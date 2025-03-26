На сегодняшний день кроссоверы сегмента C-SUV – это тот хребет, на который опирается финансовое благополучие российского представительства любого китайского бренда. Без таких автомобилей модельные линейки кажутся неполноценными. И поэтому компания GAC, заявляя о своих наполеоновских планах на покорение российского рынка, явно делает ставку на свою новинку – кроссовер GAC GS4.

У покупателя должен быть выбор, иначе он, скорее всего, уйдет к продавцу, у которого такой выбор будет. Таковы суровые законы бизнеса. Именно поэтому каждый автомобильный бренд стремится сформировать для каждой страны оптимальные и сбалансированные модельные линейки. Но марка GAC, присутствующая в России уже достаточно давно, лишь в 2018 году вывела на рынок единственную модель – большой семиместный кроссовер GAC GS8, хотя до этого с упорством получала сертификаты одобрения типа на различные модели и… так и не запускала их продажи. Ситуация начала меняться в 2022 году, когда гамму пополнил минивэн GN8. Затем в 2023 году вышло второе поколение GS8, а в прошлом году линейку пополнил «полигональный арт-объект», компактный кроссовер GS3. Расширение линейки позволило поднять продажи с четырех-пяти сотен машин в месяц до 2-2,7 тысячи. Но все же было ясно, что в этом «супе вонтон» не хватает нескольких важных ингредиентов. Одним из таких ингредиентов и должен стать среднеразмерный GAC GS4, официальная презентация которого прошла в Москве в марте этого года.

Эстетика старшего брата

Итак, симпатичные девушки стягивают серебристое покрывало с новинки. И это действительно новинка: премьера модели состоялась в прошлом году на автосалоне в Пекине. Точнее, третьего ее поколения. Сразу видно, что GS4 – это старший братец GS3, подросший и не такой дерзкий. Стилистическое сходство сомнению не подлежит, но вот «полигональность» выражена не столь резко и не так бросается в глаза. Есть резкий слом, тянущийся от задней стойки к нижней части передней арки, но в целом пластика боковин не производит впечатления изделия в стиле оригами, да и облицовка радиатора имеет вполне традиционный вид. Так же выглядит и передняя светотехника, включающая в себя двухсекционные диодные фары прожекторного типа с полоской светодиодных дневных ходовых огней над ними. Задние фонари – набор из горизонтальных диодных светильников, размещенных в три этажа друг над другом и соединенных горизонтальной светящейся полосой, которая зрительно делает и без того не слишком узкий (1901 мм) кузов еще шире.

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Что с практичностью?

Кузов GAC GS4 выполнен в форм-факторе кросс-купе с ниспадающей линией крыши. Кому-то это понравится, кому-то – не очень. Многие предпочитают универсалы, считая их более практичными, и в этом они правы. Объем багажного отсека у GS4 вроде бы вполне на уровне: 638 литров в пятиместной конфигурации и 1586 литров в случае, если вы сложите второй ряд сидений. Тут только один момент: 638 литров – это явно объем «под крышу», а вот в официальной таблице на сайте значится скромная цифра 181 литр. Честно говоря, эта цифра тоже меня смущает: кажется, что объем багажного отделения этого автомобиля по VDA составляет литров 300. И еще один момент: чтобы перевезти габаритный груз, вам точно придется сложить спинки задних сидений. В противном случае груз, даже если он впишется по высоте салона, не даст закрыть дверь багажника, поскольку упрется в сильно наклоненное заднее стекло.

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Кроме того, стоит учесть, что при складывании спинок задних сидений площадки с ровным полом все-таки не получается – в середине грузового пространства он образует заметный излом. При загрузке многими относительно небольшими вещами это не столь важно, а вот при перевозке крупногабаритных грузов, да и при попытке организовать в машине спальные места этот момент может оказаться весьма существенным. И это несколько обидно, поскольку погрузочная длина в этой конфигурации составляет 200 см, а это значит, что при ночевке в машине даже рослым людям не нужно будет изображать креветку. Зато для доступа в багажник владельцу не придется пачкать руки – для этого есть сервопривод, который можно включить тремя способами: кнопкой на самой двери, кнопкой на брелоке или кнопкой слева от рулевой колонки.

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Фактор колесной базы

Особый интерес вызывают габаритные размеры автомобиля. С одной стороны, по длине кузова GS4 остается в рамках сегмента SUV-C, хотя и оказывается несколько крупнее Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas. Но вот по длине колесной базы, которая составляет 2750 мм, новичок превосходит и таких представителей сегмента SUV-D, как Changan CS75 Plus (2710 мм), Jetour X70 Plus (2720 мм) и семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max (2710 мм). А большая колесная база автоматически означает достаточный простор для ног задних пассажиров. Действительно, я без малейших проблем устроился «сам за собой», ведь пространство для ног на втором ряду составляет 990 мм. Особых «жизненных благ» у обитателей второго ряда нет, но есть возможность управлять потоками воздуха и есть слоты USB для подзарядки гаджетов. Владелец может не переживать и по поводу необходимости съехать с асфальта или проехать пару километров по грунтовке: привод, конечно, предусмотрен только передний, зато дорожный просвет составляет вполне приличные 190 мм.

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А что ждет водителя? Тяну выкидную ручку двери (похоже, такие ручки становятся визитной карточкой новых моделей GAC) и выполняю команду «осмотреться в отсеках». И что мы видим? А видим мы обитую мягкой экокожей переднюю панель и ухватистый руль с достаточно большим сечением, умеренными эргономическими наплывами и со слегка срезанным нижним сегментом. Сегодня такой руль можно уже называть «классическим» – посмотрите на рули последних моделей Changan, в том числе «электричек». Рулевая колонка, естественно, регулируется по наклону и вылету – все же GAC GS4 нельзя назвать «бюджетной моделью».

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Да здравствует телематика!

Сразу обращают на себя внимание оригинальные внутренние ручки дверей в стиле «техно». Как оказалось, они не только отлично смотрятся, но еще и очень удобны! Отлично ложится в руку и Т-образный селектор семиступенчатого робота 7WDCT. Но за климат и многое другое отвечает 10-дюймовый центральный тачскрин медиасистемы, пару которому составляет дисплей приборной панели с 7-дюймовой диагональю. Это может огорчить любителей физических кнопок, но ещё больше они расстроятся, если любят телефоны на Android: пакет Apple CarPlay входит уже в базовую комплектацию, а вот всяческие Xiaomi и Huawei можно будет в лучшем случае использовать в качестве источника музыки.

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При этом GAC GS4 – очень технологичный автомобиль. Например, пакет электронных помощников ADiGO, который включает в себя и адаптивный круиз-контроль, и контроль движения в полосе, и систему предотвращения столкновений, входит уже в базовую комплектацию. Кстати, управление функциями этого пакета все-таки осуществляется физическими кнопками, вынесенными на левую спицу руля. Плюс покупатели GAC GS4 могут использовать телематический пакет, позволяющий контролировать множество функций автомобиля (запускать и глушить двигатель, включать и выключать подогревы и многое другое) с экрана смартфона. Кстати, о «зимнем пакете»: он включает в себя подогрев рулевого колеса, лобового стекла, а также сидений первого и второго рядов.

Ждем проверок на дорогах

Каков будет GAC GS4 на ходу? В принципе, его конструктивные особенности позволяют ожидать от автомобиля довольно многого. Полуторалитровый турбомотор 4A15J2 мощностью 170 л.с., способный работать по циклу Миллера, выдает 250 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 4500 об/мин и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,8 секунды. При этом допускается кормить его 92-м бензином (хотя 95-й все-таки предпочтительней), а средний расход не превышает 7,2 л/100 км. Немалая заслуга в достижении таких показателей принадлежит роботу 7WDCT, КПД которого, по уверению бренда, составляет 96%, а время переключения передач не превышает 0,2 секунды.

GAC GS4 построен на оригинальной модульной платформе GPMA с полностью независимой подвеской (спереди – стойки МакФерсон, задняя подвеска – многорычажная). Кстати, наличие собственной платформы свидетельствует о технологической зрелости марки. Конструкция платформы позволяет надеяться на неплохую управляемость, хотя справедливость этих надежд покажут только проверки на дорогах. Но важно и то, что, несмотря на весьма длинную колесную базу, радиус разворота нового кроссовера составляет всего 5,4 м, а это означает, что на большинстве двухполосных дорог он сможет развернуться максимум в два приема. Внушает уважение и внимание к вопросам безопасности: уже базовая комплектация GS4 оснащается восемью эйрбэгами, включая задние боковые подушки и надувные шторки на всю длину салона. Безопасности должен добавить и силовой каркас из высокопрочных сталей, на которые приходится 64% структуры кузова. Плюс марка GAC делает акцент на качестве, подчеркивая, что набралась опыта в ходе совместного производства автомобилей с марками Toyota и Honda. Кстати, именно продукция СП GAC-Toyota и GAC-Honda позволила марке занять 5-е место в общем рейтинге китайских автомобильных концернов.

А что еще?

Остается самый болезненный вопрос – о цене. Пока что GS4 предлагается в единственной комплектации GB с каталожной ценой 2 999 000 рублей без скидок или 2 899 000 с учетом скидок. Как это выглядит на фоне конкурентов? Ввиду высокой оснащенности GS4 будем рассматривать только топовые переднеприводные версии моделей других производителей. Haval F7 несколько крупней и чуть дороже, его каталожная цена составляет 3,24 миллиона рублей без скидок или 3 миллиона со всеми скидками. Если вы согласны владеть несколько меньшим автомобилем того же класса, то переднеприводный Jolion в комплектации Premium обойдется вам в 2,65 миллиона без скидок и 2,35 со скидками. Geely Atlas еще дороже: за комплектацию Flagship Sport просят 3,82 миллиона. Правда, программа скидок позволяет снизить стоимость до 3,4 миллиона. Выше и каталожная цена популярного Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultra – она составляет 3,12 миллиона рублей, но вот развитая программа скидок позволяет опустить ее ниже цены на GS4 – до 2,82 миллиона. Дороже стоит и Changan CS75 в комплектации Tech. Его каталожная цена составляет 3,95 миллиона без скидок или 3,42 со всеми скидками. Есть и прямой одноклассник – Changan UNI-S (он же – CS55 Plus), который в топовой комплектации без скидок стоит 2,96 миллиона, а скидки позволяют снизить цену до 2,33 миллиона. Серьезную альтернативу составляет сходный по параметрам Belgee X70, каталожная цена на который в случае комплектации Style с передним приводом составляет 2,95 миллиона рублей без скидок и 2,5 миллиона – со всеми скидками.

В целом цена GAC GS4 на этом фоне выглядит достаточно конкурентной, но стоит учесть, что у всех этих моделей есть и более дешевые комплектации, а у кроссовера GAC их пока нет. И не стоит забывать, что есть ещё, например, Livan X6Pro, который со всеми скидками можно купить за 2 269 000 рублей. В любом случае ясно, что найдутся потенциальные покупатели, которые с учетом всех плюсов и минусов остановят свой выбор на GAC GS4.



