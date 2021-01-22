Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.