Немцы встают на прикол, корейцы торжествуют: что происходит с рынком запчастей

Мы уже рассказывали о том, как в свете последних событий подорожали некоторые запчасти . Однако время не стоит на месте, и ситуация немного меняется. Правда, пока не до конца понятно, в какую сторону.

Реалистично оценить состояние рынка запчастей могут те, кто постоянно их закупает. Поэтому сегодня мы отправляемся за статистикой в сервис по ремонту и тюнингу. Здесь постоянно вынуждены заказывать детали и расходники на многие машины, так что представление о ситуации у сотрудников определённо есть. Сразу оговоримся: весь этот материал – не попытка экстраполировать опыт одного автосервиса на весь российский рынок запчастей, но наглядное видение ситуации на конкретном примере. А начнём мы с живой истории из сервиса.



Цена экономии

Приехал на ремонт Mercedes-Benz GLC 2015 года. Есть проблема: датчик расхода воздуха не совсем корректно этот воздух считает. Что может быть не так? Сам по себе расходомер (он же MAF) – штука очень нежная. Основной элемент этого датчика – платиновая нить, на которую подаётся напряжение. Нить от этого нагревается. Когда через датчик проходит воздух, он её остужает, сопротивление нити от этого изменяется, и по этому изменению сопротивления блок управления двигателем считает, сколько воздуха потребляет мотор. MAF стоит в воздушной магистрали между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Если в воздушной магистрали после датчика MAF есть неучтенное отверстие (проще говоря, дырка), ЭБУ не может понять, сколько на самом деле воздуха потребляет мотор: часть воздуха не учитывается расходомером.

Тут мы имеем либо подсос, если негерметичность расположена до турбины, либо утечку наддувного воздуха, если негерметичность обнаружена после неё.

Mercedes-Benz GLC

Первым делом в таком случае проверяют герметичность впуска. Тут тоже нашли дырку в системе вентиляции картерных газов (частая неисправность на этих машинах), но от ремонта клиент отказался: решил устранить неисправность сам. Устранил, но скоро вернулся в сервис, причём уже на эвакуаторе – машине стало ещё хуже. В чём причина?

Диагностика показала, что изменился характер ошибки. Если раньше она указывала на недостоверный расчёт потребляемого воздуха, то теперь она обвиняла во всех бедах непосредственно расходомер – некорректная работа датчика. Пришлось разбираться с заболевшим Мерседесом дальше.

Сразу же обратили внимание на то, что на машине установлен прямо-таки отвратительный китайский воздушный фильтр одной фирмы, чьи фильтры покупать нельзя. Этот фильтр очень сильно ворсится, чего приличный фильтр делать категорически не должен. Фильтр заменили, но решили проверить и сам MAF-сенсор. Он был весь в пыли и грязи, которую успешно пропускал некачественный фильтр. А любая пылинка, осевшая на нити расходомера, меняет его сопротивление, а значит, и способность корректно работать. Датчик прочистили, но полностью его здоровье вернуть не удалось, и его придётся менять. Стоит он сейчас 82 тысячи рублей, хотя несколько месяцев назад его можно было купить за 20. Впрочем, и за 82 тысячи этот датчик ещё нужно найти, хотя владельцу машины повезло: ему подобрали хороший аналог за 26 тысяч. Но для чего я рассказал эту грустную историю?

Вся соль в том, что купить хороший воздушный фильтр на Мерседес стало сложно, и владелец машины решил на нём сэкономить. Оригинальный фильтр стоит 8 тысяч (что для воздушного фильтра просто жуть), а приличные аналоги – в районе 6 тысяч. Китайский, максимально дешёвый, купили за 3. Вроде бы,5 тысяч – очень приличная экономия, когда речь идёт о каком-то фильтре. Но вот ведь незадача: теперь придётся потратить 82 (или минимум 26) тысячи на MAF. И ждать, когда он придёт, потому что основная проблема – это не чудовищный рост цен на запчасти для европейских машин, а их дефицит.

Увы, склады пустеют, и в обозримом будущем ситуация лучше не станет – большинство запчастей просто негде брать. Те, что ещё остались, продают за баснословные цены. Правда, не все автомобилисты должны в отчаянии драть волосы на голове: запчасти на некоторые автомобили есть. Дороже, чем были, но они хотя бы есть. На какие именно, скажу ниже.

Поставщик масла для сервиса тоже ничего радостного не говорит. По его словам, импортные масла пока не ввозят вообще. Зато появляется множество подделок, и по его статистике, лидером среди подделок стало масло Shell: сейчас около 80% этого масла на рынке – «палёнка». Оригинальных масел для, например, Mercedes или BMW (по большому счёту – Castrol в упаковке бренда) найти уже почти нельзя. А если можно, то очень дорого. Например, для того же дизельного BMW канистра обойдётся в 14 тысяч рублей.

Однако есть и хорошие новости: ходят слухи, что есть продвижения в поставках присадок для изготовления своего масла. А база (и минеральная, и синтетическая) у нас есть своя. Так что есть надежда, что проблемы с маслом в будущем будут решены. А сейчас, например, моё масло, которое я в этом сервисе всегда заливал в свои машины, стоит 9600 за канистру под заказ с доставкой в течении пяти дней. До февраля оно стоило 3200, а два месяца назад – 7400. И никакие валютные качели тут ни при чём, во всём виноват исключительно дефицит.

Ну и один совет: сейчас есть смысл переходить на японские масла, цены на которые тоже выросли, но не так сильно, а подделывают их намного меньше. Если же хочется остаться на привычном европейском масле, не доверяйте низким ценам в некоторых магазинах – контрафакта очень и очень много, нужно быть начеку.

Ситуация с трансмиссионными маслами та же: их почти нет, а те, что есть, очень дорогие. Ну или поддельные. Хорошо, что это масло меняют намного реже, чем моторное. Плохо, что сбылась мечта маркетологов, и у нас теперь точно появятся автоматические коробки, в которых масло залито «на весь срок службы». Увы, срок этот будет коротким.

Но вернёмся к запчастям. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы немецких машин, это даже не отсутствие редких деталей, а отсутствие того, что обычно называют расходниками. На некоторые моторы BMW партнёры из специализированного сервиса не могут купить даже масляные фильтры. Их в наличии нет никаких, даже китайских. Та же проблема со свежими дизельными Мерседесами – в наличии фильтров нет. Под заказ их найти ещё можно, но тоже всё сложнее и сложнее. Недавно с трудом нашли хороший масляный фильтр на Audi Q5… И тут беда в том, что поставщикам никто не мешает с удовольствием принимать заказы на пару месяцев, а за день до выдачи сообщать, что заказ не пришёл и не придёт. Таких предложений становится всё больше, и верить, что «всё нормально, давайте предоплату, а мы сейчас привезём вам из Финляндии целый багажник запчастей», не стоит – количество любителей покрутить чужие деньги стремительно растёт.

Что делать в этом случае? Если не удастся найти запчасти, по есть даже вероятность, что придется поставить своего «немца» на прикол. По мнению моих собеседников, к осени проблема станет острее, и многим придётся либо «докатывать» машину как есть, либо ставить её на хранение. Или продавать. Во всяком случае один из клиентов на BMW X1 уже решил свою машину бросить под забором – нигде нет картриджа турбины. И скоро, видимо, обладание старым RAV4 будет намного более престижным, чем обладание свежим BMW X5 – первый намного проще обслуживать, а вот со вторым появятся неизбежные и почти нерешаемые вопросы. И если у этого Х5 полетит какой-нибудь дроссель или впускной коллектор, то машина станет недвижимостью.

Кстати, удивительно, что запчасти на японские автомобили есть. И новые, и контрактные. Их нам во основном везут через Эмираты, причём делают это очень давно. Настолько давно, что никаких новых логистических цепочек выстраивать не пришлось – как шли запчасти, так и идут.

А вот в случае с европейскими и некоторыми другими запчастями есть ещё один тревожный признак. Если пару месяцев назад многое можно было купить процентов на 30-40 дешевле, но со сроком доставки в несколько дней, то сейчас стоимость запчастей в наличии и под заказ потихоньку выравнивается. Видимо, оптимизм по поводу налаживания «новых логистических цепочек» постепенно сходит на нет. Наступает, как сейчас любят говорить политики и журналисты, «разочарование».

А что, если с разборки?

На разборках запчасти всё-таки есть. Понятно, что масляные и любые другие фильтры там покупать нельзя, но что-то из железа приобрести вполне можно. Правда, по баснословным ценам. Причём эти цены явно берут с потолка. Например, недавно поиск опоры крепления коробки передач (подушки) на десятый Lancer привёл к странному открытию: у одного и того же очень крупного продавца новая опора стоила 2900 рублей, а убитая «контрактная» – 3200. Почему? Да кто ж их знает.

А вот жителям Дальнего Востока повезло. Качество контрактных японских деталей намного выше, чем европейских, а цены значительно ниже. Да и логистика проще, так что там таких проблем заметно меньше.

Напряжение с запчастями растёт. Люди стали немного проще относиться к ценам, но с отсутствием деталей и расходников смириться, увы, невозможно. И вроде бы человек уже готов заплатить ненормальные три тысячи рублей за хорошее масло, но его просто нет.

А вот у разборок будущее все-таки есть. Возможно, некоторые автомобили будут массово скупать и продавать в разбор, так что на чьих-то «трупах» и «костях» поездить ещё можно будет. Но недолго. И ещё тревожит другой вопрос: на разбор машины будут не только скупать, но и угонять. И чем дальше – тем больше.

В уже обозримом будущем стоимость километра пробега европейской машины может стать такой, что этот автомобиль окончательно станет роскошью, а не средством передвижения. Причём не только S63 AMG, но и Volkswagen Polo Sedan. Зато «на коне» сейчас себя чувствуют те, кто ездит на «корейцах» и «японцах» – всё дороже, чем было, но в достатке. Возможно, счастливыми сейчас ещё можно назвать людей и на ВАЗах – они в этот сервис не приезжают, но им жить явно проще, чем владельцам Мерседесов. Вот такой вот социалистический парадокс.

Владельцам автомобилей GM повезло меньше, чем хозяевам японских и корейских машин, но больше, чем любителям «немцев»: заметного дефицита нет, есть только космический рост цен на запчасти. Например, приличная прокладка клапанной крышки на Opel Astra с мотором A14NET сейчас стоит 4,5-5 тысяч рублей, а раньше она стоила 1-1,2 тысячи. Жить владельцам GM стало намного дороже, но хотя бы возможно.

Про владельцев чистокровных «американцев» говорить не будем. Держитесь, мы за вас молимся.

Что можно придумать?

Первыми на ум приходят мысли о китайских запчастях. Может, владельцу многострадального Мерседеса просто не повезло? Не совсем. Качество у многих этих запчастей все еще нестабильное и зачастую низкое, так что ставить их можно только на свой страх и риск и в случае крайней безысходности. Да и нельзя сказать, что китайцы завалили наши склады своими деталями – это не так. Что-то, конечно, есть, но далеко не всё.

Другой способ содержать «немца» (с ними сейчас проблем больше всего) – это покупать на Дальнем Востоке японские контрактные запчасти. Понятно, что пересылка занимает много времени, но всё-таки это выход. Как я уже говорил, качество этих запчастей выше, чем на разборках в европейской части России, а ассортимент довольно широкий. Многое можно привезти оттуда.

И, конечно же, многие возлагают надежду на развитие индустрии ремонта. Безусловно, это приведёт к снижению качества ремонта (новые узлы почти всегда лучше, чем восстановленные), но мера эта вынужденная и неизбежная.

Параллельный импорт нам поможет!

Нельзя было бы готовить материал и не поинтересоваться у поставщиков: а что у нас там с параллельным импортом? Когда ждать «серые» запчасти? Разрешили же, пора везти. Ответ от представителя логистической цепочки не очень оптимистичный: гладко тут только на бумаге. А в жизни всё иначе.

Есть несколько проблем, которые ещё как-то предстоит решить, чтобы этот импорт заработал. Первая очевидна: разрушены привычные каналы поставок и логистические цепочки. Допустим, их мы восстановим. Но есть другой вопрос: почему-то многие производители активно противодействуют отгрузкам для параллельного импорта. Вот не хотят они, чтобы мы без спроса ввозили их запчасти, и всё тут. Ну и наша бюрократия этому активно помогает: ввоз без разрешения производителя (правообладателя) вроде как и разрешили, но вот для большинства товаров процедуру сертификации никто не отменял. А сертификация – это что? Правильно – получение опять-таки разрешений и дополнительных документов от… да, того же производителя или правообладателя. Круг замкнулся.

Наверное, эти вопросы когда-то решат. Но сколько времени на это потребуется – пока неясно.

Благодарим компанию «Лаборатория скорости.Тюнинг моторов» (https://labofspeed.su) за помощь в подготовке материала.