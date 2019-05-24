Отдыхаю где хочу: как построить внедорожный прицеп-дачу своими руками, и сколько это стоит
Допустим, вам не нужно ездить напрямик через торфяные болота, а вполне достаточно того, чтобы прицеп или самоходный кемпер без проблем для своего здоровья выдержал многодневную поездку по разбитым дорогам с ямами в полколеса, бугристым грейдерам и горным грунтовкам с торчащими из дорожного полотна валунами. Увы — найти такую технику в готовом виде непросто…
Но есть старый принцип: «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Именно так и решил Руслан, автопутешественник и блогер, известный в сети под ником «Внедорожный». В принципе, опыта ему было не занимать: в свое время он был председателем клуба автопутешественников «Аргонавт», занимался организацией массовых выездов и уже неплохо представлял, что, собственно, ему нужно. Но мало понять, что мобильное жилье должно быть способным двигаться не только по асфальту и при этом не рассыпаться. Муки выбора на этом не заканчиваются…
Муки выбора
Собственно, все внедорожные дома на колесах можно разделить на три группы. Во-первых, это самоходные кемперы на полноприводных шасси. Тут открывается огромное окно возможностей. Можно взять «буханку» (которая в нынешние времена называется УАЗ СГР) или Соболь 4х4 и плотно поработать с их внутренним обустройством. Увы, и внутренний объем этих фургонов довольно ограничен, и проблема возможности стоять в полный рост встает, извините за тавтологию, в полный рост.
Можно взять полноприводное шасси – скажем, УАЗ Профи или Соболь 4х4 Фермер и построить домик на этом шасси. Тоже, в общем-то, получится «дом кума Тыквы» — размер грузовой площадки этих автомобилей составляет около 3 метров в длину и двух в ширину, но можно использовать пространство над кабиной.
Популярные у нас среднеразмерные пикапы (Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Toyota Hilux) подходят для таких целей не слишком хорошо: их грузовая площадка имеет в длину всего 1,5 метра и сильно ограничивает возможности кемперостроителей.
Можно, конечно, найти полноразмерный американский пикап, но это дорого… А можно замахнуться на «крупные формы» и взять за основу, скажем, среднетоннажный Садко. Между прочим, его грузовая платформа имеет лишь немногим большие размеры (по сравнению с УАЗ Профи), зато внедорожные возможности — на высоте.
Но все автодома имеют один и тот же недостаток. Вот представьте себе: человек на кемпере-автодоме выезжает на отдых с семьей. Приехали, нашли симпатичное место на берегу таежного озера или с красивым видом на горную долину, начали располагаться, растянули тенты, разложили мебель… И тут выясняется, что мяса не купили, соль закончилась, пиво забыли, в конце концов… У владельца кемпера какие варианты? Либо он вручает семье кресла и оставляет их сидеть в чистом поле (тенты и маркизы, естественно, придется отцепить), а сам спешит в магазин в ближайший населенный пункт, либо они сворачивают лагерь и едут в магазин все вместе. Такая же коллизия возникает при желании осмотреть достопримечательности в ближайших окрестностях.
А вот если у тебя прицеп, то ты просто отцепляешь тягач, закрываешь дверь на замок и едешь налегке.
Мой дом — моя крепость
Вот Руслан и решил, что ему нужен именно прицеп. Но и прицепы, способные двигаться за тягачом по бездорожью, бывают двух типов. Во-первых, это прицеп-палатка. Как правило, они очень компактные, их может буксировать даже крохотный Suzuki Jimny. Кстати, такие прицепы под названием «Пикник» производят и у нас в стране, и стоят они относительно недорого, 250-300 тысяч рублей. Но… Все-таки они рассчитаны на эксплуатацию в летнее время: кухонный модуль с плитой и мойкой обычно делается выдвижным, а палатку, основой которой становится прицеп, все-таки нужно ставить: тянуть растяжки, забивать колышки… Да и без присмотра такой лагерь не оставишь, а развертывание прицепа-палатки — это время. Если человек провел десяток, а то и больше часов за рулем, он хочет только одного — спать, спать и еще раз спать!
Значит, решил Руслан, его потребностям соответствует только жесткий прицеп, в обиходе — «караван». Причем даже в готовых прицепах такого рода, с которыми ему приходилось иметь дело, на приведение дома из транспортного положения в положение «спальня» нужно проделать целый ряд операций — опустить стол, переложить на него спинку-подушку, достать матрас, расстелить, застелить постель… Это время. Так сложилась основная концепция, и Руслан приступил к работе.
Немедленно спать!
Раму Руслан приобрел готовую, а вот подвеску переделал самым радикальным образом. Установил новую, усиленную ось со ступицами от Mitsubishi Pajero и гидравлическими тормозами от него же. Оснастил тормозную систему ручным приводом, при помощи которого можно заблокировать колеса прицепа. Ось подвешена на рессорах от Газели, которые можно найти где угодно, в любом регионе. На задней стенке прицепа разместились два запасных колеса, плюс еще одно на автомобиле. Все колеса одинаковые и взаимозаменяемые, даже диски одинаковые. В дышло вживлен рабочий цилиндр от Волги, который приводит тормоз наката. В итоге прицеп действительно на моих глазах преодолел весьма серьезные препятствия, причем для того, чтобы их преодолеть, Руслану пришлось задействовать обе лебедки, установленные на его Pajero III.
Каркас сделан из алюминиевого полого профиля, внутрь которого закачан напыляемый полиуретановый утеплитель. Такой же утеплитель использован для термоизоляции основного жилого объема. Он заполняет все щели и даже проникает в микротрещины фанеры, из которой выполнены стены. В результате прицеп сохраняет температуру, как настоящий термос. В жару в нем прохладно, а в мороз он долго сохраняет тепло. Подтверждаю: пока мы беседовали с Русланом, температура за бортом перевалила за +26, но внутри царила прохлада. Учитывая все это, Руслан не стал связываться с установкой кондиционера, решив положиться на естественную вентиляцию.
Затем настала пора заниматься главным — то есть, внутренним обустройством. Исходя из концепции «спать — немедленно!» Руслан придумал довольно нестандартную схему трансформации спального места: кровать прячется за передней внутренней стенкой. Получилось весьма удобно: раз защелка, два защелка — и опускается кровать, где лежит пружинный матрас. Обратите внимание: не «пенка», не поролон, а купленный в мебельном магазине полноценный пружинный матрас. И там уже застелена простыня и лежит одеяло. Достаточно просто взять с полки подушку — и все, можно укладываться спать. Утром встал, кинул подушку на полку (кстати, это не просто полка, а вполне приличное пространство, в котором можно организовать еще одну кровать) и убрал кровать вместе с одеялом, закрыв защелки.
Иногда проще таскать канистры
На той же стене закреплен откидной столик. Он имеет два положения. Первое — кофейного столика, причем его размер вполне позволяет позавтракать вдвоем. Ну а если нужен обеденный стол, то столик выдвигается вперед, под него ставится опора, и получается столешница. Обитатели сидят на двух объемистых рундуках, причем внутри них есть изолированные объемы, доступ в которые осуществляется снаружи прицепа. Там размещается «грязное» оборудование: инструменты, сварочный аппарат и тому подобные вещи. Еще одна такая емкость, большего размера, есть в передней части. В принципе, в нее помещаются четыре сумки с надувными лодками, но у Руслана там стоят газовый баллон, бачок с горючим для дизельного отопителя и генератор.
В средней части прицепа на левой по ходу движения стене установлен холодильник абсорбционного типа, который может использовать для питания 220 В, 12 В и газ. Руслан его покупал подержанным, и на самом деле им не очень им доволен. Как и все абсорбционные холодильники он, конечно, очень экономно расходует электричество, но есть нюанс. В систему заправлен не фреон, а смесь воды и аммиака, который постепенно начинает кристаллизоваться в змеевике. Аммиака в системе становится все меньше, и аппарат перестает выполнять свою основную функцию. Единственное спасение — холодильник вытащить, перевернуть вверх ногами, чтобы вода, стекая, смывала кристаллы, И такую процедуру нужно повторить раз десять. В новом прицепе, который Руслан строит совместно с компанией «Леруа Мерлен», он использовал современный компрессионный автохолодильник мощностью 45 Вт. Такой уровень электропотребления не составляет особых проблем: Руслан установил на крышу прицепа две солнечных батареи и аккумулятор емкостью 200 а*ч. Инвертор мощностью 3 кВт (он разместился под поверхностью, в которую врезана плита) позволяет не особенно нервничать по поводу доступной мощности.
Канистры для чистой воды разместились под мойкой. Руслан сознательно отказался от встроенного бака. Он объясняет это так: «Ну вот, скажем, есть родник. Я взял канистры, приехал, наполнил, поставил. А со стационарным баком нужно будет привезти канистры, а потом переливать их в заливную горловину. Закачивать насосом? Так не всегда близко к воде подъехать можно». Но в новом прицепе, который он строит с «Леруа Мерлен», Руслан все-таки повесил снаружи катушку с 20-метровым шлангом и погружным насосом «Малыш». Это все подключено к емкостям внутри прицепа, и есть заливная горловина.
Опыт, сын ошибок трудных
Естественно, кухонный уголок оснащен двухконфорочной газовой плитой. Но сначала ей пришлось выполнять не только функции устройства для приготовления пищи… В свой первый маршрут Руслан сорвался с не доведенным до ума прицепом. Сам он объясняет это так:
Все лето я проковырялся, строил прицеп, ну и «не вынесла душа поэта». Было так обидно: 9 месяцев в году ждешь лето, и вот лето прошло, а я его не увидел. И тут я понял, что нужно срываться и ехать. Собственно, так у меня родилась идея проекта «Из края в край». Первый этап, с ноября по март, я проехал в одиночку, с собакой, 26 регионов.
В поездку он сорвался, не установив запланированный автономный отопитель, вот и пришлось отапливать прицеп газовой плитой, ну а чтобы не угореть, открывать вентиляцию и оставлять щелку в окне. В итоге все-таки угорел, но это уже другая история… А до этого в первую же холодную ночь у него закончился газ в баллоне.
Проснулся — холодрыга! За бортом — минус двадцать пять. У меня собака замерзает! Я пса закутал в два спальника, достал генератор и строительный фен, поставил его на 600 градусов, и до утра мы так и спасались.
Итогом этого приключения стал прописавшийся в прицепе дизельный отопитель «Планар», которым Руслан очень доволен:
На ходу понижаешь температуру до 5-7 градусов, за 5-10 минут до остановки открываешь приложение в телефоне, запускаешь, выставляешь 22 градуса и жмешь «старт». Пока припаркуешься, зайдешь — а в прицепе уже те самые +22!
Некоторые опции проявились в прицепе по мере накопления опыта — того самого, который «сын ошибок трудных». Например, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, Руслан чуть не потерял прицеп, причем в самом прямом смысле этого слова. Поставил лагерь, поехал в кошару пообщаться с пастухами, а по возвращении в темноте не смог увидеть свой «караван», спрятавшийся в складках местности. Нашел по звуку, поскольку оставил работать генератор. После этого Руслан решил, что прицеп должен быть автономным по освещению, и поставил пятиконтактное реле с переключателем. Хочешь — габариты горят от автомобиля, хочешь — от аккумулятора прицепа. Сами габаритные огни в виде светодиодных полосок, расположенные вдоль граней прицепа, действительно видны издалека.
Последним этапом постройки стала легализация и официальное оформление. Оказалось, что получить государственные номера довольно просто: ведь с точки зрения официальных органов дом на прицепе — это просто груз. Естественно, людей в нем перевозить категорически запрещено.
Сколько стоит дом построить
Работы по обустройства мобильного дома еще не закончены. Так, в прицепе должен появиться проточный газовый водонагреватель и душ. Поддон уже есть, но вот слив к нему еще не сделан. А еще Руслан хочет сделать Г-образную скамеечку, которую можно будет откинуть так, чтобы получилось что-то вроде парты. На нее будет можно поставить ноутбук и работать, сидя прямо на разложенной кровати. Над входом появится тент-маркиза. Наверняка Руслану предстоит и более серьезно заняться вопросом защиты от комаров, слепней и прочего гнуса, особенно если он отправится в летний маршрут по восточным регионам. На сегодня он располагает только москитными сетками на окна, которые крепятся по временному варианту, при помощи двустороннего скотча и ленты «велькро» (в просторечии — «липучки»). А вот дверной проем никакой защиты от летающей нечисти не имеет…
Ну и теперь самый серьезный вопрос — о бюджете постройки такого прицепа. Сам жилой модуль из доступных материалов обойдется примерно в 100 000 рублей, но это — без шасси. Шасси — еще 25 000, окна — по 20 000, отопитель 20 000, газовая плита — около 5 000, раковина — 600 рублей, маркиза — 45 000, помпа — 5 000 рублей, фильтр для воды «Барьер» — 6 000 рублей, солнечные панели — по 15 000 каждая, контроллер — 4 000… Всего около 350-400 тысяч при условии, что все сделано своими руками.
Дорого? Но удовольствие того стоит. Вот простая арифметика. Руслан путешествовал с ноября по март… Теперь давайте посчитаем: 500 рублей в сутки — это самый дешевый хостел. За 4 месяца — 60 000. Один раз в сутки поесть в кафе — по 1 000 рублей в среднем. Это еще 120 000, а вместе — 180 000. Но за 180 000 уже можно построить дом на колесах, правда, с минимумом удобств. И самое главное, что где ты остановился — там и дом, а с хостелом — хочешь не хочешь, нужно тянуть до города, да еще и найди его, этот хостел. А иначе — либо ночевать в машине, либо спать в палатке…
Будут кемперы — будут и кемпинги
Я не мог не спросить Руслана: а зачем, собственно, он всем этим занимается: построил один «караван», строит второй, планирует построить большие дома на седельном полуприцепе к пикапу и на шасси тяжелого грузовика, ведет блог, устраивает мастер-классы…
По его словам, своими проектами он преследует три главные цели. Во-первых, популяризовать Россию как место для отдыха и путешествий. Внести посильный вклад в развитие такого туристического сегмента как автотуризм. Ну и наконец, по мере возможности популяризовать «караванинг», потому что у нас есть «закольцованная проблема». У нас не развивается обеспечивающая автотуризм инфраструктура, потому что не развит сам автотуризм, а автотуризм не развивается, потому что не развита инфраструктура. Потому что, по словам Руслана (и я могу их только поддержать), кемпингов у нас практически нет.
Как же так? — спросите вы. У нас на юге едешь, и вдоль дороги сплошняком вывески: кемпинг «У дяди Васи», «У дяди Пети», «У Татьяны»… Но они ничего общего с кемпингами не имеют. Это просто платные парковки. Настоящий кемпинг — это окультуренная зона, разделенная на блоки, где отдельно стоят караванеры, кемперисты, велосипедисты и палаточники. Потому что культура отдыха у всех разная. Кемперист, как правило, дольше пары дней на одном месте не задерживается. Караванеры же чаще действуют по схеме «приехали, отцепились и на недельку зависли в одной точке». Так что их нужно разделять: не очень хорошо, когда у вас куча детей, собака, все бегают, играют, а кемперы то и дело катаются туда-сюда.
Кроме того, кемпинг — это сервис. Это подключение к электричеству, Wi-Fi, возможность слива серой воды и заправки чистой. В любом случае, в кемпинге должна быть прачечная, душевые, нормальные туалеты. Дальше идут всякие спа, бани, сауны и прочее, стационарные мангалы и беседки для отдыха… Должна быть и развлекательная программа, культурная программа… На территории кемпинга должна быть возможность нанять гида, взять в аренду велосипеды… Но таких кемпингов у нас, считай, и нет, кроме кемпинга в Суздали. Московский кемпинг — это просто перевалочный пункт. Там есть душевые, но это — просто парковка с очень тесным расположением, буквально борт о борт. Вы не можете растянуть маркизу, поставить шезлонг…
И именно поэтому Руслан пытается сначала раскрутить тему строительства домов на колесах, хотя серийное их производство в его планы не входит. Ведь когда они перестанут быть диковинкой, и на них перестанут показывать пальцем — вот тогда, возможно, начнут развиваться и появляться и кемпинги. Соответственно, больше туристов будет путешествовать по своей стране, а не уезжать в Европу, как это происходит сейчас.
- Да! 72%, 502502 72%72% от всех голосов
- Не, спасибо, я лучше в отеле поживу 14%, 101101 14%14% от всех голосов
- Мне хватит обычного асфальтового 14%, 9999 14%14% от всех голосов
Кемперный туризм очень интересен и сейчас в Карелии группа энтузиастов пытается реализовать проект "Ладожское кольцо" именно для организации сети специальных стоянок для кемперов.