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Растаможка на Калининградскую область: что это и придется ли доплачивать при покупке машины

11.07.2022 252 0 0

Иногда в объявлениях о продаже подержанных автомобилей встречается комментарий: «растаможен на Калининградскую область». Но ведь Калининград – это Россия? Что значит эта приписка и чем растаможка «на область» отличается от растаможки «на Россию»? И означает ли это, что при покупке машины из Калининградской области жителям других регионов придется за что-то доплатить? Уточняем это, направив запрос в Федеральную Таможенную Службу (ФТС).

 
Почему растаможка на Калининград вообще отличается и чем

Для начала разберемся, почему растаможка на Калининградскую область упоминается как важная особенность при продаже подержанного автомобиля. В ФТС поясняют: дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона (ОЭЗ), а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Это означает, что для машин, ввезенных жителями области для собственного пользования, не требовалась уплата полных таможенных платежей и пошлин. Такие машины для других регионов России, не входящих в ОЭЗ, считаются иностранными товарами – проще говоря, нерастаможенными.

Значит, все машины в Калининградской области нерастаможенные?

Не все автомобили на территории ОЭЗ нерастаможенные. Например, те, что были ввезены до 2006 года, когда появилась ОЭЗ, оформлялись «под полную пошлину» – то есть, имеют статус товара Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), в который входит Россия, и могут эксплуатироваться в России без ограничений. Да и автомобиль, находящийся в ОЭЗ, можно растаможить, превратив его из «иностранного товара» в «товар ЕАЭС», но смысла переплачивать для граждан Калининградской области нет. Ну а жителям «материковой» части страны нужно просто понимать, что автомобили в Калининградской области делятся на «товары ОЭЗ» (не растаможенные на Россию) и «товары ЕАЭС» (растаможенные на Россию).

Придется ли доплачивать при покупке машины из Калининграда?

При смене владельца автомобиля в пределах Калининградской области уплачивать никаких дополнительных платежей не приходится. А вот если житель другого региона России захочет купить машину, растаможенную на Калининградскую область, то ему придется доплатить за растаможку. Вот пояснение ФТС:

Если автомобиль имеет статус иностранного товара (помещен под таможенную процедуру свободной таможенной зоны), то при вывозе таких автомобилей на остальную часть территории России действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны должно быть завершено помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (т.е. автомобиль необходимо «растаможить»).

Сколько нужно доплатить?

По сути, при ввозе машины, растаможенной на Калининградскую область (товара ОЭЗ), придется уплатить все основные таможенные платежи и пошлины почти как при ввозе машины из-за рубежа. При ввозе автомобиля для личного пользования подлежат уплате:

  1. Таможенные пошлины.
  2. Налоги по ставкам, указанным в таблице 2 приложения № 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
  3. Таможенные сборы по ставкам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 342.

То есть, задешево купить из Калининграда какой-нибудь автомобиль с большим мотором, ввезенный после 2006 года, не выйдет. Например, при покупке старого внедорожника с бензиновым двигателем на 4 литра сумма таможенных пошлин составит почти 1,5 миллиона рублей.

Если же автомобиль ввозится юридическим лицом, то уплатить нужно следующие платежи:

  1. Таможенные пошлины по ставкам, установленным Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.
  2. НДС и акциз по ставкам, установленным главой 21 и 22 Налогового кодекса РФ.

  3. Таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров по ставкам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 342.

Можно ли оформить машину на родственника в Калининграде и ездить в России?

Если растаможка машин на Калининградскую область такая выгодная, по почему бы не поставить машину на учет на тамошнего жителя, а ездить на ней в другом регионе? Как и в схеме с армянским учетом, здесь есть ограничения. Пункт 22 статьи 455 ТК ЕАЭС указывает, что «товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории СЭЗ Российской Федерации <…> могут быть временно вывезены с территории такой СЭЗ <…>, если такие товары являются транспортными средствами, зарегистрированными на территории единицы административно-территориального устройства, на территории которой создана такая СЭЗ, и вывозятся с территории такой СЭЗ физическим лицом в качестве транспортных средств для личного пользования на остальную часть таможенной территории Союза – на срок не более 2 месяцев с возможностью продления данного срока не более чем на 2 месяца». Проще говоря, автомобили, растаможенные на Калининградскую область, могут вывозиться на территорию других регионов России только собственниками, проживающими в Калининградской области, и только на срок до 2 месяцев с возможностью продления этого срока еще не более чем на 2 месяца.

А что если житель Калининградской области переедет в другой регион?

Единственное исключение, при котором автомобиль из Калининградской области можно беспошлинно ввезти в Россию для личной эксплуатации – это переезд его собственника. На это указывает пункт 23 статьи 455 ТК ЕАЭС. Он гласит, что «действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, применяемой на территориях СЭЗ Российской Федерации, <…> завершается без помещения товаров под таможенные процедуры, если <…> ввезенные на территории таких СЭЗ до 1 января 2006 г. автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства <…> и (или) прицепы, вывозятся с территорий таких СЭЗ физическими лицами, ранее постоянно проживавшими на территории единицы административно-территориального устройства, на которой создана такая СЭЗ, и переселившимися с территории единицы административно-территориального устройства, на которой создана такая СЭЗ, на постоянное место жительства на территорию государства-члена».

То есть, если житель Калининградской области, владеющий автомобилем, растаможенным «на область» по пониженным ставкам, переедет жить в другой регион, то он имеет право ввезти автомобиль с собой и продолжить его эксплуатировать без уплаты дополнительных таможенных платежей и пошлин.

Официальный комментарий

В завершение приведем официальный комментарий заместителя начальника Центральной акцизной таможни А. Е. Шведова, полученный нами по электронной почте с досылкой. Если вы любите точность и формальность речи, то этот первоисточник может быть максимально информативен.

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