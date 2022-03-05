Редко и недорого: ремонт и обслуживание Kia Rio III

Что нужно автомобилю В-класса, чтобы стать популярным? Ответ очевиден: как можно реже ломаться и радовать своего владельца минимальной стоимостью обслуживания. В своё время этим подкупал Renault Logan первого поколения, потом герои сменились – появились Hyundai Solaris и Kia Rio, которые могли порадовать ещё и приличными автоматами и даже неплохими комплектациями. Правда, многие считают, что эти автомобили одноразовые и сделаны без особого запаса прочности. Так ли это на самом деле? Может быть, просто надо их лучше обслуживать? И с чем можно столкнуться при эксплуатации подержанного бюджетного «корейца»? Давайте возьмём Киа Рио третьего поколения и постараемся ответить на все поставленные вопросы.

История техники

Первые серийные Rio появились в 2000-м году. Кузовов у первого поколения было было два, и если с седаном всё понятно, то со вторым кузовом до сих не могут определиться: то ли это был такой маленький универсал, то ли слишком большой хетчбэк. Выход этого автомобиля был серьёзной заявкой для всего мира: дизайном занимались сразу в двух отделениях компании (европейском и японском), но при этом очень хотели завоевать американский рынок. И нужно отметить, что к реализации планов в Киа подошли ответственно: гамма моторов для американского рынка отличалась от той, что предлагали в остальном мире (в США не пытались продавать машины с самыми маленькими моторами объёмом 1,3 л – только 1,5 и 1,6), а базовое оснащение было довольно богатым (ГУР, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъёмники, электрозеркала, водительская подушка безопасности). А за деньги можно было докупить ещё и ABS с электронным распределением тормозных усилий, и люк, и даже CD-чейнджер. Ну и, конечно же, можно было купить машину с АКП.

Чего не хватило этому автомобилю, так это хотя бы мало-мальски интересного дизайна. И Рио второго поколения, вышедший в 2005-м году, постарались сделать привлекательнее. Моторы этой генерации, построенной на платформе JB Hyundai-Kia, остались довольно скромными (бензиновые 1,4 л и 1,6 и дизель 1,5 л), зато дизайн рестайлинга в 2010-м году рисовал сам Петер Шрайер (который в своё время создал, например, Audi TT, VW Passat B5, VW Golf IV, Audi A6 C5). Машина получилась довольно удачной, а в России – ещё и популярной в силу того, что с 2010 года её собирали на Автоторе.



Kia Rio I Kia Rio II

Но всё же самый громкий успех ждал третье поколение, которое появилось в 2011 году. Для В-класса эта Рио была и достаточно симпатичной внешне, и далеко не бедной внутри (правда, только в самой топовой комплектации). При этом технически оставалась весьма скромной: у нас на ней могли стоять только два мотора (1,4 и 1,6 л), МКП или автомат (четырёхступенчатый до рестайлинга, и шестиступенчатый – после). Этот автомобиль с 15 августа 2011 года тоже собирали в России, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. И это был настоящий успех: наряду с Солярисом Рио стал настоящим бестселлером. И, скорее всего, для этого были свои объективные причины. О них поговорим чуть ниже, а пока познакомимся с автомобилем, на котором поедем в сервис.

Наша машина выпущена в 2012 году (значит, до рестайлинга). Её пробег 113 тыс. км, мотор – 1,6 (123 л.с.), четырёхступенчатая АКП и средняя комплектация без климата и бесключевого доступа, но со всем самым необходимым (все стеклоподъёмники, кондиционер, электрозеркала с обогревом, фронтальные подушки, обогрев зоны покоя дворников, водительское сиденье с лифтом, обогрев передних сидений, AUX, USB). Как я уже говорил, технически эта Киа очень близка Солярису, так что многое, о чём будем говорить дальше, пригодится и владельцем Солярисов.

Начнём с самого очевидного: во сколько обойдётся регламентное ТО с заменой масла с фильтром, воздушного и салонного фильтров. Но тут надо сделать важное замечание.

Осматривать машину мы будем в хорошем сетевом автосервисе Fit Service. За основу стоимости работ и деталей возьмём расчёты этого сервиса. Разумеется, в гаражном сервисе многое будет заметно дешевле, но очень сомневаюсь, что лучше. Запчасти тоже оцениваем хорошие – никакого ноунейма из Поднебесной. Цены приведу в рублях, потому что всё пересчитывать в более стабильную валюту тоже смысла нет: всё меняется очень быстро. Но порядок цен будет понятным. Итак, поехали.

Двигатель

Стандартное ТО с заменой масла и всех фильтров обойдётся в 9200 рублей, что сегодня не так уж и много. Основную сумму придётся отдать за масло (в нашем случае это довольно дорогая синтетика Bardahl за 5968 р), зато всё остальное стоит вполне гуманно: масляный фильтр – 534 р, воздушный – 698, салонный – 613. Ну и ещё 41 рубль не жалко отдать за прокладку сливной пробки. Можно ли что-то сэкономить и заменить масло и фильтры самостоятельно? Вполне.

Наш 1,6-литровый G4FD, как и 1,4-литровый G4FA, совсем не сложный мотор – алюминиевый с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов. И масло на нём меняется так же, как на любом другом моторе. Единственная сложность – открутить масляный фильтр, до которого проще дотянуться снизу.

При замене масла нужно помнить одну деталь: регламентом предусмотрено ТО с интервалом в 15 тысяч километров, и это очень много. Интервал нужно сократить и менять масло хотя раз в 10 тысяч, особенно если приходится долго стоять в пробках.

Воздушный фильтр заменить ещё проще. Тут можно даже обойтись без отвёртки: откидываем две защёлки с правой стороны корпуса, сдвигаем крышку корпуса вправо, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Правда, на дне корпуса часто копится мусор, и его лучше оттуда удалить, чтобы он не попал в цилиндры. Но это совет универсальный, актуальный для любого автомобиля. В общем, тут без вопросов.

Корпус воздушного фильтра

Иногда возникает необходимость заменить ремень допагрегатов (он же – приводной, он же – сервисный). Менять его требуется каждые 60 тысяч, но лучше на каждом ТО оценивать его состояние хотя бы визуально: бывает, он тут изнашивается немного быстрее нормы. Ремень тут один на все агрегаты, а значит, он длинный и дорогой. Оригинальный Gates обойдётся в 2528 рублей (палёный на рынке будет, конечно, дешевле, но его ставить не надо), замена – в 800. Можно заменить ремень и самому, но для этого придётся немного повоевать с натяжителем – его взводить неудобно. Кроме того, перед тем как снять старый ремень, будет неплохо его сфотографировать, чтобы не запутаться в шкивах.

Свечи на этом моторе лучше менять почаще. Тут стоят довольно слабые катушки зажигания, и если свеча работает нештатно, пробивается катушка до обидного легко. Хорошо, что менять эти свечи несложно. Выкручиваем четыре болта декоративной крышки и снимаем со свечей катушки. Проще не отщёлкивать каждую катушку со жгута, а отсоединить жгут целиком: во-первых, снять один разъём всегда проще, чем четыре, а во-вторых, фиксаторы на катушках очень хилые и легко ломаются. Ну а дальше всё ясно: выкручиваем старые свечи и ставим новые. Комплект Denso обойдётся в две тысячи, и это намного дешевле, чем менять катушки (их четыре, одна катушка ACDelco стоит 3832 рубля, а с надписью Hyundai-Kia – ещё дороже). Не стоит жалеть на свечи денег и нужно забывать менять их каждые 30 тысяч километров.

Разъём жгута катушек

Мотор, как я уже говорил, цепной, но современная цепь – это цепь старого мерседесовского мотора М104. Теоретически она тут должна служить 150 тысяч километров, но на практике может растянуться и на ста тысячах. При замене надо помнить одну интересную деталь: готового комплекта ГРМ у Hyundai-Kia нет, все необходимые детали нужно покупать отдельно (или покупать комплект стороннего производителя, что не всегда хорошо). Работа по замене обойдётся в 12 900 рублей, а вот запчасти… Сама цепь не слишком дорогая – 5946 р. Но кроме неё надо купить натяжитель (6340 р.), две направляющие (960 и 1228 р.), прокладку крышки ГБЦ (6075) и кучу сопутствующего крепежа. А ещё при этом, по-хорошему, нужно поменять масло и антифриз. И в итоге стоимость всех расходников и деталей вырастает до 39 660 рублей, а общая стоимость замены – до 52 572 р. Конечно, можно сделать всё это дешевле, но лучше менять цепь в хорошем сервисе, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги.

При покупке Рио с пробегом на цепь обязательно нужно обратить внимание. Для этого надо как минимум послушать, как ведёт себя мотор после холодного пуска. Если со стороны ГРМ есть подозрительный стук, это, скорее всего, распоясалась растянутая цепь. Ну и не помешает компьютерная диагностика, которая найдёт растяжение цепи по рассинхронизации фаз.

Ещё одна особенность мотора – это отсутствие гидрокомпенсаторов. Каждые 90 тысяч желательно регулировать зазор клапанов, а перед покупкой послушать, как работает мотор. Главное, не путать стук клапанов с треском форсунок, которые тут очень громкие.

Ну а теперь перейдём к самому больному месту – к катализатору. Проблема осыпающегося катализатора на этих моторах действительно существует, но она сильно преувеличена. Например, на этой машине он выглядит, как новый, хотя бывает, что он начинает крошиться при смешном пробеге в 30-40 тысяч километров. И его керамическая крошка действительно может попасть во впуск. Есть, правда, секта людей, не верящих в то, что крошка может из выпуска попасть во впуск. Что ж, в этом случае желательно изучить теорию ДВС и сделать упор на понятии перекрытия фаз. Особенно на моторах с фазовращателем. Для тех, кто в задиры из-за неисправного катализатора верит, продолжу.

Главное – следить за его состоянием. Это можно делать и с помощью компьютерной диагностики, но лучше всё-таки иногда смотреть на катализатор глазами. Точнее, эндоскопом. Для этого надо снять первый лямбда-датчик и в его отверстие вставить камеру эндоскопа. Если кромка катализатора неровная, его нужно срочно удалить.

Ну а при покупке Рио на вторичном рынке обратить внимание на признаки масложора. Хотя бы на присутствие синего дыма из выхлопной трубы и канистры с маслом «на долив» в багажнике. Исправные моторы Рио масло не потребляют.

Если за мотором следить и не лить в него 92-й бензин, он исправно служит и 300 тысяч километров. Слабых мест в нём не так уж и много, и мнение, что после 150 тысяч пробега его пора нести на свалку – миф. Вполне приличный мотор.

Теперь перейдём к трансмиссии.

Трансмиссия

Обе автоматические коробки – и четырёхступенчатые A4AF3, и более новые «шестиступки» А6GF1 – негатива не вызывают. На нашей машине стоит первая. И несмотря на то, что передач у неё всего четыре, она достаточно комфортная и экономичная. И единственное, что с ней надо делать, это менять в ней масло.

По регламенту это нужно делать каждые 90 тыс. пробега. Это нормальный пробег, но если приходится часто стоять в пробках или в душе живёт гонщик, лучше сократить интервал до 60 тысяч километров.

На этой машине масло меняли не так давно – на пробеге 90 тысяч. Претензий сейчас к коробке нет, но выдавленный поддоном коробки слишком щедрый слой герметика намекает на то, что делали это не очень аккуратно. Избытки этого герметика могут попасть и внутрь коробки, а это грозит проблемами с гидравликой. Если самому менять масло не хочется или вы не умеете этого делать, лучше поехать в сервис. Работа не слишком дорогая, а вот за масло придётся отвалить немало: литр стоит того же трансмиссионного Bardahl стоит 1768 р, чтобы промыть коробку и заменить всё масло его потребуется 15 литров, итого – 26 520 р. Ещё потребуется как минимум новый фильтр (2751 р), герметик и прокладка пробки. Итого на материалы – 34 400. Впрочем, масло можно найти и дешевле.



Из конструктивных особенностей этой коробки отмечу лишь одну: стремление дать пендаля при переключении с первой передачи на вторую при движении накатом. Что поделать… Понять и простить, это норма. А вот если пинок есть при нажатой педали газа, это уже другая история, такого быть не должно.

Слабое место коробки – «бублик» (гидротрансформатор). Бывало, что на ранних машинах они ломались в гарантийный период, но сейчас все бракованные ГДТ, скорее всего, уже заменили. Но на всякий случай при покупке машины с такой коробкой есть смысл проехать с равномерной скоростью 60-80 км/ч. Если есть рывки, возможно «бублик» приехал, и потребуется ремонт коробки.

К приводам и шрусам вопросов нет. Если пыльники целые – с ними всё обычно хорошо.

Рулевое управление

Рулевое управление тут простое, с обычным ГУРом. Ломается редко, хотя на самых первых машинах периодически скрипел рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа. Сначала шарнир просто меняли по гарантии, а потом его заменили на скользящий, и проблема ушла.

Что иногда может потребовать рулевое, так это замены наконечников рулевых тяг. Она обойдётся в 590 р. за сторону, сам наконечник – в 1889 р. (CTR). Ну и не забываем после замены наконечников сделать установку углов схода-развала (1690 р).

Ходовая часть и тормоза

Не знаю, каким надо быть варваром, чтобы что-то сломать в ходовой Рио. Тут всё очень просто и очень даже надёжно. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – вообще балка, так что расходов на обслуживание и ремонт будет минимум.

Начнём с передней подвески.

Тут может потребоваться замена стоек стабилизатора. Мы уже давно привыкли относить их к расходникам, так что поводов для грусти нет. К тому же это не так дорого: 1180 р. за работу и по 1800 р. за саму стойку (цена за изделие Sidem).

Вторая статья расходов – шаровые опоры. Тут тоже не слишком дорого: по полторы тысячи за шаровую, по 1600 – за замену.

Отдельно можно заменить и сайлентблоки передних рычагов (по тысяче рублей за штуку и за замену), но если замены требует и шаровая опора, и сайлентблоки одновременно, проще заменить рычаг в сборе. Впрочем, до такого обычно не доходит: ресурс этих деталей очень хороший.

Сзади ломаться вообще нечему. Но на нашей машине нашли трещины на одном сайлентблоке балки, а значит, его нужно заменить. Менять лучше оба сразу (по 1859 р. за штуку), потому что работа по снятию балки стоит довольно дорого (6680 р). На этом фоне замена сайлентблока с одной стороны (2000) выглядит не такой уж разорительной операцией.

Сайлентблок задней балки

Несмотря на то что тормозные механизмы на Рио простые, есть у них один недостаток: суппорты задних дисковых тормозов могут закисать. Поэтому при замене колодок их надо обязательно обслуживать. Конечно, это можно сделать и самому, не так уж это и сложно, но и в сервисе эта услуга не разорит: попросят всего 1500 рублей вместе с заменой колодки. Колодки, само собой, можно найти любые, выбор есть, но, например, неплохие Nisshinbo стоят 2097 рублей, передние той же фирмы – 2898 р.



На нашей машине тормоза уже требуют внимания: задние готовятся закиснуть (есть характерные следы на дисках), а в передних пора менять диски. Что ж, приплюсуем стоимость дисков – это ещё 7382 рублей за пару (тоже Nisshinbo).

Следы на диске от заклинившего суппорта

Больше про тормоза сказать нечего: всё просто и надёжно, к ABS (блоку и датчикам) вопросов нет.

Кузов, салон

Тут, если честно, ни ремонтировать, ни обслуживать толком нечего. Единственная забота – устранять сколы на крыше вдоль лобового стекла. ЛКП тонкое, крыша неоцинкованная, так что сколов много, и они быстро начинают цвести.

При желании можно приложить руки к ограничителям дверей. Они перестают фиксировать двери в возрасте трёх-пяти лет, иногда даже раньше. Менять весь ограничитель за две-три тысячи не обязательно: в продаже есть ремкомплекты, которые можно купить за 300-500 рублей. Нужно только аккуратно снять обшивку двери, открутить ограничитель и заменить пластиковые фиксаторы из ремкомплекта.

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И тут же можно отметить ещё одну особенность: несмотря на очень бюджетное исполнение салона, там почти ничего не ломается, кроме одной кнопки – кнопки кондиционера. Виновата, конечно, не сама кнопка, а компрессор. Он часто выходил из строя ещё в гарантийный период, и его ресурс очень ограничен. Новый стоит больше 30 тысяч, на разборке можно найти и за пять. Будет ли он работать – тайна, покрытая мраком неизвестности.

Брать или не брать?

Само собой, Kia Rio 3 – автомобиль бюджетный до мозга костей. Но слухи о его «одноразовости» сильно преувеличены: у него в общем-то неплохой ресурс. Огорчает одно: как и любую другую бюджетную машину, его часто обделяют хорошим обслуживанием. Мол, и так пойдёт – ломаться нечему. Увы. Небрежное отношение не потерпит никакая техника.

Содержание этого автомобиля не будет слишком накладным, однако требуется выполнение одного условия: машина не должна быть убита предыдущими владельцами. А таких убитых машин, к сожалению, очень много. Особенно белого цвета, который так любят в такси.

Но если найти ухоженный экземпляр, проверить цепь, катализатор и состояние АКП (к механике вопросов нет вообще), то покупать его можно смело: не разорит. Может, и не слишком сильно порадует, но и не разорит точно.

Выражаем благодарность Fit Service (СПб, ул. Благодатная, д.12, +7 (812) 982-28-48) за помощь в подготовке материала.