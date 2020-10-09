Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.



Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.



Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…



Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.



У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!



Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…



На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!



Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты...».

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.



Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!



Дело тут вот в чем…



Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

