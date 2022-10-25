Бренд автомобильных компрессоров «Качок» – один из старейших на российском рынке – в этом 2022 году обновил свой дизайн. Ребрендинг выполнен в олдскульном стиле «а-ля пятидесятые-шестидесятые», что никак не могло пройти мимо нашего внимания!

​Компрессоры «Качок» более пятнадцати лет присутствуют на российском рынке автоаксессуаров и многими водителями используются без ремонтов и обслуживания в течение долгих лет. Поэтому о качестве говорить не приходится, а ретро-дизайн в данном случае – не основной фактор, а лишь небольшой дизайнерский намек на возрождение модных направлений прошлых поколений. Мы изучим стилизацию внешнего вида как приятный необычный бонус к хорошим компрессорам – как минимум в сегменте автомобильных компрессоров аналогов в нашей стране им пока в этом плане нет! В линейке «Качков» есть модели на любой вкус и цвет, но мы для сравнения возьмем три устройства, наиболее отличающиеся между собой по техническим параметрам и комплектации.

«Качок» K70



Технические характеристики:

Питание: 12 В, 14 А, от гнезда «прикуривателя».

Максимальное давление: 10 Атм.

Время непрерывной работы: не более 30 мин.

Производительность: 40 л/мин.

Масса: 2,2 кг.

Дополнительно: цифровой манометр, кнопочный выбор давления, автоматическое отключение, функция диагностики бортсети



K70 – это, наверное, самая интересная модель в ассортименте компрессоров «Качок»! Он был разработан по заказу с нуля голландским дизайн-бюро Ask4Me Group.

Компрессор выглядит, как портативный носимый радиоприемник из 60-х. Если, скажем, смешать в неком «3D-миксере» очертания носимых приемников «Турист» 1956 года и «Спидолы» 1960-го, да добавить хром от приемников семейства «ВЭФ» и «Сокол», то как раз получится что-то подобное. Впрочем, важно понимать, что цели повторить какой-то приемник (да и радио вообще!) не было. Ставилась цель попасть в стиль и атмосферу, задействовав комплексный, собирательный дизайн. И, надо сказать, отлично получилось! Сверкающие хромированные боковины, двухцветная окраска, как у старых авто, сглаженные очертания, рельефный шильдик «Качок» с характерным шрифтом, напоминающий не то логотип «Москвича», не то холодильника «ЗИЛ» – все это цепляет взгляд, и современный ЖК-дисплей замечаешь не сразу.

На кого все это ориентировано? Да на обычных людей с некоей тягой к ретро и пониманием обаяния олдскульной стилистики. Для владения такими гаджетами держать в гараже старый автомобиль совершенно необязательно!

Для хранения компрессор комплектуется штатной матерчатой сумкой-«мешком» с подворотным замком, образующим ручку. Мешок хоть и не несет в своем виде отсылок к чему-то конкретному из середины ХХ века, но тем не менее отлично вписывается в общую атмосферу! Такими сумками снабжаются абсолютно все модели семейства «Качок» – в том числе и те, о которых рассказ пойдет дальше.



В отличие от экстерьера, внутри К70 – самая современная начинка. Тут уже никакого ретро типа манжет из толстой чепрачной кожи на поршнях компрессора и прочей музейной экзотики, встречавшейся в реальных моделях середины ХХ века!



По классу К70 – автомобильный компрессор средней производительности с автоматическим отключением на заданном давлении и цифровым манометром. В нише корпуса спрятан витой шланг с резьбовым штуцером к ниппелю. Штуцер для подключения к колесному ниппелю – резьбовой, не требующий усилий и не дубеющий на морозе (в отличие от рычажного коннектора). На одной из боковин расположен мощный двухрежимный фонарь, включающийся отдельной клавишей.

Нижняя часть корпуса оснащена нескользящими ножками, две из которых выполняют роль катушки для намотки кабеля питания. Питается компрессор от «прикуривателя», что позволяет не открывать без нужды капот. Максимальный потребляемый ток – 14 ампер (средний рабочий существенно меньше), чтобы не превысить предел срабатывания предохранителя, который в большинстве машин имеет 15-амперный номинал. В небольшой нише на днище, прикрытой защелкивающейся крышкой, хранятся насадки на шланг – для продувки засоров и накачки мячей.



Управляется компрессор с помощью кнопочной панели с влагозащищенными мембранными клавишами и крупного ЖК-дисплея с подсветкой. Экран отображает реальное давление, предустановленное давление, а также после нажатия кнопки «test» служит вольтметром, позволяя без лишних усилий оценить состояние батареи при незаведенном двигателе и исправность генератора – при запущенном.



«Качок» K50 LED



Технические характеристики:

Питание: 12 В, 12 А, от гнезда «прикуривателя».

Максимальное давление: 7 Атм.

Время непрерывной работы: не более 30 мин.

Производительность: 30 л/мин.

Масса: 2,0 кг.

Дополнительно: стрелочный манометр, клапан-дефлятор для точной установки давления

«Качок» K50 LED – один из самых младших компрессоров в семействе «Качков». Чем отличается эта модель от аналогов? Во-первых, конечно, начинкой и сборкой. Мы уже говорили, что рассматриваем дизайн все же на втором месте после функционала, и поэтому долговечность важнее. Любую хорошую модель можно испортить экономией на материалах и габаритах деталей и узлов. «Качок» на российском рынке – с 2006 года, и за более чем полтора десятка лет зарекомендовал себя весьма достойно. Экономии на мелочах в конструкции нет.

Ну а во-вторых, конечно, это дизайн. Придать ретро-облик современной конструкции, откровенно говоря, непросто, но «Качок» K50 LED весьма успешно «искусственно состарен». В нем использована двухцветная гамма, использующая пастельные приглушенные тона – кофейный и молочно-белый, характерные для гибридной окраски автомобилей, распространенной в 60-е. Металлические детали хромированы, включая корпус манометра, а шкала выполнена красной с разметкой винтажным шрифтом. Ну и, конечно же, фирменный логотип на боку, сделанный в виде выпуклой металлической шильды, а не простой наклейки!

На манометре – необычно расположенные цифры шкалы атмосфер… Часть из них перевернута для лучшей читаемости при взгляде «в лоб». Если кто-то не понял, раскрываем секрет: алый лимб, светлый центр и перевернутые символы – это прямая отсылка к спидометру знаменитой «Победы», ГАЗ М20!



Фирменная отделка – даже в таких мелочах, как тиснение на резиновой накладке рукояти:



Давление компрессор выдает через прямой резиновый шланг с винтовым штуцером и клапаном-дефлятором, позволяющим выставить давление идеально точно, слегка перекачав выше нормы, а затем стравив до номинала несколькими нажатиями на кнопку дефлятора.



Предохранитель (не только у К50, но и у всех моделей семейства «Качок») используется классического для автомобилей ножевого типа и установлен не в штекере питания, как часто бывает, а в держателе непосредственно на кабеле. Этим убиваются два «зайца»: во-первых, в случае перегорания предохранитель найти очень легко (в отличие от цилиндрических), а во-вторых, штекер питания в таком случае избавляется от лишних контактов на трении, которые порой вызывают перегрев и оплавление штекера и даже гнезда в машине.



Качок K90 N

Технические характеристики

Питание: 12 В, 14 А, от гнезда «прикуривателя».

Максимальное давление: 10 Атм.

Время непрерывной работы: не более 30 мин.

Производительность: 40 л/мин.

Масса: 2,0 кг.

Дополнительно: стрелочный манометр, 15-метровый спиральный шланг, клапан-дефлятор для точной установки давления

Еще одна модель в современном конструктиве, но в ретро-стилистике – «Качок» K90 N. Это, по сути, старший брат компрессора K50, только несколько более производительный и снабженный длинным витым шлангом.

Снова сочетание мягких оттенков в двухцветной ливрее, блестящий хром и манометр в духе автомобильных приборов 50-х годов!



Спираль шланга с установленным на ней манометром растягивается на 15 метров, что позволяет обслуживать колеса легковых машин любых габаритов, в том числе и с прицепами, не таская за собой сам компрессор. Несмотря на то, что со стороны манометра нельзя управлять включением-выключением, процесс прост благодаря клапану-дефлятору. Колесо накачивается чуть выше нормы, и насос без всякой спешки выключается вручную. После чего давление легко стравливается до требующегося значения.



Тестирование



Испытываем компрессоры на колесах широкораспространенного типоразмера R15 186/60. Спускаем полностью и накачиваем до 2 атмосфер четыре раза подряд. От одного колеса нагрев у всех моделей практически отсутствует. От четырех подряд – умеренный. Вибрация минимальна – компрессоры устойчиво стоят на том месте, где их поставил, не пытаясь «уползать». Чемоданчик K70 не падает, даже стоя на полукруглой боковой поверхности. Тональность шума нераздражающая. Потери давления при откручивании штуцера – минимальные. Сюрпризов компрессоры не преподнесли – отработали полностью в формате ожиданий!

K70 – 3 минуты 16 секунд на одно колесо.

K50 LED – 3 минуты 30 секунд на одно колесо.



K90 N – 2 минуты 50 секунд на одно колесо.



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