В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России. Ну или просто мысленно перенестись на несколько десятилетий назад, что почти одно и то же. Как же жили водители раньше, имея несколько вариантов антикора , но не имея поблизости магазина с ассортиментом стоп-течей и антизапотевателей? Давайте вспомним, как это было и чем можно заменить привычную автохимию.

Без бутылки – никуда



Наверняка вы слышали, что у хорошего водителя с собой всегда должна быть бутылка – не пустая, разумеется. А может, и возили её сами, и возите сейчас. В общем-то, правильно делаете: алкоголь – это в первую очередь самая стабильная валюта, а уже потом способ безобразно провести время. Его часто берут в качестве оплаты небольшой услуги: например, за то, что выдернули из сугроба, дали «прикурить», одолжили компрессор… Так что привычка в целом полезная. Но было время, когда поллитровку использовали и как техническую жидкость.

Наверняка многие уже поняли, чем могла в дороге помочь водка. Конечно же, из неё получается замечательная «незамерзайка». Лучше, конечно, использовать чистый спирт, который можно развести водой и залить в бачок омывателя, но водку купить проще. Да и её можно слегка разбавить, но не слишком сильно: даже чистая водка при -30 замерзает.

Можно ли поить водкой насос омывателя сегодня? Почему бы и нет. Смесь спирта и воды вреда не принесёт, так что в крайнем случае на трассе этот дедовский способ работает. Запах, правда, на любителя, но это лучше, чем ехать вслепую.



Кстати, эстеты в водку добавляли немного синьки. Практического смысла в этом нет, но выглядит такая «незамерзайка» почти как синяя фирменная. Говорят, можно добавить ещё какой-нибудь ароматизатор, но это уже не аутентично: в старинных рецептах я такого не встречал.

Ещё один способ использовать водку не по назначению – это вылить её в бачок для тормозной жидкости. Правда, тут гораздо больше оговорок. Прежде всего водка отлично кипит, так что ехать с ней быстро нельзя. Но если на улице холодно, а под рукой нет никаких других жидкостей (хотя бы антифриза, что лучше), то можно налить и водку. В тёплую погоду смысла переводить продукт нет: можно залить обычную воду. Разумеется, ездить ни с водой, ни с водкой вместо тормозной жидкости нельзя, но выбраться из леса в крайнем случае можно.

Картошка, соль и тот же пузырь

Прошу меня простить, но дальше опять придётся говорить про водку с любовью. Ещё одна область применения этого национального напитка – это антизапотеватель для стёкол. Это сейчас в любом магазине стоят десятки волшебных пузырьков для стёкол, а вот раньше чем спасались? Ага, водкой. Но тут стоит заметить, что совсем уж хорошего антизапотевателя из неё, родимой, не сделать – всё же без глицерина она работает не очень хорошо. Но кого-то устраивает. Альтернативный вариант включает в себя растворитель (например, уайт-спирит), в котором растворяют парафиновую свечу.

Впрочем, борьба с запотеванием и замораживанием стёкол у нас идёт не один десяток лет. Тут и климат свою роль играет, и долгое отсутствие в нашей стране не только машин с обогревом стёкол, но и машин хотя бы с отопителем (впервые он у нас появился на Победе М20, и то не сразу). Так что с запотеванием и обмерзанием народ у нас справляться научили давно, а наиболее эффективный, по мнению многих, способ – это обычная соль. От запотевания соль помогает не очень хорошо, а вот от замерзания – вполне. Солью надо натереть стекло, а чтобы как-то упростить эту задачу, соль засыпали в небольшой тряпичный мешочек, которым и тёрли стёкла.

А вот старый народный антизапотеватель, которому нет аналогов, это мыло. Чем оно твёрже, чем лучше. Берём его в сильную руку и возим им по стеклу. Потом берём в руки чистую тряпочку и очень тщательно это самое стекло натираем. Всё, стекло потеть не будет. Точнее, не должно.



В крайнем случае народная мудрость советует взять штук пять сигарет, распотрошить их и натереть стекло табаком. Говорят, работает метод неплохо. Впрочем, есть и еще более неоднозначные варианты – например, картошка. Точнее, картофельный сок. Честно говоря, если все остальные народные «лайфхаки» мне были давно знакомы, то про картофель я впервые узнал недавно. По советам бывалых, достаточно взять картофелину, разрезать её и натереть стекло. Что там помогает от запотевания, сказать сложно – может, крахмал? И как избавиться от белой мути на стекле после обработки? В общем, тут гарантий нет, но можно попробовать.

Чтобы наверняка



Отдельного рассказа заслуживает дедовская технология ремонта радиаторов. И это я не про пайку, а про стоп-течи, которыми у нас пользоваться любят хотя бы в силу простоты процесса. Несколько десятилетий назад обстановка с радиаторами была намного сложнее, чем сейчас: новый не купишь, отремонтировать старый сам не умеешь, а автосервисов на каждом углу не было. Тут сам бог велел залить в этот радиатор чего-нибудь такое, чтобы оно само вылечилось. И заливали. Вот только что?

Навскидку можно вспомнить три ходовых рецепта прошлого. И два из них – опять же гастрономического характера. Основной ингредиент первого рецепта – это сухая горчица. Способ давно известный и, как ни странно, вполне рабочий. Для ремонта радиатора нужно высыпать в него пакетик горчицы и подождать часика полтора-два. Вполне может сработать, но нужно помнить четыре вещи.

Первая – более-менее эффективно горчица работает только в воде. Шансов остановить течь антифриза будет намного меньше.



Вторая – способ подходит для ремонта радиатора, а вот заделать горчицей резиновый или пластиковый патрубок вряд ли получится.

Третье условие – мотор должен быть прогрет. Так как ремонтировать приходится основной радиатор охлаждения, нужно, чтобы вода шла по большому кругу. То есть, термостат должен быть открытым, а значит, мотор должен быть полностью прогретым.

Ну и последнее. Что может забить горчица в системе охлаждения, никто предсказать не может. Может, дырку в радиаторе. А может, радиатор печки или оставшиеся целыми патрубки. Впрочем, это относится не только к горчице, но и практически к любой субстанции, залитой или вываленной в расширительный бачок. Так что экспериментировать с «кулинарным ремонтом» стоит только в самом крайнем случае и на свой страх и риск.

Второй рецепт гастрономического характера – это использование вместо горчицы красного перца. Перец не так популярен, как горчица, но всё же… В общем, тут тоже всё просто: берём пакетик, высыпаем в радиатор или расширительный бачок (из расчёта приблизительно 10 г перца на 10 литров охлаждающей жидкости) и ждём чуда. Есть мнение, что вероятность чуда как в воде, так и в антифризе у красного перца одинаковая, и в этом заключается его превосходство над горчицей.

Ну и, наконец, самый странный, но тоже проверенный дедами способ остановить течь радиатора – высыпать в него пачку табака. Принцип тот же: глядишь, он и забьёт дырку. Способ плох тем, что табак нынче дорогой, так что вряд ли он получится экономически выгодным. Увы, но если хочется угробить систему охлаждения, проще будет воспользоваться горчицей или перцем.



Можно ли пользоваться этими рецептами сегодня? Я бы не рискнул. В лучшем случае ничего не получится, в чуть худшем течь останется, а всю дрянь из системы получится вымыть без её полной разборки. В худшем варианты самодельная «стоп-течь» забьёт всё, что можно, мотор окончательно перегреется и будет убит наверняка. Может быть, если вы катаетесь на ГАЗ-53, то попробовать можно, а вот что-то более современное дедовский метод ремонта, скорее всего, не переживёт.

А что с мотором?

Просто невозможно было пройти тему раскоксовки! Тут есть три народных метода. Первый – это залить в мотор вместо моторного масла керосин, запустить его на несколько минут, затем залить свежее масло, поездить пару сотен километров и заменить масло повторно. Звучит чудовищно, но такую процедуру я в качестве эксперимента практиковал сам, и результат можно считать успешным. Впоследствии подопытная Nexia прошла еще не один десяток тысяч километров и была продана с пробегом за 300 тысяч, и никаких вопросов к мотору у меня не было – работал тихо, ровно и масло не подъедал. Но рекомендовать этот способ как рабочий все равно не возьмусь – может, просто повезло.

Второй способ тоже связан с керосином: нужно разбавить его в равной пропорции с бензином и залить прямо в цилиндры через свечные колодцы. Машину оставить на несколько часов, периодически проворачивая коленвал «кривым стартером». Потом нужно будет заменить масло, и на этом всё.

Для своего времени метод был не таким уж плохим. А сейчас… Куда там сейчас вставляют кривой стартер? Впрочем, коленвал можно провернуть за колесо. Только смысла не будет: многие современные отложения бензином и соляркой не отмоешь.



Закончим обзор отечественной автохимии прошлого опять водочкой. Именно ею иногда пытались раскоксовывать моторы, добавив её в бензин. Сейчас, в эпоху впрыска и ЭБУ, из этой затеи вряд ли что-то получится, но если вдруг мы увидим Гранты с карбюратором, этот метод раскоксовки может пригодиться.