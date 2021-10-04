Может ли инспектор проводить досмотр автомобиля и водителя без понятых и в каких случаях

Мы уже разбирались с ситуацией, когда по требованию инспектора ГИБДД можно, например, «дуть в трубочку» без понятых при условии, что ведется официальная видеозапись. Кроме того, мы подробно рассказывали о том, что такое досмотр автомобиля , чем он отличается от осмотра и как проводится. Сегодня же мы подробно остановимся на том, может ли инспектор провести досмотр без понятых, в какой момент заканчивается досмотр автомобиля и начинается личный досмотр водителя и как действовать в такой ситуации, а также подробно остановимся на том, чего не стоит делать водителю, перевозящему оружие или конструктивно схожие с ним предметы.

Что такое досмотр автомобиля?

Вопросу досмотра посвящен отдельный материал, поэтому подробно останавливаться на нюансах не будем, а обозначим лишь ключевые понятия. Досмотр автомобиля, согласно части 1 статьи 27.9 КоАП РФ – это «обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения». То есть, инспектор не вправе демонтировать детали автомобиля, но может попросить открыть бардачок, багажник и капот, отодвинуть сиденья или достать из багажника вещи, чтобы взглянуть, что находится за ними.

Какова формальная процедура досмотра?

Инспектор не может начать досмотр автомобиля просто так: во-первых, на это должны быть основания, а во-вторых, предварительно должен быть составлен протокол досмотра.

Протокол досмотра должен быть составлен до начала досмотра и содержать данные о машине, водителе и сотруднике, проводящем досмотр.

Основания для проведения досмотра указаны в пункте 202 Административного регламента МВД и включают в себя следующие случаи:

– проверка данных о наличии в машине оружия, взрывчатки, наркотиков, прекурсоров, ядовитых или радиоактивных веществ;

– проверка данных о наличии орудий совершения административного правонарушения или предметов нарушения;

– задержание преступников и нарушителей, передвигающихся в автомобиле.

Список оснований кажется небольшим, однако под эти требования формально подпадает много различных ситуаций. Разумеется, инспектор не будет проводить досмотр совсем без оснований, но при наличии подозрений, в том числе вызванных поведением или словами водителя, а также результатами осмотра автомобиля, он может инициировать досмотр. Например, стоит помнить, что в связи с участившимися случаями стрельбы в общественных местах инспекторы могут проявлять повышенную бдительность. Шутки в ответ на формальные вопросы представителя полиции неуместны. Всем известны случаи тщательного пограничного досмотра после шуток о наличии в багаже наркотиков или оружия – и инспектор ГИБДД тоже может счесть такую шутку основанием для досмотра, указав это в протоколе.

Отдельно стоит отметить ситуацию с перевозкой оружия, в том числе охолощенного, травматического, пневматического и прочего. Оружие, приобретенное на законных основаниях, должно перевозиться в надлежащих чехлах, кейсах и так далее, с соблюдением правил перевозки. Владельцы огнестрельного оружия все это обычно понимают, но вот обладатели пневматических винтовок, страйкбольных или пейнтбольных приводов или охолощенного оружия могут недооценивать серьезность ситуации, когда на заднем сиденье машины лежит предмет, напоминающий огнестрел, а инспектор спрашивает об этом.

Может ли инспектор провести досмотр автомобиля без понятых?

Часть 2 статьи 27.9 указывает на то, что досмотр автомобиля может проводиться инспектором без понятых. Согласно ей, «досмотр транспортного средства осуществляется <…> в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи». То есть ведение видеозаписи инспектором исключает необходимость искать двух понятых. А часть 4 той же статьи добавляет, что «в случае необходимости применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств».

Стоит понимать еще два факта. Во-первых, досмотр автомобиля проводится инспектором при участии водителя: инспектор указывает, что нужно открыть или показать, а водитель делает это своими руками. А во-вторых, досмотр автомобиля подразумевает изучение содержимого самой машины и не включает в себя проверку содержимого отдельных сумок, бумажника и карманов водителя. То есть, если мы вернемся к ситуации с наличием на заднем сиденье чехла или кейса оружием, досмотр автомобиля может перейти в личный досмотр водителя и вещей, находящихся при нем.

Что такое личный досмотр и когда он проводится?

Часть 1 статьи 27.7 указывает, что личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, – это обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности. Здесь же указано, что они «осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения».

При этом пункт 189 Административного регламента МВД, ссылаясь дополнительно на пункт 16 части 1 статьи 13 закона «О полиции», дает более широкий список оснований для личного досмотра. Согласно ему, основания для личного досмотра – это «наличие достаточных оснований полагать, что у физического лица, в его вещах находятся орудия совершения либо предметы административного правонарушения, в целях обнаружения которых осуществляются данные действия, либо оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества». То есть, та самая подозрительная сумка или «шуточное» оружие на заднем сиденье входят в число поводов для проведения досмотра.

Может ли инспектор провести личный досмотр без понятых?

В отличие от досмотра автомобиля, личный досмотр водителя проводится строго в присутствии понятых: часть 3 статьи 27.7 указывает, что «личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола». А вот досмотр личных вещей, согласно той же части 3, может проводиться «в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи» – то есть здесь, как и в случае с досмотром автомобиля, инспектор может заменить понятых видеосъемкой.

Однако стоит учитывать еще одно важное условие: часть 4 той же статьи 27.7. Она указывает, что «в исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых». Таким образом, шутка об оружии на заднем сиденье может обернуться досмотром автомобиля, водителя и личных вещей.

Попав в такую ситуацию, водитель уже не может препятствовать проведению досмотра. Он может лишь убедиться в правильности проведения процедуры. Во-первых, для личного досмотра составляется отдельный протокол, в котором должны быть указаны личные данные водителя и инспектора. А во-вторых, если у водителя действительно есть при себе какое-либо оружие, то часть 6 статьи 27.7 гласит, что в протоколе о личном досмотре и досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются в том числе данные о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов.