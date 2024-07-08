От зазора до коробки: как не купить поддельные свечи зажигания

Для начала нужно определиться с направлением поиска. Что выгоднее: приобретать иностранные бренды, ввезенные по параллельному импорту, или найти качественные российские аналоги. Первый вариант осложнен временными и финансовыми рисками (долго, дорого, под заказ), а также содержит большую вероятность приобретения контрафакта. Второй вариант предполагает, что придется разбираться в номенклатуре российских предложений, но сводит «импортные» риски к минимуму. Из очевидных плюсов – качественное импортозамещение. Российские свечи выпускаются на тех же мощностях, на которых раньше создавалась продукция ушедших из России мировых брендов, по той же технологии и с учетом той же годами отлаженной производственной культуры. Например, на заводе, где ранее производилась продукция концерна Bosch, теперь выпускаются различные линейки бренда METEOR.
Только завод, только контроль
Качественные свечи зажигания невозможно производить в полукустарных условиях. Несмотря на то, что выглядит этот расходник не самым сложным образом, его изготовление требует соблюдения целого ряда важных условий: и специфического высокотехнологичного оборудования, и отработанных технологий, и тщательного контроля качества на всех этапах производства, и грамотного мотивированного персонала.
Приведем в пример завод в городе Энгельс Саратовской области, который производит свечи зажигания очень давно – с 1960 года. В 1996 году предприятие вошло в состав немецкого концерна Robert Bosch GmbH, это стало мощным стимулом к его дальнейшему развитию. Здесь были освоены и внедрены самые современные технологии, что позволило выпускать продукцию широкого профиля – от бюджетных свечей до премиальных изделий с применением драгоценных металлов, таких как платина и иридий. К 2021 году завод поставлял продукцию более чем в 150 стран мира. Весной 2023 года он был приобретен многопрофильным холдингом S8 Capital. С этого момента завод в Энгельсе стал работать под брендом METEOR Auto. Новое руководство сохранило штат специалистов, технологии и производственное оборудование концерна Bosch, а благодаря экспертизе S8 Capital в области цифровых технологий, предприятие быстро перешло на российское ПО и продолжило работу в новых условиях.
Заводское производство дает возможность убедиться в качестве продукции ещё до приобретения свечей по наличию тех или иных сертификатов. Если заглянуть на сайт производителя свечей METEOR (https://meteor-auto.ru), то здесь можно найти сразу несколько подтверждений системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и IATF 16949. После ухода концерна Bosch из России получен российский аналог сертификата IATF 16949 – по ГОСТ Р 58139-2018 и письмо о соответствии требованиям IATF 16949 от сертифицирующего органа.
Сертификаты являются гарантией того, что свечи зажигания, производимые на заводе Meteor Auto, соответствуют требованиям системы техрегламентов для выпускаемых в обращение на рынке Таможенного союза автозапчастей. Если говорить проще, то разницы в качестве между продукцией концерна Bosch, которая выпускалась на этом предприятии раньше для всего мира, и нынешней METEOR нет. Это означает, что свечи из Энгельса можно ставить не только на моторы наших «Лад», они подойдут для любых автомобилей, где раньше использовалась продукция глобальных брендов.
Богатство выбора
Завод METEOR Auto ежегодно производит 100 млн свечей зажигания, это единственное в России специализированное предприятие полного цикла. Здесь налажен выпуск двух брендов: ЭЗ и METEOR. Первая марка нам знакома уже очень давно, она производится в Энгельсе более 60 лет, стоит недорого и отлично подходит отечественным автомобилям. А вот METEOR – бренд новый. Под ним выпускают свечи зажигания не только для автомобильных бензиновых двигателей, но и для водного транспорта, мотоциклов и садового инструмента, а также индустриальные свечи, которые используются на установках, работающих на газовом топливе. В автомобильных свечах METEOR используются самые современные сплавы и технологии, и они отлично подходят для двигателей автомобилей, которые производятся мировыми концернами.
Контролем качества продукции METEOR Auto занимается отдел R&D (англ. Research and development — исследования и разработки). Здесь разрабатывается вся необходимая для серийного производства документация и тестируется качество продукции на разных этапах изготовления. Готовые свечи тоже не остаются без внимания: их периодически «прогоняют» через множество функциональных испытаний, таких как проверка искрообразования под давлением, проверка герметичности в горячем состоянии, проверка пробивной прочности изолятора, проверка стеклогерметика на ударное воздействие, ресурсные и климатические испытания и многие другие.
Еще одна важная сфера деятельности лаборатории – изучение существующих и разработка новых материалов, которые используются при производстве свечей зажигания. Это не только электроды, но и керамические массы, и глазурь, и многое другое. И конечно же, компания разрабатывают собственные технологические решения, обеспечивающие производство своей продукции.
Одним словом, при выборе свечей зажигания отечественных производителей – таких как METEOR Auto, можно быть спокойным вдвойне: это будут не просто свечи, которые подходят автомобилю, но и продукт высокого качества.
Найдётся всё
Определившись с приоритетами – российские свечи зажигания, заводское производство – разберемся в механизме поиска. Здесь все довольно просто. У любого уважающего себя производителя есть сайт, на котором можно подобрать свечи онлайн по модели автомобиля. Воспользоваться таким сервисом – это самый простой и лучший способ выбрать именно то, что подходит автомобилю.
Посмотрим, как это работает на примере отечественных свечей зажигания от METEOR Auto – лидера по разработке и производству свечей зажигания для автомобильных, индустриальных, малогабаритных и других ДВС.
Итак, открываем сервис онлайн подбора свечей на сайте производителя. Допустим, мы хотим купить свечи для своего любимого BMW 3 серии (E90). Вводим в форму данные об автомобиле и моторе. И вуаля! – всё уже подобрано!
Что интересно: нам сразу выпали платиновые свечи топовой линейки Black Line. Для BMW – самое то!
Можно поступить иначе. Онлайн-подбор позволяет ввести оригинальный номер свечей зажигания автопроизводителя. А нужный аналог по этому артикулу сервис подберёт сам. В нашем случае так и получилось: вводим артикул нужных свечей для BMW (12120032137) – и готово!
Кажется, ничего проще придумать уже нельзя и возможность ошибиться с выбором в этом случае отсутствует полностью.
Но не стоит рассчитывать на достоверный подбор, используя полюбившиеся нам артикулы «западных» и «восточных» брендов свечей зажигания: такое кроссирование как раз может привести к ошибкам из-за различия в технологиях и обозначениях типовых формул.
Какую работу за вас делает сервис подбора?
Выбирать свечи своими силами, ориентируясь по их параметрам, – не самая разумная идея. Это сложная задача хотя бы по той причине, что параметров много, а цена ошибки может быть высокой. Возьмём в руки свечи зажигания (в нашем случае это отечественные свечи Meteor из Энгельса) и вспомним хотя бы основные их характеристики, а также на что они влияют.
Основные характеристики свечей – это параметры резьбовой части, калильное число, материал и количество электродов и зазор между ними. На самом деле, параметров намного больше (и сопротивление, и состав керамики, и многое другое), но перечисленные выше – базовые, и знать, что от них зависит, нужно обязательно.
Диаметры резьбы свечи в теории разнообразны, но на практике автомобильные свечи чаще всего встречаются либо с 14-миллиметровой резьбой (такие свечи применяются на большинстве моторов современных автомобилей), либо с 12-миллиметровой (для самых современных двигателей. Но подбирать свечи для современных двигателей только по параметрам резьбовой части – рискованное занятие: при резьбе M14х1,25 возможно около 15 различных подтипов конструкции. Так что перейдём к следующему вопросу – калильному числу.
Калильное число – обозначение теплового коэффициента свечи зажигания. Это и есть индикатор тепловой нагрузочной способности свечи. Если проще, то калильное число описывает, насколько сильно и как быстро нагревается изолятор центрального электрода свечи во время работы мотора. Чем чреват некорректный выбор свечи по этому параметру? Коротко можно сказать так: если поставить так называемые «холодные» свечи вместо «горячих», они не смогут прогреваться до необходимой для самоочищения температуры и слишком быстро обрастут нагаром. А если вместо «холодных» свечей поставить «горячие», это кратно ускорит износ свечи зажигания, а может и довести дело до калильного зажигания из-за перегрева свечей. Поэтому лучше не экспериментировать и использовать свечи с рекомендованным производителем калильным числом.
Следующий важный момент касается электродов. Какие свечи лучше выбрать: иридиевые, платиновые или обычные медные (медно-никелевые)? Тут ответ простой: выбрать лучше те, которые рекомендует использовать на автомобиле его производитель. От материала электродов зависит в первую очередь ресурс свечи. Кроме того, применение драгоценных металлов позволяет использовать иные технологии геометрии электродов, что положительно сказывается на снижении расхода топлива и стабильности характеристик. Однако это не значит, что вместо одних свечей можно ставить другие: чтобы мотор работал так, как задумывали конструкторы, свечи должны быть соответствующими.
А что с количеством и расположением электродов? Всегда ли многоэлектродные свечи лучше одноэлектродных? В общем-то, да: чем больше электродов – тем надёжнее искра. Но это справедливо лишь в отношении определённых двигателей. Если выбирать между некачественной многоэлектродной свечой (другими словами – поддельной) и свечой заведомо высокого качества, но одноэлектродной, рациональнее будет выбрать вторую.
С зазором тоже не всё просто: для свечей легковых автомобилей, работающих на бензине, зазор всегда определяет производитель двигателя (при дооснащении газовым оборудованием зазор заметно уменьшается). С завода качественные свечи приходят с уже выставленным зазором, и пытаться изменить его молотком или отвёрткой не надо – всё уже сделано до вас. Конечно же, только в том случае, если это не поддельная свеча, а оригинальная, и она была правильно подобрана.
Однако как убедиться в том, что приобретаемая свеча – не подделка?
Доверяй, но проверяй
Покупка свечей станет минимально рискованным мероприятием, если выбирать свечи проверенных производителей. Увы, свечи, ввезенные по параллельному импорту, покупать сейчас крайне небезопасно. По оценке представителей сервисных организаций, в сегменте ходовых запчастей, к которым относятся и свечи зажигания, доля подделок может достигать 30%. Покупка оригинальных запчастей у официальных дилеров нейтрализует риск приобретения контрафакта.
Свечи, выпущенные у нас в стране (то есть METEOR – других пока просто нет), ничем не хуже импортных, при этом имеют гарантию от производителя 24 месяца и прозрачную систему дистрибьюции.
Ну а если все-таки вы решили рискнуть и купить свечи зажигания ушедших из России брендов, внимательно изучайте хотя бы упаковку. Уважающие себя производители относятся к ней серьезно, и как минимум некачественная полиграфия или криво собранные коробочки должны вызывать подозрение.
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