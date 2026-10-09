Несколько дней назад в Сети были опубликованы кадры, на которых грядущий обновлённый седан запечатлён практически без камуфляжа. Благодаря им у нас есть возможность составить более точное представление о внешнем виде автомобиля.

Модель бизнес-класса 5 Series ведёт свою историю с 1972 года, именно тогда дебютировало первое поколение седана с индексом Е12. Сегодня же на конвейере уже восьмая генерация «пятёрки» с заводским индексом G60, появившаяся весной 2023 года. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже много раз были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний.

Нынешняя BMW 5 серии 1 / 3 Нынешняя BMW 5 серии 2 / 3 Нынешняя BMW 5 серии 3 / 3

На днях к ним добавились кадры с презентации новой 3 серии, на которых можно разглядеть фрагменты передней части. Эти кадры очень низкого качества, однако на них видно, что рестайлинговая 5 серия получит фары в стиле новых моделей Neue Klasse, при этом «ноздри» решётки радиатора сохранят более менее традиционную форму. Передний бампер имеет вертикальные декоративные вставки по краям и центральный воздухозаборник, разделённый перемычкой в цвет кузова (аналогично «ноздрям» решётки). Рестайлинг можно считать существенным, так как даже капот полностью новый (он теперь отделён от фар и решётки), равно как и передние крылья, которые при обновлениях обычно не затрагиваются. Задняя часть пока не засвечена без маскировки, однако здесь ожидаются менее радикальные преобразования: появятся фонари с новой графикой в виде одинарных горизонтальных полосок, а также новый бампер.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

В основе нынешней «пятёрки» лежит та же платформа CLAR, как и у предшественника. Автомобиль оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, а также полностью электрическими силовыми установками. В последнем случае можно ожидать улучшение показателей за счёт более совершенных аккумуляторов, аналогично обновлённой 7 серии. Кроме того, бизнес-седан наверняка получит существенно переработанный интерьер в стиле последних новинок бренда.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Премьера новой 5 серии может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, вчера дебютировал первый в истории кроссовер BMW iX4.