Пока новые автомобили становятся всё недоступнее, желание купить хотя бы подержанную машину постепенно растёт. И это вполне логично: лучше так, чем пешком. Мы уже много раз говорили о том, что нужно проверять у машин с пробегом, но не освещали подробно вопрос крепежа. А он важнее, чем может показаться, потому что болты, гайки и даже хомуты могут рассказать много интересного из прошлого автомобиля. Что ж, попробуем послушать их истории.

Как и почему?



По большому счёту, при осмотре машины на вторичном рынке в первую очередь нужно понять две вещи: была ли она в сильном ДТП и не слишком ли нагло у неё скручен пробег. Лёгкое ДТП – это не повод отказываться от покупки, тем более сегодня, когда у половины кредитных машин перекрашено хотя бы одно крыло по каско из-за царапины тележкой на парковке гипермаркета. Но речь не об этом.

Можно, конечно, воспользоваться услугами проверенных автоподборщиков или проверить машину в хорошем автосервисе – это нормальный способ не купить случайно какой-нибудь хлам. Но иногда есть смысл сначала посмотреть машину самому, а уже потом нести деньги специалистам для более глубокой диагностики. К сожалению, в большинстве случаев при первом знакомстве с автомобилем продолжать с ним отношения уже не хочется: сейчас на вторичном рынке очень много машин, которые побывали в руках не слишком честных перекупщиков. И такие машины нужно уметь отметать сразу.

Само собой, отсутствие следов крупных ДТП и признаков скрученного пробега – это не достаточные условия для покупки, но необходимые. Поэтому если нет уверенности в собственных силах, воспользоваться услугами профессионалов всё-таки придётся. Но сначала отфильтруем те варианты, которые им показывать смысла нет. И в этом нам помогут те самые болты, некоторые из которых весьма интересные – срывные.

Кузов

Обычно осмотр машины начинают с кузова, с него начнём и мы. Болтов тут не так уж много, но они есть, и все они важные. Что, где и как смотрим?

Начинаем с классики: с болтов петель дверей. Открываем по очереди все двери и внимательно разглядываем головки болтов. Само собой, эти болты должны быть заводскими, а главное – с целыми головками. Никаких следов того, что их откручивали, а потом ставили заново, быть не должно: на машине просто так двери не снимают. Если эти болты откручивали, двери или снимали для ремонта, или для замены. Скорее всего, после ДТП. Конечно, если вы покупаете старую Нексию, на болты можно смотреть вечно, но полезной информации не получить: на таких машинах двери часто меняют из благих побуждений – чтобы заменить уничтоженную ржавчиной на более-менее целую. Это можно увидеть на десятках других старых автомобилей – Логанах, ВАЗах и прочих недорогих и сильно страдающих от коррозии машинах. В их случае ничего удивительного в этом уже нет, а вот сорванные болты на сравнительно свежей машине – повод для беспокойства.

Теперь открываем капот и смотрим на болты, которые крепят передние крылья (если они крепятся болтами, а не сваркой). Ситуация та же: болты должны быть целыми, а их краска – заводской. Иногда их выкручивают очень аккуратно, но след от шайбы под головкой болта всё равно обычно заметен. Для чего могли снимать крылья, сами понимаете. Скорее всего, их били или меняли.

На некоторых автомобилях рамка крепления радиатора (она же «телевизор») тоже крепится болтами. Посмотреть, не меняли ли её, достаточно сложно – не все болты стоят на виду. Но сделать это желательно: в случае фронтального удара современные пластиковые «телевизоры» трескаются очень хорошо. Впрочем, иногда они трескаются и после слабого контакта юбки бампера с бордюром или поребриком. Поэтому на том же, например, Volkswagen Polo Sedan нештатные болты рамки радиатора – это не всегда следствие ДТП. Тем не менее, если вы видите такие болты, смотрите всё остальное ещё более внимательно.

А вот болты (или винты) крепления фар часто ни о чём не говорят. У многих автомобилей для замены ламп надо снимать фары, поэтому следы от отвёртки или ключа – это не признак криминала, а абсолютно нормальный факт. Поэтому обратите на это особое внимание: если фары снимали, например, на втором Фокусе, ничего страшного нет, иначе не поменяешь лампу. Но если поцарапаны болты крепления фар на той же Киа Рио 3, это уже плохо – там лампы меняются без снятия фар. В общем, прежде чем смотреть машину, уточните этот момент.

Ну и последние важные кузовные болты – это болты крепления капота. Капот тоже просто так не снимают, поэтому если вам говорят, что машина в родной краске, а вы видите на болтах кронштейнов капота повреждённую ключом краску, значит, продавец обманывает. Или что-то скрывает, что в данном случае одно и то же.

Под капотом

Пока капот открыт, смотрим на болты, которые видны в моторном отсеке. У машины пробег 70 тысяч, при этом грани болтов крепления генератора сорваны? Значит, не 70 тысяч там пробег. Ресурс у генераторов, конечно, может быть разным, но в среднем они служат не менее ста тысяч километров, и для ремонта их впервые снимают чаще всего при пробеге в 130-150 тысяч. А 70 тысяч – не тот пробег, при котором изнашиваются щётки, подшипники, диодный мост или что-то другое.



Кстати, иногда болты после их снятия и установки некоторые любят побрызгать какой-нибудь «медяшкой» – медной смазкой. На заводах так не делают, поэтому она должна вызвать вопросы. Особенно при выборе некоторых корейских автомобилей, у которых даже при небольшом пробеге многие любят вырезать катализатор (вполне, кстати, справедливо), а для этого снимают катколлектор. Всё бы ничего, но часто катализатор удаляют после того, как мотор уже начал потреблять масло. Поэтому если болты коллектора сорваны или покрыты какой-то незаводской смазкой, есть повод подумать, почему владелец решил продать машину.

Многое могут рассказать болты на хомутах шлангов и патрубков. Особенно – системы охлаждения. На свежих машинах их никто и никогда не трогает. По большому счёту, их там не надо трогать лет десять – достаточно только хорошо обслуживать машину и не забывать иногда менять антифриз. Если хомуты со стороны радиатора снимали (или они стоят незаводские), то это заметно либо по патрубкам, либо по тем же самым следам на винтах хомутов или их скобах, которые сдавливают пассатижами. И снимают это добро чаще всего для замены после удара в лоб, когда радиатор под капотом гибнет первым.

Вообще, тут действует простое правило: на свежей машине с небольшим пробегом следы демонтажа могут быть только на головках тех болтов, которые надо откручивать для проведения ТО. Например, на декоративной крышке катушек и свечей в случае со многими корейскими автомобилями. Но не должно быть никаких «отвёрточных» царапин на головках винтов клапанной крышки, болтов коллекторов, вентиляторов и прочих агрегатов. Если они есть, то машину или собирали после ДТП, или она пробежала столько тысяч километров, что требует частого ремонта. Особенно странно выглядят эти покоцанные болты на машинах с пробегом до 50 тысяч. Там такого просто не может быть.

Если под мотором всё хорошо, смотрим крепёж в салоне.

Салон

Почти всегда салон сам по себе – очень яркий индикатор пробега. Но об этом мы уже рассказывали, так что перейдём к нашим болтикам. Их в салоне не так уж и много, так что проверить можно все. Начинаем от приборной панели.

На машинах с механическими одометрами панели могли снимать не только для того, чтобы заменить тросик спидометра, но и чтобы отмотать пробег. Сейчас таких машин нет, пробег проще «откорректировать» сканером, но болты приборки всё-таки лучше проверить. Панель могли снимать хотя бы для её ремонта. И если на некоторых автомобилях GM или наших ВАЗах это могли делать и при сравнительно небольшом пробеге, то на подавляющем большинстве автомобилей такой ремонт говорит о том, что он – автомобиль – видел в жизни очень много разных дорог. Хотя вспомню тот же второй Фокус: на нём приборная панель до рестайлинга редко жила больше 150 тысяч – подводила пропайка, и панель снимали для ремонта. Сейчас, к сожалению, Фокус этого поколения с пробегом до 150 тысяч найти очень сложно, но если вдруг вам такую машину пытаются продать с пробегом 50 тысяч и убеждают, что это настоящая «капсула» и другую такую не найти, посмотрите два винта крепления панели. Скорее всего, вы увидите, что её снимали.

Вторая интересная деталь – это те самые срывные болты. Ими часто крепят замок зажигания. Особенность этих болтов в том, что их закручивают то того момента, когда у него отламывается (срывается) головка. После этого такой болт выкрутить нельзя. Для чего их ставят, понятно: чтобы было меньше желающих быстро снять замок и уехать на чужом автомобиле. Помогают они слабо, но если там кто-то уже побывал и поставил обычные болты или рассверлил отверстия, вытаскивая остатки родных, это будет заметно и тоже должно вызвать вопросы.

Кстати, одно время было модно ставить такие болты на кронштейны капота. В частности, этим баловались владельцы Дастеров, которые были немного огорчены тем, что капот их машины можно открутить гаечным ключом: позволяла щель в жабо. Они свято верили в то, что срывные болты не дадут угонщикам и просто ворам снять капот, получить доступ к моторному отсеку и угнать машину. На самом деле этот капот в крайнем случае было проще сорвать монтировкой через ту же щель: срывные болты при затягивании вытягиваются, а дешёвые болты вообще слишком мягкие. Поэтому после таких переделок стащить капот с Дастера было даже немного проще. Но не делайте круглые глаза, увидев их на этом автомобиле: перед вами не последствие ДТП, а жертва излишней заботы.

Ещё одна группа интересных болтов – это болты, которые крепят обшивки дверей (иногда их называют дверными картами). На хороших автомобилях с действительно небольшим пробегом их никогда не выкручивают. Выкручивают их только для того, чтобы снять обшивку и отремонтировать замок, механизм стеклоподъёмника или саму дверь. И ещё – чтобы заменить стекло, которое вместе с дверью пострадало в ходе ДТП. Иногда, правда, обшивку снимают для ремонта ограничителя двери, но это скорее исключение, и больше всего оно относится к недорогим корейским автомобилям.

Идеально – это если все болты обшивок не имеют следы разборки двери. Не должно быть и следов от отвёртки на пластиковых заглушках и клипсах. Они там есть только в одном случае: ремонтом занимался какой-то варвар, который не подозревает о существовании специального пластикового инструмента для работы с элементами салона. И что этот варвар там ковырял, тоже загадка.

При этом сделаю все то же небольшое замечание: надо знать особенности автомобиля, салон которого вы изучаете. Например, вряд ли сейчас можно найти Mondeo четвёртого поколения, у которого не снимали обшивку багажника для ремонта жгута проводки его замка – это болезнь этих машин. Скорее всего, в мире не осталось и ни одного X-Trail Т31, дверные обшивки которого не снимали бы для установки вечно слетающих тросиков замков. Так что в редких случаях исключения возможны, и о них нужно помнить.

Снизу

Осмотр болтов подвесок на подъёмнике – занятие не очень благодарное. Понятно, что у большинства машин с задней многорычажной подвеской можно будет увидеть наглухо заржавевшие развальные болты – это нормально, но как повод для торга вполне подходяще.

В худшем случае можно увидеть шаровые опоры на болтах, которые должны с завода стоять на заклёпках. Такой ремонт не всегда говорит о том, что владелец машины экономил на спичках: всё-таки если есть возможность заменить одну шаровую опору, проще заменить её, чем весь рычаг в сборе. Так что тут нужно просто учитывать пробег: вряд ли кто-то будет менять заводскую шаровую при пробеге в 40-70 тысяч километров. Или пробег существенно больше, и вас пытаются обмануть, или кто-то скакал на этой машине по ямам, как умирающий горный козёл в поисках водопоя. И то, и другое не очень хорошо. И уж совсем плохо, если в алюминиевых поворотных кулаках некоторых немецких автомобилей есть трещины в районе стальных болтов. Правда, увидеть их сможет не каждый.

Не болтом единым…​

Конечно, болты могут многое рассказать о машине. Вроде бы мелочь, но как раз мелочи чаще всего и выдают правду, которую хочет скрыть наглый перекупщик. Проверить эти детали несложно (за некоторым исключением, которое прикрыто пластиком), но очень важно. И часто – просто полезно, потому что позволит не тратить время на более тщательный осмотр с привлечением профессионалов, работу которых нужно оплачивать. При этом не стоит думать, что раз с болтами всё хорошо, то и машину можно смело покупать. Это не так. Болты – это только начало. Но если они прошли проверку успешно, это уже обнадёживает: смысл изучать машину дальше есть. Пока новые автомобили становятся всё недоступнее, желание купить хотя бы подержанную машину постепенно растёт. И это вполне логично: лучше так, чем пешком.