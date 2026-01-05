Подготовка наизнанку: почему некоторых автолюбителей иногда трудно понять

Забавно каждую зиму наблюдать одну и ту же картину: даже не в мороз -30, а при вполне комфортных для автомобилей -10-15 градусов во дворе дома стоят машины с открытыми капотами, а рядом с ними – их владельцы, которые думают, куда делся ток, как теперь провернуть коленвал и где добыть искру. И оно бы ничего, если бы некоторые из них не начинали заранее доставать «крокодилы» с проводами толщиной в руку. Вот тут всё становится окончательно непонятно.

Для любого даже не самого современного автомобиля с инжекторным двигателем -25 градусов – это не мороз. И уж тем более – не повод не заводиться. Правда, если он ухоженный. А вот если у него аккумулятор уже лет семь никто не менял и даже не подзаряжал – это другое дело. Или если у него форсунки текут, в зазор электродов свечей пролезает палец, воздушный фильтр похож на валенок, а проводка, ведущая к неработающим датчикам с окисленными контактами, опутана синей изолентой. Вот тут вопросов нет, такое может и не завестись. Вроде бы самое логичное, что нужно сделать перед зимой, – это провести техобслуживание и хотя бы подзарядить АКБ. Но нет! Некоторые идут довольно странными путями: покупают что-то не очень нужное, которое поможет, если мотор вдруг откажется запускаться. Например, дорогущий бустер, который в таких ситуациях действительно может выручить. Могу понять наличие хорошего бустера в автосервисе, но обычному автовладельцу-то он зачем? Не проще ли на эти деньги купить хороший новый аккумулятор? А иногда даже два, потому что действительно толковые бустеры стоят совсем не дёшево. Провода для прикуривания у меня были, скрывать не стану. Воспользовался я ими один раз: заводил на парковке старый «жигуль» какого-то очень молодого человека. Было это лет восемь назад, с тех пор они мне не пригодились ни разу. И я их просто потерял. Скорее всего, они уехали в багажнике проданной старой машины, сейчас уже сказать что-то точно сложно. А ведь кто-то эти провода тщательно выбирает и покупает, хотя лучше бы за эти деньги купить новые свечи. Ну или тот же АКБ, потому что приличные провода с достаточным сечением тоже не три рубля стоят.

Для того, чтобы открыть примёрзшие замки и двери, многие готовы покупать всякие чудесные размораживатели или таскать свои машины на крытые отапливаемые паркинги. Хотя намного разумнее было бы заранее обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой и хотя бы побрызгать на ключ «графиткой» и засунуть его пару раз в дверной замок. В конце концов, совершенно непонятно, зачем надо покупать всякие магнитные болвашки на бензопровод, если машина не едет из-за полумёртвого бензонасоса.

Почему многим проще тратить деньги на всякую ерунду вместо того, чтобы просто привести автомобиль в порядок? Не хочется думать, что причина кроется в отсутствии автомобильной культуры или в детской наивности. Назову лучше это верой в чудо. В конце концов, некоторые чудеса иногда происходят, так почему бы не оставить человеку веру в то, что бег в -20 с бустером и проводами – это намного лучше, чем новый аккумулятор?