Начало, или откуда у автоконструкторов взялась тяга к суициду



Двери, открывающиеся против хода движения, в англоязычных странах называют suicide doors, да и у нас прижился термин «суицидальные», что недалеко ушло по благозвучности. В литературе их нередко называют заднепетельными или просто открывающимися против хода движения, что полностью раскрывает их главную особенность.

Первым автомобилям вообще не нужны были никакие двери

А история их стара как мир – то есть, она гораздо старше самого автомобиля как явления. Ведь открывающиеся таким образом двери пришли к нам прямиком из мира карет, в которых они обычно открывались именно против хода движения, что заметно облегчало посадку и высадку пассажиров и особенно пассажирок, носивших в ту пору роскошные, но сковывавшие движения наряды.

Казалось бы, обычный Фордик. А внутри – карета-каретой

Когда слуга элегантным движением открывал дверь назад, даме было удобно выходить из кареты, не пятясь при этом, поскольку она двигалась именно вперёд. Не будем забывать и о том, что во многих домах на входе была не одна широкая дверь, а пара более узких створок, также открывавшихся навстречу друг другу. То есть одна из дверей в любом случае открывалась против хода движения.

Поэтому неудивительно, что на множестве автомобилей вплоть до середины тридцатых годов «суицидальные» двери не были каким-то необычным явлением. Достаточно вспомнить тот факт, что даже в скудном отечественном автопроме в том или ином виде они присутствовали на таких автомобилях, как ГАЗ М-1 (все двери против хода движения), ЗИС-101, 110 и ГАЗ-М12... Словом, подобных дверей не стеснялись даже производители машин для партийных вождей.

«Эмка» – полностью «заднепетельная»

ЗиСы и ЗиМ – советские «Фантомы» с распашными дверями 1 / 5 ЗиСы и ЗиМ – советские «Фантомы» с распашными дверями 2 / 5 ЗиСы и ЗиМ – советские «Фантомы» с распашными дверями 3 / 5 ЗиСы и ЗиМ – советские «Фантомы» с распашными дверями 4 / 5 ЗиСы и ЗиМ – советские «Фантомы» с распашными дверями 5 / 5

Поэтому тем более неудивительно, что на первом Москвиче, предназначенном для куда более простых смертных, задняя пара дверей также открывалась против хода движения, а у «горбатого» Запорожца заднепетельной была единственная пара дверей.

У Москвича задние двери также открывались против движения



У Запорожца «суицидальной» была единственная пара дверей

Однако все эти автомобили нельзя считать с полным основанием героями нашего сегодняшнего рассказа – скорее, мы говорим о предтечах, ставших со временем одним из направлений «распашонок». Ведь у этих машин было одно важное отличие: задние заднепетельные двери хоть и открывались против хода движения, но при этом были полноценными и самостоятельными, открывающимися отдельно. Но больший интерес представляют так называемые дополнительные двери-«калитки», которые нередко замаскированы и не имеют наружных дверных ручек, что в сочетании с длинными передними дверями позволяет визуально считать машину двухдверной.

Но чтобы понять, почему со временем отказались от заднепетельных дверей вообще и распашных полноценных в частности, нужно вспомнить, какие недостатки сулила подобная конструкция. Ведь с преимуществами в виде лёгкой посадки мы разобрались, а как насчет обратной стороны медали? Увы, с ней в те времена всё обстояло достаточно плохо. Ведь стоило замку по какой-то причине разблокироваться, дверь тут же открывалась под напором встречного воздуха, а это грозило выпадением незафиксированного пассажира «из седла», ведь ремней безопасности в ту пору просто не существовало. А двери могли открываться как из-за неисправного замка, так из-за «гуляющего» кузова или вследствие ДТП, к примеру. Итог один – не зря ведь эти двери называли «суицидальными».

Поэтому уже в шестидесятые годы во многих странах их стали запрещать на законодательном уровне, что привело к отказу производителей оснащать свои автомобили подобными дверями. Во-первых, чем чёрт не шутит, а, во-вторых, зачем выпускать то, что сложно продать? И последним серийным автомобилем с подобными дверями стал Ford Thunderbird пятого поколения, выпуск которого прекратился в 1971-м.

Фордовский «буревестник» – последний из могикан 1 / 4 Фордовский «буревестник» – последний из могикан 2 / 4 Фордовский «буревестник» – последний из могикан 3 / 4 Фордовский «буревестник» – последний из могикан 4 / 4

Однако на этом точка в истории дверей-«распашонок» не была поставлена, ведь это явление вновь возродилось на качественно другом уровне. Уже в наше время в мире появилось немало достаточно разномастных серийных (и не очень) автомобилей, в которых заднепетельные двери всё же появились – пусть и в виде тех самых дополнительных створок. Машина при этом обычно лишена центральной стойки, но задние дверцы всё равно не откроются до тех пор, пока не разблокируются замки и не распахнутся передние двери, открывающиеся против хода движения. Этакая «защита от дурака» – а заодно и от законов физики. И лишь в очень редких случаях, будто бы лет сто назад, задние двери имеют вполне полноценный размер, но открываются при этом против хода движения. А теперь – конкретные и самые интересные образцы автомобилей-«распашонок».

Да, это Порше: Porsche 928 Studie H50

Мы начнем с несерийного автомобиля – концепта Porsche, причем не простого, а вдобавок прошедшего эксклюзивный заводской тюнинг! Великолепный автомобиль Porsche 928, к созданию которого имеет непосредственное отношение Анатоль Лапин, известный также Тони Лапин, Анатолий Фёдорович Лапин и даже Анатолс Лапинш, тюнинговал не только эксцентричный Гюнтер Артц из ателье Artz Design. Ведь в 1984 году в единственном экземпляре был изготовлен четырехместный 928-й, колесная база которого увеличилась на 254 мм, а на втором ряду благодаря удлиненной крыше и уменьшенному наклону заднего стекла действительно могли разместиться двое счастливчиков. Ведь пребывать в салоне прототипа, созданного специально к 75-летию Ферри Порше в 1984 году, – это не меньший подарок, чем сама машина, которую торжественно подарили профессору Порше.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

А в 1987 году прототип переделали, добавив ему задние двери, открывавшиеся против хода движения. И вот этой прототип мы со всем основанием можем считать первым «двухстворчатым» новой эпохи – неважно, что концептуально-опытным, да еще и существовавшим в единственном экземпляре.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Ведь он просто опередил тренд лет этак на пятнадцать, что нельзя назвать иначе как потрясающим чутьем конструкторов немецкой фирмы.

Ротор створкам не помеха: Mazda RX-8

Как ни странно, первыми тягу к подобным дверям проявили именно японцы: спорткупе Mazda RX-8 c роторным двигателем имеет все основания считаться не только одной из самых ярких, но и первых «двухстворчатых» машин в нашем веке. Прототип под названием RX-Evolv был показан в Детройте еще в 2000 году, а предсерийная машина продемонстрирована в 2003-м.

Главной технической изюминкой спорткара стал, конечно же, 1,3-литровый роторный двигатель Renesis, развивавший при скромном рабочем объеме до 250 л.с. С механической трансмиссией роторная Мазда могла набрать заветную сотню примерно за шесть секунд.

Но ведь не только необычный мотор привлекал внимание современников: одним из центральных нетривиальных решений стало как раз отсутствие центральных стоек, а также пара узких распашных дверей, которые можно было обнаружить, только хорошо приглядевшись к «разрезам» на заднем крыле или открыв переднюю дверь.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

«Створки» заметно облегчали посадку и высадку пассажиров второго ряда, хотя были ли они там вообще уместны? Пережив рестайлинг, «рыкса» продержалась на конвейере до 2012 года и продавалась в большинстве крупных стран, включая США. А это значит, что вопросам к безопасности «створок для самоубийц» ни у кого не было.

Более того, машина за первые три года умудрилась выиграть 37 международных наград, среди которых International Engine of the Year 2003 и Japanese Car of the Year 2003. То есть сразу после дебюта она получила статус и лучшего японского автомобиля, и машины с лучшим двигателем в мире. Ну а отдельная награда за распашные двери в мире просто не была предусмотрена.

Тойота тоже в теме: Toyota FJ Cruiser

Toyota по части скрытых задних дверей не сильно отставала от Мазды, только не в формфакторе Celica или Supra. Ведь в 2003 году в Чикаго был представлен концепт, уже в 2005-м ставший серийным внедорожником под названием Toyota FJ Cruiser.

Концепт (на фото) отличался от серийной машины лишь мелочами

Угловатые формы, ретромотивы дизайна, проверенная начинка и незаурядные внедорожные возможности – всё это в необычной Тойоте было. Но вдобавок за парой обычных передних дверей находилась пара распашных створок! Опять же, это было стильно, молодёжно и при этом весьма практично.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

И учитывая тот факт, что данный концепт изначально не планировали выпускать серийно, но из-за огромного интереса публики в начале 2006-го его всё же начали производить на заводе Hino Motors в г. Хамура, Япония, можно только порадоваться за тех покупателей США, Канады и ОАЭ, которые отдали предпочтение именно такой Тойоте, наслаждаясь не только дизайном в стиле шестидесятых годов, но и парой дополнительных дверей. Впрочем, FJ Cruiser хорошо знают и у нас, ведь серый импорт автомобиля из основных рынков сбыта был налажен практически сразу же. Интересно, что необычная конструкция дверей не помешала машине получить боковые шторки безопасности для обоих рядов сидений, а также боковые подушки безопасности для туловища. И «двухстворчатый» FJ Cruiser получил награду Top Safety Pick.

Казалось бы, двери-распашонки – это из мира спортивных легковушек, компактвэнов и прочих внедорожников. Вовсе нет: крупный американский микроавтобус под названием GMC Savana (он же Chevrolet Express) также оснащался такими дверями, причем по правой стороне, кроме них, была еще пара обычных дверок, открывавшихся против хода движения! Задние при этом распахивались вместе с третьей створкой. Всё для блага американского человека, как говорится.

Пикапы-распашонки: Ford F-150, Mazda BT-50 и Toyota Tundra



Да, внедорожниками и микроавтобусами история дверей-распашонок не ограничивается. Ведь знаменитая фордовская F-Series – серия полноразмерных пикапов также в девяностые годы получила дополнительные распашные двери в «полуторной» версии версии Super Cab.

По заявлению самого производителя, «суперкэб» был предназначен для тех владельцев пикапов, которым нужно было «иногда» перевозить задних пассажиров на втором ряду сидений. Ну а для тех, кто планировал использовать пассажирский потенциал F-150 на полную катушку, существовала версия Supercrew, полноразмерные двери которой открывались против хода движения.

Mazda BT-50 – не менее необычная модель японской компании, чем роторная RX-8. Ведь это – единственная Мазда, которая не производится и даже не продаётся в Японии, а производить её начали вместе с компанией Ford, затем переключившись на партнёрство с Isuzu. И независимо от поколения, ВТ-50 производили в Таиланде – как и тот же Ford Ranger или Isuzu D-Max. В России Мазда с кузовом пикап официально продавалась, но – в первой генерации. И в короткой четырехместной кабине действительно для второго ряда сидений была предусмотрена пара дверей-распашонок, в то время как однорядная кабина была двухместной, а на длинной кабине боковые двери были традиционными.



Toyota Tundra в версии StepSide получила подобные распашные двери еще в первом поколении на стыке веков. А интересна эта модель скандалом вокруг названия, которое изначально звучало как T150s. Форд решил, что оно очень созвучно тому самому F-150 из Ford F-Series, поэтому подал в суд. В итоге японская марка решила переименовать модель в Tundra – именно под этим названием тойотовские пикапы получили общемировую известность.

Активный Элемент: Honda Element ​



Хонда начала работать над своим Элементом для активного отдыха еще в 1998 года, а уже в 2001-м был представлен прототип Model X.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Его позиционировали как транспортное средство для активного отдыха, в котором можно было бы перевозить велосипеды, доски для сёрфинга, лыжи, сноуборды и другой спортинвентарь, причём «внедорожность» машины позволяла бы спокойно добираться туда, где этот самый спортивный инвентарь можно было бы сразу применить по прямому назначению.

Всё в том же знаковом 2003 году, когда были представлены другие «двустворчатые» машины, на рынок вышел серийный кроссовер Honda Element. Он был ярким, но практичным, ведь необычный дизайн отлично сочетался с легко трансформируемым салоном, а также распашными боковыми дверями, благодаря которым этот псевдодвухдверный автомобиль был так же удобен в эксплуатации, как и обычный.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

А с учётом остальных фишек вроде ровного пола из рельефного пластика и раздельных задних сидений – еще больше. Машина выпускалась в США до 2011 года, став одной из самых необычных Honda современности.

Ищи меня в клубе: MINI Clubman

Чопорные англичане немного запоздали в популярном сегменте, однако подобная смелость для них всё равно выглядит вызывающе, ведь необычные двери в 2008 году серийно получила мини-икона Англии – тот самый MINI. Версия Clubman – это, кроме необычных дверей, еще и кузов типа универсал, причем пяти-, а не трёхдверный, как может показаться на первый взгляд.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Кузов не просто удлинили на 240 мм, из-за чего пространство для ног задних пассажиров и багажа выросло на 160 мм (колёсная база увеличилась на 80 мм), его вдобавок оснастили боковой дверью Clubdoor, которая независимо от рынка сбыта и расположения руля всегда находится на правой пассажирской стороне и открывается против движения.

Створки и напряжение: Mazda MX-30

Первый электромобиль Mazda стал не первой Маздой с «двухстворчатыми» дверями. Тем не менее приятно, что никакие перипетии не помешали японцам в 2020 году запустить в серийное производство МХ-30, который получил индекс спортивных машин и кабриолетов (МХ-3, МХ-5, МХ-6), но при этом относится к стану кроссоверов, которые у Мазды всегда обозначались литерами СХ. Впрочем, наверняка всему причиной «электрификация», из-за которой машину и решили выделить даже в индексе.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ну и точно получилось отделить MX-30 от остальных маздовских кроссоверов парой боковых дополнительных дверей. Правда, в жизни они оказались не столь удобны и практичны, как эффектно смотрятся на картинке, но ведь пара маленьких дверей лучше, чем ничего?

Между небом и землёй: Lincoln Continental Coach Door Edition, Mansory Gelandewagen и Ferrari Purosangue



Перечисленные выше автомобили – полностью серийные, даже если стоят несколько сотен тысяч долларов и выпускаются под заказ. Однако среди «распашонок» есть и еще более эксклюзивные образцы. Так, в 2018 году Lincoln заявил в декабре 2018-го об анонсе выпуска 80 седанов серии 80th Anniversary Coach Door Edition, которые компания приурочила к 80-летнему юбилею модели Continental. Невзирая на отнюдь не бросовую цену в 110 тысяч долларов, все восемь десятков были проданы за считанные дни, из-за чего компания объявила о выпуске дополнительных 150 седанов с заднепетельными распашными дверями второго ряда. Машины отличались от обычных седанов не только «необычной» ценой и распашными дверями, но и удлинённой колёсной базой.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В прошлом году ателье Mansory предложило «суицидальные» двери для легендарного «Гелендвагена» Mercedes-AMG G 63 последнего поколения. Видимо, слава «роллсов» всё же не давала покоя генераторам эпатажа, и они решили если не совсем превратить «гелик» в Cullinan, то хотя бы оснастить его заднепетельными дверями. В качестве альтернативного решения компания предлагает переделку задних дверей так, чтобы их можно было перевесить на заднее крыло и открывать против хода движения.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Purosangue – так называется первый в истории кроссовер Ferrari, который показали в прошлом году. А получить его первые клиенты смогут в лучшем случае во втором квартале нынешнего года, то есть в ближайшее время. А виртуальная очередь за 725-сильным кроссовером растянулась уже на два года! Несмотря на то, что в Великобритании эта модель стоимостью от 313 тысяч фунтов будет вдвое дороже, чем Lamborghini Urus или Aston Martin DBX, от желающих, что называется, отбоя нет – конечно, по меркам Ferrari.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

И этот «авансовый» успех пятиметрового Purosangue в какой-то мере связан в том числе и с распашными дверями. Ведь эксклюзивная машина получила те самые заднепетельные двери (причем отнюдь не створки!), о которых мы сегодня столько вспоминали. Король умер – да здравствует король? Смотря на виток спирали суицидальных дверей с их каретным прошлым, мы можем смело утверждать, что у них есть все шансы даже пережить ДВС...