Повышение налогов, очень много миллиардов, Toyota в России: почему нельзя верить новостям

Давайте для примера возьмём вот тот самый бред про увеличение налогов на старые автомобили и планы устроить им техосмотр два раза в год. Многие принялись яростно строчить новости (значительная часть которых, если честно, не новости, а обычная дезинформация): ой-ой-ой, всё, всех к ногтю, опять грабят, «это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!» и всё остальное в том же духе. Но позвольте: нет никаких планов вводить какие-то дополнительные налоги! Ну придумала Российская ассоциация автодилеров (РОАД) такой проект, и что дальше? Они же не могут придумать, как по-другому заставить нас пересесть со старых «корейцев», «немцев» и «японцев» на новых «китайцев», вот и изгаляются как могут. А могут так себе, потому что очень трудно мужика из условного Копейска заставить продать свою двадцатилетнюю «пятнашку», взять кредит и купить себе что-то с планшетами по всему салону, сравнимое по стоимости с его квартирой. Он скорее плюнет на техосмотр вообще, а налог будет платить кое-как только по насильному списанию с зарплатной карты. И все это прекрасно понимают. Включая, как ни странно, РОАД. Это бред, и поэтому новости на эту тему нормальные люди не пишут и даже не слишком внимательно читают. Предложить можно всё что угодно, но у нас множество такой писанины пока ещё успешно заворачивают в Думе. Потому что, во-первых, что положено АВТОВАЗу, то не положено РОАД, а во-вторых, желание показать себя с хорошей стороны есть у всех.
Другое дело, что ситуация на авторынке у нас действительно плачевная, и что-то делать с этим надо. Совсем недавно Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии автопрома дал новые поручения. Само собой, речь идёт о новых мерах государственной поддержки автопроизводителей. Напомним, что в прошлом году им на помощь выделили свыше 350 млрд рублей, в первую очередь – на субсидирование производств, оставшихся без иностранных партнёров. А вот для стимулирования спроса потратили порядка 43 млрд рублей. То есть, эти деньги ушли на поддержку льготного кредитования и лизинга. С одной стороны, это можно оценивать как помощь населению, но с другой, это тоже мера поддержки производителей. И дилеров, кстати, тоже, потому что без них купить машину пока ещё сложно.
Меры в целом озвучены неплохие, особенно относительно установления правовых основ функционирования института главных конструкторов. Если они смогут полноценно влиять на формирование технологической политики – это будет здорово. Может быть, только они и смогут донести простую мысль, что нормальные блоки управления двигателями выпускают только Bosch, Continental, Siemens и Delphi. Отчасти ещё Delco, Denso и ещё три-четыре компании. Среди которых удивительным образом нет ни Mercedes-Benz, ни Volkswagen, ни Toyota – все они пользуются тем, что массово производят специализированные компании. Вряд ли кто-то из главных конструкторов верит, что какие-нибудь Итэлма или Автоприбор в ближайшем будущем смогут создать ЭБУ, по качеству и стоимости сравнимый с ЭБУ Bosch или Siemens, но рассчитанный исключительно на ВАЗ, ГАЗ и… И всё, наверное, потому что у остальных наших производителей есть Bosch или Siemens с иероглифами на наклейках. Хотя что там блоки управления! Стеклоподъёмники, шаровые опоры, ступичные подшипники, генераторы, подушки безопасности… При всём уважении к нашему рынку, его ёмкость не настолько высокая, чтобы все эти компоненты и сотни других в случае их высокой локализации смогли бы когда-нибудь окупиться. Ведь нам не нравится стоимость продукции ВАЗа? Чем выше будет локализация – тем меньше она будет нравиться. Увы, это факт. Поэтому новости про локализацию я тоже читаю поверхностно. Радует, когда удаётся наладить собственное производство корпуса воздушного фильтра или переднего бампера. Без шуток: это действительно сложно. И ещё сложнее сочетать это собственное производство с разумной стоимостью полученных отечественных компонентов.
Ну а по поводу регулярно появляющихся новостей про гипотетическое возвращение на наш рынок брендов из недружественных стран даже говорить не буду. Для тех, кто их пишет, в аду готова пара котлов с кипящим отечественным маслом и допусками AMG. Ни писать их не советую, ни читать – здоровее психика будет. А здоровая психика – это даже лучше, чем новый Renault Duster. Наверное.
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С трудом уловил смысл послания к читателям.Это типа "вот мы про это и не пишем,потому что это чушь".Как то более доступно надо,а то не очень понятен крик души автора.
Дорогая редакция пишет эссе на голову одному вполне определенному тростниковому персонажу данного ресурса)
"прощупать" народное мнение - основная цель "мессаджа" про повышение налога. Ну а всё остальное бурление комментариев в "чане" с новостями, так было всегда и будет.
Вы уверены, что авторынку нужна поддержка государства? Коневодство, троллейбусная отрасль, пейджинговые компании как-то схлопнулись и все норм. Денсо настолько интегрирована с Айсином в систему Тойота, что накат о собственных ЭБУ, АКПП и амортизаторах и проч. как-то неуместен.