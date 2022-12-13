На краю Европы: от крайнего севера через Уфу на юг России

Наши странники – Алексей Жирухин и Сергей Лысенко – добрались до крайней восточной точки городов Европы, а затем заехали в теплый купеческий город России. Сегодня в рассказе – Уфа и Самара.

«Три шурупа»

Республика Башкортостан расположена на юге Уральских гор. Бесконечные степи и равнины, стремительные горные реки и прозрачные озера, высокие скалы и глубокие пещеры – всё это и есть Башкирия. И ещё – она славится изобилием природных богатств.

Столицу Башкортостана – Уфу – иногда в шутку называют «три шурупа» или городом трёх шурупов. И всё из-за написания этого слова на башкирском языке, особенно заглавными буквами – ӨФӨ. Но ничего обидного в этом нет, и Уфу всё равно любят. Это крупный промышленный, транспортный, культурный и религиозный центр в сердце России, третий по протяжённости город России (кстати, после Волгограда, куда мы отправимся позже), один из десятка городов-миллионников. Уфа – один из наиболее просторных городов России с населением более миллиона человек.

При этом в Уфе самое маленькое количество улиц по сравнению с остальными миллионниками. Конечно, предстоит еще многое сделать для комфортного пребывания туристов в этом городе. Так что, когда приедете в этот город в следующий раз, есть шанс увидеть, например, улицу Свободы, упирающуюся в тупик, в совершенно новом облагороженном виде. Во время нашей поездки нам удалось полюбоваться одним из последних таких проектов по благоустройству городского пространства – небольшой аллеей скульптур.

Одна из местных особенностей – это уличные названия, которые заведут в тупик кого угодно: Окраинная находится в центре, Центральная – на окраине, а Южная улица вообще севернее Северной. А ещё одной особенностью города является вытянутое почти на 60 километров положение основных улиц, зажатых возвышенностью между двумя крупными реками – Белая и Уфа.

Благодаря своему расположению Уфа считается городом как европейским, так и азиатским. Это способствует смешению культур, религий, традиций представителей более десятка национальностей, проживающих в столице республики. Но официально Уфу считают всё-таки европейским городом, в подтверждении чего в Парке им. Якутова установлен официальный знак самой крайней восточной точки городов Европы по Книге рекордов Гиннесса.

Архитектура Уфы характеризуется сочетанием разных стилей и традиций, причём тут сохранилось немалое число интересных памятников старины. Даже в историческом центре города у Гостиного двора мирно соседствуют деревянные и каменные постройки позапрошлого века и высотки из стекла и бетона.

Летом в Уфе погода часто зашкаливает за тридцать градусов тепла, зимой – за тридцать градусов мороза.

Визитная карточка Башкортостана – это, конечно, мёд. Это эксклюзивный продукт (особенно бортевой мёд), которого производят не более 5 тонн в год и только в государственном природном биосферном заповеднике «Шульган-Таш» и на прилегающей территории регионального природного заказника «Алтын Солок» национального парка «Башкирия».

Однако пора отвлечься от мёда (а ещё – от кумыса и чак-чака) и посмотреть, почему Уфа стала одной из точек «масляного маршрута». Что ж, для этого есть важная причина: Башкирию просто пронизывают нефтепроводы.

Да, добыча нефти для производства масла – это не только бурение скважин, её выкачивание из недр и переработка. Это ещё и её транспортировка, а точнее – распределение по всей нефтеперерабатывающим заводам. Тут никак не обойтись без логистического центра, и Уфа является таковым, одним из крупнейших для Западно-Сибирской добычи. Впереди ещё ждут два города, где на предприятиях полного цикла из нефти производят готовые масла ЛУКОЙЛ, но до них надо как-то добираться. Алексей и Сергей доедут до этих городов на машине, а нефть попадёт туда по сети труб.

Транспортировка нефти по нефтепроводам обеспечивает поставку более 95% всего объема ресурсов. Средняя дальность перекачки – около 2,3 тыс. км. Приведем несколько цифр для понимания масштабов: по проходящему через Башкирию нефтепроводу Пермь – Андреевка в год проходит 2,4 млн тонн нефти, а по нефтепроводу Харьяга – Уса – все 12 млн тонн. Также в Уфе находится большой центр распределения готовых продуктов, в том числе моторных масел, по различным регионам страны.

Пора выезжать из Уфы в следующий город – Волгоград. Но по пути не можем не сделать небольшую незапланированную остановку в Самаре – родном городе Алексея.

Длиннее не бывает

Самара (она же до 1991 года – Куйбышев) – красивый купеческий город, основанный в 1586 на левом берегу Волги как сторожевая крепость. Реконструкцию крепости можно увидеть своими глазами. Население города составляет более миллиона человек, Самара – девятый по численности город в нашей стране.

Много времени здесь не проведем – плотный график поездки. И из всего многообразия памятников успеваем увидеть только Дворец речного пароходства и Польский костел. И, конечно же, прогуляться по набережной: по мнению Алексея, это самое красивое место в городе. И ещё – это самая протяженная набережная в России.

И блогеры, и их машина готовы проходить следующий участок пути на юг. А так как и Сергей, и Алексей не представляют себе жизни без машины, на ходу они рассуждают о технике. На этот раз они задались вопросом: так ли нужны мотору присадки в масло, которые добавляются отдельно через маслоналивную горловину?

Мнение следующее: нет, не нужны, если о необходимости добавлять в масло какие-то дополнительные присадки не сообщил производитель масла. Обычно в моторных маслах и без того имеется максимально технологичный, исходя из предназначения масла, набор присадок, так что в каких-то дополнительных необходимости точно нет.

Эффективность присадок тоже часто под вопросом. Перенос одного металла на поверхность другого – это сложнейший высокотемпературный физико-химический процесс. А тут добавил меди – и якобы всё стало хорошо. Так не бывает. Или присадки с тефлоном, самые распространенные и известные. Тефлон или ПТФЭ представляют из себя твердую взвесь. Изготовители масляных присадок утверждают, что это твердое покрытие подвижно в двигателе и обеспечивает положительный эффект. Верится в это с трудом.

Одним словом, не спешите смешивать масло и присадки сторонних производителей. Все, что нужно, уже добавлено в масло на стадии производства, а самостоятельное добавление присадок чревато непредсказуемыми последствиями: добавленная присадка разбавит тщательно выверенный состав, и никто не даст гарантии, как поведёт себя итоговая смесь.

Если хотите продлить ресурс мотора, лучше просто покупать проверенное и надежное масло. И конечно же, его нужно выбирать более высокого качества. Например, такое, как линейка премиальных моторных масел LUKOIL GENESIS.

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Всё, пора ехать дальше. Впереди ждет теплый Волгоград, и там тоже есть на что посмотреть. В путь!

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