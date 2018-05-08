Можно ли проводить освидетельствование на алкогольное опьянение без понятых?

Можно ли проводить освидетельствование на алкогольное опьянение без понятых?

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Знакомая некоторым ситуация: инспектор останавливает водителя на дороге и после кратких представлений предлагает «дунуть в трубочку». Можно ли сразу принимать предложение, обязательно ли присутствие двух понятых для проведения освидетельствования, и какие еще формальные требования существуют для этой процедуры?

1. Каковы основания для проведения освидетельствования?

Первое, что нужно учитывать в ситуации, когда вам предлагают освидетельствование – это то, что критерии оценки вашего состояния и порядок освидетельствования регламентированы Постановлением Правительства №475 от 26.06.2008. Согласно ему, основания полагать, что водитель нетрезв и предложить ему освидетельствование, это:

  • запах алкоголя изо рта;
  • неустойчивость позы;
  • нарушение речи;
  • резкое изменение окраски кожных покровов лица;
  • поведение, не соответствующее обстановке.

Следует, впрочем, учитывать, что оценку состояния водителя производит непосредственно инспектор, остановивший его, поэтому доля субъективности в этом пункте остается. Если инспектор убежден в наличии оснований для проведения освидетельствования, он может продолжить формальные процедуры.

2. Что должен сделать инспектор перед освидетельствованием?

Перед проведением освидетельствования на состояние опьянения инспектор должен выполнить еще одну формальную процедуру: отстранить водителя от управления автомобилем. На это указывает часть 1 статьи 27.12 КоАП: «лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения <…> подлежит отстранению от управления транспортным средством до устранения причины отстранения».

Отстранение происходит с составлением соответствующего протокола, копию которого должны передать водителю. При этом отстранение и составление протокола согласно части 2 статьи 27.12 должно проводиться «в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи». Иными словами, инспектор может отстранить водителя от управления автомобилем и провести дальнейшее освидетельствование на алкогольное опьянение без понятых в случае, если ведется видеозапись происходящего. Разумеется, видеозапись должна содержать данные о дате и времени ее проведения, а в протоколе должны быть указаны основания для отстранения и то, что отстранение проводилось с ведением видеозаписи. При этом водителю также не запрещено вести видеозапись.

3. Каков порядок проведения освидетельствования?

Оформив протокол отстранения водителя от управления ТС, инспектор предложит ему пройти освидетельствование.

Стоит понимать и учитывать разницу между двумя процедурами: освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения и медицинским освидетельствовованием на состояние опьянения. Первое проводится на месте инспектором ГИБДД, а второе – по соответствующему направлению в медицинском учреждении, и включает в себя проверку не только на алкоголь, но и на наркотики.

Для проведения освидетельствования инспектор должен разъяснить вам его порядок, а также показать, что прибор для проверки имеет клеймо государственного поверителя и свидетельство о его поверке либо запись о поверке в паспорте прибора. Кроме того, для проведения освидетельствования должен использоваться одноразовый стерильный мундштук (трубка), который распечатывается в присутствии водителя. При этом, как мы помним, освидетельствование, как и отстранение от управления ТС, может проводиться без понятых при условии ведения инспектором видеозаписи.

Результаты проведения освидетельствования заносятся в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, к которому прилагается лист с записью результатов исследования, и копия акта передается водителю, прошедшему проверку.

4. Что делать, если вы не согласны с результатами освидетельствования?

Говоря об освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, стоит учитывать еще несколько деталей. Во-первых, водитель может вовсе отказаться от его прохождения – в этом случае акта освидетельствования не будет, а инспектор (с понятыми или видеозаписью) следом за протоколом об отстранении составит протокол направления на медицинское освидетельствование. Во-вторых, если водитель «дунул на ноль», но инспектор все равно имеет основания полагать, что он пьян, он также может направить его на медицинское освидетельствование. Ну а в-третьих, на медицинском освидетельствовании может настаивать сам водитель, если он не согласен с результатами пройденной процедуры.

Итак, если водитель не согласен с показаниями прибора, его с составлением протокола направят на процедуру медицинского освидетельствования, проведение которой регламентируется приказом Минздрава №933н от 18.12.2015.

По результатам процедуры ему будет выдано медицинское заключение, в котором будет указан один из трех результатов:

  1. установлено состояние опьянения;
  2. состояние опьянения не установлено;
  3. от медицинского освидетельствования освидетельствуемый (законный представитель освидетельствуемого) отказался.

Как мы помним, отказ от освидетельствования приравнивается к состоянию опьянения и наказывается так же. Если же состояние опьянения установлено не будет, то по указаниям нового регламента ГИБДД инспектор обязан будет доставить водителя обратно к его машине.

Теги: Популярные вопросы , ГИБДД , правила вождения , правила дорожного движения , правила проверки
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