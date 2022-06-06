Складские запасы российских дилеров еще не иссякли, но особого выбора уже нет, и подходящего варианта может не найтись. Да и цены кусаются. А что если купить машину за границей? Разбираемся, в каких странах можно добыть машину, как не разориться, к чему готовиться и чего опасаться.

За три последних месяца курсы доллара и евро успели взлететь до 110-120 рублей и опуститься ниже докризисных значений. Цены на новые машины такую же кривую, увы, не описали: взлетели на десятки процентов и там же остались.



Новая машина – от соседей

Если требуется строго автомобиль без пробега, география у вас сильно ограничена. Россия входит в Евразийский экономический союз вместе с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Из этих стран новую машину можно ввезти без трат на растаможку. Санкции, введенные против России, частично распространяются и на Белоруссию. Но и в остальных странах возможен дефицит машин.

Geely Atlas Pro '2021–н.в.



Во-первых, снабжение некоторых брендов идет через нашу страну: представительство одно на несколько государств и находится в России. Во-вторых, даже при отсутствии санкций никуда не делись логистические сбои, от которых страдают все. В-третьих, есть квоты, выделенные на страны. Резко увеличить их, потому что появился дополнительный спрос со стороны «понаехавших» россиян, другие страны не могут.

И всё же стоит детально рассмотреть этот вариант. Посмотрите на цены, свяжитесь с дилерами на предмет наличия автомобилей. Скорее всего, будет одна типовая сложность: и в России, и в других странах дилеры предпочитают договариваться о финальной цене с клиентом лично, а не в переписке или по телефону. Возможно, в ваше положение войдут. Или нет, и тогда придется лететь в страну. И не факт, что на месте вы не узнаете, что, к примеру, без допов на изрядную сумму машину не продадут.

JAC T6 Pickup '2015–н.в.



Но если всё сложится, выгадать можно прилично. Особенно удачно может получиться с моделями, которые локально собирают в соседних странах. Так, в Белоруссии Geely Atlas Pro тамошней сборки стоит от 74 000 местных рублей (1,75 млн наших), а в России он обойдется как минимум на миллион дороже! Или пикап JAC T6: от 1,93 млн рублей в Казахстане, где он и производится, и от 2,42 млн – в России.

Новая машина – издалека

В последнее время появились предложения о продаже новых машин с Ближнего Востока. Преимущественно это внедорожники, которые никогда у нас официально не продавались или же стали недоступными из-за санкций в последнее время. По словам занимающихся этим автосалонов, можно сэкономить десятки процентов, что в случае дорогих моделей эквивалентно нескольким миллионам рублей. Это возможно поскольку цены в ближневосточных странах ниже, чем сейчас в России, и среди версий есть комплектации попроще в сравнении с теми, что предлагают у нас официалы.

Toyota Land Cruiser 300 AE-spec '2021–н.в.

Вот только в схеме есть нюансы. Главный – спецификация для жарких стран. Не удивляйтесь, но обогревов сидений и зеркал может не быть вообще. Из мелочей – после покупки ответственно нужно отнестись и к замене всех технических жидкостей, чтобы не заработать проблем в морозы. Предоплату чаще всего просят в полном объеме – отказаться от машины по прибытии без финансовых потерь будет проблематично. Иногда автомобиль первоначально выкупается на имя местного жителя, и есть риски, что он смошенничает. Как в Белоруссию или Казахстан, в Эмираты за машиной не съездишь лично. Придется полностью довериться посреднику. Ну и запастись терпением, потому что доставка займет не меньше 30-40 дней.



Что с подержанными?​

Подержанные машины выросли в цене нелинейно. Здесь нет никаких рекомендованных цен, абсолютно свободный рынок. Но есть общая закономерность: чем свежее экземпляр, тем больнее смотреть на цену. Объяснение тут простое: продавцы на замену, как правило, рассматривают новую машину без пробега. А цены на них – космос! Вот и ориентируются владельцы на официальные прайс-листы. Или того хуже: понимают, что выбор у дилеров сократился, и просят за свои годовалые и двухлетние экземпляры, как за новые.

География интересов ищущих автомобили с пробегом не менялась: Европа, США, Япония. В последней можно найти немало вариантов по привлекательным ценам. И японским аукционам по традиции доверяют сильнее, чем американским. Из Штатов больше шансов получить «утопленника», чем из других стран. В прямом смысле слова наплыв на рынок таких машин после очередного стихийного бедствия – обычное дело. Таково мнение в Сети, хотя не везет, разумеется, далеко не всем. Активизировался Ближний Восток. Белоруссия и Казахстан больше привлекают новыми машинами. Корея была и осталась экзотическим направлением для импорта подержанных автомобилей, а вдобавок ее автоконцерны к санкциям против России не присоединились.



И все же интересные варианты тут стоит поискать. Комплектации тех же «корейцев» могут быть гораздо богаче, чем официально продаваемых в России. По состоянию кузова автомобили из Кореи не столь хороши, как «японцы» – мелкие царапины и дефекты могут быть и вовсе не указаны в описании. Зато экземпляры с поврежденной силовой структурой ремонту не подлежат и попадают в утиль, как и машины после «водных процедур». Попытка продать такие карается жестко, до уголовной ответственности, поэтому нарваться на откровенный хлам сложно.

Уголовная или административная ответственность за «тотал» и скрученный пробег есть в США и некоторых странах Европы. В Японии оценщик на аукционе отвечает персонально за составленный им документ. Однако ни одной стране мира не удалось полностью искоренить это преступное явление. В этом плане самый большой риск – покупать уже ввезенную в Россию для продажи подержанную машину. Наши сервисы проверки автоистории ее не знают и ничем не помогут. Что в ней нашаманил перекупщик перед продажей – неизвестно. Документы из автосалона или с аукциона при желании можно и «нафотошопить». Хоть какую-то уверенность может придать ссылка на сайт аукциона с архивом лотов, если таковой существует.

Что ввозить?​

Правила ввоза подержанных машин в Россию давно не менялись. Автомобили в возрасте до трех лет и старше пяти ввозить невыгодно, ставки таможенных сборов высокие. Остается диапазон от трех до пяти лет: это оптимально и с точки зрения сборов, и по состоянию автомобиля – ведь он еще не успел состариться.

Тарифы растаможки, как и прежде, зависят от рабочего объема двигателя. Рациональнее всего везти машину с двигателем объемом 1,0-1,5 л: заплатите 1,7 евро за «кубик». А, к примеру, за мотор на 1,8-2,3 л ставка уже 2,7 евро. Это в прежние времена нормально едущий гольф-класс начинался с мотора 1,8, а бизнес – с 2,5. Теперь, в эпоху наддува и даунсайзинга, с двигателем 1,4 турбо прилично едут даже немаленькие машины класса VW Tiguan или Passat. В сочетании с откатившимся на приемлемые значения курсом рубля выходит привлекательно.

Volkswagen Tiguan '2016–20

Ввоз автомобилей экологического класса ниже Евро-4 в Россию запрещен. Точнее, на территорию такая машина может попасть без препятствий, но легализовать для дорог общего пользования ее не получится. Если, конечно, не заморочиться «получением» неких подтверждающих экологический класс документов. Не исключено, что эта норма может быть временно отменена, раз из-за недостатка комплектующих внутри России уже начали производить автомобили уровня Евро-0 и Евро-2. Но официальных заявлений об этом пока не было, так что «неэкологичные» машины пока под запретом.



Наконец, халявы с электромобилями больше нет. Для них вернули обязательную растаможку с 1 января 2022 года. Мера направлена на поддержку местного производства электрокаров, которых пока не существует в природе. И в обозримом будущем локализованными могут оказаться только китайские модели с переклеенными эмблемами.

JAC iEV7S '2017–н.в.

На ввезенную машину потребуется получить российский электронный ПТС и заплатить утилизационный сбор. Можно доверить эти действия брокерам, а можно заняться и самому. В любом случае стоит потратить время и заранее определиться с алгоритмом действий, внимательно разобраться с предстоящими тратами, чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами. Благо в сети достаточно калькуляторов расчета таможенных пошлин, стоимости доставки и прочих расходов для машин разных возрастов и ввозимых из разных стран.

Подводные камни

Первой сложностью будет перевод валюты за рубеж. Ограничения сейчас несколько ослабили, но главное осталось: карты российских банков не работают в западных странах. Придется везти наличные (на выдачу и вывоз которых тоже есть лимит) или заводить карту зарубежного банка, что тоже сложно и не везде вообще возможно. В любом случае, вас ждут потери на всевозможных комиссиях.

Напрягает и «санкционный» момент. Формально под запретом только официальные поставки машин. На частников ограничения не распространяются. Однако европейские таможенные службы до сих пор нечетко понимают, как нужно действовать. Возможно, всё пройдет гладко, но не исключено, что будут чинить всевозможные препоны. Особенно в случае перегона дорогих машин стоимостью выше 50 000 евро. Однако сложности могут появиться и с дешевыми моделями.

Фото: Imre Tomosvari

Пригнанные автомобили не адаптированы к России. Про теплолюбивые арабские версии мы уже написали выше. Но есть и другие нюансы. Например, дизельные двигатели для нашей страны в большинстве своем лишены впрыска мочевины, а на чистокровных «европейцах» он будет. Хотя это невеликая проблема: с мочевиной ездят по России и фуры, и, например, микроавтобусы альянса Stellantis калужской сборки. Многие мощные модели для нашего рынка дефорсированы до налогово выгодных 249 л.с. Пригоните версию для другой страны – будете платить за 250 с лишним сил, по максимальной ставке.



Будут нюансы и с подбором запчастей. В общедоступных каталогах может не быть вашей модификации, возрастает риск ошибки с номером детали. Само собой, специфические запчасти вряд ли будут в наличии. Эта проблема существовала и раньше, а теперь значительно усугубится.

Готовьтесь к небыстрой доставке. Логистические каналы работают в нынешний кризис на пределе. Плюс возможные проблемы на таможне из-за неясностей с санкционными ограничениями.

Не забывайте о «криминальном» законе рынка: где растет спрос – активизируются мошенники. А тут еще и деньги немалые. Выбирая фирму-посредника, читайте отзывы, внимательно изучайте всю имеющуюся информацию. И не поленитесь «войти в тему», понять нюансы предстоящей сделки.



И еще: забудьте о специальных программах дилеров и производителей. Покупать машину придется за наличные или брать потребительский кредит. А по последним сейчас ставки кусаются: даже 25% – не предел, хотя в прежние времена можно было обойтись 10-11%.

***

Нюансов хватает, однако при вдумчивом подходе риски можно минимизировать. В плюсах же – реальная экономия и большой выбор моделей. А для некоторых играет решающую роль возможность привезти редкую для России, но не разорительную по цене и стоимости содержания машину.