В Интернете ходит множество рассказов о том, что запчасти и расходники стали невероятно дорогими, а часть из них вовсе пропала из продажи. Так ли это на самом деле? Попробую разобраться на собственном опыте.

От Форда до Киа



Так получилось, что к концу прошлого года мне пришлось расстаться с любимым Фокусом и пересесть на более свежую Kia Rio. Не потому что я так люблю корейские автомобили (хотя и против них ничего не имею), а потому что Форд уже активно ржавел, а главное – сосал деньги в таких размерах, что я только тихо плакал, перекидывая ему периодически треть своей зарплаты. Возраст, что поделать.

Перекидывал я ему, значит, часть зарплаты, а записи о затратах сохранял. И подумал, что было бы интересно сравнить, во сколько бы мне всё это обошлось сегодня. И смог бы я вообще купить те запчасти, которые пришлось менять за последний год.

Ну и так как Рио я покупал тоже неновой, то кое-что после покупки заменить тоже пришлось. И стоимость этих запчастей и расходников, актуальную на ноябрь прошлого года, я тоже сравню с текущими ценами. Просто чтобы понять, так ли всё плохо или всё ещё хуже.

Ford Focus 2

Начнём с самого простого: с регулярного ТО, которое включает замену масла и фильтров – масляного, воздушного и салонного. Летом прошлого года всё ТО обошлось мне в смешные 5700 рублей, из которых львиная доля пришлась на масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 (за него брали 3000 р. ровно).

Звонок в тот же сервис немного расстроил: теперь за то же ТО с меня попросили 10 500 р. Почему? Например, потому что стоимость той же канистры масла мне озвучили в 6200 р. Ради интереса я посмотрел, за сколько смогу купить это масло сам. Поиск в Интернете выдал диапазон от 4297 р. до 9857 р. Ну а 6200 – это, в принципе, средняя цена. При желании пока можно найти дешевле (если, конечно, это не подделка). Но так как я этому сервису доверяю полностью (много лет обслуживал там два Форда и всегда был им доволен), то не думаю, что там сильно наглеют со стоимостью масла. Посмотрим другие расходники.

Масляный фильтр MANN мне летом обошёлся в 400 рублей, воздушный Goodyear – в 470, салонный (тоже Goodyear) – 300 р. Смотрим эти позиции сегодня.

Итак, масляный фильтр MANN – 832 р., воздушный фильтр Goodyear – 653 р., салонный Goodyear – 478 р. То есть, если за все фильтры я отдавал 400+470+300=1170 р, то теперь тот же самый набор стоит 832+653+478=1963 р. Разница – 793 р. Разница в стоимости масла – 3200. Итого 3993 р., почти четыре тысячи. Разница в полной стоимости ТО составила 4800 р., так что, видимо, работа стала дороже всего на 800. Что ж, это по-божески. А по-человечески ТО стало почти вдвое дороже.

Теперь перейдём к мелкому ремонту. Летом я заменил ступицу заднего левого колеса (отдельно подшипник на втором Фокусе не меняется, только ступица в сборе). Так как я всё равно хотел машину продавать, поставил недорогую ступицу SNR за 5500 тысяч, работа обошлась в 1500 р. (итого семь тысяч ровно). И вот тут меня цены немного огорошили: такая же ступица сегодня стоит 15-17 тысяч, а за оригинал просят какие-то ненормальные 71-117 тысяч рублей! Мда. Летом за оригинал просили 12,5 тысячи.

Теперь – опора заднего амортизатора. Мне она обошлась в 3500 рублей (FAG), и, как ни странно, в том же магазине, где я покупал её летом, она так и стоит 3500. Оригинальная, правда, стала стоить 18 000 тысяч, но кто же её купит? За работу я отдал 1200 р. И допустим, что гуманные сервисмены стоимость замены в этом году не повысили.

Замена двух радиаторов (системы охлаждения и кондиционера) стоила 18,5 тысячи, из которых около 12 тысяч стоили два радиатора Nissens (остальное – антифриз, работа и заправка кондиционера). К сожалению, не могу сказать, сколько стоил каждый из них, но зато могу сказать, сколько они стоят сейчас: радиатор двигателя – 12 000, кондиционера – 10 000. Итого рост составил около 10 тысяч рублей, а с учётом заправки кондиционера и стоимости антифриза – минимум в два раза.

Ну и последнее: замена комплекта ГРМ. В прошлом году я заплатил за всё 15,5 тысячи. В стоимость вошла замена помпы, ремень ГРМ – оригинал Ford, помпа – 2000, прокладка клапанной крышки Febi – 1 600 р. Антифриз не менял, он был свежим после замены радиаторов. Сейчас такой комплект без помпы стоит 13 000, помпа SKF – ещё 2 800, та же прокладка Febi – 2600 р. Помпа подорожала меньше всего. Работа стоила 5000, так что сейчас вместо 15,5 пришлось бы заплатить минимум 23 000. И это я считаю по-минимуму: скорее всего, будет немного дороже.

Ну и последнее: пришлось поменять катушку зажигания. Покупал я ACDelco за 3800 р., сейчас такая стоит 6580. Менял сам, так что стоимость замены указывать не буду.

Итак, подведу итог. ТО я успел пройти только два раза (осенью, напомню, Форд я продал). Оба мне обошлись в 11 400 р. Замена ступицы – 7000, замена радиаторов – 18,5 тысячи, замена ГРМ – 15,5, опора заднего амортизатора – 4700 р., катушка – 3800. Итого за год – 60 900 рублей (боже, за неполный год на второй Фокус).

Ну а сколько бы я отдал за то же самое сегодня? Давайте посчитаем. Два ТО – 21 000, ступица – 16 500, радиаторы – 22 000 (минимум), ГРМ – 23 000 (тоже минимум), опора – 4700, катушка – 6580. Итого 93 780. Рост составил 32 880 рублей или 54%. Я тут не учитывал рост стоимости антифриза, некоторых мелких расходников и работ.

Конечно, никакого роста в три-четыре раза, как некоторые считают, нет. Но это пока. И почти 100 тысяч в год на содержание второго Фокуса – это, конечно, ненормально. Впрочем, 60 тысяч для него тоже многовато, и кое-что можно было найти дешевле, но я на своей машине экономить не хотел. Но потом плюнул и купил третий Рио.

Kia Rio

Тут статистики много не будет: прожив половой жизнью три года со старым Фокусом, Рио я выбирал тщательно. Через полтора месяца поиска нашёл машину после одной хозяйки с оригинальным пробегом сто тысяч и дилерским обслуживанием. Из недостатков был замечен только один – просилась на покой одна катушка зажигания, которую я и заменил своими руками. Само собой, покупал неоригинальную катушку: за неё в прошлом году просили 3900 рублей. Ха-ха-ха, сейчас в том же интернет-магазине за катушку с логотипом Hyundai-Kia просят уже 10 350 рублей, а особо оборзевшие продавцы – 13 975 р. Однако я купил средненькую Mando за 2750 р., а сегодня она стоит уже 5190 р. (повторю: в том же магазине). Рост стоимости на оригинальную катушку составил 6450 р. (если считать по минимуму), то есть 258%. На аналог значительно меньше – 2440 р. или 89%, что тоже до… много.

Кроме того, пришлось провести простое ТО с заменой масла в двигателе и всех фильтров. Делал я это в сервисе друзей, поэтому денег им не дал. Но список запчастей остался: масло MOBIL 5w-30 ESP Formula – 3200 р., воздушный фильтр Mahle – 600 р., масляный фильтр MANN – 500, угольный салонный фильтр – 300 р. Всё вместе мне обошлось в 4600 р.

Сегодня это масло стоит минимум 5700 р. (хотя какие-то звери не видят берегов и просят 12 041 р.), воздушный фильтр Mahle – 1 500 (но там с ценами какая-то чехарда, видимо, спекулянты ещё не решили, что брать; можно заметно дешевле купить и оригинал, и некоторые другие хорошие аналоги), масляный фильтр MANN – 810 р. (тут тоже цена у некоторых продавцов доходит до 1500, будь они все прокляты), салонный – 430 р. Итого получается 8440 р. Прирост – минимум 3840 р или 83,5%.

Занятно, что это выходит заметно дороже, чем у Форда, и по факту стоимость содержания Рио может вырасти в два раза. Собственно, замену цепи ГРМ мне уже посчитали в одном месте дважды: 24 500 рублей получилось в первый раз и 51 400 – второй, через три недели. Господи, дай крепости звеньям цепи мотора моей машины.

Что делать?

Перефразирую одну из идиом моего товарища, слушающего Ивана Кучина и имеющего «партаки» в виде куполов по всей спине: «Осталось вынуть ШРУС и заколоться». Этот рост цен ещё далеко не окончательный, и дешевле уже ничего не станет. Особенно грустно на этом фоне видеть, что некоторые продавцы просто нагло пользуются моментом и завышают цены по своему усмотрению. Может быть, они немного утихнут, но это не точно.



Хорошие моменты тоже есть: я с лёгкостью нашёл все детали и на Kia, и на Ford. Есть в продаже и оригиналы (правда, по совсем космическим ценам, особенно для Форда), и аналоги. Это, конечно, радует. Кроме того, самые недорогие заменители, которые пришли к нам из Китая, в цене добавили не слишком много, и отчаянные головы могут сэкономить ещё больше.

Ну а я, пожалуй, пойду ставить на свою машину ещё две сигнализации, механические замки на капот и селектор АКП и железную шквалыгу на руль: при таких ценах на запчасти скоро машины начнут пачками тащить из дворов в разборку. Тащить, конечно, будут не свои машины, а чужие. Поэтому лишняя сигнализация сейчас не помешает.