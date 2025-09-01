Мнение без фильтров ×
  • Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше

01.09.2025 212 0 0

«Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и АВТОВАЗ не обидели, и китайцам шикарный подарок сделали. А ещё порадуются новым условиям, например, таксисты. Да и не только они – все будут рады. Кроме тех, кто до сих пор ждёт какие-то почти мифические новые отечественные автомобили.

По большому счёту, идея неплохая: теперь чтобы полностью компенсировать утильсбор, производителю достаточно будет набрать всего 1500 баллов. Раньше для этого требовались 3200 баллов, и предполагалось, что их количество должно только расти. Причём существенно – до 5500 баллов в 2028 году. То есть, любой автомобиль, выпущенный на территории Российской Федерации, должен был стать более «отечественным». И не только в плане комплектующих, но и в сборке: чем больше операций производят на заводе – тем выше локализация. Что же такое должно было произойти, что от этих планов пришлось отказаться?

Ответ лежит на поверхности – китайская экспансия. Производители из Поднебесной даже теоретически набрать такие баллы в обозримом будущем не смогли бы. Напомню, что Granta набирала около 5000 баллов, а Aurus Senat – около 4500. То есть, ни до мозга костей отечественный бюджетный автомобиль, ни наша технологическая гордость полностью российскими не являются, а через три года они чудесным образом стали бы ещё более иностранными. А это, конечно же, неправильно. Правильно было бы повышать их локализацию и дальше, но намного проще от этих планов отказаться, чем их реализовать. И это вполне логично и ожидаемо, потому что в нынешних условиях разрабатывать и строить что-то новое в области гражданской промышленности весьма затруднительно. Но и это не главное.

Есть такое понятие – специнвестконтракт, СПИК. Если коротко, то это такой документ, в котором прописаны обязательства производителя и государства: первый создаёт отечественный продукт (само собой, с инвестициями в российскую экономику, а не экономику другой, даже самой дружественной страны), а государство предоставляет не только выгодные условия для бизнеса, но и определенные меры поддержки. Производители, подписавшие СПИК, получают право участвовать в госзакупках, а для повышения спроса на их продукцию предусмотрены программы льготного кредитования и лизинга. Но чтобы подписать СПИК, производитель должен был набирать 7000 баллов, теперь ему хватит 5400. Жить стало не то чтобы намного веселее, но проще – однозначно.

Что же, справедливо: ни один китайский производитель не смог бы успешно работать в России, если ему считать баллы по старой шкале. С одной стороны, нас их проблемы не должны волновать слишком сильно: не нравится – уходите. Но с другой, возникает вопрос: а кто, если не они? Нравится это кому-то или нет, их надо не просто удерживать, а убеждать вкладывать деньги в нашу экономику. А для этого приходится  создавать им более-менее приемлемые условия. На бумаге это сделать намного проще и быстрее, чем на земле где-нибудь в Калуге или под Тулой.

Ну а причём тут такси? Ещё 23 мая Президент подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в такси, который будет обязателен с 1 марта 2026 года. По большому счёту, если не менять способ подсчёта локализации, в такси могли бы остаться только Lada, Москвич и Evolute. Может быть, его расширили за счёт некоторых производителей, успевших подписать СПИК. Но сейчас список допущенных в такси машин станет длиннее. Причина очевидна: отечественных автомобилей у нас наконец-то появится больше. Разумеется, не только в такси, а во всех структурах, которые смогут покупать большее количество условно локализованных отечественных автомобилей. 

Упрощать получение «гражданства» иномаркам, скорее всего, действительно было необходимо. По крайней мере, на современном этапе. Вот только бьют у нас всё-таки по морде, а не по паспорту, и отечественными эти автомобили не станут никогда.

Россия Китай авторынок Мнение без фильтров
0 комментариев

