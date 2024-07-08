От зазора до коробки: как не купить поддельные свечи зажигания

От потребительских привычек отказываться сложно. Особенно от хороших. Тем более, если не по своей воле. Уход с рынка иностранных брендов запчастей и расходных материалов до сих пор ставит в замешательство автовладельцев. Например, свечи зажигания мы меняем в среднем раз в 1-2 года в зависимости от пробега и модели. И многие до сих пор впервые сталкиваются с поиском новых подходящих для себя вариантов. Что выбрать? Как проверить качество? Как избежать подделок? Разберем все по порядку.

Для начала нужно определиться с направлением поиска. Что выгоднее: приобретать иностранные бренды, ввезенные по параллельному импорту, или найти качественные российские аналоги. Первый вариант осложнен временными и финансовыми рисками (долго, дорого, под заказ), а также содержит большую вероятность приобретения контрафакта. Второй вариант предполагает, что придется разбираться в номенклатуре российских предложений, но сводит «импортные» риски к минимуму. Из очевидных плюсов – качественное импортозамещение. Российские свечи выпускаются на тех же мощностях, на которых раньше создавалась продукция ушедших из России мировых брендов, по той же технологии и с учетом той же годами отлаженной производственной культуры. Например, на заводе, где ранее производилась продукция концерна Bosch, теперь выпускаются различные линейки бренда METEOR.

Фото: METEOR Auto

Только завод, только контроль

Качественные свечи зажигания невозможно производить в полукустарных условиях. Несмотря на то, что выглядит этот расходник не самым сложным образом, его изготовление требует соблюдения целого ряда важных условий: и специфического высокотехнологичного оборудования, и отработанных технологий, и тщательного контроля качества на всех этапах производства, и грамотного мотивированного персонала.

Приведем в пример завод в городе Энгельс Саратовской области, который производит свечи зажигания очень давно – с 1960 года. В 1996 году предприятие вошло в состав немецкого концерна Robert Bosch GmbH, это стало мощным стимулом к его дальнейшему развитию. Здесь были освоены и внедрены самые современные технологии, что позволило выпускать продукцию широкого профиля – от бюджетных свечей до премиальных изделий с применением драгоценных металлов, таких как платина и иридий. К 2021 году завод поставлял продукцию более чем в 150 стран мира. Весной 2023 года он был приобретен многопрофильным холдингом S8 Capital. С этого момента завод в Энгельсе стал работать под брендом METEOR Auto. Новое руководство сохранило штат специалистов, технологии и производственное оборудование концерна Bosch, а благодаря экспертизе S8 Capital в области цифровых технологий, предприятие быстро перешло на российское ПО и продолжило работу в новых условиях.

Фото: METEOR Auto​

Заводское производство дает возможность убедиться в качестве продукции ещё до приобретения свечей по наличию тех или иных сертификатов. Если заглянуть на сайт производителя свечей METEOR (https://meteor-auto.ru), то здесь можно найти сразу несколько подтверждений системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и IATF 16949. После ухода концерна Bosch из России получен российский аналог сертификата IATF 16949 – по ГОСТ Р 58139-2018 и письмо о соответствии требованиям IATF 16949 от сертифицирующего органа.

Сертификаты являются гарантией того, что свечи зажигания, производимые на заводе Meteor Auto, соответствуют требованиям системы техрегламентов для выпускаемых в обращение на рынке Таможенного союза автозапчастей. Если говорить проще, то разницы в качестве между продукцией концерна Bosch, которая выпускалась на этом предприятии раньше для всего мира, и нынешней METEOR нет. Это означает, что свечи из Энгельса можно ставить не только на моторы наших «Лад», они подойдут для любых автомобилей, где раньше использовалась продукция глобальных брендов.

Фото: METEOR Auto​​

Богатство выбора

Завод METEOR Auto ежегодно производит 100 млн свечей зажигания, это единственное в России специализированное предприятие полного цикла. Здесь налажен выпуск двух брендов: ЭЗ и METEOR. Первая марка нам знакома уже очень давно, она производится в Энгельсе более 60 лет, стоит недорого и отлично подходит отечественным автомобилям. А вот METEOR – бренд новый. Под ним выпускают свечи зажигания не только для автомобильных бензиновых двигателей, но и для водного транспорта, мотоциклов и садового инструмента, а также индустриальные свечи, которые используются на установках, работающих на газовом топливе. В автомобильных свечах METEOR используются самые современные сплавы и технологии, и они отлично подходят для двигателей автомобилей, которые производятся мировыми концернами.

Свеча ЭЗ Yttrium, фото: METEOR Auto​​

Свеча ЭЗ Стандарт, фото: METEOR Auto​​ Свеча ЭЗ LPG, фото: METEOR Auto​​

Контролем качества продукции METEOR Auto занимается отдел R&D (англ. Research and development — исследования и разработки). Здесь разрабатывается вся необходимая для серийного производства документация и тестируется качество продукции на разных этапах изготовления. Готовые свечи тоже не остаются без внимания: их периодически «прогоняют» через множество функциональных испытаний, таких как проверка искрообразования под давлением, проверка герметичности в горячем состоянии, проверка пробивной прочности изолятора, проверка стеклогерметика на ударное воздействие, ресурсные и климатические испытания и многие другие.

Еще одна важная сфера деятельности лаборатории – изучение существующих и разработка новых материалов, которые используются при производстве свечей зажигания. Это не только электроды, но и керамические массы, и глазурь, и многое другое. И конечно же, компания разрабатывают собственные технологические решения, обеспечивающие производство своей продукции.

Одним словом, при выборе свечей зажигания отечественных производителей – таких как METEOR Auto, можно быть спокойным вдвойне: это будут не просто свечи, которые подходят автомобилю, но и продукт высокого качества.

Фото: METEOR Auto​​

Найдётся всё



Определившись с приоритетами – российские свечи зажигания, заводское производство – разберемся в механизме поиска. Здесь все довольно просто. У любого уважающего себя производителя есть сайт, на котором можно подобрать свечи онлайн по модели автомобиля. Воспользоваться таким сервисом – это самый простой и лучший способ выбрать именно то, что подходит автомобилю.

Посмотрим, как это работает на примере отечественных свечей зажигания от METEOR Auto – лидера по разработке и производству свечей зажигания для автомобильных, индустриальных, малогабаритных и других ДВС.

Итак, открываем сервис онлайн подбора свечей на сайте производителя. Допустим, мы хотим купить свечи для своего любимого BMW 3 серии (E90). Вводим в форму данные об автомобиле и моторе. И вуаля! – всё уже подобрано!





Что интересно: нам сразу выпали платиновые свечи топовой линейки Black Line. Для BMW – самое то!

Фото: METEOR Auto​

Можно поступить иначе. Онлайн-подбор позволяет ввести оригинальный номер свечей зажигания автопроизводителя. А нужный аналог по этому артикулу сервис подберёт сам. В нашем случае так и получилось: вводим артикул нужных свечей для BMW (12120032137) – и готово!





Кажется, ничего проще придумать уже нельзя и возможность ошибиться с выбором в этом случае отсутствует полностью.

Но не стоит рассчитывать на достоверный подбор, используя полюбившиеся нам артикулы «западных» и «восточных» брендов свечей зажигания: такое кроссирование как раз может привести к ошибкам из-за различия в технологиях и обозначениях типовых формул.

Какую работу за вас делает сервис подбора?

Выбирать свечи своими силами, ориентируясь по их параметрам, – не самая разумная идея. Это сложная задача хотя бы по той причине, что параметров много, а цена ошибки может быть высокой. Возьмём в руки свечи зажигания (в нашем случае это отечественные свечи Meteor из Энгельса) и вспомним хотя бы основные их характеристики, а также на что они влияют.

Основные характеристики свечей – это параметры резьбовой части, калильное число, материал и количество электродов и зазор между ними. На самом деле, параметров намного больше (и сопротивление, и состав керамики, и многое другое), но перечисленные выше – базовые, и знать, что от них зависит, нужно обязательно.

Диаметры резьбы свечи в теории разнообразны, но на практике автомобильные свечи чаще всего встречаются либо с 14-миллиметровой резьбой (такие свечи применяются на большинстве моторов современных автомобилей), либо с 12-миллиметровой (для самых современных двигателей. Но подбирать свечи для современных двигателей только по параметрам резьбовой части – рискованное занятие: при резьбе M14х1,25 возможно около 15 различных подтипов конструкции. Так что перейдём к следующему вопросу – калильному числу.

Фото: METEOR Auto​​

Калильное число – обозначение теплового коэффициента свечи зажигания. Это и есть индикатор тепловой нагрузочной способности свечи. Если проще, то калильное число описывает, насколько сильно и как быстро нагревается изолятор центрального электрода свечи во время работы мотора. Чем чреват некорректный выбор свечи по этому параметру? Коротко можно сказать так: если поставить так называемые «холодные» свечи вместо «горячих», они не смогут прогреваться до необходимой для самоочищения температуры и слишком быстро обрастут нагаром. А если вместо «холодных» свечей поставить «горячие», это кратно ускорит износ свечи зажигания, а может и довести дело до калильного зажигания из-за перегрева свечей. Поэтому лучше не экспериментировать и использовать свечи с рекомендованным производителем калильным числом.

Следующий важный момент касается электродов. Какие свечи лучше выбрать: иридиевые, платиновые или обычные медные (медно-никелевые)? Тут ответ простой: выбрать лучше те, которые рекомендует использовать на автомобиле его производитель. От материала электродов зависит в первую очередь ресурс свечи. Кроме того, применение драгоценных металлов позволяет использовать иные технологии геометрии электродов, что положительно сказывается на снижении расхода топлива и стабильности характеристик. Однако это не значит, что вместо одних свечей можно ставить другие: чтобы мотор работал так, как задумывали конструкторы, свечи должны быть соответствующими.

Фото: menzhinskiy, Depositphotos.com

А что с количеством и расположением электродов? Всегда ли многоэлектродные свечи лучше одноэлектродных? В общем-то, да: чем больше электродов – тем надёжнее искра. Но это справедливо лишь в отношении определённых двигателей. Если выбирать между некачественной многоэлектродной свечой (другими словами – поддельной) и свечой заведомо высокого качества, но одноэлектродной, рациональнее будет выбрать вторую.

С зазором тоже не всё просто: для свечей легковых автомобилей, работающих на бензине, зазор всегда определяет производитель двигателя (при дооснащении газовым оборудованием зазор заметно уменьшается). С завода качественные свечи приходят с уже выставленным зазором, и пытаться изменить его молотком или отвёрткой не надо – всё уже сделано до вас. Конечно же, только в том случае, если это не поддельная свеча, а оригинальная, и она была правильно подобрана.

Однако как убедиться в том, что приобретаемая свеча – не подделка?

Фото: KanoonPhoto, Depositphotos.com

Доверяй, но проверяй

Покупка свечей станет минимально рискованным мероприятием, если выбирать свечи проверенных производителей. Увы, свечи, ввезенные по параллельному импорту, покупать сейчас крайне небезопасно. По оценке представителей сервисных организаций, в сегменте ходовых запчастей, к которым относятся и свечи зажигания, доля подделок может достигать 30%. Покупка оригинальных запчастей у официальных дилеров нейтрализует риск приобретения контрафакта.

Свечи, выпущенные у нас в стране (то есть METEOR – других пока просто нет), ничем не хуже импортных, при этом имеют гарантию от производителя 24 месяца и прозрачную систему дистрибьюции.

Ну а если все-таки вы решили рискнуть и купить свечи зажигания ушедших из России брендов, внимательно изучайте хотя бы упаковку. Уважающие себя производители относятся к ней серьезно, и как минимум некачественная полиграфия или криво собранные коробочки должны вызывать подозрение.

Фото: METEOR Auto​​​

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