Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия?

Владимир Путин публично поддержал идею узаконить продажу «красивых» номеров, поставив точку в спорах об этом одной нехитрой фразой: «а чего здесь такого». Вот и правда – а чего, собственно, такого?

Ну все же прекрасно знают, что люди десятилетиями платили за одинаковые буквы или цифры неким людям в кабинетах или их посредникам. Теперь вместо конвертов толщиной с «Войну и мир» появится более цивилизованный путь потешить собственное тщеславие. Наверное, можно будет просто зайти на Госуслуги и выбрать заветную комбинацию, после чего оплатить её картой «Мир». Или взять кредит.

Почему этого не сделали раньше? Ответы на этот наивный вопрос понятны: экономический интерес тех, кто десятилетиями крышевал этот рынок, банальная бюрократия и привычка превращать любую идею в серию межведомственных совещаний. Ведь задумка-то старая – правовую базу давно прорабатывали в профильных министерствах, но введение официальных продаж номерных знаков регулярно откладывалось.

Теперь же государство решило: «а чего здесь такого?» и наконец-то положило глаз на золотую жилу. Ведь сейчас, чтобы повесить на свою машину заветную табличку, нужно пройти целый квест: тут перекупщик, там «знакомый в органах», и всё это под аккомпанемент священной фразы «ну ты понимаешь». Красивые номера были как свежие ягоды в феврале – вроде и можно купить, но только если знаешь нужного продавца.

Если соответствующий закон будет подписан, все эти денежные потоки пойдут в казну, официально и с квитанцией. Но нелегальный рынок, конечно, не умрёт – скорее просто трансформируется в нечто иное. Старые схемы найдут себе новую жизнь: VIP-сопровождение, ускоренное оформление, эксперты по подбору комбинаций… Но сам факт того, что система признала очевидное, выглядит как акт здравого смысла.

Однако стоит признать: решение и впрямь выглядит почти прогрессивным. Когда за условные «а777аа» будут сражаться на онлайн-аукционах, в стране появится новый вид спорта – наблюдать, как люди превращают цифры и буквы на табличках в символ социального превосходства на дорогах.

Ирония ситуации в том, что весь мир уже давно торгует номерами на аукционах – от Лондона до Дубая, где шейхи выкладывают миллионы за нужную цифру. Ну а мы лишь сейчас вдруг решили, что нам тоже можно – как будто несколько часов ждали автобус на остановке, пока не решили вызвать такси. Поздравляем – кажется, цивилизация нас всё-таки настигла. Правда, как обычно, слегка запыхавшись и порядком припозднившись.