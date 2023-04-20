Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за тот же период годом ранее. Неудивительно, что немецкая компания выбрала местом дебюта обновленного Cayenne именно Шанхайский автосалон 2023.

В наше цифровое время автомобильные компании соревнуются в искусстве привлечения внимания. Вот и Porsche в марте неожиданно рассекретил интерьер обновленного Cayenne, а вот экстерьер засвечивать не стал и приберег для посетителей Шанхайского автосалона 2023. Впрочем, Колёса.ру уже публиковали наш рендер новинки, и, как вы можете убедиться, не промахнулись.



Пожалуй, самая яркая черта модели – доступные за доплату матричные фары HD Matrix, в каждой из которых 32 000 управляемых пикселей. В остальном все как всегда – Cayenne традиционно по-немецки строг и при этом по-кайеновски спортивен, никаких стилистических революций. С трёх километров видно, что это Porsche и именно Cayenne, быть может поэтому вокруг машины особого ажиотажа нет, и бродят в основном посетители европейской наружности? Но, скорее всего, дело в неудачном расположении стенда. Рядом раскинула экспозицию Honda, и вот тут как раз яблоку негде упасть: китайцам нет дела до премиума, они разглядывают мопеды!

Это обновление Cayenne – одно из наиболее масштабных и призвано удержать конкурентную планку до запуска полностью электрического преемника четвертого поколения, запланированного на 2026 год. Неудивительно, что интерьер перекликается с электрическим Taycan по части архитектуры и наполнения. Здесь тоже шикарная, полностью цифровая приборная панель с диагональю 12,7 дюйма, на передней панели красуется 12,3-дюймовый информационный экран, опционально возможна и установка развлекательного 10,9-дюймового монитора для переднего пассажира.

Последний аккорд бензиновых двигателей просто обязан быть искрометным. Пока анонсировано четыре версии. Бензиновая «турбошестерка» прибавила в мощности 13 л.с. и выдает 353 л.с. Модификация Cayenne S получила вместо V6 объемом 2,9 л c двойным турбонаддувом, мощностью 440 л.с. и моментом 550 Нм четырехлитровый V8, развивающий 474 л.с. и 599 Нм. Стал мощнее на 19 лошадей и Cayenne Turbo GT, отныне в его распоряжении 659 л.с. Наконец, в составе гибридной модификации E-Hybrid трудится электромотор отдачей 177 л.с. вместо 136 и бензиновая «шестерка», отдача которой выросла на 8 л.с. до 470 л.с. Но главное – E-Hybrid получил батарею увеличенной до 25,9 кВт·ч емкости и отныне способен проехать на электротяге до 90 км в городском цикле.

Помимо силовых агрегатов модернизирована и адаптивная подвеска PASM, в которой трудятся продвинутые двухкамерные пневмостойки вместо менее сложных трехкамерных. Шины большего диаметра призваны улучшить комфорт и сцепление с дорогой.



Увидим ли мы эту красоту на наших дорогах? Непременно! «Параллельные» Кайены наверняка найдут своего покупателя, как это происходит с наиболее дорогими премиальными новинками.