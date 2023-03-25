Универсал Porsche, Golf на V8 и Kadett плюс Corvette: вспоминаем самые яркие проекты Artz Design

Если вы вдруг где-то увидите Volkswagen Golf первого поколения, который словно раздался во всех направлениях в полтора раза, не спешите протирать глаза и искать свой карманный алкотестер. Этот Гольф, как и многие другие поистине безумные проекты фирмы Artz Design – это не просто коллаж в фотошопе, а реально существовавший автомобиль, созданный несколько десятилетий назад настоящим энтузиастом своего дела. Итак, сегодня мы вспоминаем, кто такой Гюнтер Артц и почему он превращал Porsche в универсалы, а также «заряжал» обычные Гольфы и Кадетты деталями от суперкаров.

«Гольф на стероидах» действительно существует, и большой кузов – далеко не единственная необычная деталь. Ведь он, по сути, заново построен вокруг такого пикантного шедевра технического искусства, как 4,5-литровый V8 от Porsche 928.



Немецкая пастораль… Но что-то тут не так

Старина Гольф, ты ли это?



Да, Гюнтер Артц, который когда-то работал управляющим директором автосалона Volkswagen в Ганновере, определённо понимал толк в автомобильных девиациях, превратив свою фантазию во вполне реально существующий с точки зрения техники перфоманс, ставший вдобавок его бизнес-проектом! Да-да, он сделал это в той самой Германии, где просто так на машине нельзя даже поменять размерность колёс или высоту подвески!

Гюнтер в годы своего творческого расцвета

Пилотный проект Артца – инсталляция (не банальная установка, а именно инсталляция) шестицилиндрового мотора оппозитной компоновки от Chevrolet Corvair под капот VW Karmann-Ghia Typ 34. Американская машина на тот момент снискала себе плохую славу транспортного средства, опасного для жизни владельца, но ведь мы говорим о моторе, верно? Поэтому Артц использовал силовой агрегат Шеви, имплантировав его в Фольксваген.



Опасен на любой скорости: Chevrolet Corvair стал главным «мальчиком для битья» одноименной книги американского юриста Ральфа Нейдера, опубликованной в 1965 году 1 / 3 Опасен на любой скорости: Chevrolet Corvair стал главным «мальчиком для битья» одноименной книги американского юриста Ральфа Нейдера, опубликованной в 1965 году 2 / 3 Опасен на любой скорости: Chevrolet Corvair стал главным «мальчиком для битья» одноименной книги американского юриста Ральфа Нейдера, опубликованной в 1965 году 3 / 3

Эта забавная носатая заднемоторная машинка стала пилотным проектом (или объектом) Гюнтера 1 / 3 Эта забавная носатая заднемоторная машинка стала пилотным проектом (или объектом) Гюнтера 2 / 3 Эта забавная носатая заднемоторная машинка стала пилотным проектом (или объектом) Гюнтера 3 / 3

Прибавка мощности в цифрах звучала скромно – с 65 до 95 л.с., но это, на секундочку, 146% от исходной мощности, а цилиндров стало ровно в полтора раза больше – 6 вместо 4. Словом, начал Гюнтер свою деятельность весьма бодро и нетривиально.

Сначала Артц увлекался просто тем, что после основания собственной компании Artz Design он переделывал в универсалы такие совсем неутилитарные автомобили, как Volkswagen Scirocco первого поколения, Audi Quattro и Audi 200, дойдя в итоге до Porsche 928 Kombi (!).

Не заботясь о том, стал ли shooting brake мейнстримом, Артц делал их из чего угодно, но – немецкого 1 / 4 Не заботясь о том, стал ли shooting brake мейнстримом, Артц делал их из чего угодно, но – немецкого 2 / 4 Не заботясь о том, стал ли shooting brake мейнстримом, Артц делал их из чего угодно, но – немецкого 3 / 4 Не заботясь о том, стал ли shooting brake мейнстримом, Артц делал их из чего угодно, но – немецкого 4 / 4

Как тебе такое, Фердинанд Порше?​

Между делом он развлекался такими «мелкими» проектами, как «свап» в обычный Volkswagen Kafer двигателя от… Porsche 911 2.7 RS, 210 «лошадок» которого обеспечивали старине Жуку разгон до сотни за умопомрачительные семь секунд! На секундочку: первые Гольфы с громким индексом GTI были на целую двухсекундную вечность медленнее…



Убийца «апеннинцев»: беспристрастные цифры замеров показывают, что по разгону «реактивный Жук» c двигателем от Карреры был быстрее Ferrari, Lamborghini и Maserati тех лет! 1 / 4 Убийца «апеннинцев»: беспристрастные цифры замеров показывают, что по разгону «реактивный Жук» c двигателем от Карреры был быстрее Ferrari, Lamborghini и Maserati тех лет! 2 / 4 Убийца «апеннинцев»: беспристрастные цифры замеров показывают, что по разгону «реактивный Жук» c двигателем от Карреры был быстрее Ferrari, Lamborghini и Maserati тех лет! 3 / 4 Убийца «апеннинцев»: беспристрастные цифры замеров показывают, что по разгону «реактивный Жук» c двигателем от Карреры был быстрее Ferrari, Lamborghini и Maserati тех лет! 4 / 4

А потом он решил пойти еще более необычным путём, переделав Гольф первого поколения в «почти Porsche», который точно заслуживал индекса 928.

Кузов он минимально изменял внешне, просто переделав всё заново.

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Парадоксально звучит, но Артц и вправду не изменял в компактном культовом хэтчбеке ничего, кроме пропорций и размеров, превратив его в этакого альфа-самца. Или точнее, Порше-самца снаряженной массой в 1600 кг.



Справа – Golf здорового человека. Слева – Golf Гюнтера Артца

Представляете шок и трепет западногерманских граждан, наблюдавших это в потоке?

Porsche 928? Да, но есть один нюанс… 1 / 4 Porsche 928? Да, но есть один нюанс… 2 / 4 Porsche 928? Да, но есть один нюанс… 3 / 4 Porsche 928? Да, но есть один нюанс… 4 / 4

Два плюс два: Артц даже не поленился установить сзади пару сидений!

Отдельными решениями моторный отсек недвусмысленно намекает, что это – хендмейд, то есть ручная работа



Некоторые автомобильные историки современности называют Atrz Golf 928 слипером, подразумевая его внешность в стиле «волка в овечьей шкуре». Позволим себе заметить, что проект Гюнтера – это нечто большее, чем просто установка мощного мотора от спортивного автомобиля под капот заурядного гольф-класса. Это проектирование, инженерия, вызов, перфоманс – всё что угодно, но только не банальный «свап». И это – как раз продолжение его игр в «шутинг-брейкинг» купе, седанов и хэтчбеков, только в другом направлении.



Реклама – двигатель торговли: Артц даже выпускал имиджевые брошюры. Обратите внимание на слово Nordstadt – оно долгое время обозначало место, где обычные Фольксвагены превращались в горячие, быстрые и даже безумные 1 / 3 Реклама – двигатель торговли: Артц даже выпускал имиджевые брошюры. Обратите внимание на слово Nordstadt – оно долгое время обозначало место, где обычные Фольксвагены превращались в горячие, быстрые и даже безумные 2 / 3 Реклама – двигатель торговли: Артц даже выпускал имиджевые брошюры. Обратите внимание на слово Nordstadt – оно долгое время обозначало место, где обычные Фольксвагены превращались в горячие, быстрые и даже безумные 3 / 3

Слева – Vokswagen Golf MKI, справа – Porsche 928. Посередине – нечто среднее в исполнении Гюнтера Артца

Автомобильные издания тех лет уделяли достаточно внимания «сверхгольфу». Ведь это явление и вправду было, что называется, из кроличьего ряда вон… 1 / 4 Автомобильные издания тех лет уделяли достаточно внимания «сверхгольфу». Ведь это явление и вправду было, что называется, из кроличьего ряда вон… 2 / 4 Автомобильные издания тех лет уделяли достаточно внимания «сверхгольфу». Ведь это явление и вправду было, что называется, из кроличьего ряда вон… 3 / 4 Автомобильные издания тех лет уделяли достаточно внимания «сверхгольфу». Ведь это явление и вправду было, что называется, из кроличьего ряда вон… 4 / 4

…а местами, между нами говоря, у Артца получалась и откровенная дичь

В первом выпуске ежегодного издания «Автомобилист», выходившего в СССР с 1984 по 1990 год, нашлось место и творению Артца! Правда, по мнению автора, увеличенная ширина кузова позволяла умещать на каждом сиденье троих пассажиров вместо двоих (?), а удлиняла машину другая фирма. Трудности перевода… 1 / 4 В первом выпуске ежегодного издания «Автомобилист», выходившего в СССР с 1984 по 1990 год, нашлось место и творению Артца! Правда, по мнению автора, увеличенная ширина кузова позволяла умещать на каждом сиденье троих пассажиров вместо двоих (?), а удлиняла машину другая фирма. Трудности перевода… 2 / 4 В первом выпуске ежегодного издания «Автомобилист», выходившего в СССР с 1984 по 1990 год, нашлось место и творению Артца! Правда, по мнению автора, увеличенная ширина кузова позволяла умещать на каждом сиденье троих пассажиров вместо двоих (?), а удлиняла машину другая фирма. Трудности перевода… 3 / 4 В первом выпуске ежегодного издания «Автомобилист», выходившего в СССР с 1984 по 1990 год, нашлось место и творению Артца! Правда, по мнению автора, увеличенная ширина кузова позволяла умещать на каждом сиденье троих пассажиров вместо двоих (?), а удлиняла машину другая фирма. Трудности перевода… 4 / 4

Ведь даже после «дефорсирования» почти две с половиной сотни штутгартских «скакунов» – это куда более весомый аргумент, чем даже 110 «лошадок» Гольфа в «горячей» версии GTI.



Хотя бы потому, что это V8 от Porsche 928 – одного из самых красивых автомобилей немецкой марки, к созданию которого имел отношение Анатолий Фёдорович Лапин.

Тони Лапин, он же Анатолий Фёдорович Лапин, он же Анатоль Лапиньш – родившийся в Прибалтике в семье немца автомобильный дизайнер, создавший облик Porsche 928

Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 1 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 2 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 3 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 4 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 5 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 6 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 7 / 8 Эта «летающая тарелка» не считалась неправильным Porsche – как тот же 924, к примеру. А спереди был расположен самый настоящий V8 объемом 4,5 литра. За 20 лет до Cayenne, между прочим! 8 / 8

В СССР секс был: Porsche 928 появился на четвертой странице обложки мартовского номера журнала «За Рулем» 1988 года в компании Maserati Boomerang с дизайном от Джуджаро​

Интересно, что Artz Golf 928 существует отнюдь не в единственном экземпляре, ведь, по имеющимся данным, было создано около 20 «убер-Гольфов».

Согласитесь, Golf 928 на фоне выводка Porsche c аналогичным индексом смотрится дерзко и вызывающе

На этом неугомонный Гюнтер не останавливался. Например, он исправил «недоработку» фирмы Mercedes и сделал легендарного «волчка» не просто быстрым Мерседесом, а быстрым Мерседесом в кузове универсал! Да, это была весьма в его духе. Правда, один из двух «Т-моделл» был разбит, а вот второй остался в собственности самого Артца, который его регулярно использовал. Или выгуливал? В общем, эпатировал свет «пятисотой ешкой» в кузове универсал.



Артц не останавливался на Фольксвагенах и Мерседесах, а также «донорстве» агрегатов от Porsche: в девяностые годы немец активно занимался продажей и доработками автомобилей Opel в рамках деятельности предприятия под названием Blitz-Automobile GmbH & Co.



Предприятие Blitz в девяностые даже издавало собственную газету! 1 / 5 Предприятие Blitz в девяностые даже издавало собственную газету! 2 / 5 Предприятие Blitz в девяностые даже издавало собственную газету! 3 / 5 Предприятие Blitz в девяностые даже издавало собственную газету! 4 / 5 Предприятие Blitz в девяностые даже издавало собственную газету! 5 / 5

Артц, как положено бизнесмену, продавал свои Опели не только за наличные, но и в лизинг. Чтобы купить таким образом Корсу, нужно было заплатить сначала 2500 дойчмарок и потом еще по 190 – каждый из 42 месяцев лизингового договора.

Когда-то мы рассказывали про Opel Lotus Omega. Но и этот седан показался Гюнтеру недостаточно оригинальным, и он… нет, на сей раз он не только переделал его в универсал (который и так существовал) с «мордой» от представительского Сенатора, но и зарядил по «лотусовскому» рецепту двухдверную Калибру.



Артц откровенно любил опелевские «караваны» 1 / 4 Артц откровенно любил опелевские «караваны» 2 / 4 Артц откровенно любил опелевские «караваны» 3 / 4 Артц откровенно любил опелевские «караваны» 4 / 4

Калибр покрупнее: купе от Opel в исполнении Артца раздалось в габаритах по той же схеме, что и Гольф

О, спорт от Opel, ты – не только Lotus, но еще и немного Artz… Особенно, когда Гюнтер взял банальный Opel Kadett Е и установил под его (вернее, не совсем его) капот силовую установку от… Chevrolet Corvette! Всё это мастер перфоманса, эпатажа и игры слов назвал просто и со вкусом – Cordette.

Чудеса селекции и вивисекции: кто бы мог подумать, что Corvette можно скрестить с Кадеттом! 1 / 3 Чудеса селекции и вивисекции: кто бы мог подумать, что Corvette можно скрестить с Кадеттом! 2 / 3 Чудеса селекции и вивисекции: кто бы мог подумать, что Corvette можно скрестить с Кадеттом! 3 / 3

Получившийся в 1989 году «распил» легко отличить внешне по дискам-«фрезам» от Chevrolet Corvette C4, 5,7-литровая V-образная «восьмерка» которого выдавала 300 «лошадок». Отсюда и 6,5 секунд до 100 км/ч, и «максималка» в 250 км/ч. А это значит, что на безлимитном автобане Cordette мог держаться на равных в левом ряду с такими пожирателями скорости, как BMW M5 E34, «волчок» Mercedes E500 и вся остальная техника подобного уровня, включая и сам Corvette с прочими Porsche 928.

Творения Гюнтера иногда можно наблюдать на тематических выставках в Германии

Ну а самого Гюнтера в добром здравии можно лицезреть на фото странички Günter Artz Cars в одной из соцсетей, где он не прочь попозировать за рулём «девятьсот двадцать восьмого» – разумеется, Гольфа собственной выделки, а не Porsche.

И это хорошо, что король эпатажа не умер во всех смыслах – просто времена изменились. И в них есть место и Артцу, и дизайну, причем иногда даже автомобильному и в Германии.

