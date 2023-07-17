Ограничение права на управление автомобилем для уклонистов: что начало действовать с 11 июля

С 11 июля гражданам, не выполнившим обязанность явиться в военкомат, нельзя садиться за руль. Что изменилось, кого именно касаются ограничения и что будет, если нарушить новое законодательство? Давайте разбираться – а те, кто разбираться не хочет, могут сразу перейти в конец материала, чтобы прочитать краткое резюме.

Что изменилось с 11 июля?

С 11 июля вступил в силу Приказ МВД России от 21 июня 2023 года № 426, утверждающий порядок ограничения права на управление автомобилями для уклонистов. То есть, теперь у инспекторов ГИБДД есть официальный документ, устанавливающий процедуру ограничения прав для граждан, не имеющих права садиться за руль после получения повестки. По сути, новый Приказ лишь «догоняет» закон, принятый еще в апреле.

Фактически запрет на управление автомобилем для тех, кто не явился по повестке, был принят еще весной. Пункт 4 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ, принятого 14 апреля 2023 года, уже содержал поправки в Закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В обновленной версии в этот закон была добавлена статья 7.1, пункт 4 которой указывал следующее.

Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:

<…>

г) ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, предоставленным Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

д) запрета на государственную регистрацию транспортных средств, осуществляемую в порядке, установленном Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кого именно касаются ограничения?

Ограничения накладываются на граждан, не явившихся по повестке военного комиссариата. Полностью с ограничениями можно ознакомиться в той самой новой статье 7.1, появившейся в апреле. Мы же уточним главное: ограничения, согласно пункту 4 новой статьи 7.1, касаются тех, кто не явился по повестке в течение 20 дней со дня, указанной в повестке:

«4. Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки».

Как гражданин может узнать об ограничениях?

Пункт 5 того же Федерального закона № 53 указывает, что «решение о принятии временных мер, указанных в пункте 4 настоящей статьи, формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается электронной подписью военного комиссара. Указанное решение направляется гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)». То есть, гражданин получит уведомление о возможных и уже вступивших в силу ограничениях в своем личном кабинете на Госуслугах.

Кстати, Реестра воинского учета, упомянутого в цитате выше, еще не существует. По планам, он должен появиться к осеннему призыву – то есть, к 1 октября 2023 года, но это тоже предварительные сроки. Однако статья 9 упомянутого выше апрельского Федерального закона

№ 127 предусмотрительно указывает, что «до начала эксплуатации реестра применение ограничительных мер осуществляется без реестра».

Что грозит уклонистам за управление автомобилем?

Прежде всего стоит понимать, что «ограничения» в нынешнем контексте – это не то ограничение прав, о котором мы рассказывали в специальном материале: то ограничение выносится судебными приставами, а не военным комиссариатом. Соответственно, и наказание для тех, кто не явился по повестке – не лишение прав на год или обязательные работы на срок до 50 часов, как предусмотрено ограничением от приставов.

Конкретного наказания в КоАП к новому нарушению еще не привязали – то есть, официально наказание за езду после наложения ограничений из-за неявки по повестке пока не установлено. Предположительно, оно может быть тем же, что предусмотрено за езду после лишения прав – то есть штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Резюмируем

Вкратце изложим процессы, описанные выше.