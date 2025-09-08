Мнение без фильтров ×
  • Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности

08.09.2025 72 0 0

Минувшие выходные я провёл за рулём Subaru WRX и словно вернулся в квартиру своего детства после современного отеля. Здесь привычно и удобно, всё на своих местах. И тебя потихоньку накрывает ностальгия по тем временам, когда автомобили пахли бензином, а не пластиком. 

Конечно, по современным меркам WRX выглядит порядком устаревшим автомобилем, однако это настоящий портал в эпоху совершенно иных водительских ценностей. Взять, например, эргономику. Она безупречна! Удобнейшее кресло, отменные диапазоны регулировок, понятные кнопки – всё для того, чтобы сесть и поехать, а не ломать голову, в каком меню мультимедийки спрятаны регулировки зеркал и настройки головного света.

А приборная панель? Просто две круглых шкалы и стрелки. Никаких бессмысленных мультфильмов на экране, мельтешения цифр и бесполезных анимаций. WRX вообще общается с тобой напрямую. Ты давишь на педаль – и получаешь ровно такой отклик, которого ожидаешь. Вращаешь руль – и чувствуешь, на какой угол поворачиваются передние колёса. Машина управляется на интуитивном уровне, по сравнению с которым представители современного автопрома кажутся радиоуправляемыми моделями.

И вместо наслаждения отточенной управляемостью в голове маячит вопрос: когда современные автомобили окончательно превратились в планшеты на колёсах? Вместо понятных любому водителю базовых ценностей мы получили россыпь экранов, контурные подсветки, голосовые ассистенты… Вместо честных кнопок – виртуальные иконки. Вместо драйва – несколько уровней меню.

А ведь раньше мы ценили совсем другое и любили автомобили за то, что они классно управляются и дарят массу приятных впечатлений. Subaru – привет как раз из того времени, когда человек за рулём был водителем, а не юзером. Мы живём в эпоху, в которой водители больше не ищут удовольствия в точности отклика на поворот руля или чёткой работе педалей. Важнее, чтобы салон сиял, как витрина в торговом центре, а центральный дисплей мог одновременно показывать навигацию, прогноз погоды и мемы.

Наверное, дело в том, что управляемость слишком… незаметна. Ведь её не сфотографируешь для соцсетей и не покажешь друзьям. А вот тачскрин с диагональю 15 дюймов – другое дело. И продавать его гораздо проще. Автомобили в принципе теперь продаются как гаджеты, а не инструменты для вождения. И потребителей, кажется, всё устраивает – ведь проще восхищаться дисплеями и подсветками, чем признаться, что ты не понимаешь, чем новый переднеприводный кроссовер хуже честного драйверского седана, коим, безусловно, является WRX.

Япония авторынок авто и общество Мнение без фильтров Subaru Subaru WRX
