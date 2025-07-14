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  • Повышение налогов, очень много миллиардов, Toyota в России: почему нельзя верить новостям

Повышение налогов, очень много миллиардов, Toyota в России: почему нельзя верить новостям

14.07.2025 431 4 0

Конечно, темы повышения налогов на автомобили старше 15 лет или возвращения в Россию очередной Тойоты и Киа – благодатные. Точнее, хайповые: набирают много просмотров, а если правильно подать, то получают и одобрение публики. Жаль только, что кормить читателей такими новостями – себя не уважать.

Давайте для примера возьмём вот тот самый бред про увеличение налогов на старые автомобили и планы устроить им техосмотр два раза в год. Многие принялись яростно строчить новости (значительная часть которых, если честно, не новости, а обычная дезинформация): ой-ой-ой, всё, всех к ногтю, опять грабят, «это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!» и всё остальное в том же духе. Но позвольте: нет никаких планов вводить какие-то дополнительные налоги! Ну придумала Российская ассоциация автодилеров (РОАД) такой проект, и что дальше? Они же не могут придумать, как по-другому заставить нас пересесть со старых «корейцев», «немцев» и «японцев» на новых «китайцев», вот и изгаляются как могут. А могут так себе, потому что очень трудно мужика из условного Копейска заставить продать свою двадцатилетнюю «пятнашку», взять кредит и купить себе что-то с планшетами по всему салону, сравнимое по стоимости с его квартирой. Он скорее плюнет на техосмотр вообще, а налог будет платить кое-как только по насильному списанию с зарплатной карты. И все это прекрасно понимают. Включая, как ни странно, РОАД. Это бред, и поэтому новости на эту тему нормальные люди не пишут и даже не слишком внимательно читают. Предложить можно всё что угодно, но у нас множество такой писанины пока ещё успешно заворачивают в Думе. Потому что, во-первых, что положено АВТОВАЗу, то не положено РОАД, а во-вторых, желание показать себя с хорошей стороны есть у всех. 

Другое дело, что ситуация на авторынке у нас действительно плачевная, и что-то делать с этим надо. Совсем недавно Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии автопрома дал новые поручения. Само собой, речь идёт о новых мерах государственной поддержки автопроизводителей. Напомним, что в прошлом году им на помощь выделили свыше 350 млрд рублей, в первую очередь – на субсидирование производств, оставшихся без иностранных партнёров. А вот для стимулирования спроса потратили порядка 43 млрд рублей. То есть, эти деньги ушли на поддержку льготного кредитования и лизинга. С одной стороны, это можно оценивать как помощь населению, но с другой, это тоже мера поддержки производителей. И дилеров, кстати, тоже, потому что без них купить машину пока ещё сложно. 

Меры в целом озвучены неплохие, особенно относительно установления правовых основ функционирования института главных конструкторов. Если они смогут полноценно влиять на формирование технологической политики – это будет здорово. Может быть, только они и смогут донести простую мысль, что нормальные блоки управления двигателями выпускают только Bosch, Continental, Siemens и Delphi. Отчасти ещё Delco, Denso и ещё три-четыре компании. Среди которых удивительным образом нет ни Mercedes-Benz, ни Volkswagen, ни Toyota – все они пользуются тем, что массово производят специализированные компании. Вряд ли кто-то из главных конструкторов верит, что какие-нибудь Итэлма или Автоприбор в ближайшем будущем смогут создать ЭБУ, по качеству и стоимости сравнимый с ЭБУ Bosch или Siemens, но рассчитанный исключительно на ВАЗ, ГАЗ и… И всё, наверное, потому что у остальных наших производителей есть Bosch или Siemens с иероглифами на наклейках. Хотя что там блоки управления! Стеклоподъёмники, шаровые опоры, ступичные подшипники, генераторы, подушки безопасности… При всём уважении к нашему рынку, его ёмкость не настолько высокая, чтобы все эти компоненты и сотни других в случае их высокой локализации смогли бы когда-нибудь окупиться. Ведь нам не нравится стоимость продукции ВАЗа? Чем выше будет локализация – тем меньше она будет нравиться. Увы, это факт. Поэтому новости про локализацию я тоже читаю поверхностно. Радует, когда удаётся наладить собственное производство корпуса воздушного фильтра или переднего бампера. Без шуток: это действительно сложно. И ещё сложнее сочетать это собственное производство с разумной стоимостью полученных отечественных компонентов. 

Ну а по поводу регулярно появляющихся новостей про гипотетическое возвращение на наш рынок брендов из недружественных стран даже говорить не буду. Для тех, кто их пишет, в аду готова пара котлов с кипящим отечественным маслом и допусками AMG. Ни писать их не советую, ни читать – здоровее психика будет. А здоровая психика – это даже лучше, чем новый Renault Duster. Наверное.

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Комментарий отправлен
4 комментария
14.07.2025 16:32
Яшка

С трудом уловил смысл послания к читателям.Это типа "вот мы про это и не пишем,потому что это чушь".Как то более доступно надо,а то не очень понятен крик души автора.

14.07.2025 19:07
Петя Иванов

Дорогая редакция пишет эссе на голову одному вполне определенному тростниковому персонажу данного ресурса)

2
14.07.2025 18:44
Witalij

"прощупать" народное мнение - основная цель "мессаджа" про повышение налога. Ну а всё остальное бурление комментариев в "чане" с новостями, так было всегда и будет.

2
14.07.2025 19:16
Петя Иванов

Вы уверены, что авторынку нужна поддержка государства? Коневодство, троллейбусная отрасль, пейджинговые компании как-то схлопнулись и все норм. Денсо настолько интегрирована с Айсином в систему Тойота, что накат о собственных ЭБУ, АКПП и амортизаторах и проч. как-то неуместен.

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