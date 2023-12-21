Некоторые автовладельцы панически боятся отступить от руководства по эксплуатации своей машины и залить в её мотор масло другой вязкости. Другие поступают противоположным образом: льют то, что считают наиболее подходящим, независимо от того, что рекомендует производитель. Какой подход наиболее правильный, а какой можно считать допустимым? И что хуже: залить масло со слишком высокой вязкостью или со слишком низкой? Сегодня найдём ответы на эти вопросы при поддержке производителя премиальных синтетических масел ZIC.

Что такое вязкость?

О том, что такое вязкость по SAE J300, рассказано многими и много, но всё же вкратце повторим некоторые основные моменты. На канистрах масла вязкость по SAE указана двумя цифрами и буквой W между ними (0W20, 5W30 и т.д.). Например, в линейке масел ZIC X9 есть масла с индексами вязкости по SAE и 0W20, и 5W30 и 5W40. Все эти масла созданы на базе собственного синтетического базового масла и современного сбалансированного пакета присадок, но при этом индексы вязкости у них разные. Что они означают на практике? Часто говорят, что первая цифра указывает на вязкость масла при холодном пуске, вторая – при работающем моторе. Если очень приблизительно, то так оно и есть. А если разбираться глубже, то всё намного сложнее. Хотя бы потому, что вязкость тоже бывает разной, и первая цифра характеризует динамическую вязкость при отрицательных температурах, а вторая – кинематическую при 100 С и динамическую вязкость масла при 150 С.

Вязкость в общем – это сопротивление, которое возникает при перемещении частей (или слоёв) жидкости относительно друг друга. По-другому её называют внутренним трением, и бывает эта вязкость разной. Под динамической вязкостью понимают силу сопротивления, которая возникает во время движения двух слоев масла, удаленных на расстояние один сантиметр и движущихся со скоростью 1 см/с. Измеряют её в Па*с (паскаль, умноженный на секунду). Динамическую вязкость не рассчитывают, а определяют путём тестирования на специальных приборах – вискозиметре и имитаторе холодного пуска. Физический смысл этой характеристики – описание способности масла протечь по всем каналам и обеспечить пуск мотора без масляного голодания. Иногда говорят о способности масла не замёрзнуть и обеспечить прокрутку коленвала, но это немного неточно, так как температура застывания – это другой параметр, а динамическая вязкость по смыслу ближе к иному параметру – температуре прокачиваемости. Но это уже детали, и долго останавливаться на них не будем. Запомним главное: первая цифра характеризует способность масла при холодном пуске обеспечить смазку двигателя и способность завести его.

Понятие кинематической вязкости чуть проще. Чтобы выяснить кинематическую вязкость масла, его тоже испытывают на вискозиметре и измеряют в мм²/с или сантистоксах (сСт). Какие параметры характеризуется кинематической вязкостью? Если говорить простыми словами, то в первую очередь эта вязкость оценивает способность масла сопротивляться деформации и течению при движении. Вязкость оценивается при 40 и 100С. Тут важно понять, насколько быстро масло сможет проникать в те пары трения, куда оно должно проникнуть во время работы мотора и как оно ведет себя при высоких температурах. Если вязкость будет слишком низкой (то есть, масло окажется жидким), плёнка будет недостаточно прочной, а давление в системе – низким. Если же вязкость окажется слишком высокой, деталям мотора будет сложнее двигаться, а значит, это негативно отразится на топливной экономичности. Разумеется, это очень упрощённое представление, но зато понятное.

Кроме того, вторая цифра в обозначении вязкости также говорит о его динамической вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига. Этот показатель характеризует поведение масла в зоне между компрессионным кольцом и стенкой цилиндра двигателя.

Именно по этому показателю некоторым маслам присваивают звание «энергосберегающее», так как при одинаковой вязкости по по SAE (например, 5W30) масла могут иметь разную динамическую вязкость при температуре 150С.

Думаю, этого достаточно, чтобы в общих чертах понять, что скрывается под цифрами до и после буквы W в маркировке вязкости масла по SAE. Теперь перейдём непосредственно к теме: что будет, если залить масло со слишком высокой или низкой динамической или кинематической вязкостью?

Вредно или опасно?

Начнём с самого простого: что будет, если залить масло с динамической вязкостью ниже или выше положенной? Например, 0W30 вместо 5W30 или наоборот. Кинематическую вязкость в расчёт пока не берём (хотя, само собой, эти характеристики между собой связаны).

Тут можно согласиться с мнением, что по большому счёту эта вязкость указывает на сезонность масла: чем она ниже, тем проще будет запустить мотор зимой. И, что более важно, тем проще будет мотору эту процедуру пережить. Летом практически никакой разницы между маслом с индексами 0W и 5W заметно не будет: коленвал провернётся легко, смазки будет достаточно. Правда, это только летом, на жаре. А вот при температурах ниже нуля показатели динамической вязкости будут отличаться уже существенно. И только при морозах станет заметно, что масло 10W – не лучший выбор для холодной погоды.

Да, если аккумулятор новый и заряженный, стартер и проводка в порядке, свечи и вся остальная система зажигания исправны, внешних проблем не будет: мотор запустится. Но пока он не прогреется, работать ему будет тяжеловато из-за слишком вязкого замёрзшего масла. А если залить слишком вязкое масло, то в мороз можно не только посадить АКБ в безуспешных попытках провернуть коленвал, но и получить неприятности даже в случае успешного пуска мотора. Можно выдавить и сальники, и датчик давления масла на некоторых моторах… Трудно придётся и маслонасосу, и фазовращателям в случае их наличия. Одним словом, ничего хорошего от использования масла не по сезону не будет. Быстро и окончательно загубить двигатель таким способом вряд ли получится, но и радости от такого масла не будет. Зимой больше подойдёт масло с низкой динамической вязкостью. Например, 0W20 или 0W30 линейки масел ZIC TOP. Такие масла с добавлением полиальфаолефинов в принципе отличаются не только низким расходом на угар и высоким ресурсом, но и отличными низкотемпературными характеристиками.

Гуще, а не жиже

Теперь перейдём к более интересному вопросу: а можно заливать масло с иной кинематической вязкостью (например, W40 вместо W30 или W20)? Этот вопрос вызывает много споров, особенно среди тех, кто слишком много времени уделяет чтению в Интернете профильных тем.

Если вязкость масла отличается от рекомендованной производителем техники, то производитель снимает свои гарантийные обязательства.

Масло с повышенной вязкостью (например, W-50 вместо W-20) может в меньшей мере прокачаться по масляным магистралям, рассчитанным на более «жидкие» масла, что может привести к масляному голоданию.

То же самое и про применение менее вязких масел (например, 0W-20 вместо W-40).

Менее вязкое масло может не обеспечить требуемую толщину масляной пленки в местах сопряжения деталей, особенно при повышенных нагрузках, что, в свою очередь, может привести к неисправностям и повышенным износам.

В любом случае кинематическая вязкость – величина непостоянная. Мало того, что она сильно зависит от температуры двигателя, так ещё со временем она меняется из-за старения масла (его окисления и износа пакета присадок). Производители моторов прекрасно об этом знают, и никто ещё не построил ни одного мотора, который работал бы на масле 5W30, но умер бы от масла 5W40. Такого сейчас просто не может быть. Но при этом мотор, которому исполнилось 30 лет, может достаточно быстро застучать всеми своими частями от масла 0W20. Вот об этом помнить, конечно же, необходимо.

Если мотор в порядке, обслужен и ухожен, идеальным решением будет использование рекомендованного производителем масла в зависимости от сезона и климатического пояса. Идеально – если у масла есть допуск производителя. Впрочем, отсутствие этого допуска некритично, главное, чтобы оно удовлетворяло всем остальным допускам и стандартам, указанным производителем автомобиля, и было качественным, а не поддельным (подделок сейчас, к сожалению, много). И очевидно, что нужно не только выбирать правильное масло, но и вовремя его менять. А что значит вовремя, мы уже рассказывали в отдельном материале.