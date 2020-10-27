Помните свой последний опыт покупки бумажного полиса ОСАГО? Долгие очереди, усталые сотрудники страховой компании, навязанные дополнительные услуги и полное отсутствие понимания, можно ли было купить полис дешевле. Электронное ОСАГО пришло в нашу жизнь сравнительно недавно, но заметно облегчило жизнь автовладельцев – по крайней мере, теперь необязательно куда-то ехать, чтобы застраховать машину. Но недавние поправки в закон об ОСАГО снова внесли некоторую сумятицу. Вступившая в силу с 24 августа либерализация тарифов привела к тому, что диапазон цен на полис стал шире, поскольку у страховщиков стало больше свободы по установлению базового тарифа для каждого отдельного клиента. Соответственно, и стоимость полиса для одного и того же водителя у разных страховщиков может отличаться. Вместе с сервисом «Страховка.ру» мы рассказываем, как быстро и удобно купить полис ОСАГО по самой выгодной цене.

Партнерский материал

Почему поиск самой выгодной цены полиса стал так актуален?

Глобально принципы формирования цены страхового полиса не изменились: она по-прежнему зависит от коэффициентов возраста, стажа, региона использования автомобиля, аварийности и так далее. Банк России, как и ранее, устанавливает для страховщиков диапазон размера базового тарифа: это сумма, которая в дальнейшем и умножается на перечисленные выше коэффициенты. Коридор для ставки базового тарифа довольно широк: от 2471 до 5436 рублей. Ключевое изменение, пришедшее в конце лета, – это возможность для страховых компаний индивидуально устанавливать размер базового тарифа для каждого водителя, исходя из собственных дополнительных факторов. Например, кто-то может повысить ставки для владельцев спортивных купе и понизить для обладателей семиместных минивэнов; сделать полис дороже для злостных нарушителей ПДД и дешевле для добропорядочных или многодетных клиентов.

Вариантов много, и определяются они самими страховщиками, исходя из их собственного опыта, так что всего не угадать. Однако перечень дополнительных критериев можно проверить на сайте конкретной страховой компании: они обязаны предоставлять эту информацию в открытом доступе. К тому же Банк России сразу определил факторы, которые по закону не могут влиять на цену полиса ОСАГО: это национальность, язык, раса, политические взгляды, должностное положение и вероисповедание. В остальном же «разрешено все, что не запрещено».

Как найти самую выгодную цену на полис ОСАГО?

К счастью, электронное ОСАГО избавляет автовладельцев от необходимости обивать пороги офисов страховых компаний. Но если вы хотите найти самое выгодное предложение, то рассчитывать стоимость полиса на сайте каждого страховщика все равно придется. Или не придется – если воспользоваться сервисом «Страховка.ру», где можно сразу получить расчет практически для всех крупнейших страховых компаний. Более того, процесс оформления полиса здесь гораздо проще, чем на сайтах страховщиков.

Для того чтобы рассчитать стоимость полиса и выбрать лучшее предложение, не нужно даже вручную заполнять данные об автомобиле, включая VIN, номера ПТС и свидетельства о регистрации, мощность и так далее. Достаточно лишь указать номер машины, и агрегатор моментально «подтянет» из базы основные данные о марке, модели, мощности, регионе регистрации и так далее – в общем, все, что нужно для расчета стоимости полиса ОСАГО. Таким образом, в один клик можно получить расчет стоимости полиса от всех доступных страховых компаний, здесь же ознакомиться с их рейтингом, исходя из этого выбрать лучшее предложение и сразу перейти к оформлению. С учетом того что многие данные вводятся автоматически, поиск лучшего предложения и покупка полиса занимают не более 10 минут. Ну а дальше все будет стандартно для Е-ОСАГО: за страховкой не придется никуда ехать, полис сразу же придет на электронную почту.

Что делать с техосмотром, который нужен для покупки полиса?

Для заключения договора ОСАГО автовладелец должен иметь действующую диагностическую карту, данные которой заносятся в реестр ЕАИСТО – единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. И этот вопрос тоже можно решить здесь же, в агрегаторе «Страховка.ру»: заполнив данные по автомобилю, можно сразу оплатить пошлину и получить документ на электронную почту – после этого останется лишь посетить оператора техосмотра.

Можно ли так же быстро и удобно получить другие страховые услуги?

Да, можно: сервис «Страховка.ру» помимо полиса ОСАГО предлагает услуги по страхованию туристов, выезжающих за рубеж, страхованию имущества и страхованию жизни и здоровья от несчастного случая. Как и в случае с автомобильным полисом, здесь можно быстро указать базовые данные, сразу же получить расчет и предложения от нескольких страховых компаний, выбрать лучшее, заключить договор страхования и получить его на электронную почту. То есть в одном месте можно застраховать себя, квартиру и машину и при этом быть уверенным в своем выборе лучшего сочетания цены и качества.