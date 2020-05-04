Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увидишь – понимаешь, что именно такое тебе и было нужно!

Порой возникает нужда запитать в автомобиле какое-то устройство, когда уже нет свободных гнезд для подключения, или наоборот – включить автомобильный прибор в домашних условиях, вне машины. Для подобных задач существуют различные любопытные приспособления, бесконечным источником коих служат китайские интернет-магазины... Расскажем о наиболее любопытных шнурках-переходниках и о правилах их грамотного и безопасного использования!

5 вольт USB-«папа» – 12-вольтовая розетка «мама»

Вот, к примеру, странный на первый взгляд шнурок… С одной стороны у него штекер USB-«папа», а с другой – стандартное автомобильное гнездо под прикуриватель, 12-вольтовая розетка «мама». Посередине на шнуре – небольшой блок-коробочка, который преобразует 5 вольт USB в 12 вольт бортсети.

Для чего может понадобиться столь странный кабель? Для питания слабеньких по потреблению тока 12-вольтовых автомобильных гаджетов со штекером в прикуриватель ВНЕ автомобиля или в автомобиле с выключенным зажиганием. Например, если нужно оставить в запаркованной и запертой машине работающий видеорегистратор – когда, скажем, кто-то повадился вам пакостить на стоянке. Обычно прикуриватель отключается вместе с зажиганием, но запитать регистратор в запертой машине можно от USB-гнезда любого пауэрбанка через такой вот кабель-конвертер.



Главное при использовании этого кабеля-переходника – понимать, что максимальный выходной ток ограничен, и включать через него можно лишь маломощные приборы с потреблением тока до одного ампера. То есть включить через него от пауэрбанка вне машины кружку-кипятильник или подогреваемую накидку на сиденье не получится. В лучшем случае – не потянет, в худшем – сгорит.



12 вольт EC5 – 12-вольтовая розетка «мама»

Что такое разъем «EC5», знают не все, а вот с портативными пусковыми бустерами для запуска машины с севшим аккумулятором знаком почти каждый автолюбитель. Так вот, разъем «EC5» – это как раз тот разъем, с помощью которого к подавляющему большинству бустеров присоединяются клеммы-«крокодилы». А при помощи шнура-переходника с разъемом EC5 с одной стороны, и 12-вольтовой розетки под прикуриватель – с другой, можно питать от пускового бустера ВНЕ автомобиля разные автомобильные устройства со шнуром, оснащенным штекером в прикуриватель, причем в том числе и относительно мощные. Можно включить дома автокомпрессор, чтобы накачать велосипед, портативный автопылесос, или постелить зимой на дно прогулочной детской коляски автомобильную греющую накидку для кресла.

Подобные шнуры-переходники иногда включают в комплект пусковых бустеров, но далеко не всегда. Плюс те, что идут в комплекте, представляют собой простой провод – с ним могут возникнуть проблемы при коротком замыкании, а также есть риск разрядить бустер в ноль, что вредно для его батареи. В этом же шнуре между разъемами включен электронный блок, защищающий и от КЗ, и от глубокого разряда.



12 вольт OBD2 – 5 вольт USB-«мама»

Как уже говорилось, мало у каких машин разъем прикуривателя работает после выключения зажигания и запирания дверей. Обычно 12 вольт на прикуривателе исчезают, и оставить в машине работающий или заряжающийся автогаджет нельзя… В этом есть своя логика – так производитель авто подстраховывает себя от жалоб на разряженную батарею и от потенциальных возгораний. Защита от дурака…

Однако, как известно, если даже нельзя, то с соблюдением определенной осторожности – можно! И в любой машине можно получить 5 вольт USB после выключения зажигания, причем без разборки салона, подключения к каким-либо проводам и вообще без любых вмешательств в автомобиль. Дело в том, что в практически каждом авто имеется диагностический разъем OBD2 – трапециевидная 16-штырьковая колодка. Помимо контактов для диагностического интерфейса в любой колодке OBD2 имеются два пина, на которых постоянно присутствует 12 вольт вне зависимости от того, заведен двигатель или нет, вставлен ключ зажигания в замок и заперта ли машина. И получить эти 12 вольт, а заодно и сделать из них сразу универсальные 5 вольт USB для питания в машине разных портативных устройств поможет шнур с разъемом OBD на одном конце и с USB-«мамой» – на другом (или с microUSB-папой, есть и такие). Да еще и отдельной кнопкой включения на корпусе на всякий случай.

Иногда, к примеру, бывает нужно уйти из машины, запереть ее и оставить внутри заряжающийся телефон. Пользуясь диагностическим разъемом автомобиля в качестве источника питания для USB-устройств, это легко сделать. Главное – помнить о риске разряда аккумулятора и заряжать всегда только один гаджет, не навешивая на этот шнур USB-разветвители!



5 вольт USB-«папа» – 12 вольт круглый штекер 3,5 мм

Многие радар-детекторы питаются от 12 вольт и комплектуются шнурами в прикуриватель, на конце которых смонтирован круглый штыревой (диаметром 3,5 мм) разъем 12 вольт. Но иногда все гнезда прикуривателей заняты, городить разные разветвители – неэстетично, а вот свободное USB-гнездо как раз имеется! Например, в магнитоле. В этом случае может оказаться полезным специфический шнур с USB-«папой» на одном конце, преобразователем, который делает из 5 вольт 12 вольт в середине, и 3,5-миллиметровым штыревым «папой» для «антирадара»на другом конце.

Как и в случае со шнуром №2, который также делает из пяти вольт двенадцать, нужно помнить о предельном токе, не превышающем 1 ампер, а реально обычно – 0,7-0,8 ампера. Этого тока хватает для большинства обычных радар-детекторов, но для мощных комбо-устройств, совмещающих в себе видерегистратор, GPS-информер и антирадар, может и не хватить!



Прикуриватель «папа» – прикуриватель-«мама»

Собственно, этот кабель – простой удлинитель гнезда прикуривателя для выноса его за пределы салона автомобиля. На входе 12 вольт, и на выходе – столько же. Длина кабеля – три метра. Если их недостаточно, такой шнур можно легко сделать и своими руками, не прибегая к помощи Алиэкспресс и купив все компоненты в магазинах электротоваров и автозапчастей. Подобный кабель будет полезен автотуристам и путешественникам, в чьей машине нет дополнительного гнезда 12 вольт в багажнике, но нужно подключить там автохолодильник. Или разного рода мастерам, использующим аккумуляторный инструмент. На неэлектрифицированных объектах заряжать батареи шуруповертов, болгарок, цепных пил и разных там триммеров и кусторезов приходится специальными 12-вольтовыми автомобильными зарядниками, и заряжать не всегда чистый инструмент лучше не на сиденье, а в багажнике.

Кабель выполнен достаточно толстым проводом и рассчитан на 15 ампер. На деле, конечно, даже током 10 ампер нагружать его в течение длительного времени не следует. И тем более – не использовать с мощной нагрузкой дополнительные разветвители!



Кабель может выдержать и 10, и 20 ампер – но узким местом тут является штекер прикуривателя. Точечный контакт в нем плохо переносит большие токи!

