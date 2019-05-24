Отдыхаю где хочу: как построить внедорожный прицеп-дачу своими руками, и сколько это стоит

Я давно убедился, что именно дом на колесах – это идеальное транспортное средство для длительных путешествий. В принципе, в нашей стране купить готовое жилье на колесах – чаще всего европейского производства – особых проблем не составляет. Да что там, даже отечественная компания “Купава” производит вполне годные туристические прицепы-«караваны», причем стоят они как минимум вдвое дешевле европейских аналогов. Одна проблема: все они – и самоходные автодома, и прицепы – не слишком уютно чувствуют себя вне приличного асфальта.

Допустим, вам не нужно ездить напрямик через торфяные болота, а вполне достаточно того, чтобы прицеп или самоходный кемпер без проблем для своего здоровья выдержал многодневную поездку по разбитым дорогам с ямами в полколеса, бугристым грейдерам и горным грунтовкам с торчащими из дорожного полотна валунами. Увы — найти такую технику в готовом виде непросто…

Но есть старый принцип: «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Именно так и решил Руслан, автопутешественник и блогер, известный в сети под ником «Внедорожный». В принципе, опыта ему было не занимать: в свое время он был председателем клуба автопутешественников «Аргонавт», занимался организацией массовых выездов и уже неплохо представлял, что, собственно, ему нужно. Но мало понять, что мобильное жилье должно быть способным двигаться не только по асфальту и при этом не рассыпаться. Муки выбора на этом не заканчиваются…

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Муки выбора

Собственно, все внедорожные дома на колесах можно разделить на три группы. Во-первых, это самоходные кемперы на полноприводных шасси. Тут открывается огромное окно возможностей. Можно взять «буханку» (которая в нынешние времена называется УАЗ СГР) или Соболь 4х4 и плотно поработать с их внутренним обустройством. Увы, и внутренний объем этих фургонов довольно ограничен, и проблема возможности стоять в полный рост встает, извините за тавтологию, в полный рост.

Можно взять полноприводное шасси – скажем, УАЗ Профи или Соболь 4х4 Фермер и построить домик на этом шасси. Тоже, в общем-то, получится «дом кума Тыквы» — размер грузовой площадки этих автомобилей составляет около 3 метров в длину и двух в ширину, но можно использовать пространство над кабиной.

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Популярные у нас среднеразмерные пикапы (Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Toyota Hilux) подходят для таких целей не слишком хорошо: их грузовая площадка имеет в длину всего 1,5 метра и сильно ограничивает возможности кемперостроителей.

Можно, конечно, найти полноразмерный американский пикап, но это дорого… А можно замахнуться на «крупные формы» и взять за основу, скажем, среднетоннажный Садко. Между прочим, его грузовая платформа имеет лишь немногим большие размеры (по сравнению с УАЗ Профи), зато внедорожные возможности — на высоте.

Но все автодома имеют один и тот же недостаток. Вот представьте себе: человек на кемпере-автодоме выезжает на отдых с семьей. Приехали, нашли симпатичное место на берегу таежного озера или с красивым видом на горную долину, начали располагаться, растянули тенты, разложили мебель… И тут выясняется, что мяса не купили, соль закончилась, пиво забыли, в конце концов… У владельца кемпера какие варианты? Либо он вручает семье кресла и оставляет их сидеть в чистом поле (тенты и маркизы, естественно, придется отцепить), а сам спешит в магазин в ближайший населенный пункт, либо они сворачивают лагерь и едут в магазин все вместе. Такая же коллизия возникает при желании осмотреть достопримечательности в ближайших окрестностях.

А вот если у тебя прицеп, то ты просто отцепляешь тягач, закрываешь дверь на замок и едешь налегке.

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Мой дом — моя крепость

Вот Руслан и решил, что ему нужен именно прицеп. Но и прицепы, способные двигаться за тягачом по бездорожью, бывают двух типов. Во-первых, это прицеп-палатка. Как правило, они очень компактные, их может буксировать даже крохотный Suzuki Jimny. Кстати, такие прицепы под названием «Пикник» производят и у нас в стране, и стоят они относительно недорого, 250-300 тысяч рублей. Но… Все-таки они рассчитаны на эксплуатацию в летнее время: кухонный модуль с плитой и мойкой обычно делается выдвижным, а палатку, основой которой становится прицеп, все-таки нужно ставить: тянуть растяжки, забивать колышки… Да и без присмотра такой лагерь не оставишь, а развертывание прицепа-палатки — это время. Если человек провел десяток, а то и больше часов за рулем, он хочет только одного — спать, спать и еще раз спать!

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Значит, решил Руслан, его потребностям соответствует только жесткий прицеп, в обиходе — «караван». Причем даже в готовых прицепах такого рода, с которыми ему приходилось иметь дело, на приведение дома из транспортного положения в положение «спальня» нужно проделать целый ряд операций — опустить стол, переложить на него спинку-подушку, достать матрас, расстелить, застелить постель… Это время. Так сложилась основная концепция, и Руслан приступил к работе.

Немедленно спать!

Раму Руслан приобрел готовую, а вот подвеску переделал самым радикальным образом. Установил новую, усиленную ось со ступицами от Mitsubishi Pajero и гидравлическими тормозами от него же. Оснастил тормозную систему ручным приводом, при помощи которого можно заблокировать колеса прицепа. Ось подвешена на рессорах от Газели, которые можно найти где угодно, в любом регионе. На задней стенке прицепа разместились два запасных колеса, плюс еще одно на автомобиле. Все колеса одинаковые и взаимозаменяемые, даже диски одинаковые. В дышло вживлен рабочий цилиндр от Волги, который приводит тормоз наката. В итоге прицеп действительно на моих глазах преодолел весьма серьезные препятствия, причем для того, чтобы их преодолеть, Руслану пришлось задействовать обе лебедки, установленные на его Pajero III.

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Каркас сделан из алюминиевого полого профиля, внутрь которого закачан напыляемый полиуретановый утеплитель. Такой же утеплитель использован для термоизоляции основного жилого объема. Он заполняет все щели и даже проникает в микротрещины фанеры, из которой выполнены стены. В результате прицеп сохраняет температуру, как настоящий термос. В жару в нем прохладно, а в мороз он долго сохраняет тепло. Подтверждаю: пока мы беседовали с Русланом, температура за бортом перевалила за +26, но внутри царила прохлада. Учитывая все это, Руслан не стал связываться с установкой кондиционера, решив положиться на естественную вентиляцию.

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Затем настала пора заниматься главным — то есть, внутренним обустройством. Исходя из концепции «спать — немедленно!» Руслан придумал довольно нестандартную схему трансформации спального места: кровать прячется за передней внутренней стенкой. Получилось весьма удобно: раз защелка, два защелка — и опускается кровать, где лежит пружинный матрас. Обратите внимание: не «пенка», не поролон, а купленный в мебельном магазине полноценный пружинный матрас. И там уже застелена простыня и лежит одеяло. Достаточно просто взять с полки подушку — и все, можно укладываться спать. Утром встал, кинул подушку на полку (кстати, это не просто полка, а вполне приличное пространство, в котором можно организовать еще одну кровать) и убрал кровать вместе с одеялом, закрыв защелки.

Иногда проще таскать канистры

На той же стене закреплен откидной столик. Он имеет два положения. Первое — кофейного столика, причем его размер вполне позволяет позавтракать вдвоем. Ну а если нужен обеденный стол, то столик выдвигается вперед, под него ставится опора, и получается столешница. Обитатели сидят на двух объемистых рундуках, причем внутри них есть изолированные объемы, доступ в которые осуществляется снаружи прицепа. Там размещается «грязное» оборудование: инструменты, сварочный аппарат и тому подобные вещи. Еще одна такая емкость, большего размера, есть в передней части. В принципе, в нее помещаются четыре сумки с надувными лодками, но у Руслана там стоят газовый баллон, бачок с горючим для дизельного отопителя и генератор.

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В средней части прицепа на левой по ходу движения стене установлен холодильник абсорбционного типа, который может использовать для питания 220 В, 12 В и газ. Руслан его покупал подержанным, и на самом деле им не очень им доволен. Как и все абсорбционные холодильники он, конечно, очень экономно расходует электричество, но есть нюанс. В систему заправлен не фреон, а смесь воды и аммиака, который постепенно начинает кристаллизоваться в змеевике. Аммиака в системе становится все меньше, и аппарат перестает выполнять свою основную функцию. Единственное спасение — холодильник вытащить, перевернуть вверх ногами, чтобы вода, стекая, смывала кристаллы, И такую процедуру нужно повторить раз десять. В новом прицепе, который Руслан строит совместно с компанией «Леруа Мерлен», он использовал современный компрессионный автохолодильник мощностью 45 Вт. Такой уровень электропотребления не составляет особых проблем: Руслан установил на крышу прицепа две солнечных батареи и аккумулятор емкостью 200 а*ч. Инвертор мощностью 3 кВт (он разместился под поверхностью, в которую врезана плита) позволяет не особенно нервничать по поводу доступной мощности.

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Канистры для чистой воды разместились под мойкой. Руслан сознательно отказался от встроенного бака. Он объясняет это так: «Ну вот, скажем, есть родник. Я взял канистры, приехал, наполнил, поставил. А со стационарным баком нужно будет привезти канистры, а потом переливать их в заливную горловину. Закачивать насосом? Так не всегда близко к воде подъехать можно». Но в новом прицепе, который он строит с «Леруа Мерлен», Руслан все-таки повесил снаружи катушку с 20-метровым шлангом и погружным насосом «Малыш». Это все подключено к емкостям внутри прицепа, и есть заливная горловина.

Опыт, сын ошибок трудных

Естественно, кухонный уголок оснащен двухконфорочной газовой плитой. Но сначала ей пришлось выполнять не только функции устройства для приготовления пищи… В свой первый маршрут Руслан сорвался с не доведенным до ума прицепом. Сам он объясняет это так:

Все лето я проковырялся, строил прицеп, ну и «не вынесла душа поэта». Было так обидно: 9 месяцев в году ждешь лето, и вот лето прошло, а я его не увидел. И тут я понял, что нужно срываться и ехать. Собственно, так у меня родилась идея проекта «Из края в край». Первый этап, с ноября по март, я проехал в одиночку, с собакой, 26 регионов.

В поездку он сорвался, не установив запланированный автономный отопитель, вот и пришлось отапливать прицеп газовой плитой, ну а чтобы не угореть, открывать вентиляцию и оставлять щелку в окне. В итоге все-таки угорел, но это уже другая история… А до этого в первую же холодную ночь у него закончился газ в баллоне.

Проснулся — холодрыга! За бортом — минус двадцать пять. У меня собака замерзает! Я пса закутал в два спальника, достал генератор и строительный фен, поставил его на 600 градусов, и до утра мы так и спасались.

Итогом этого приключения стал прописавшийся в прицепе дизельный отопитель «Планар», которым Руслан очень доволен:

На ходу понижаешь температуру до 5-7 градусов, за 5-10 минут до остановки открываешь приложение в телефоне, запускаешь, выставляешь 22 градуса и жмешь «старт». Пока припаркуешься, зайдешь — а в прицепе уже те самые +22!

Некоторые опции проявились в прицепе по мере накопления опыта — того самого, который «сын ошибок трудных». Например, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, Руслан чуть не потерял прицеп, причем в самом прямом смысле этого слова. Поставил лагерь, поехал в кошару пообщаться с пастухами, а по возвращении в темноте не смог увидеть свой «караван», спрятавшийся в складках местности. Нашел по звуку, поскольку оставил работать генератор. После этого Руслан решил, что прицеп должен быть автономным по освещению, и поставил пятиконтактное реле с переключателем. Хочешь — габариты горят от автомобиля, хочешь — от аккумулятора прицепа. Сами габаритные огни в виде светодиодных полосок, расположенные вдоль граней прицепа, действительно видны издалека.

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Последним этапом постройки стала легализация и официальное оформление. Оказалось, что получить государственные номера довольно просто: ведь с точки зрения официальных органов дом на прицепе — это просто груз. Естественно, людей в нем перевозить категорически запрещено.

Сколько стоит дом построить

Работы по обустройства мобильного дома еще не закончены. Так, в прицепе должен появиться проточный газовый водонагреватель и душ. Поддон уже есть, но вот слив к нему еще не сделан. А еще Руслан хочет сделать Г-образную скамеечку, которую можно будет откинуть так, чтобы получилось что-то вроде парты. На нее будет можно поставить ноутбук и работать, сидя прямо на разложенной кровати. Над входом появится тент-маркиза. Наверняка Руслану предстоит и более серьезно заняться вопросом защиты от комаров, слепней и прочего гнуса, особенно если он отправится в летний маршрут по восточным регионам. На сегодня он располагает только москитными сетками на окна, которые крепятся по временному варианту, при помощи двустороннего скотча и ленты «велькро» (в просторечии — «липучки»). А вот дверной проем никакой защиты от летающей нечисти не имеет…

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Ну и теперь самый серьезный вопрос — о бюджете постройки такого прицепа. Сам жилой модуль из доступных материалов обойдется примерно в 100 000 рублей, но это — без шасси. Шасси — еще 25 000, окна — по 20 000, отопитель 20 000, газовая плита — около 5 000, раковина — 600 рублей, маркиза — 45 000, помпа — 5 000 рублей, фильтр для воды «Барьер» — 6 000 рублей, солнечные панели — по 15 000 каждая, контроллер — 4 000… Всего около 350-400 тысяч при условии, что все сделано своими руками.

Дорого? Но удовольствие того стоит. Вот простая арифметика. Руслан путешествовал с ноября по март… Теперь давайте посчитаем: 500 рублей в сутки — это самый дешевый хостел. За 4 месяца — 60 000. Один раз в сутки поесть в кафе — по 1 000 рублей в среднем. Это еще 120 000, а вместе — 180 000. Но за 180 000 уже можно построить дом на колесах, правда, с минимумом удобств. И самое главное, что где ты остановился — там и дом, а с хостелом — хочешь не хочешь, нужно тянуть до города, да еще и найди его, этот хостел. А иначе — либо ночевать в машине, либо спать в палатке…

Будут кемперы — будут и кемпинги

Я не мог не спросить Руслана: а зачем, собственно, он всем этим занимается: построил один «караван», строит второй, планирует построить большие дома на седельном полуприцепе к пикапу и на шасси тяжелого грузовика, ведет блог, устраивает мастер-классы…

По его словам, своими проектами он преследует три главные цели. Во-первых, популяризовать Россию как место для отдыха и путешествий. Внести посильный вклад в развитие такого туристического сегмента как автотуризм. Ну и наконец, по мере возможности популяризовать «караванинг», потому что у нас есть «закольцованная проблема». У нас не развивается обеспечивающая автотуризм инфраструктура, потому что не развит сам автотуризм, а автотуризм не развивается, потому что не развита инфраструктура. Потому что, по словам Руслана (и я могу их только поддержать), кемпингов у нас практически нет.

Как же так? — спросите вы. У нас на юге едешь, и вдоль дороги сплошняком вывески: кемпинг «У дяди Васи», «У дяди Пети», «У Татьяны»… Но они ничего общего с кемпингами не имеют. Это просто платные парковки. Настоящий кемпинг — это окультуренная зона, разделенная на блоки, где отдельно стоят караванеры, кемперисты, велосипедисты и палаточники. Потому что культура отдыха у всех разная. Кемперист, как правило, дольше пары дней на одном месте не задерживается. Караванеры же чаще действуют по схеме «приехали, отцепились и на недельку зависли в одной точке». Так что их нужно разделять: не очень хорошо, когда у вас куча детей, собака, все бегают, играют, а кемперы то и дело катаются туда-сюда.

Кроме того, кемпинг — это сервис. Это подключение к электричеству, Wi-Fi, возможность слива серой воды и заправки чистой. В любом случае, в кемпинге должна быть прачечная, душевые, нормальные туалеты. Дальше идут всякие спа, бани, сауны и прочее, стационарные мангалы и беседки для отдыха… Должна быть и развлекательная программа, культурная программа… На территории кемпинга должна быть возможность нанять гида, взять в аренду велосипеды… Но таких кемпингов у нас, считай, и нет, кроме кемпинга в Суздали. Московский кемпинг — это просто перевалочный пункт. Там есть душевые, но это — просто парковка с очень тесным расположением, буквально борт о борт. Вы не можете растянуть маркизу, поставить шезлонг…

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И именно поэтому Руслан пытается сначала раскрутить тему строительства домов на колесах, хотя серийное их производство в его планы не входит. Ведь когда они перестанут быть диковинкой, и на них перестанут показывать пальцем — вот тогда, возможно, начнут развиваться и появляться и кемпинги. Соответственно, больше туристов будет путешествовать по своей стране, а не уезжать в Европу, как это происходит сейчас.