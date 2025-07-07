В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценная раздатка. Что это вообще за конструкция, что она раздает и как работает?

Что такое раздатка и почему она так называется?

Раздаточная коробка – это узел полноприводного автомобиля, раздающий крутящий момент от двигателя к ведущим осям. Собственно, поэтому она и называется раздаточной.

В определении, данном выше, важна каждая деталь. Во-первых, раздатка встречается только в полноприводных автомобилях – если привод есть только на одну ось, никакой раздачи не происходит. Во-вторых, ведущих осей может быть и больше двух – например, у ЗИЛ-157 из раздатки выходит три кардана: для переднего и двух задних мостов. Конструктивно раздаточная коробка – это отдельный узел, который установлен после коробки передач. Компоновочно раздатка может быть как пристыкована к коробке передач, так и установлена отдельно. Например, на УАЗах КП и раздатка состыкованы, а на Ниве раздаточная коробка установлена обособленно и соединяется с коробкой передач отдельным промежуточным валом.

Какие функции выполняет раздатка?

Раздаточная коробка выполняет две ключевых функции:

распределение крутящего момента между ведущими осями;

изменение передаточного отношения между коробкой передач и колесами.

То есть, она не только раздает крутящий момент между осями, но и оснащена понижающей передачей. Да, раздаточная коробка обычно двухступенчатая – с повышающей и понижающей передачами и возможностью их принудительного переключения. Существуют раздатки, в которых, как в коробке передач, есть «нейтраль», когда крутящий момент от коробки передач не передается к колесам.

Проще говоря, раздатка позволяет распределять крутящий момент между осями и заодно управлять крутящим моментом, поступающим на эти оси. Повышающая передача в ней нужна, чтобы ездить по обычным дорогам, а понижающая в несколько раз снижает скорость вращения колес, но во столько же раз увеличивает крутящий момент на них, чтобы можно было забраться в крутую гору или преодолеть сложное бездорожье.

Какими бывают раздатки?

Функционал у всех раздаток единый, а вот способы его реализации и, соответственно, техническое устройство различаются.

Конструктивно можно выделить два типа раздаточных коробок:

для подключаемого полного привода – с принудительным подключением второй оси;

для постоянного полного привода – с межосевым дифференциалом.

Первый тип – это раздатки так называемого «парт-тайма», то есть принудительно подключаемого полного привода. На обычной дороге автомобиль моноприводный – ведущей остается только одна ось (как правило, задняя). А при выезде на бездорожье в раздатке принудительно включается полный привод, и она начинает одновременно и равнозначно передавать крутящий момент на обе оси. У такой схемы есть плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить экономию топлива – на асфальте мотор не крутит «лишнюю» ось. Главный минус же – невозможность использовать такую раздатку на асфальте и высоких скоростях. В ней нет дифференциала, поэтому она не приспособлена для движения по дорогам с твердым покрытием – повороты, пробуксовки и высокая скорость ее разрушают.

Второй тип – это раздаточные коробки автомобилей с постоянным полным приводом. Межосевой дифференциал в раздатке решает вопрос с поворотами, пробуксовками и другими ситуациями, когда колеса разных осей вращаются с разной скоростью. А принудительная блокировка этого дифференциала решает вопрос с эффективностью работы раздатки, которая, собственно, и призвана обеспечить вращение как минимум одного колеса на каждой из осей (при отсутствии межколесных блокировок). Способы реализации блокировки могут быть разными: вязкостная муфта (она же вискомуфта), червячная или дисковая блокировка, а также принудительная механическая блокировка. Но суть одна: при нормальных условиях движения крутящий момент через дифференциал передается на обе оси, а при пробуксовке одной из осей дифференциал замыкается (автоматически или вручную) и позволяет полному приводу продолжать работать.

Почему большая часть современных раздаток – это на самом деле не раздатки?

На самом деле, термин «раздаточная коробка» связан со множеством споров. Классической раздаткой считается именно внедорожный двухступенчатый агрегат с понижайкой, в идеале – еще и с двумя валами, отходящими к переднему и заднему мосту. Однако эволюция полного привода привела к тому, что он появился не только на внедорожниках, но и на обычных легковых автомобилях, причем даже не для повышения проходимости, а для улучшения ездовых характеристик – динамики, управляемости, стабильности движения и так далее. И стабильное распределение момента по осям для таких легковушек ничуть не менее важно, так что самоблокирующийся дифференциал Torsen оказался полезен не только кроссоверам, но и спортивным автомобилям. Вот только никакой понижайки в легковых автомобилях, конечно же, нет – раздаточная коробка в них одноступенчатая. А раз так, начинаются споры о том, можно ли вообще называть ее раздаточной коробкой.

Впрочем, если отсутствие понижайки раздатке еще можно простить, то отсутствие собственно раздачи – уже нельзя. А ведь именно такими «раздатками» оснащается подавляющее большинство современных кроссоверов. В них подключением задней оси заведует не раздатка, а многодисковая муфта, установленная отдельно. А узел, передающий крутящий момент к этой муфте, ничем не управляет – фактически он служит лишь для передачи момента от коробки передач к кардану. Поэтому это не раздаточная коробка в ее полноценном понимании, а угловой редуктор или, если хотите, узел отбора мощности. Угловым он называется, поскольку передает крутящий момент от коробки передач к кардану под углом 90 градусов.

Роль углового редуктора в современном кроссовере с поперечно расположенным двигателем и основным передним приводом минимальная. Передние колеса крутятся без его участия – через главную пару в коробке передач, как в обычном переднеприводном автомобиле. А угловой редуктор лишь вращает кардан, который соединен с многодисковой муфтой на задней оси. При пробуксовке передних колес муфта замыкается, передавая часть момента на задние колеса и повышая проходимость автомобиля. Так что называть этот узел «раздаткой» уже технически неверно, поскольку он ничего не распределяет, а лишь передает крутящий момент на вторую ось и ничем не управляет.