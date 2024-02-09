Историй про то, как машина отказывалась нормально ехать или даже заводиться из-за воды, попавшей в топливный бак, довольно много, и зимой их количество заметно подрастает. Но при этом многие уверены, что их эта беда обойдёт стороной. Возможно, обойдёт. А может, и нет, потому что вода в баке есть всегда, и избежать её появления полностью просто невозможно. Дело лишь в том, сколько там её накопилось.

По капельке

Итак, откуда появляется вода? В основном – из воздуха. Основная часть воды –это конденсат, который неизбежно образуется при перепадах температуры. Кто-то скажет: позвольте, но ведь в современных машинах есть система улавливания бензиновых паров (она же – EVAP). А наличие этой системы предполагает определённый уровень герметичности топливной системы, присутствие сепаратора и адсорбера, которые умеют разделять бензин, воздух и воду. Откуда же там конденсат? Вот на старых Москвичах и Жигулях – да, бывает. На современных машинах с улавливанием бензиновых паров появление воды в баке маловероятно. Увы, это не совсем так.

Во-первых, система EVAP не полностью герметична. Есть в ней и клапан адсорбера, и клапан давления в пробке бака, так что у атмосферного воздуха есть вполне легальные пути попадания в бак. Да и при заправке на АЗС о герметичности говорить смешно: в бак совершенно свободно поступает обычный воздух с улицы, в котором всегда есть водяной пар. Так что конденсат в баке будет всегда. Хотя, конечно, не в том количестве, чтобы нанести за короткий срок существенный вред топливной аппаратуре, мотору и непосредственно баку.

Вторая причина – это качество бензина. Теоретически в свежем бензине с нефтеперерабатывающего завода воды нет. Практически этот бензин не попадает в бак сразу с НПЗ: его ещё надо как-то доставить на АЗС и хранить там до продажи. В момент транспортировки топлива вода вполне может в него попасть, а в резервуарах на АЗС её станет ещё больше. Само собой, на заправках существуют процедуры по очистке резервуаров, но далеко не всегда их выполняют так тщательно, как хотелось бы. Особенно на безымянных АЗС на столь же безымянных трассах. Некачественное топливо, пожалуй, самый щедрый поставщик воды в бак.

В конце концов, вода может попадать в бак при заправке под дождём или в снегопад. И совсем обезопасить себя от этого невозможно.

Одним словом, немного воды в баке есть всегда. И если её действительно немного, ничего страшного не произойдёт: инженеры знают, что это неизбежно, и не рассчитывают на то, что бензин будет абсолютно чистым. Другое дело, когда её становится слишком много.

Идём на дно!

Неважно, как именно попала вода в бак – скопилась там постепенно или влилась щедрой порцией во время заправки на скверной АЗС. В любом случае она будет попадать с бензином в камеру сгорания, что приведёт к нехорошим последствиям. Во-первых, могут появиться пропуски зажигания, во-вторых, она может замёрзнуть, вследствие чего лёд закупорит топливоприёмник или топливный фильтр, в-третьих, будут корродировать элементы топливной системы.

Насчёт первого всё понятно – троение, нестабильная работа на холостых оборотах, снижение динамики обеспечены. Причём у всех этих неприятностей могут быть совершенно разные причины, но если они появились сразу после заправки, есть смысл первым делом заправиться по пробку на другой АЗС. Если положение исправится, причина как раз в некачественном топливе (в том числе – и в воде в нём).

Со льдом разобраться сложнее. Если что-то в топливной системе обросло льдом, запустить двигатель будет проблематично (скорее всего, даже невозможно). Первый признак – отсутствие давления бензина в рампе. Можно попытаться отогреть машину в тёплом гараже или паркинге (добравшись до них на «галстуке» или на эвакуаторе), но лучше всё-таки удалить из бака воду, потому что на следующее утро машина опять может отказаться заводиться. Об удалении воды скажем чуть ниже.

Коррозия в первую очередь вредит форсункам, а в моторах с непосредственным впрыском – ещё и топливным насосам высокого давления. Дело даже не в том, что они ржавеют, а в том, что они легко забиваются ржавчиной из топливной магистрали или бака (если он железный, а не пластиковый). Ремонт может оказаться очень дорогим, а главное – бессмысленным, если хорошенько не прочистить и топливную магистраль от скопившейся грязи. Важно помнить, что вода не только приводит к коррозии, но и копит в себе всю дрянь, которая могла бы сгореть в чистом бензине. А эта дрянь оседает на дне бака, потому что вода тяжелее бензина и не смешивается с ним. Со временем топливо с водой расслаиваются, в результате чего мусор с водой «утонут» под бензин. Рассчитывать на то, что после бодрого прохвата по неровной дороге бензин с водой смешаются, очень наивно – ничего с ними не произойдёт. Чтобы их перемешать, машину надо несколько раз кувыркнуть через крышу, но, как понимаете, такой метод на практике применять нежелательно. Выход один: сливать воду и чистить бак, пока вода не замёрзла, а мусор с его дна не добил форсунки или ТНВД (при его наличии).

Как избавиться от воды?

Первое, что приходит на ум, это залить в бак какой-нибудь удалитель влаги. Увы, помогает он не всегда.

По сути удалитель влаги – это спиртовой раствор с ингибитором коррозии. Задача спирта – связать воду, то есть перевести её в такое состояние, когда она сможет сгореть с бензином (именно так – связанная спиртом вода должна сгореть, а не улетучиться из бака сама собой). Ну а антикоррозийный компонент нужен хотя бы для того, чтобы этот спирт не усугубил ситуацию в топливной системе, потому что сам по себе он провоцирует коррозию ещё лучше воды. Само по себе всё это обычно работает неплохо, но есть два «но»: количество воды в баке и её агрегатное состояние.

Если в баке скопилось пол-литра воды (это много, но бывает и больше), лить удалитель влаги практически бесполезно. В среднем любое из этих средств способно связать количество воды, равное десяти процентам от объёма своей упаковки. А какой обычный объём флакона удалителя? Правильно, около 300-350 мл. То есть, такая упаковка способна задержать всего 30-35 мл воды. И лить даже три-четыре флакона в бак, где плещется пол-литра Н2О практически бессмысленно. Правда, это не значит, что пользоваться этой химией не надо. Надо, но об этом чуть позже.

Второй момент – это агрегатное состояние воды. Теоретически температура застывания удалителя влаги намного ниже, чем воды, так что растопить лёд удалитель может. Практически ждать этого не надо: если кристалл льда уже попал в топливопровод и мешает пуску двигателя, никакой удалитель уже не поможет. Разморозить обледеневший топливоприёмник удалителем тоже вряд ли получится.

Одним словом, важно запомнить: удалитель влаги – это очень эффективное средство профилактики проблемы, но не самое подходящее для её лечения. Периодически заливать в бак удалитель влаги – привычка хорошая, но точно называть периодичность не буду: надо изучать рекомендации конкретных производителей. Если использовать средство вовремя, но без фанатизма, накопления конденсата можно избежать.

К сожалению, избежать попадания воды вместе с некачественным топливом сложнее. На трассе бывает всякое, и иногда можно залить в бак что-то не очень хорошее, которое по запаху на бензин похоже, но совсем уж чистым бензином не является. Поэтому на незнакомых заправках лучше заправляться ровно настолько, чтобы можно было доехать до проверенной заправки. Дело, конечно, не только в воде, но и в качестве бензина в целом. Если машина ругается, но едет, желательно как можно быстрее залить максимально возможное количество заведомо хорошего бензина.

Ну а что делать, если положение совсем аховое и зимой в баке что-то всё-таки замёрзло? Тут поможет только чистка бака. Жаль, что на современных автомобилях отказались от сливных отверстий в баках: раньше можно было слить бензин намного проще. Теперь бак приходится снимать. Ну и уж если его всё равно сняли, есть смысл его хорошенько промыть и высушить.

Иногда в Интернете встречаются советы, как удалить воду или лёд без снятия бака. Они довольно разнообразны: от заливки в бак «омывайки» до отсасывания бензина через трубочку подключенным к аккумулятору бензонасосом от «десятки». Заливать в бак что-то кроме бензина и профессиональных составов (удалителей влаги, разнообразных чистящих средств для форсунок и прочего) категорически не рекомендуем! А за совет влить в бак бутылку водки советчиков надо вообще каким-то образом отлучить от Интернета: в водке воды больше, чем спирта, а в нормальном удалителе влаги содержание спирта доходит до 90% (только он там чаще изопропиловый, так что пить его не нужно).

Снять бензонасос, надеть на него подходящую трубочку, подключить его напрямую к АКБ и попытаться откачать этой системой всё, что накопилось в баке, тоже не самая удачная идея. На дне бака неизбежно будет мусор, а полностью всё откачать всё равно не получится. Особенно в случае плоского бака, где вся вода может скопиться в укромном уголке, недоступном трубке. В запущенных случаях поможет только снятие бака и полная его промывка.

Ну и ещё некоторые советуют дождаться лета и жары. Мол, знойным летом вода сама из бака улетучится. Предположение, само собой, абсурдное, потому что более плотная вода в баке находится под более лёгким бензином, который отлично предохраняет её от испарения. Тут только если дождаться, когда испарится сначала бензин, а уж потом – вода… Так себе идея. Зато совет не оставлять машину с почти пустым баком хорош: чем больше в баке бензина – тем меньше выпадет конденсата. Тут не поспоришь.

Ну и, наконец, справедливый вопрос: а как же дизель? С дизелем, как ни странно, всё несколько проще. Не спорим: последствия попадания воды в солярку, пожалуй, даже опаснее, чем в бензин (ТНВД и дизельные форсунки её не переносят вовсе). Но как раз именно поэтому в фильтрах дизельных моторов существует отстойник для воды, который надо периодически откручивать и эту самую воду сливать. Как правило, о необходимости этой процедуры сообщает отдельная пиктограмма на приборной панели. Ну а зимой чаще можно столкнуться с замёрзшей до состояния геля соляркой, чем водой в ней. Поэтому выбор АЗС для дизельного автомобиля – задача ещё более ответственная (особенно зимой), а контроль за наличием воды в топливе, как правило, заложен с завода. И всё же если вода каким-то образом попала в бак, придётся делать всё то же самое, что и с бензиновым автомобилем: снимать его, мыть и сушить.