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  • От Видеотона до Bose: угадываем автомобиль по его аудиосистеме

От Видеотона до Bose: угадываем автомобиль по его аудиосистеме

27.06.2020 364 0 1

Базовые комплектации бюджетных автомобилей по сей день могут предложить «аудиоподготовку» с дырой в центральной консоли вместо головного устройства, но за доплату «музыка» была доступна даже в СССР. Знаете ли вы какие-то аудиосистемы, кроме Bose, помните ли, что такое Videoton, и вспомните ли, какие громкие имена можно было встретить в дешевых машинах? Предлагаем вам пройти наш «музыкальный» тест и угадать автомобили из прошлого и настоящего по их аудиосистемам.

 
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