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Рестайлинг BMW 5 серии: новые изображения

09.10.2026 1939 0 1
Рестайлинг BMW 5 серии: новые изображения

Несколько дней назад в Сети были опубликованы кадры, на которых грядущий обновлённый седан запечатлён практически без камуфляжа. Благодаря им у нас есть возможность составить более точное представление о внешнем виде автомобиля.

Модель бизнес-класса 5 Series ведёт свою историю с 1972 года, именно тогда дебютировало первое поколение седана с индексом Е12. Сегодня же на конвейере уже восьмая генерация «пятёрки» с заводским индексом G60, появившаяся весной 2023 года. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже много раз были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний.

Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
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Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
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Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
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На днях к ним добавились кадры с презентации новой 3 серии, на которых можно разглядеть фрагменты передней части. Эти кадры очень низкого качества, однако на них видно, что рестайлинговая 5 серия получит фары в стиле новых моделей Neue Klasse, при этом «ноздри» решётки радиатора сохранят более менее традиционную форму. Передний бампер имеет вертикальные декоративные вставки по краям и центральный воздухозаборник, разделённый перемычкой в цвет кузова (аналогично «ноздрям» решётки). Рестайлинг можно считать существенным, так как даже капот полностью новый (он теперь отделён от фар и решётки), равно как и передние крылья, которые при обновлениях обычно не затрагиваются. Задняя часть пока не засвечена без маскировки, однако здесь ожидаются менее радикальные преобразования: появятся фонари с новой графикой в виде одинарных горизонтальных полосок, а также новый бампер.   

Рендер обновлённой BMW 5 серии

В основе нынешней «пятёрки» лежит та же платформа CLAR, как и у предшественника. Автомобиль оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, а также полностью электрическими силовыми установками. В последнем случае можно ожидать улучшение показателей за счёт более совершенных аккумуляторов, аналогично обновлённой 7 серии. Кроме того, бизнес-седан наверняка получит существенно переработанный интерьер в стиле последних новинок бренда.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Премьера новой 5 серии может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, вчера дебютировал первый в истории кроссовер BMW iX4.  

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