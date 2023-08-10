«Стационарная камера, установленная на дороге, проходящей мимо нашего поселка, начала чудить – при разрешенной скорости в 60 км/ч и нештрафуемом пороге в 79 км/ч она почему-то начала срабатывать на скорости около 70. Местные жители неожиданно стали получать многочисленные письма со штрафами, хотя быть такого не должно – камера стоит уже не первый год, все ее прекрасно знают и подставляться бы не стали... Дорожный знак не менялся – как был «60», так и остался. Яндекс Навигатор тоже видит установленный предел скорости в неизменные 60 км/ч, как и положено в населенном пункте. А штрафы приходят… После многочисленных писем с жалобами во все инстанции, включая Спортлото, камеру, видимо, починили (или перенастроили?), и все вернулось на круги своя. Но вот десятки выписанных и волей-неволей оплаченных штрафов людям никто не вернул… В итоге местные парни обиделись и камеру "выключили". Дескать, достаточно на нас заработали – хватит! Больше эта железяка деньги приносить не будет».
Так в вольном пересказе с устранением грамматических ошибок и нецензурной лексики выглядит история, найденная в одном из Telegram-каналов. Конечно, незаконность такого самоуправства очевидна, но нам стало любопытно: как же можно «выключить» камеру? Ведь обычно подобная похвальба оказывается либо враньем для привлечения аудитории, либо тем же враньем, но с целью продать какой-нибудь «гаджет», сила «воздействия» которого аналогична знаменитому компакт-диску, закрепляемому на лобовом стекле в рамках знаменитого и древнего мифа об отражении им сигналов милицейских ручных радаров семейства «Барьер». Однако в данном случае результат попытки прояснить информацию, прикинувшись собратьями по несчастью, удивил: камеру действительно «выключили»!
Для этого рассерженные сельские жители установили в кустах на обочине лазерный излучатель, изготовленный из простейшей указки и снабженный элементарной системой регулировки положения по вертикали и горизонтали. Закрепив устройство на вбитой в землю арматурине, вращением винтиков регулировки лазерную точку направили строго в объектив камеры. В результате никаких повреждений камера не получила и продолжила работать, но уже «вслепую». Радар измеряет скорость движущегося по полосе объекта, но при ее превышении фотографическая часть снимает лишь красное засвеченное пятно и не фиксирует ни облик автомобиля, ни тем более номер. Лазер установлен метрах в пятидесяти от камеры среди придорожной растительности и накрыт грязным пакетом от сока, рядом с которым набросано еще некоторое количество бутылок и фантиков для отвода глаз... Полудохлой батареи от старого компьютерного бесперебойника, которая выдает нужные указке 3 вольта через простейший модуль преобразователя за тридцать рублей, хватает на несколько дней свечения, после чего ее меняют на аналогичную и уносят на зарядку. Впрочем, насколько долго можно так развлекаться – сложно сказать, а у самих «мстителей» выяснить это не удалось. Весьма вероятно, что камеры системно мониторятся удаленным образом, а к не выдающему день-другой результата экземпляру высылается ремонтная бригада. Но это, как сейчас говорится, неточно.
А вот что точно, так это то, что метод, как это ни странно, работоспособен. Мы получили от «контрольной группы» результаты двух тестовых проездов с превышением на 25 км/ч под камерой возле знака «60» – с лазерной указкой и без нее. Автомобиль, проехавший под радаром без освещения его камеры указкой, получил через пару дней 500-рублевый штраф. А проехавший «с указкой» ускользнул безнаказанным…
В этой связи нельзя не вспомнить, как когда-то, на заре «камеризации» российских дорог, некогда большое, но ныне саморасформировавшееся сообщество пользователей Auto.ru горячо обсуждало в своих конференциях вопрос ослепления камер, и особо горячие головы мечтали даже сделать это необратимо. Да, самые первые стационарные камеры контроля нарушений ПДД, появившиеся на дорогах нашей страны в 2006 году (их, если кто не помнит, начали устанавливать в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы»), были не вполне совершенны и действительно могли повреждаться мощными портативными лазерами. Хотя такие лазеры были тогда редкими и дорогими: эпоха вездесущего Aliexpress еще не наступила. Но эта уязвимость давно исчезла. При желании (уголовно наказуемом, отметим!) повредить матрицу дорожной камеры сделать это не так просто, даже с учетом нынешнего распространения весьма мощных и дальнобойных лазеров на аккумуляторах 18650, которые и «указками»-то назвать язык не поворачивается. Возможность повреждения матрицы камеры давно учтена их конструкторами. В фотообъективах современных дорожных радаров применяются зеркальные рассеивающие элементы и защитные стекла со сложными поляризационными покрытиями, весьма устойчивые к лазерным лучам.
Герои же этой истории, как мы поняли, не намеревались входить в конфликт с законом и откровенно портить государственное имущество. Поэтому даже не пытались экспериментировать с мощными лазерами, а намеренно использовали маломощную трехкопеечную указку. Ибо любые методы борьбы с камерами всерьез, с необратимым эффектом, чреваты серьезными последствиями. Порча камеры подпадает под статью 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба) и влечет штраф в размере до 40 000 рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет. И даже якобы безобидное заляпывание объектива краской или грязью может быть притянуто к статье 214 УК РФ (вандализм), где вилка наказания также весьма широка – от штрафа максимум 40 000 рублей до обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или ареста на срок до трех месяцев.
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