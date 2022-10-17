С какой стороны нужно обходить автомобиль при посадке и высадке и почему это важно

Жизнь водителя полна важных мелочей, которые важно соблюдать. Подходя к машине, осмотри ее на предмет видимых неисправностей . Сел в машину – пристегнись , включи ближний свет (если нет ДХО), убедись в безопасности начала движения , включи левый поворотник и начинай движение. Но даже подойти к стоящей машине в определенных условиях нужно правильно. В чем тут подвох, как это указано в ПДД и можно ли получить штраф за такую странную мелочь?

Указаны ли правила посадки в автомобиль в ПДД?

Правила посадки в автомобиль четко обозначены в ПДД только для пассажиров. Пункт 5.1 указывает, что «пассажиры обязаны посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства». А «если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения».



А вот то, как автомобиль должен обходить водитель при посадке, правила напрямую не регламентируют. Тогда почему вообще возник вопрос, обозначенный в заголовке?

Почему вопрос посадки вообще возникает?

Несмотря на то, что ПДД не описывают процедуру посадки-высадки для водителя, в экзаменационных билетах в категории «основы безопасности» есть сразу два вопроса. Первый – как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине, а второй – как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине. В вариантах ответа есть возможность обойти автомобиль спереди или сзади, а также допустимость обоих вариантов. Так как понять, какой из вариантов верный?

Так с какой стороны надо обходить автомобиль при посадке и высадке?

Для ответа на эти вопросы нужно вспомнить, что водитель, находящийся вне автомобиля, является пешеходом. И для него актуален пункт 4.1 ПДД, который в том числе указывает, что «при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств». Соответственно, при посадке в машину, стоящую у тротуара или на обочине, ее нужно обойти спереди, чтобы видеть автомобили, движущиеся в полосе, и контролировать обстановку. Ну а при высадке из машины после остановки у тротуара или на обочине ее нужно обходить сзади, чтобы также идти навстречу движению автомобилей. Из обеих формулировок можно вывести простое правило: нельзя идти спиной к движущемуся потоку в своей полосе.

Само собой, далеко не все водители соблюдают это правило, и многие о нем даже не помнят. Ну а в некоторых ситуациях оно даже кажется неудобным: например, выходя из машины, чтобы заглянуть под капот, никто не будет обходить всю машину по кругу вместо того чтобы сделать два шага от водительской двери до передней части. Однако здесь требования ПДД все равно стоит держать в уме как минимум для того, чтобы убедиться в собственной безопасности при выходе из машины и оглядеться перед тем как пойти открывать капот. Ну а в остальных ситуациях проще и безопаснее соблюдать требования Правил, как бы банально это ни звучало.

Стоит также помнить, что это правило актуально только для ситуаций, когда автомобиль стоит у тротуара или на обочине. Обходить машину, припаркованную во дворе или на стоянке у магазина, можно с любой стороны.

Можно ли получить штраф за неправильную посадку в автомобиль?

Учитывая, что подходящий к автомобилю водитель является пешеходом, он может получить штраф за нарушение того самого пункта 4.1 ПДД – то есть, движение спиной к движущемуся потоку. На пешеходов в этом случае распространяется «универсальная» часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Она гласит, что «нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Однако на практике инспекторы ГИБДД редко обращают внимание на такие мелочи, и получить штраф за неправильный обход автомобиля крайне маловероятно. Но вот помнить об этом при сдаче экзаменов в автошколе обязательно, да и не забывать после сдачи экзамена тоже очень желательно.

Интересные факты

Для закрепления материала приведем пару интересных фактов, касающихся безопасности посадки и высадки водителя из автомобиля. Например, сто лет назад американские автомобили имели личинку запирания двери только на передней пассажирской двери. Вот, например, Studebaker Standard Six 1925 года выпуска: хорошо видно, что на водительской двери нет личинки замка, а на пассажирской – есть. Это было сделано для повышения безопасности: предполагалось, что водитель будет выходить сразу на тротуар через переднюю пассажирскую дверь и не стоять на проезжей части.

На этом особенности посадки-высадки у старых «американцев» не заканчиваются. Например, у Studebaker Dictator 1928 года выпуска на всех дверях, кроме передней пассажирской, имеются «флажки» для запирания дверей изнутри. А на передней правой двери такой защелки нет, но только на ней есть личинка для запирания двери снаружи. То есть, производитель всеми силами намекал, что водитель должен запереть три двери изнутри, а затем безопасно выйти через переднюю пассажирскую и запереть ее снаружи.

