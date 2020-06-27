Базовые комплектации бюджетных автомобилей по сей день могут предложить «аудиоподготовку» с дырой в центральной консоли вместо головного устройства, но за доплату «музыка» была доступна даже в СССР. Знаете ли вы какие-то аудиосистемы, кроме Bose, помните ли, что такое Videoton, и вспомните ли, какие громкие имена можно было встретить в дешевых машинах? Предлагаем вам пройти наш «музыкальный» тест и угадать автомобили из прошлого и настоящего по их аудиосистемам.



