Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?

Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?

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Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?

Кто виноват?

Физика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

прикуриватель

Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…

Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.

прикуриватель

Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.

прикуриватель прикуриватель

Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.

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Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.

Что делать?

Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.

Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.

прикуриватель

Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.

Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.

прикуриватель прикуриватель

прикуриватель

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Теги: Практика , прикуриватель
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