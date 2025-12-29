Новых автомобилей всё меньше: почему исчезают машины и кто в этом виноват

Российский рынок новых автомобилей съёжился до состояния «бери, что дают». Формально выбор есть, фактически – его всё меньше. Но машины исчезают не потому, что их невозможно привезти, а потому что их невыгодно продавать.

Несмотря на ощутимое падение спроса на новые автомобили, из наличия быстро исчезли машины, которые раньше считались просто нормальными. Не роскошью, не экспериментом, не вызовом рынку, а просто адекватным транспортом за вменяемые деньги. Особенно быстро пропадают версии с проверенными моторами, классическими автоматами и без маркетингового безумия типа спецсерии для ценителей. В итоге в автосалонах остаётся либо самое дорогое, либо странное.

Официальное объяснение аналитиков звучит витиевато: дескать, логистика, колебания спроса, оптимизация модельных рядов, ожидание обновлений и всё такое. Неофициальное – гораздо честнее: дилерам выгоднее продавать меньше, но дороже. Ведь когда предложение ограничено, можно не париться. Не нужно бороться за клиента, объяснять разницу между комплектациями или искать оправдания стоимости. Машина либо есть – и вы забираете её, пока это не сделал кто-то другой, либо её нет – и это уже ваши проблемы.

Особенно показательно исчезновение автомобилей в среднем сегменте. Тех самых моделей, которые покупали не на эмоциях, а головой. Их место занимают либо переоценённые альтернативы, либо кроссоверы с одинаковыми лицами и разной эмблемой. Выбор вроде бы есть, но он как шведский стол без мяса: тарелка полная, а есть нечего. И вот тут возникает парадокс: дефицит начинает работать против рынка.

Потому что покупатель перестаёт спешить. Люди откладывают покупку, уходят на вторичку, начинают считать деньги и задавать дилерам неприятные вопросы. Внезапно выясняется, что автомобиль за условные три миллиона рублей должен не только выглядеть современно, но и хорошо ехать, уверенно тормозить и не бесить интерфейсом мультимедийной системы. А вот вторичный рынок, к слову, чувствует себя на этом фоне подозрительно бодро.

Пока новые машины играют в прятки, подержанные возвращают себе статус разумного выбора. Без пафоса, без ожиданий поставки и без ощущения, что тебя только что аккуратно, но настойчиво развели на кредиты, рассрочки, страховки и прочие дополнительные услуги мелким шрифтом. Главная проблема даже не в том, какие именно модели исчезли сегодня. Дело в том, что рынок постепенно привыкает к отсутствию выбора – и считает это нормой. А когда отсутствие выбора становится нормой, следующей стадией всегда становится отсутствие здравого смысла.

Автомобили-то, конечно, ещё появятся в продаже. Новенькие, большие и маленькие, красивые и не очень. Вопрос в другом: будут ли они нужны тем, кто ещё помнит, что автомобиль – это всё-таки в первую очередь средство передвижения, а не акт смирения с прайс-листом дилера.