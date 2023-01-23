ПДД для пешеходов: что им можно, что нельзя и какие штрафы они могут получить

С одной стороны, говорить о ПДД для пешеходов кажется странным: они редко читают автомобильные издания. С другой стороны, каждый из водителей, выходя из автомобиля, становится пешеходом, так что будет нелишним вспомнить, что отсутствие машины не означает отсутствия правил, нарушений и ответственности. Итак, что же можно и нельзя делать пешеходам и какие штрафы для них предусмотрены?

Кто такой пешеход?

Для начала вспомним, кто вообще официально считается пешеходом. Согласно ПДД, пешеход – «лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу». Кроме того, «к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства». Если с первой частью определения все понятно, то вот про самокатчиков и тех, кто ведет велосипед или мопед, помнят не все.



Еще стоит помнить, что пешеходами скоро станут только те, кто едет на простом механическом самокате без мотора. Лица, передвигающиеся на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и другой подобной технике, с 1 марта 2023 года не будут считаться пешеходами и будут выделены в отдельную группу: пользователи СИМ (средств индивидуальной мобильности), и для них в ПДД уже обозначены свои обязанности.

Кстати, нужно учитывать, что пешеход является участником дорожного движения: в ПДД четко сказано, что им является «лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». Эта очевидная формальность тоже должна напомнить пешеходам о том, что у них есть не только права, но и обязанности, и ответственность.

Где могут двигаться пешеходы?

На этот простой вопрос Правила дают неожиданно много ответов, и не все их помнят. Давайте перечислим, где и при каких условиях могут двигаться пешеходы.

Пешеход может двигаться по:

пешеходным дорожкам;

пешеходным зонам;

велопешеходным дорожкам и зонам;

тротуарам;

пешеходным переходам;

велодорожкам – только при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним;

обочинам – только при отсутствии тротуара, пешеходной или велопешеходной дорожки;

краю проезжей части – только при перевозке и переноске громоздких предметов или при передвижении в инвалидной коляске, если движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов,

краю проезжей части в один ряд – только при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним;

проезжей части – только в жилых зонах: в жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Как видно, список зон, где разрешено двигаться пешеходам, гораздо шире, чем может показаться, хотя многие из этих зон ограничены специальными условиями. Ну а водителям, например, стоит помнить о приоритете пешеходов на проезжей части в жилой зоне.

Еще ПДД регламентируют, по какой стороне дороги должны двигаться пешеходы. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. А вот лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

Где запрещено двигаться пешеходам?

Пешеходам запрещено двигаться по:



проезжей части;

автомагистралям;

велодорожкам, обочинам, краю проезжей части, если не соблюдены условия, позволяющие это делать (отсутствие тротуара, невозможность движения по тротуару, переноска громоздких предметов и так далее);

в зоне действия знака 3.10 «Движение пешеходов запрещено».

Обратим особое внимание на третий пункт: ходить по «условно разрешенным» зонам пешеходы могут только при наличии условий, установленных ПДД – например, нельзя идти по краю проезжей части при наличии тротуара или обочины. А по середине проезжей части идти нельзя ни при каких условиях.

Как пешеходы могут переходить дорогу?

Отдельно коснемся того, как пешеходы должны переходить дорогу.

Во-первых, согласно Правилам, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход. То есть, без разметки «срезать» перекресток по диагонали нельзя.

Водителям стоит помнить, что пешеходам разрешено переходить дорогу и вне пешеходного перехода. Пункт 4.3 ПДД указывает, что при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Но пункт 4.5 тут же напоминает и об ответственности пешеходов за безопасность перехода. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. А еще при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Зато при переходе дороги на регулируемом перекрестке на зеленый свет пешеходы имеют приоритет над водителями, поворачивающими на ту дорогу, которую пересекают пешеходы.

Что еще обязаны делать пешеходы?

Здесь мы не будем подробно разбирать некоторые очевидные факты, которые ясны и следуют из упомянутых выше обязанностей: например, соблюдать сигналы светофоров и регулировщиков или не переходить дорогу, не убедившись в безопасности движения. Выделим те обязанности и особенности, которые связаны с ответственностью пешеходов.

Как и водители, пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Приоритет машин с включенными мигалкой и сиреной касается не только водителей, но и пешеходов. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

Еще пара нюансов касается особенностей перехода дороги. Согласно ПДД, пешеходы, которые при включении желтого сигнала светофора находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно – остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Да, на регулируемом переходе при включении зеленого сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу пешеходам – но только «не закончившим переход проезжей части данного направления». То есть, если пешеход только ступил на двустороннюю дорогу, по правилам он сможет дойти лишь до полосы, разделяющей потоки противоположных направлений.

При этом на нерегулируемом пешеходном переходе пешеход, переходящий дорогу или вступивший на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, имеет преимущество, и водители обязаны уступить ему дорогу. Кроме того, приоритет имеют пешеходы, идущие к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.

Может ли пешеход получить штраф за нарушение ПДД?

Не все помнят, что пешеход за нарушение ПДД тоже может получить штраф. Причем вариантов наказания для него – не один и даже не два, а три.

Легкие нарушения ПДД пешеходами наказываются по части 1 статьи 12.29 КоАП. Согласно ей, «нарушение пешеходом <…> Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». Например, такой штраф может выписать инспектор за переход дороги на красный свет или в неположенном месте. Как и водители, пешеходы имеют право оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа.

Более серьезные нарушения пешеходов караются уже по статье 12.30 КоАП. Часть 1 указывает, что «нарушение Правил дорожного движения пешеходом <…>, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Такой штраф может получить, например, тот, кто перегородит дорогу, создав помехи движению автомобилей.

Третий вариант «преступления и наказания» – это случаи, когда по вине пешехода кто-то получил вред здоровью легкой или средней тяжести. Такое нарушение наказывается по части 2 статьи 12.30: согласно ей, «нарушение Правил дорожного движения пешеходом <…>, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей». Для вынесения постановления по этой части инспектор должен составить протокол осмотра места совершения административного правонарушения.