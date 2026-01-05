Мнение без фильтров ×
Подготовка наизнанку: почему некоторых автолюбителей иногда трудно понять

05.01.2026
Забавно каждую зиму наблюдать одну и ту же картину: даже не в мороз -30, а при вполне комфортных для автомобилей -10-15 градусов во дворе дома стоят машины с открытыми капотами, а рядом с ними – их владельцы, которые думают, куда делся ток, как теперь провернуть коленвал и где добыть искру. И оно бы ничего, если бы некоторые из них не начинали заранее доставать «крокодилы» с проводами толщиной в руку. Вот тут всё становится окончательно непонятно.

Для любого даже не самого современного автомобиля с инжекторным двигателем -25 градусов – это не мороз. И уж тем более – не повод не заводиться. Правда, если он ухоженный. А вот если у него аккумулятор уже лет семь никто не менял и даже не подзаряжал – это другое дело. Или если у него форсунки текут, в зазор электродов свечей пролезает палец, воздушный фильтр похож на валенок, а проводка, ведущая к неработающим датчикам с окисленными контактами, опутана синей изолентой. Вот тут вопросов нет, такое может и не завестись. Вроде бы самое логичное, что нужно сделать перед зимой, – это провести техобслуживание и хотя бы подзарядить АКБ. Но нет! Некоторые идут довольно странными путями: покупают что-то не очень нужное, которое поможет, если мотор вдруг откажется запускаться. Например, дорогущий бустер, который в таких ситуациях действительно может выручить. Могу понять наличие хорошего бустера в автосервисе, но обычному автовладельцу-то он зачем? Не проще ли на эти деньги купить хороший новый аккумулятор? А иногда даже два, потому что действительно толковые бустеры стоят совсем не дёшево. Провода для прикуривания у меня были, скрывать не стану. Воспользовался я ими один раз: заводил на парковке старый «жигуль» какого-то очень молодого человека. Было это лет восемь назад, с тех пор они мне не пригодились ни разу. И я их просто потерял. Скорее всего, они уехали в багажнике проданной старой машины, сейчас уже сказать что-то точно сложно. А ведь кто-то эти провода тщательно выбирает и покупает, хотя лучше бы за эти деньги купить новые свечи. Ну или тот же АКБ, потому что приличные провода с достаточным сечением тоже не три рубля стоят. 

Для того, чтобы открыть примёрзшие замки и двери, многие готовы покупать всякие чудесные размораживатели или таскать свои машины на крытые отапливаемые паркинги. Хотя намного разумнее было бы заранее обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой и хотя бы побрызгать на ключ «графиткой» и засунуть его пару раз в дверной замок. В конце концов, совершенно непонятно, зачем надо покупать всякие магнитные болвашки на бензопровод, если машина не едет из-за полумёртвого бензонасоса.

Почему многим проще тратить деньги на всякую ерунду вместо того, чтобы просто привести автомобиль в порядок? Не хочется думать, что причина кроется в отсутствии автомобильной культуры или в детской наивности. Назову лучше это верой в чудо. В конце концов, некоторые чудеса иногда происходят, так почему бы не оставить человеку веру в то, что бег в -20 с бустером и проводами – это намного лучше, чем новый аккумулятор?

5 комментариев
05.01.2026 07:43
seriberiezhka

В менталитете обывателя, для которого автомобиль - это бытовой прибор, примерно такой же, как стиральная машина или холодильник - поменять какие-то там штуки под капотом, типа АКБ или фильтров со свечами - не несет никакой сиюминутной ценности, но денег стоит. То ли дело, разрекламированный всеми и вся бустер. Вот это девайс крутой !
Так вот и получается, что видим кучу машин со всякими тонировками, андроид экранами, автозвуками и т.д. на десятки тысяч рублей, но при этом, хозяин экономит каждую копейку на топливе и ТО.

1
05.01.2026 14:40
Papirus

По поводу аккумулятора все ж не могу согласиться до конца. Во-первых, что б подзарядить его в домашних условиях его надо снять, а современные машины, напичканные электронными системами, это не любят - потом отправляйся на сервис снимать ошибки (у меня Октаха полгода в России стояла с отключенной массой, потом вся гирлянда на приборке зажглась). Умирают нынешние батареи так же внезапно и безсимптомно. Если родная Варта на 406м Пыже прослужила 14 лет, то на 308 сдохла через 3 года, летом. На Октахе так же внезапно умерла через 6. Батареи не обслуживаемые, что б померить плотность электролита надо консервным ножом вскрывать.
Ну и что касается «заводятся в -25»: я своими старичками не раз приводил в чувство соседские свежие тойоты-ниссаны в такие морозы. Символ 8-клоп у меня и в -35 заводился, когда остальные вообще признаков жизни не подавали.

05.01.2026 15:45
altersin

Давайте называть вещи своими именами - это просто глупые люди с отсутствующим логическим мышлением, неумением расставлять приоритеты и применять оптимальные и практичные решения. Но при этом падкие на рекламу и советы "бывалых". Хотя, может и не глупые, просто необразованные.

05.01.2026 15:56
Петя Иванов

Да, обычное дело. Невежды только и умеют зарабатывать на новые машины и менять айфон ежегодно. А могли бы получить образование на ойлклаб, 4pda и рубрике "Плач Бодхидхармы" на Колесах.ру.

05.01.2026 15:55
Яшка

Современные автомобили напичканы дешевой китайской электроникой,а она первым делом жрёт заряд аккумулятора когда автомобиль просто стоит заглушённый.Плюс умные реле не дозаряжают аккумулятор во время движения.Низкое качество самих аккумуляторов.А потом еще точки крепления масс надо зачистить.Проверить утечки тока на автомобиле.Никто этим сейчас не занимается уже.

