраханскую области добрались до Калмыкии, оттуда – в Адыгею и финишировали в Сочи. Тогда в категории легковых машин вновь победил Карлос Сайнс, а среди грузовиков первым был экипаж Эдуарда Николаева на КАМАЗе.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Следующие сезоны получились интереснее. Причиной стала погода, которая иногда может быть непредсказуемой. В 2011 году старт марафона впервые прошел в Москве. Маршрут проложили по территориям Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии, Ставропольскому краю, Адыгее и Краснодарскому краю. Но ближе к финалу начались проливные дожди, уровень реки Шаха катастрофически поднялся, и финальный этап решили не проводить, заменив его лиазоном. Победителями стали экипажи поляка Кшиштофа Холовчика (Orlen X-Raid Team, BMW X3), в зачете грузовиков – чеха Алеша Лопрайса (InstaForex Loprais Team, Tatra T815-2). Кстати, победители тоже были неожиданные – без КАМАЗа.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

В 2012 году «Шелковый путь» вновь стартовал на Красной площади в Москве. В программе – полностью обновленный маршрут протяженностью 4000 км с финишем в предолимпийском Сочи. Очень сильный состав участников того марафона порадовал зрителей и журналистов. Правда, опять огорчила погода: после многодневной яркой борьбы ожидали финиш в Геленджике, но ливни размыли дороги. Маршрут пришлось срочно менять, и марафон финишировал в Майкопе. Тогда победителями стали экипажи Борис Гадасина (команда G-Force) и Айрата Мардеева («КАМАЗ-мастер»).

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

«Шелковый путь» 2013 года запомнился адской жарой. Он тоже стартовал в Москве, но закончился в Астрахани. Маршрут протяженностью в 4000 км, из которых 3000 км – спецучастки, местами напоминал Дакар: настоящий африканский зной и пески. Наверное, нет ничего странного в том, что в классе легковых внедорожников никто не смог обойти экипаж двукратного победителя Дакара Жан-Луи Шлессера. Ну а среди грузовиков вполне ожидаемо вперед вырвался Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер».

В 2014 и 2015 годах «Шелковый путь» не проводили. Причина, как ни странно, была финансовая, и ее корни очень даже спортивные: в 2014 году проходила зимняя Олимпиада в Сочи. Ясное дело, Олимпиада по масштабам несравнима с автомобильным марафоном, и на последний денег уже не хватило. Пришлось делать двухлетний перерыв. Зато в 2016 году оторвались по полной, на всю катушку.

Стартовал «Шелковый путь» в Москве, а финишировал в Китае, в Пекине. Общая протяженность составила небывалые 10 735 км, из которых 4105 км – боевые. Горы Казахстана, пески пустыни Гоби, очень сильный международный состав… Это был прорыв. Высшие места на тумбочке тогда заняли экипажи француза Сириля Депре из Peugeot и Айрата Мардеева («КАМАЗ-мастер»).

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

В 2017 году «Шелковый путь» вновь направился из Москвы в Китай. Финиш в Сиане – древнейшем городе китайской цивилизации. Из Москвы в Сиань этапы ралли-рейда прошли через леса Уфимской и Челябинской областей, по дорогам Татарстана, через казахские степи и дюны пустыни Гоби. В пути опять лили дожди, но участникам удалось преодолеть все этапы. В городе Урумчи к марафону присоединились участники национального китайского чемпионата Grand China Rally. Победители – экипажи Сириля Депре (Peugeot) и Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

2018 год стал достаточно сложным для ралли-марафона. Число участников снизилось почти в два раза, начались организационные проблемы. Изначально планировали стартовать в Сиане и проводить пять этапов марафона в Китае. Затем – перебросить машины тяжелыми транспортными самолетами в Россию, провести несколько этапов и финишировать в Москве. Однако за месяц до старта неожиданно выяснилось, что небольшой аэропорт в Урумчи не в состоянии обеспечить вылеты самолетов АН-124 «Руслан». Маршрут пришлось перекраивать. В результате приняли достаточно странное и спорное решение: «Шелковый путь» разбили на две части. Первая половина прошла в июле в России по маршруту Астрахань-Москва, а вторая – в сентябре в Китае. В России провели семь этапов, а осенью в Китай прибыли лишь несколько машин команды «КАМАЗ-мастер».

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

В 2019 году марафон вновь стал набирать обороты. «Шелковый путь» кардинально сменил регион проведения: маршрут проложили в восточной части материка. Организаторы провели его через Россию, Монголию и Китай. Пожалуй, это был один из лучших и хорошо организованных марафонов. Стартовали команды в Иркутске, через Байкал и Бурятию проехали в Монголию. Затем – пустыня Гоби и финиш в городе Дуньхуан. Тогда впервые на старт «Шелкового пути» вышли участники на мотоциклах и квадроциклах. В грузовом зачете никаких сюрпризов не было: там традиционно победил «КАМАЗ-мастер» (пилот – Антон Шабалов), а вот в легковом произошло редкое событие. Экипаж Нассера Аль-Аттия выиграл все (!) этапы, чего обычно не бывает. Разумеется, он же забрал и золото.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

В 2020 года «Шелковый путь» отменили из-за пандемии. Но по непонятной причине марафон этого года все равно значится как десятый «Шелковый путь». Хотя он и не проходил. По причине такой чудной арифметики «Шелковый путь» 2023 года считается тринадцатым, хотя по факту он двенадцатый.

1 / 2 2 / 2

В 2021 году «Шелковый путь» состоялся, но оказался очень странным. Планировали красиво: Россия – Монголия – Китай. То есть, как в 2019 году. Причем в 2021 году «Шелковый путь» стал этапом чемпионата мира, отчего повысился как статус самого ралли, так и уровень участников. Стартовали, как и планировали – в Омске. Но неожиданно в Горно-Алтайске организаторы провели пресс-конференцию и заявили, что в Монголии произошла вспышка бубонной чумы и марафон российские границы пересекать не будет. Существенно урезали маршрут, а потому – и баллы победителей. В этот вечер бивуак ралли услышал грязные ругательства на многих языках, а около десятка экипажей и вовсе отказались от дальнейшего участия. В том числе – победитель 2019 года Нассер Аль-Аттия. В общем, в 2021 году марафон вышел корявым, и карму себе «Шелковый путь» подпортил изрядно. В легковом зачете тогда победил экипаж Герлена Чишерита (Guerlain CHICHERIT), в грузовом – Антона Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В 2022 году организаторы всеми силами пытались поправить пошатнувшийся авторитет. Само собой, безуспешно, потому что свои коррективы внесла политика: марафон проходил уже в иных условиях. Маршрут – исключительно по территории России, статуса этапа Чемпионата мира нет, лучшие иностранные гонщики не приехали. Стартовали тогда в Астрахани, финишировали в Москве. В легковом зачете победил экипаж Дениса Кротова. Серебро и бронзу заняла команда ГАЗ Рейд Спорт (экипажи Александра Русанова и Евгения Суховенко на Газелях NN), в грузовом зачете победил – кто бы вы думали? – экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

2023 год выдался очень сложным для всего российского спорта в целом и для автомобильного в частности. «Шелковый путь» стал фактически внутрироссийским марафоном. Но маршрут все равно впечатляет: 5248 километров, из которых 2277 – скоростные участки. Проходил он через 13 регионов Российской Федерации: Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Челябинскую область, Оренбургскую область, Самарскую область, Саратовскую область, Волгоградскую область, Воронежскую область, Тамбовскую область, Липецкую область, Тульскую область, Московскую область и Москву. Церемония старта состоялась 6 июля на площади Тысячелетия в Казани, участников ждали девять этапов, заключительный из которых привел их 15 июля в Москву – на торжественный финиш на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

В 2024 году «Шелковый путь» стартовал в Томске и проходил не только по территории России. Через горный Алтай спортсмены добрались до степей Монголии, затем вернулись в Россию – на финиш в Улан-Баторе. Маршрут проходил через пять регионов Российской Федерации: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай с регионами Западной и Центральной Монголии и Гоби. Марафон получился очень сложным из-за крайне разнообразных спецучастков, которые включали в себя и каменистые дороги, и сложные пески, и броды. Протяженность составила 5244 километра, из которых 2988 километров пришлись на скоростные участки. Стоит отметить, что в прошлом году марафон опять можно считать полноценно международным: он не только частично проходил по территории другой страны, но и привлек 13 иностранных команд.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

* * *

Прошлогодний «Шеловый путь» мы прошли вместе со спортсменами на подготовленном Соболе команды ГАЗ Рейд Спорт, а частично промчали его на новом на тот момент полноприводном Соболе NN. В этом году наш интерес к марафону нисколько не убавился, поэтому мы будем за ним следить и публиковать новости прямо с места событий. Так что оставайтесь с нами, а мы пока желаем всем участникам удачно финишировать. Вперед!