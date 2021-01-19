Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разному: кто-то копит на мощные и имиджевые масл-кары вроде Ford Mustang или Dodge Challenger , кто-то ищет драйва в Toyota GT86 , а кто-то вполне доволен Hyundai Coupe . Сегодня же мы рассмотрим еще один вариант: премиальную немецкую двухдверку от BMW. Модель с индексом E63 появилась в начале двухтысячных, так что цены на них уже сравнительно доступны: наши коллеги из Авито Авто говорят, что низ рынка начинается тысяч с 600, а имея миллион, можно выбирать живую машину . Давайте посмотрим, чем интересна «шестерка», насколько сложно ее выбрать и дорого ли содержать.

В начале двухтысячных в BMW задумали создать преемницу модели E24 – крупного купе класса гран туризмо, появившегося еще в 70-е годы прошлого века. Новая модель вобрала в себя свежие решения того времени, пусть не все из них были по душе поклонникам бренда даже тогда. С одной стороны, укороченная платформа «пятерки» была очень неплохим решением с точки зрения техники. С другой, дизайн многие сочли специфическим, особенно заднюю часть, выполненную в духе «семерки» E65. Впрочем, на общую «крутость» большого купе это повлияло мало, и в 2003-2010 годах «шестерка» разошлась по миру тиражом более ста тысяч экземпляров. Кстати, почти половину этого объема составили кабриолеты с собственным индексом E64, но у нас такие машины, выпускавшиеся строго с мягким верхом, большой популярности не снискали. На момент написания материала, например, из 110 машин в продаже на Авито кабриолетов было всего 7, или менее 10% от общего объема.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



Народная мудрость, рассказывающая о сложностях поиска небитой BMW, в случае с «шестеркой» вполне актуальна. Хотя стоит отметить, что цена и редкость модели еще оставляют шансы на успех: для амбициозной молодежи есть варианты популярнее, компактнее и, главное, дешевле. Крупное купе же нередко выбирали в качестве машины выходного дня, хотя линейка моторов все равно провоцирует на «подвиги». В общем, осмотр 6 series стоит начинать даже не с кузова, а с проверки аварийной истории – например, с помощью Автотеки. И только потом, убедившись в отсутствии крупных страховых выплат в истории, переходить к осмотру кузова. Он здесь довольно хитрый по набору материалов: основу, разумеется, составляет сталь, но двери и капот – алюминиевые, а передние крылья и крышка багажника изготовлены из пластика. Соответственно, оценивать состояние ЛКП стоит с учетом этих особенностей. Искать привычную ржавчину можно на порогах, страдающих от «пескоструя», и задних арках, а также вокруг лобового стекла. Алюминиевые двери и капот не спасают от проблем: очаги коррозии выдают себя вспучиваниями краски. Ну а передние крылья могут иметь дефекты в зоне контакта с бампером – как, впрочем, и задние. Днище, кстати, тоже стоит осмотреть на предмет повреждений: дорожный просвет в 140 мм при большой ширине и колесной базе порой приводит к конфузам.

Закрытый кузов не означает полное отсутствие проблем с герметичностью салона и багажника. Безрамочные двери требовательны к состоянию уплотнителей, а панорамный люк, даром что не сдвигается, а лишь приподнимается, может осаждать и стуком, и протечками. Влага в салоне крайне нежелательна ввиду потенциальных проблем с электрикой, которые у BMW дешевыми не бывают. Хотя и для багажника сухость важна по тем же причинам, ведь здесь расположен аккумулятор. При этом в багажник вода протекает не только из-за тех же проблем с уплотнителями, но и по фонарям, особенно если их неудачно поставили после снятия. Ну и в самой нише аккумулятор (из-за которого у «шестерки» нет даже докатки) не должно быть последствий застоя воды или утечки электролита. У кабриолетов нужно дополнительно осмотреть отделение, в которое складывается крыша – там тоже должно быть сухо и относительно чисто.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



Ну а ездить после покупки на E63 тоже лучше умело и аккуратно: к этому располагает стоимость кузовных деталей и оптики. К примеру, капот стоит за сотню тысяч, бампер – более 50, лобовое стекло – от 30, а ксеноновая фара, даже не адаптивная, обойдется тысяч в 70. Да что там фара – один передний поворотник, выполненный отдельно от нее, обойдется в 15 тысяч! А всему виной почти полное отсутствие неоригинальных заменителей для всего перечисленного выше. Разве что стекла удастся найти «незаводские», а вот все остальное при ДТП придется либо искать на зарубежных разборках, либо покупать задорого.

Подвеска «шестерки» тоже не даст расслабиться при осмотре. Схемы здесь независимые: многорычажка сзади и поперечные рычаги впереди, причем они выполнены не сдвоенными, что увеличивает число сменных элементов и удорожает потенциальный ремонт. Оригинальные рычаги стоят 8-12 тысяч за штуку, неоригинальные – от 3 до 8, так что переборка запущенной ходовой может сильно подкосить семейный бюджет. И это не говоря о дорогих решениях вроде активного стабилизатора поперечной устойчивости, который в сборе стоит за сотню тысяч. Само собой, не все стоит ужасных денег: например, неоригинальная передняя ступица в сборе с подшипником начинается с 2,5 тысяч рублей, а стойки стабилизатора – от 500 рублей. Но цена невнимательности может быть высока.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



С тормозами ситуация попроще: если суппорты не закисли без обслуживания, а магистрали целы, то расходники стоят сравнительно небольших денег. Даже оригинальные тормозные диски стоят 6-8 тысяч за штуку, а комплект приличных колодок можно купить за 3-5 тысяч. Конструктивно же здесь обошлось без дорогих ноу-хау вроде системы SBC у Mercedes-Benz. Зато в рулевом управлении в качестве опции предлагалась активная рейка с изменяемым усилием – тем, кто хочет получить максимум драйва, не стоит экономить на ее осмотре и обслуживании. Если обычная рейка даже в оригинальном исполнении стоит около 120 тысяч, а восстановленную можно купить за 50-60, то активная рейка – это более 200 тысяч. По счастью, для нее тоже освоен ремонт, и он будет примерно вдвое дешевле.

Важным отличием купе E63 от родственной «пятерки» было отсутствие полного привода – эти машины были исключительно заднеприводными. Что, впрочем, не избавляет покупателей от необходимости проверки состояния кардана и приводов: первый слишком дорог, чтобы не уделить ему внимания, а вторые банально срывает, особенно с мощными моторами. Дополнительно нагрузкой могут быть «веселые старты» с ручной коробкой передач, которая предлагалась для «шестерки» и даже штучно встречается в продаже на вторичном рынке. Механика от Getrag вполне крепкая и надежная, а с учетом класса машины можно даже рассчитывать на сравнительно небольшие пробеги и хороший остаточный ресурс. Самый дорогой «расходник» здесь, как можно догадаться, – не сцепление, а двухмассовый маховик с шестизначным ценником. Альтернатива от Luk позволит сэкономить несколько десятков тысяч рублей, но в целом помимо общего состояния коробки именно на маховик стоит обратить пристальное внимание.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11

Автоматических трансмиссий для E63 было предусмотрено две: классические автоматы от ZF и роботизированная коробка SMG. Последняя, впрочем, у нас встречается только на M6, а купить такую машину за миллион невозможно, так что все внимание можно обратить на обычные автоматы. Здесь применялись три варианта шестиступенчатой 6HP: 6HP19 с рядными «шестерками», 6HP26 с V8 и дизелями до рестайлинга и 6HP28 с ними же после рестайлинга. В целом семейство 6HP вполне удачное, пусть и несколько менее ресурсное, чем предшествующее 5HP. Здесь, как всегда, много зависит от стиля эксплуатации и качества обслуживания. Замена масла каждые 50 тысяч и редкие прохваты могут обещать 200 тысяч километров пробега до ремонта, а обслуживание «по мануалу» и езда «как на BMW» прикончат автомат вдвое быстрее. Сейчас, когда пробег большинства машин давно перевалил за 100 тысяч, к диагностике стоит подходить особенно тщательно, а также заранее откладывать сотню-полторы тысяч рублей на потенциальный ремонт.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



Из всей моторной гаммы пятой серии «шестерке» не достались только четырехцилиндровые агрегаты. Вся остальная гамма перекочевала с «пятерки». Правда, надежные двигатели серии M54 купе не достались: базовыми бензиновыми моторами стали «шестерки» N52 до рестайлинга и N53 после него. А это уже современные моторы BMW во всех смыслах: мощные и технологичные, но горячие, сложные и не очень ресурсные. Высокие рабочие температуры вкупе с агрессивным стилем вождения обычно ограничивают ресурс на отметке не более 200 тысяч, а масложор может начаться гораздо раньше. Вдобавок на тяжелом купе из них часто выжимали все соки, так что рассчитывать на высокий остаточный ресурс не стоит. На N53 к этим нюансам добавился непосредственный впрыск: здесь в зоне риска и ТНВД, и форсунки, а также модули зажигания. Дополнительно усложняет поиск «шестерки» с базовым мотором их редкость: шестицилиндровые версии составляют всего около 30% вторичного рынка, а большую его часть формируют машины с V8. Моторы V8 – это представители семейства N62 объемом 4,4 и 4,8 литра. Первый, к слову, встречается только до рестайлинга, а второй оставался с E63 от начала до конца ее производства. Для этих моторов, в принципе, справедливы все те же недостатки, что и для рядных «шестерок»: высокая рабочая температура, склонность к закоксовке колец и угару масла, а также повышенная стоимость обслуживания. Ну и транспортный налог в 50-55 тысяч рублей, само собой. Однако из-за того, что именно моторы V8 шире других представлены на вторичном рынке, кто-то будет вынужден выбирать именно из них.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



Хорошим вариантом с точки зрения ресурса и надежности можно считать трехлитровый дизельный M57. Он довольно старый и сравнительно простой – здесь даже блок чугунный, а не алюминиевый. Конечно, топливная аппаратура недешева, обслуживание удачного цепного ГРМ будет довольно дорогим, да и турбина рано или поздно попросит денег, но на фоне бензиновых агрегатов дизель – просто отдушина для того, кто хочет ездить на «шестерке» долго. Правда, здесь есть два вопроса. Во-первых, если для «пятерки» дизель кажется пусть вынужденным, но пристойным вариантом, то дизельное купе – это уже откровенный «брак по расчету». А во-вторых, так в свое время думали и обеспеченные покупатели E63, так что дизельные машины – штучный товар. Например, на момент написания материала из 110 автомобилей в продаже дизельных было всего 3.

BMW 6 Series (E63-E64) 2004–11



Ну а теперь, кратко выяснив, почему выбор купе E63 так непрост, давайте попробуем сформировать портрет оптимального экземпляра. На самом деле, это тоже довольно сложная задача. Как мы уже поняли, лучший выбор в долгосрочной перспективе – это дизель, но машин с ним почти нет. Автомобили с бензиновыми «шестерками» зачастую подводит цена: они дешевле вариантов с V8, и их все чаще покупают те, кто уже не может позволить себе качественное обслуживание. Так что, выбирая лучшую машину за миллион, придется закладывать сумму на диагностику и будущий ремонт, остановившись на купе с V8. Здесь еще есть шанс найти ухоженный автомобиль от обеспеченного и ответственного владельца – примерно вот такой.

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Ну а если разбить копилку и добавить еще 2-3 сотни тысяч, то можно поискать редкие экземпляры от первого хозяина. Например, вот такая машина внушает надежду на то, что в ближайшие несколько лет ее можно будет только качественно обслуживать, получая взамен максимум того, что в нее вкладывали баварские инженеры.



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