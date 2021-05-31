Езда без прав: все варианты нарушения и наказания

Когда мы говорим о езде без прав, обычно подразумевается управление автомобилем после лишения водительского удостоверения. Однако на практике вариантов «бесправной» езды чуть больше, чем кажется навскидку. Давайте перечислим все варианты ситуаций, которые трактуются как езда без прав, и уточним, что грозит водителю в каждом из них.

Если водитель забыл права дома

Самый безобидный случай езды без прав – это ситуация, когда у водителя есть действующее удостоверение, но оно не при себе. Формально такая езда без прав – это тоже нарушение правил, поскольку пункт 2.1.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе водительское удостоверение. Однако за это нарушение предусмотрено самое мягкое наказание: согласно части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». То есть, в лучшем случае можно отделаться предупреждением, а в худшем заплатить штраф со скидкой 50%. Никакого иного наказания в этом случае не предусмотрено: водитель вправе продолжить движение без отправки машины на штрафстоянку. А подробнее обо всех вариантах наказания за забытые дома документы мы писали в отдельном материале.



Если у водителя никогда не было прав

Следующий предсказуемый вариант событий – это ситуация, когда за рулем оказывается человек, у которого просто нет и никогда не было прав. Это уже серьезное нарушение, которое карается по части 1 статьи 12.7. Согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей».

Однако при остановке инспектором дело не ограничится штрафом: водитель без удостоверения не вправе продолжать движение. Часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ предусматривает в этой ситуации задержание транспортного средства и его перемещение на спецстоянку.

Отдельное наказание ждет владельца машины, который позволил человеку без прав управлять своим автомобилем. Для него существует часть 3 статьи 12.7, которая устанавливает санкции за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Если права просрочены

Менее очевидный случай нарушения – езда с просроченными правами. Об этом задумываются не все, но окончание срока действия удостоверения делает водителя полностью «бесправным». Часть 1 статьи 28 Федерального закона № 196 «О безопасности дорожного движения» четко указывает, что истечение срока действия удостоверения является основанием прекращения действия права на управление автомобилями. Причем этот вариант в статье 28 указан наравне с лишением прав. Так что и наказание будет таким же суровым, как и в предыдущем пункте. Водитель, севший за руль с просроченными правами, будет наказан по части 1 статьи 12.7 как водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и получит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Кроме того, в этом случае водитель также не вправе продолжать движение, а его автомобиль будет задержан и перемещен на штрафстоянку по упомянутой выше части 1 статьи 27.13 КоАП РФ. Так что следует следить за сроком действия водительского удостоверения и своевременно его менять – о том, как это сделать, мы тоже рассказывали.

Если у водителя нет соответствующей автомобилю категории

Если наказания за просроченные права ожидают не все, то вариант с отсутствием нужной категории более предсказуем. Управление автомобилем категории, которая отсутствует в удостоверении водителя, тоже трактуется как езда без прав и наказывается по той же части 1 статьи 12.7. Сев за руль автомобиля без нужной категории, водитель получит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Ну и, разумеется, здесь тоже применяется часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ, по которой автомобиль будет задержан и отправлен на штрафстоянку. Так что, садясь за руль микроавтобуса, пикапа или легкого коммерческого автомобиля, лучше проверить, какая категория указана в документах, чтобы не попасть впросак без прав категории С или D.

Если водитель едет с прицепом, на который нет категории

Недавно мы подробно разбирались, как ездить на легковушке с прицепом, и в числе прочего выяснили, что категория BE нужна далеко не всегда. Однако если правила все же предусматривают наличие категории BE для буксировки конкретного прицепа, а у водителя ее нет, то при остановке инспектором это тоже будет трактоваться как езда без прав. Соответственно, наказание будет тем же: штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, а также задержание прицепа и отправка его на штрафстоянку. Так что перед тем как отправляться в дорогу, лучше открыть документы на автомобиль и прицеп и посчитать, сходятся ли параметры максимальной массы для того, чтобы можно было ехать без нарушения.

Если водитель лишен прав

Управление автомобилем водителем, лишенным прав, – это самое серьезное нарушение ПДД в нашей подборке, за которое предусмотрено самое суровое наказание. Такой проступок карается по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Согласно ей, «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов».

Более того, если рядом с «лишенцем» сидит владелец машины, то он будет наказан по части 3 той же статьи 12.7 за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. Такое нарушение, как мы помним, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Отметим, что обо всех нарушениях, за которые могут лишить прав, мы рассказывали в подробном материале, а также разбирались, как вернуть права после лишения.