По правилам, но против правил: тест шин Michelin X-Ice North 4

По правилам, но против правил: тест шин Michelin X-Ice North 4

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Следовать правилам – это хорошо, спокойно и надежно. Но не всегда выгодно. Иногда стоит поднапрячься, чтобы эти самые правила… обойти. Не нарушить, а именно применить хитрость, не выходя за рамки дозволенного. В Michelin тоже так решили – и получили сертифицированную дорожную шину с числом шипов, более чем вдвое превышающим установленный норматив: в самом крупном типоразмере их здесь под триста! Но как, Холмс? А шум? А вес? А нормы? Почти элементарно, Ватсон.

В Европе шипованные шины давно либо запрещены вовсе, либо сильно «ограничены в правах»: чтобы остаться в рамках правил, шипов должно быть не более 50 на метр протектора. Есть, впрочем, одна официальная лазейка: если производитель хочет сертифицировать шину с более плотной ошиповкой, то она должна пройти специальный тест на износ дорожного покрытия, доказав, что вредит дорожному полотну и загрязняет атмосферу не больше, чем «разрешенная». Да-да, атмосфера тут тоже замешана: специальная лаборатория в Финляндии оценивает не только степень разрушения дорожного полотна по износу специального образца, по которому катают тестовые покрышки, но и то, сколько частиц мелкодисперсной пыли получается из «выеденного» объема. Ведь именно на эту пыль – взвешенные частицы PM₁₀ и PM₂ˏ₅ размером менее 10 и 2,5 микрон соответственно – возлагают ответственность за возникновение респираторных заболеваний, оседание в легких, а заодно, естественно, и за загрязнение воздуха.

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Французские шинники обо всем этом прекрасно осведомлены, но от затеи своей не отказались – просто к проектированию новой зимней шипованной шины под индексом 4 подошли с учетом всех этих нюансов. Во-первых, состав резины сделали мягким: он сохраняет эластичность вплоть до минус 65 градусов. Во многом именно за счет этой мягкости шины и прошли тест на разрушение дорожного полотна. Во-вторых, отказались от термоактивного компаунда, который использовали в прошлой модели – там он становился жестче со снижением температуры, чтобы эффективнее вдавливать шип в крепкий лед. Ну а в-третьих, изменили форму шипа: старый имеет цилиндрическую рубашку, из которой выступает сердечник, а новому «стесали грани» по образу и подобию раллийных «гвоздей» – только, разумеется, в гражданских рамках. Таким образом, при активном торможении, когда шип непрерывно грызет лед (или асфальт), глубина его проникновения в поверхность будет оставаться выше: если X-Ice North 3 на испытаниях бурил лед в среднем на 1,2 мм, то «четверка» должна уходить примерно на 1,6.

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При этом кое в чем X-Ice North выглядит даже несколько ретроградно: пока конкуренты активно играют с формой сердечника шипа, меняют структуру каркаса шины и снижают вес за счет применения алюминиевых шипов, французы на это словно и внимания не обращают. Сердечник здесь – самый обычный, круглый, усиленный каркас Iron Flex – практически такой же, так у прошлой модели, а шипы – стальные. На предсказуемые вопросы о массе и коррозии в Michelin поясняют, что общую массу шины удержали в «старых» пределах, несмотря на чуть более тяжелые шипы, а коррозия на износ и ресурс последних влияния практически не оказывает – зато надежность у стальных шипов выше, чем у алюминиевых.

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А вот чему внимания при разработке уделили сполна, так это числу и расположению шипов. То, что их тут страсть как много, мы уже поняли – но мало просто напихать гвоздей в колесо, надо их еще и правильно распределить. Французы хвастаются, что работали над этим день и ночь – не вручную, правда, а отдав это на откуп математическому моделированию – и в итоге выбрали такую конфигурацию, которая была самой тихой, но при этом сохраняла бы высокую и равномерную плотность шипов в пятне контакта. Мишленовцы говорят о 22 линиях расположения шипов как в продольном, так и в поперечном направлении – правда, если взглянуть на схему, можно заметить, что разнесение некоторых линий весьма условное.

зимние шины с шипами (3)

А где результаты?

Для того, чтобы обосновать на практике свои заявления, в Michelin собрали на зимней ледовой трассе в Санкт-Петербурге не только журналистов, но и ключевых конкурентов. Не лично, а исключительно в «продуктовом» виде: тестовые Audi A6 Allroad и «трешки» BMW обули в не менее тестовые Nokian Hakkapeliitta 9, Bridgestone Blizzak Spike-02, Coninental IceContact 2 и Pirelli Ice Zero. И все заверте…

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«Заверте…», впрочем, довольно скромно: однодневная программа предполагала знакомство с шинами только на льду, без снежных и смешанных участков, а асфальтовый кусок предназначался исключительно для оценки акустических свойств. Зато уровень подготовки – прекрасный: помимо субъективных ощущений можно было получить толику относительных, но объективных цифр с приборов Racelogic, замерявших скорость и тормозной путь, а также сравнить новые шины с комплектами, пробежавшими 10 тысяч километров.

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Езда между конусов по ледовой трассе – упражнение на чуткость, но пара тестовых кругов на каждом из комплектов шин кое-какие впечатления дала. Разумеется, «референсом и эталоном» большинство потребителей будет считать Nokian, и именно с ним интереснее всего было уловить разницу. На практике увеличение числа шипов до рекордных показателей тут действительно можно ощутить: Michelin сползает с траектории позже, а возвращается на нее охотнее. Разницу при боковых скольжениях оценить трудно, а вот если речь идет о легком смещении, когда продольная скорость выше поперечной, шипы дают о себе знать: на сбросе газа автомобилю проще вновь уцепиться за голый лед.

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Следующий этап – разгон и торможение. Здесь, несмотря на пресловутые «Рейслоджики», тоже не стоит претендовать на полную объективность: возни, людей и машин много, разгонный участок короткий, а полоса торможения – одна на всех, так что, несмотря на старания, разброс тормозного пути даже на одном комплекте может составлять более метра. Однако кое-какие выводы и здесь вполне допустимы: уверенно тормозящие на прямой Continental и Nokian не вызывают сомнений в объективности других официальных тестов, а Michelin стабильно оказывается то на полметра, то на полтора «короче». Интересно, каков был характер пробега предоставленных для теста «поизношенных» шин, которые прошли 10 тысяч километров: все шипы на всех моделях визуально были на месте, а отличия в поведении от новых – субъективно невелики.

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Однако самым любопытным оказался даже не этот ледяной участок, а пресловутый асфальтовый прямик, на котором оценивался акустический комфорт. Тут все должно было быть предсказуемо: если в одной шине 160-180 шипов, а в другой – 250, то и шумит она сильнее. Но оказалось, что нет: если на ледовой трассе ощущения приходилось ловить спиной, то ушам пришлось проще – и гул, и вибрация у новых французских шин точно оказались более умеренными, чем у других образцов. Трудно сказать, «виной» ли тому мягкий компаунд, более тонкий шип с простым круглым сечением сердечника, или математическое моделирование действительно работает, но впечатление от акустических заездов стало наиболее ярким.

зимние шины с шипами (5)

Однако один из главных «потребительских» вопросов к новым шинам – это то, станут ли они более износостойкими, чем прошлая модель: основным нареканием владельцев были вовсе не плохие сцепные свойства или шумность, а выпадение шипов. В рассказе об X-Ice North 4 ни о каких революционных изменениях в технологии крепления шипа не упоминали, а конструктивные нововведения сводятся к тому, что шип при сохранении той же длины в 11 миллиметров стал уже – и это слегка улучшило соотношение размеров крепежного фланца в основании и толщины горловины. Таким образом, о том, насколько все это повлияло на прочность посадки и ресурс шипов, расскажет уже первый год реальной потребительской эксплуатации.

Где, сколько, когда?

Производство новых «четверок» разнесено по нескольким заводам в разных странах: шины диаметров 15-17 дюймов выпускаются у нас, на заводе в подмосковном Давыдово, а 18- и 19-дюймовые вариации пока производятся в Европе. В перспективе ожидается как расширение ассортимента типоразмеров до 21 дюйма, так и освоение новых вариаций российским предприятием.

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Цены на X-Ice 4 – примерно в диапазоне между основными конкурентами: Nokian оказывается дороже, а Bridgestone и Pirelli – немного дешевле. К примеру, в довольно популярной размерности 205/60 16-дюймовые Michelin стоят около 6 тысяч рублей – примерно на уровне «прошлой», восьмой Hakkapeliitta, в то время как девятая стоит более 8 тысяч, а свежие Bridgestone и Pirelli – около 5,5. В общем, почва для развития есть – владельцы «беззубых» X-Ice North 3 могут дать Michelin второй шанс, а новые покупатели – заинтересоваться рекордным числом шипов. Главное, чтобы оно не уменьшалось слишком быстро.

Теги: Шины и диски , выбор шин , зимние шины , шины
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