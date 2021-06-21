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  • Ограничение действия прав: что это такое, за что можно получить и что будет, если ездить дальше

Ограничение действия прав: что это такое, за что можно получить и что будет, если ездить дальше

21.06.2021 207 0 1

Мы уже подробно разбирались в том, какие действия водителя трактуются как езда без прав и составляли полный список нарушений, за которые могут лишить водительского удостоверения, а также рассказывали, как вернуть права после лишения. Однако немногим известно, что лишение прав – не единственное правовое ограничение, которое запрещает садиться за руль. Существует еще и такая мера наказания, как временное ограничение на управление автомобилем, и ее суть заключается в том же: она запрещает садиться за руль, даже имея на руках водительское удостоверение. Что это такое, за какие проступки можно получить такое наказание и чем чревато управление автомобилем вопреки действующему ограничению?

 
Что такое ограничение действия водительских прав?

Ограничение действия водительских прав – мера, введенная Федеральным законом № 340 от 28.11.2015 в Федеральный закон № 229 «Об исполнительном производстве». С 15 января 2016 года вступила в силу статья 67.1, которая предусматривает временные ограничения на пользование должником специальным правом. По закону под этим понимается «приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления транспортными средствами». Проще говоря, при получении ограничения водительские права считаются недействительными до момента снятия ограничения. Соответственно, водитель с ограничением не имеет права управлять транспортом любой категории.

Ограничение прав и арест автомобиля приставами – это не одно и то же?

На всякий случай отметим, что ограничение действия водительских прав никак не связано с арестом, который могут наложить на автомобиль приставы – это две разные меры наказания. О том, что такое арест автомобиля и как его снять, мы уже рассказывали.

За что можно получить ограничение?

Ограничение на управление автомобилем – мера наказания, введенная против должников, которые не выплачивают долги, назначенные судебными приставами. Если у гражданина есть долг по исполнительному производству и водительское удостоверение, действие удостоверения могут ограничить до момента погашения долга. Согласно части 2 статьи 67.1 ФЗ № 229 в список задолженностей, за которые могут ограничить в правах, входят:

  • алименты;
  • возмещение вреда здоровью;
  • возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
  • возмещение имущественного ущерба от преступления;
  • возмещение морального вреда от преступления;
  • требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей;
  • оплата штрафов за нарушение ПДД.

Отметим, что задолженности по любой из выплат, перечисленных выше, должны быть зафиксированы судебными приставами в исполнительном производстве. То есть, в правах не ограничат до тех пор, пока дело не дойдет до ФССП, а на это требуется определенное время. Например, если не оплачивать штрафы ГИБДД, то к приставам задолженность попадет через 70 дней.

Кто принимает решение о ограничении прав?

Та же часть 2 статьи 67.1 указывает, что постановление о временном ограничении тоже выносится судебным приставом – либо по собственной инициативе, либо по заявлению взыскателя долга. Часть 3 уточняет, что если исполнительный документ по задолженности не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то пристав или взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об ограничении водительских прав должника.

Соответственно, при оплате долга по исполнительному производству снимает ограничение тоже судебный пристав. Часть 6 статьи 67.1 уточняет, что он должен сделать это не позднее дня, следующего за днем исполнения требований о выплате долга.

Что делать, если получил постановление о временном ограничении?

Единственный вариант избавиться от временного ограничения на управление автомобилем – это выплатить долг по соответствующему исполнительному производству и предоставить приставам платежные документы. Чтобы выяснить, за что именно ограничили в правах, можно воспользоваться сервисом на официальном сайте ФССП.

Кому не могут ограничить действие водительских прав?

Ограничение действия водительских прав может применяться не ко всем гражданам, имеющим задолженность по исполнительному производству. Часть 4 статьи 67.1 уточняет, что ограничивать действие прав нельзя в следующих случаях:

  • если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию;
  • если использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания;
  • если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом;
  • если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей;
  • если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.

Как видно, объективных исключений законом предусмотрено достаточно. Если должник работает за рулем – например, водителем или таксистом, либо имеет инвалидность или перевозит инвалида, а также живет вне зоны действия общественного транспорта, ограничение прав ему не грозит.

Что будет, если продолжить ездить после ограничения прав?

По закону езда с временным ограничением на управление автомобилем не считается ездой без прав и не наказывается по той же статье. Специально для этого нарушения в том же 2016 году вступила в силу статья 17.17 КоАП, но наказание по ней тоже довольно суровое. Она гласит, что «нарушение должником установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством влечет обязательные работы на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года».

Уточним, что «лишение специального права» – это лишение водительских прав. То есть, если проигнорировать временное ограничение, можно уже «по-настоящему» остаться без прав на год.

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