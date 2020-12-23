Skoda Fabia – одно из последних напоминаний о том, что в России когда-то существовал настоящий B-класс и за достаточно скромные деньги можно было купить компактный хэтчбек европейского качества. Недолгое противостояние между классическими компактами и новой волной «полуседанов В+» завершилось уверенным блицкригом последних. Так, в 2014 году второе поколение Fabia ушло с российского конвейера, а новое не добралось не то что до локализации, но даже до рынка. Конкуренция по цене с вышедшим в 2012 году Rapid была бы слишком бессмысленной: платить те же деньги за машину меньшего размера у нас не станут. Ford Fiesta – тому подтверждение. Впрочем, тем, кто предпочитает удобство, рано огорчаться, ведь приличную Fabia еще можно найти на вторичном рынке. Машины в возрасте от 6 до 14 лет пока не назвать откровенно старыми, а цены обещают быть щадящими. Давайте выясним, нет ли каких-то особенных сложностей в выборе и сколько денег нужно готовить на покупку?

Сколько стоит нормальный вариант?​

Конечно, Fabia никогда не была локомотивом продаж бренда Skoda: эту роль сначала успешно выполняла Octavia, а затем, в 2014 году, когда покупательский акцент вынужденно сместился на бюджетные седаны, ее место занял лифтбек Rapid, ближайший родственник Polo. Однако на заре своей рыночной карьеры Fabia была вполне успешна: на нее возлагали серьезные надежды, а потому локализовали в Калуге наравне с Octavia. Причем с 2010 года – по полному циклу. На наш рынок Fabia вышла в 2007 году, а в 2008 к хэтчбеку присоединился универсал. Цены в те годы были восхитительны: базовую машину можно было купить тысяч за 350, и даже универсал стоил от 370 до 570 тысяч. К тому же компакты не успели попасть под влияние валютных курсов, и накануне ухода с рынка в 2014 году базовую Fabia можно было купить чуть дороже 400 тысяч. Все это позволяло машине сохранять неплохие объемы продаж: свои 10-20 тысяч покупателей в год она имела. К тому же сейчас их не слишком-то торопятся продавать: на вторичном рынке представлено менее тысячи автомобилей. Давайте взглянем, сколько за них просят продавцы.

А просят они, надо сказать, не так уж и много по современным меркам. Автомобили до рестайлинга 2010 года оцениваются максимум в 400-450 тысяч рублей, а рестайлинговые поднимаются в цене до полумиллиона. Лишь экземпляры последних лет выпуска в возрасте 6-7 лет достигают планки в 600 тысяч. С одной стороны, это неприлично много, ведь фактически это цена покупки в те годы. С другой стороны, за 600 тысяч сейчас не купить даже топовую Гранту, так что хорошо упакованный универсал с пробегом до 100 тысяч уже не кажется слишком дорогим. Зато минимальный бюджет покупки Fabia – около 200 тысяч. При этом за 200-250 тысяч можно рассматривать автомобиль как 2007, так и 2011 года выпуска – даже рестайлинг не особенно влияет на минимальные цены. И только поздние машины 2012-2014 годов уже не будут дешевле 300 тысяч. Правда, на все эти минимальные ценники ориентироваться не стоит: модель была очень популярна у корпоративных клиентов, которые активно покупали ее для своих сотрудников. И автомобили по низу рынка с пробегом в 250-300, а то и 400 тысяч километров это подтверждают. В общем, даже в случае с Fabia гнаться за дешевизной себе дороже.

Да и вообще, зачем перебирать сомнительные варианты за 200 тысяч, если средние цены всего на 50-100 выше? Дорестайлинговые машины в большинстве своем укладываются в 250-300 тысяч, и шансы на успех за эти деньги вполне есть. Рестайлинг поднимает ценник до 300-350 тысяч, а к 2012-2013 годам выпуска машины дорожают до 350-400 тысяч. Собственно, на 400-450 тысячах и замирает планка средних цен. И статистика, и сервис оценки Autocheck подтверждают, что, имея 400-450 тысяч, можно выбирать из самых хороших вариантов.

Пусть речь и идет о компактном автомобиле класса B, но 450 тысяч – сумма по нынешним временам смешная. Вдобавок те, кому компактный хэтчбек кажется непрактичным или недостаточным, могут рассмотреть универсалы. Пусть их и немного – около 15% от общей массы, но многие из них сохранили свой лоск. Вдобавок они отличались упором на более богатые комплектации, так что здесь не придется перебирать машины в исполнении «барабан с кондиционером». Сейчас на комплектации можно не экономить, так что давайте лучше взглянем, где шире выбор машин.

Где искать машину?

Несмотря на свою дешевизну, Fabia не превратилась в заядлую провинциалку. Почти 20% автомобилей обитают в столице, да и Санкт-Петербург тоже сформировал целых 10% объема вторичного рынка, что является рекордом за время наших наблюдений. Еще 10% объявлений собраны на Урале. Предсказуемо лидирует по числу машин Поволжье – тут их более 20%. На юге России и в Сибири выбор невелик, но есть: в обоих регионах представлено около 7% автомобилей в продаже. А вот дальневосточных жителей Fabia не зацепила совсем. Дешевые машины там выглядят иначе, так что на момент написания материала на Дальнем Востоке не было ни одного предложения о продаже.

Географическое распределение цен тоже отличается удивительной равномерностью. Фактически вилку средней стоимости, о которой мы говорили выше, можно проецировать на всю страну. В Москве, например, машины абсолютно равномерно распределены в диапазоне от 300 до 500 тысяч со штучным пиком на 300-350. В Санкт-Петербурге разбег тоже большой, но цены пониже: от 250 до 400 тысяч с пиком на 300-350. На юге небольших ценовых пиков два: на 250-300 и 350-400 тысячах, причем второй чуть выше. Ну и все остальные регионы, включая Поволжье, Урал и Сибирь, не выбиваются из общего тренда: машины там стоят от 250 до 400 тысяч рублей.

Таким образом, возможность покопаться в недорогих вариантах сохраняется везде, как и шанс найти автомобиль посвежее и подороже. Во многом это объясняется распределением машин по возрасту: экземпляров после рестайлинга 2010 года почти столько же, сколько более возрастных и дешевых дорестайлинговых (соотношение – примерно 45 на 55 процентов). Вдобавок сказывается стабильность цен в годы, когда Fabia продавалась новой. Ну и разброс цен в зависимости от комплектации здесь не так велик, как, например, у той же Octavia, для которой разница в стоимости между базовой и топовой версиями могла быть двукратной.

На какой пробег рассчитывать?

С учетом своего класса, возраста и цены Fabia – этот тот автомобиль, который сейчас еще можно найти в состоянии «ездил дедушка/ девушка, пробег 60-80 тысяч километров». Конечно, это трудно – мы недаром принимаем усредненный показатель годового пробега равным 15 тысячам километров, ведь статистика показывает, что он практически никогда не оказывается ниже. Впрочем, давайте взглянем на цифры – пусть и со скепсисом, но и с небольшой верой в чудо.

Чудеса, конечно, рассеиваются с самого начала: расчетный пробег для самых свежих машин 2014 года составляет 90 тысяч километров, но в реальности укладываются в этот показатель лишь 20% машин в продаже. Зато 40% честно показывают на одометре 100-150 тысяч, а еще 20% даже по признаниям продавцов прошли более 150 тысяч. Увеличение возраста подтверждает правдивость этой статистики: самые многочисленные автомобили 2012-2013 годов выпуска тоже «попадают в расчеты» на 40-50%, а еще 20-25% их даже превышают. В общем, до десятилетнего возраста и 150 тысяч километров пробега все идет вполне гладко, и большинство машин выглядит более-менее честно.

А вот рубеж в 150 тысяч продавцам уже кажется психологически тяжелым, так что 40% машин 2009 года выпуска «молодятся», и пробег скручен более чем у половины. Дальше напускное кокетство чуть тускнеет, но все равно почти половина продавцов с завидным упрямством отматывает одометр до показателя ниже 150 тысяч, хотя реальный пробег уже наверняка колеблется как минимум около 200. Ну а тем, кто все же хочет верить в чудеса, стоит помнить о малой выборке – экземпляры с небольшим пробегом практически штучные, так что проверять их стоит вдвойне тщательно, чтобы не переплатить за скрученные цифры и дешевую химчистку. В общем, если уж и переплачивать, то лучше за удачный мотор и богатую комплектацию. И если с комплектацией все понятно, то на моторы и все остальное давайте посмотрим повнимательнее.



На что обратить внимание при покупке

Как и для большинства довольно возрастных машин, кузов Fabia нужно осматривать довольно тщательно, но без особой паники: оцинковка не обещает чудес, но позволяет машинам без аварийного прошлого выглядеть очень неплохо. Сколы ржавеют медленно, а внешние дефекты обычно проявляются только в привычных местах вроде рамки лобового стекла, капота, низа дверей, порогов и крышки багажника. Так что видимая ржавчина должна насторожить: часто это последствия некачественного кузовного ремонта. Зато «невидимой» ржавчины может быть достаточно: стоит осмотреть внутренние полости колесных арок, днище и нишу запасного колеса, где иногда застаивается вода.

Подвески у Fabia максимально простые и дешевые: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Здесь все, во-первых, надежно, а во-вторых, доступно благодаря широкому ассортименту неоригинальных компонентов. Так что на подвеске можно не зацикливаться: устранить проблемы можно легко и недорого, нужно просто немного поторговаться с продавцом. Разве что совсем приконченная ходовая часть должна навести на мысли о плохом содержании машины. Как, собственно, и изношенные тормозные диски спереди, и едва работающие барабаны сзади. Сами по себе тормоза вполне достаточны и тоже дешевы в обслуживании, поэтому проверять состояние магистралей и работу ручника нужно все с той же целью – понять общее состояние машины. А вот рулевое управление с электрогидравлическим усилителем требует чуть больше внимания. Новый насос с электрическим приводом при поломке обойдется тысяч в 25-30 даже за неоригинальный узел, и еще столько же стоит восстановленная рейка. Так что состояние масла в системе и работу усилителя лучше проверить вдумчиво. Изредка встречаются машины без усилителя руля – в этом случае возможные проблемы сведены практически к нулю.

Основных вариантов коробок передач у Fabia два: механика и шестиступенчатый классический автомат TF60SN от Aisin. Разумеется, ручная коробка дешевле в содержании – масло тут нужно менять раз в те же 50-60 тысяч километров, но стоит это гораздо дешевле. По ее надежности нарекания встречаются редко, хотя послушать коробку на подъемнике на предмет шума подшипников все же стоит. Автомат тоже можно считать хорошим вариантом: на маленькой и легкой машине он способен пройти более 200-250 тысяч километров при условии замены масла хотя бы раз в 60-80 тысяч километров. Правда, цена ремонта коробки может составить под треть стоимости машины, так что не стоит пренебрегать диагностикой, да и откладывать деньги на ремонт лучше заранее. Третий, редкий вариант трансмиссии – семиступенчатая DSG с индексом DQ200, и она в содержании и ремонте еще сложнее. Конечно, сейчас эти коробки умеют не только диагностировать, но и сравнительно недорого чинить. Но, учитывая, что речь идет о компактном дешевом хэтчбеке, затраты могут быть неоправданными.

Моторов у Fabia было много, а с учетом различных версий и ревизий – очень много. Нас, впрочем, интересует лишь часть. Дизели у нас официально не предлагались, так что и на вторичном рынке их практически нет. Бензиновые же двигатели представлены семейством EA111 в различных вариациях: трехцилиндровые на 1,2 литра, рядные «четверки» на 1,4 и 1,6 литра, а также четырехцилиндровые наддувные 1,2 и 1,4 TSI. Последние, разумеется, самые сложные и дорогие в содержании: помимо цепного ГРМ с невыдающимся ресурсом здесь и наддув, и непосредственный впрыск, и высокие требования к охлаждению, смазке и топливу.

Атмосферные моторы на 1,2 и 1,6 литра тоже имеют цепной ГРМ со схожими недостатками, а также со временем начинают потреблять масло. Однако сами по себе они попроще, а в крайнем случае здесь даже можно позволить себе капремонт. Самым предпочтительным вариантом можно считать 1,4-литровые моторы: ременной ГРМ здесь дешевле и надежнее, а склонность к угару масла пониже, чем у собратьев. На практике это означает, что ремонт может потребоваться не к 200, а к 250-300 тысячам километров. Жаль только, что этим мотором оснащено всего около 20% машин, а основная масса – это 1,2-литровые атмосферники. Впрочем, атмосферная Fabia – не тот случай, когда мотор – это приговор. А для наглядного доказательства этого тезиса давайте взглянем на несколько машин, с которыми мы в Automama столкнулись лично.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Fabia – не самый распространенный автомобиль чешского бренда на нашем рынке, так что в наши руки она попадает реже своих собратьев. Хорошие экземпляры на этом фоне особенно запоминаются, и один из них посетил нас весной этого года. Клиент обратился в наш офис в Краснодаре в середине марта с целью обмена своей Fabia на автомобиль побольше – нашу Skoda Octavia III 2016 года, которую он рассчитывал купить с помощью нашего продукта "Автокредит". Смена автомобиля без смены бренда намекала на то, что марка владельцу нравится, и это давало надежды на хорошее состояние его текущей машины.

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Наш эксперт сразу приступил к осмотру прибывшей Fabia, и мы были приятно удивлены ее состоянием. Прежде всего бросилось в глаза то, что у автомобиля не было ни одного перекрашенного элемента, и даже сколов с царапинами было немного. Ухоженный салон подтверждал общее состояние и намекал на то, что за автомобилем отлично следили. Довершали картину пробег в 100 тысяч километров и единственная запись в ПТС – клиент был первым собственником. В общем, можно с чистой совестью признаться, что нам достался идеальный экземпляр. Соответственно, мы не стали медлить и сразу же отправили автомобиль на комплексную диагностику.

Результаты диагностики соответствовали первому впечатлению. Единственной рекомендацией была замена задних сайлентблоков передних рычагов – они потрескались от времени. По меркам возраста и пробега – сущие пустяки. Так что мы сразу договорились с клиентом о цене и провели сделку по обмену. Так в один день остались довольны сразу обе стороны: клиент – своей новой Octavia 2016 года, а мы – приобретением его Fabia в отличном состоянии. Машина сразу отправилась на полную предпродажную подготовку, и менее чем через месяц счастливее стал еще один человек, который ее приобрел.

Еще более любопытный пример смены машины без смены бренда состоялся в конце зимы этого года. На нашу площадку в Ростове-на-Дону приехал клиент на своей Skoda Fabia 2008 года с целью обмена на... нашу Skoda Fabia 2014 года. Видимо, очень уж полюбил человек эту модель. Мы, конечно, за него порадовались, но к его автомобилю отнеслись несколько настороженно. Причины на то были объективные: во-первых, возраст в 12 лет, а во-вторых, на правом заднем крыле и двери красовалась вмятина. Однако это не было поводом для отказа от сделки, так что наш эксперт сразу приступил к осмотру машины.

Результаты нас удивили: вмятины на крыле и двери были единственными кузовными недостатками этой машины – не было ни перекрашенных элементов, ни следов ремонта. Из внешних недостатков обнаружилась только трещина на лобовом стекле, которую никто и не скрывал. Все это было хорошими новостями и для нас, и для клиента. Мы сразу договорились о предварительной цене и были готовы отправить автомобиль на комплексную диагностику. Однако здесь возникла заминка: клиент сильно спешил и не мог поехать с нами на диагностику. Поэтому с учетом состояния этой Fabia и технической простоты модели в целом, мы решили провести диагностику уже после сделки. Сделка по обмену прошла успешно и быстро, и клиент сразу же уехал на своей новой шестилетней Fabia.



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Дальше все должно было пойти по стандартному сценарию: автомобиль должен был отправиться сначала на диагностику, затем на кузовной ремонт, а потом на полную предпродажную подготовку. Однако и здесь в этот раз все пошло не по плану. Одному из клиентов при проведении тест-драйва другого автомобиля на нашей площадке настолько приглянулась эта Fabia, которая готовилась к отправке в автосервис, что он захотел купить ее немедленно. Более того, он просто не отпустил нас на прохождение комплексной диагностики с последующим ремонтом и настоял на продаже. Желание клиента, как известно, – закон, и объективных причин отказывать ему не было, так что сделка по продаже состоялась даже до запланированного ремонта.

Надо сказать, что мы достаточно часто работаем с юридическими лицами – не таксопарками и каршерингами, а именно компаниями, которые используют автомобили для корпоративных парков. Соответственно, это предполагает осмотр огромного количества машин разной степени обреченности. Конечно, иногда среди них попадаются жемчужины, но розничные стандарты Automama весьма высоки, так что случается это редко. Большая часть автомобилей пребывает в состоянии от «не очень» до «без слез не взглянешь». И чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, предлагаем взглянуть на один из живых примеров.

В конце марта наши эксперты осматривали автопарк одной известной компании, и среди всего разнообразия автомобилей нам попалась эта красотка Fabia. Отсутствие заднего бампера, как оказалось в дальнейшем, было лишь верхушкой айсберга. Изначально эксперта смутила нехарактерная вмятина на крыше. Капот и вся левая сторона были после ремонта: некоторые элементы с большим слоем шпатлевки, а некоторые просто заменены. Но настоящая разруха ждала нас именно в салоне.

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Сильно затертый и неухоженный интерьер – ничто по сравнению с полным отсутствием систем пассивной безопасности. Фронтальные подушки безопасности отсутствовали, ремни безопасности были сорваны, а на приборной панели красовалась гирлянда ошибок. Эксперт логично предположил, что вмятина на крыше возникла вследствие сильного ДТП, и оказался прав. Под капотом все, разумеется, было плачевно. Левый лонжерон имел следы ремонта, а передняя панель был заменена. Само собой, о покупке этой машины не было и речи, и наши эксперты продолжили осмотр других автомобилей. Мы искренне надеемся, что эта Fabia закончила свою жизнь на разборке, но, к сожалению, не можем быть в этом полностью уверенными, ведь на рынке до сих пор много недобросовестных продавцов.