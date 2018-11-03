Можно ли при покупке почти нового авто рассчитывать на его безупречное техническое состояние? И можно ли смириться с тем, что пусть и популярный, но откровенно бюджетный кроссовер в возрасте двух лет может стоить дороже нового? Пока я планировал подбор Hyundai Creta, у меня были однозначные ответы. Но жизнь как всегда преподносит сюрпризы. Изначально, опираясь на смелые обещания маркетологов о цене на новый кроссовер, я планировал бюджет поменьше. Но после просмотров объявлений решил его поднять: стоят новые Креты намного дороже, чем гласит реклама, а расставаться с этими машинами их владельцы как-то не спешат. Так что автомобилей за 800 тысяч в продаже практически нет, и нам придётся смотреть почти новые кроссоверы с пробегом до ста тысяч километров, причём большинство из них сдано в трейд-ин.

Старт продаж Креты был долгожданным событием: у нас очень любят кроссоверы, особенно дешёвые, а Рено Дастер многим уже надоел. И всё же начало продаж Креты стало для Хёндэ тяжёлым испытанием, и виноватой в этом оказалась сама корейская компания. Дело было так.

Чтобы привлечь к себе потенциальных покупателей, Хёндэ объявила на машину очень демократичную цену — от 749 900 рублей. Пропустив мимо ушей слово “от”, многочисленные любители кроссоверов и просто верующие в альтруизм производителей побежали к дилерам. Последние с удовольствием брали задатки за автомобили в комплектации “барабан” (то есть, пустой, в которой нет даже кондиционера), но через несколько месяцев объявляли покупателям, что ждать Крету в комплектации “Старт” бесполезно: завод её попросту не выпускает. Многие обращались на этот самый завод, расположенный в Петербурге, и получали тот же ответ: машин в такой комплектации мы не выпускаем…

После этого кто-то брал машину в другой комплектации, кто-то соглашался на дилерские “допы”, а кто-то забирал деньги. История, конечно, не добавила репутации дилерам — они здесь оказались крайними.. Итак, деваться некуда, вытаскиваем свои миллион-полтора и топаем за кроссовером.

А он, признаться, не так уж и плох: вполне надёжный, недорогой в обслуживании, а при некоторой доработке даже комфортный. В общем, как раз то, что от него и хотели.

Что, где и как ищем?

Выбор авто Глазами и душой: покупаем Kia Sportage SL за 850 тысяч Что и где ищем? Это поколение корейских кроссоверов выпускали с 2010 по 2016 год с рестайлингом в 2014. У нас есть (как бы есть) 850 тысяч, поэтому пришиваем на затылок пуговичку и застёгиваем раскатанную на...

20360 10 2 20.08.2018

Выбор у нас, к сожалению, не очень большой, а в маленьком городе он будет ещё меньше. Хорошо, что Креты пока ещё молоды, а пробеги у них небольшие. Так что, откинув однозначное “битьё”, всё остальное смотреть можно. Причём можно позволить себе искать любую доступную модификацию. Все они радуют действительно надёжными моторами и коробками, поэтому бояться в них чего-то не надо. И всё же давайте скажем хотя бы пару слов про ДВС и коробки передач.

Моторов может быть всего два, объёмом 1,6 и 2,0 литра. Первый — G4FС, практически тот же, что стоит и на Солярисе, но с двумя фазовращателями и изменяемой длиной впускного коллектора. Можно полагать, что и проблемы у мотора могут быть ровно такими же, как и на Солярисах (и на четвёртых Элантрах): после ста тысяч пробега может уже начинать растягиваться цепь, а тысячам к двумстам — коксоваться кольца. Проблем, которые были на ранних моторах (например, выход из строя натяжителя цепи), на Кретах можно не бояться — “детских” болезней на этих машинах уже нет.

Двухлитровый мотор G4NА серии NU знаком по тем же самым Элантрам, Туссанам и i40. Когда он пришёл на смену печально известному G4KD, многие готовы были плакать от счастья. Но прошло немного времени, и причина для слёз изменилась: тут задиры появляются точно так же. Правда, с ними умудрялись проезжать и 200 тысяч километров, считая их “конструктивной особенностью”.

В общем, у обоих моторов есть одна общая черта: тысяч до 150 за них переживать не стоит, а вот что с ними будет потом — никому не известно.

Коробки передач Креты тоже давно известны. Даже шестиступенчатый автомат серии A6MF1, который ставят на многие Хёндэ с 2009 года, тут вполне надёжный, и если его не убивали целенаправленно, то тысяч до 200 он доехать может.

Что же, давайте смотреть, что может позволить себе на вторичном рублёвый миллионер.

Целее будет!

Итак, первый автомобиль уже традиционно самый дешёвый — “всего” 900 тысяч.

Выпущена машина в 2016 году, пробег — 65 тысяч километров, 1,6 л, передний привод, АКП. Давайте смотреть.

Качество ЛКП корейских автомобилей стало предметом всеобщих обсуждений. И Крету эта участь на первых порах не миновала. Тем не менее, осмотры показали, что поводов для беспокойства нет: первые же три машины оказались полностью в родной краске и без очевидной коррозии. Правда, эти машины нужно обязательно смотреть на подъёмнике: защиты днища у них практически нет.

Многие, зная проблему с “нежным” ЛКП, стараются всеми возможными способами продлить ему жизнь. Очень часто в дело идёт наклейка плёнки на самые проблемные места. В первую очередь, на кромку капота. Такая плёнка есть и на этой машине.

Правда, и она уже местами повреждена. Не очень это красиво, но всё-таки лучше, чем сколы на краске — так будет целее.

Больше к кузову придраться негде, так что посмотрим салон. К сожалению, на качестве материалов корейцы опять сэкономили. И ладно бы просто отсутствовали натуральное дерево и крокодиловая кожа… Тут, как обычно, очень чувствительный пластик, некачественный кожзам и неустойчивая к износу ткань. И если с царапинами в багажнике смириться можно, то немного расползающиеся швы сиденья и затёртый обод руля при таком пробеге может позволить только очень уверенная в себе марка. Впрочем, есть опасения, что эту машину вообще эксплуатировали не очень аккуратно: помимо многочисленных царапин в багажнике, есть и царапинки на накладке около селектора АКП. Как её можно так поцарапать — ума не приложу. Видимо, талант.

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Вроде бы, следов эксплуатации для такого пробега многовато, но не стоит подозревать машину в скрученном пробеге: материалы здесь действительно слабенькие. Забегая вперёд, отмечу, что у машины с большим пробегом руль выглядел лучше. Это даже смешно и похоже на историю с кольцом, которое убивает оплетку руля за честные 90 тысяч километров на пожилом премиуме. Но обод руля тут может ускоренно изнашиваться просто от привычки скользить по нему рукой в тот момент, когда после поворота колёса выравниваются для прямолинейного движения.

Хорошо, что к мотору претензий нет. Да и что ему будет за 65 тысяч…

Дорого и круто

Топовая комплектация для Креты — редкость: модель в первую очередь ценят как раз за доступность. И всё же одна такая машина мне попалась: 2016 год, “кожа”, электронные ассистенты, полный привод, двухлитровый мотор, АКП, бесключевой доступ, камера заднего вида… А главное — пробег в 32 тысячи. Ну и пусть эта прелесть не укладывается в наш миллион (машина стоит на сто тысяч дороже), зато тут даже мультимедийная система с цветным дисплеем! Пусть и с экраном размером с сигаретную пачку.

Машина тоже в родной краске. Но тут проявляется одна характерная особенность ЛКП Креты — его странная неравномерность. Толщина слоя по элементам скачет от 110 мкм на крыльях до 145 мкм на дверях. Ну, а что на крыше всего 90 мкм — это чтобы сколы на рамке стекла быстрее “зацвели”. Хёндэ любит устраивать там палисадник с “рыжиками”.

К чести автомобиля отметим, что на металле краска держится пока хорошо. А вот на пластиковом бампере сколов уже много.

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А ещё досадная неприятность хорошо заметна под петлями капота: болты и сами петли уже начали ржаветь, заражая своей коррозией кузов.

Пока это всё можно ликвидировать, но затягивать не стоит.

Ну а теперь небольшая информация для параноиков. Все мы любим рассматривать болты “жестянки”, пытаясь заметить на их гранях следы от гаечных ключей. Вдруг на машине меняли крылья или двери? Нам же битые вёдра не нужны. На Кретах очень легко заметить несколько таких болтов.

Тут даже Стиви Уандер заметит следы откручивания. Но не думайте, что на этой машине меняли “железо”. Дело в том, что очень многим дилер предлагает ставить защитную сетку перед радиатором. Стоит она недорого и считается хорошим “допом”. Вот только чтобы её ставить, дилеры часто откручивают эту панель, оставляя следы демонтажа. Поэтому если видите, что болты откручивали, посмотрите, не стоит ли сетка. Если она есть, то поводов для переживания нет. Но если сетки нет, а болты на крыльях откручивали, то своей паранойе можно дать волю: тут явно что-то не так. Ну а у нас тут сетка стоит.

Разумеется, даже Хёндэ не способна сделать салон, который за 30-40 тысяч пробега будет выглядеть убитым. В этой Крете с кнопочками-ручечками тоже всё в порядке, даже приятно посмотреть.

Но “кожа” диких дерматинов на сиденьях уже выглядит совсем не новой. Даже обидно становится, ей-богу.

На этой машине мне удалось прокатиться за рулем.Пока всё работает просто прекрасно (с поправкой на родословную), даже динамика не такая уж плохая, хоть и разочарует пафосных любителей всяких “мазератей”.

Я бы мог рекомендовать этот автомобиль к покупке, но есть одна загвоздка: у машины нет оригинального ПТС, только дубликат. Говорят, оригинал порвал ребёнок. Учитывая, что кредитных Крет больше, чем трупов главных героев в “Игре престолов”, рисковать с дубликатом ПТС не стоит.

Осторожно, дети!

Как вы уже поняли, трэша с отгнивающими выхлопными системами и тоннами шпатлёвки в стойках кузова тут не будет. Поэтому остаётся только сокрушаться по поводу салонов. Вот, например, ещё один интересный экземпляр: 2017 год, 54 тысячи пробега, 1,6, передний привод, АКП. Владелец один, цена — 930 тысяч.

Отгадайте загадку: какой должен быть у машины пробег, чтобы так затаскать ремень безопасности?

Как ни странно, для такого износа ремня можно проехать не 150 тысяч, а всего 30. Просто им пристёгивали детское кресло. Такое встречается часто, и бояться этого не надо. А вот если так изношен (потёрт по краям и деформирован) ремень водителя, это уже повод усомниться в истинности пробега.

Ну а тут ситуация понятная. К тому же салон из дешёвых материалов детей вообще боится, отчего следов присутствия маленьких пассажиров может быть много. Об этом расскажут и следы на сиденье от детского автокресла, и большое количество царапин на обшивке двери.

А в остальном вопросов к машине тоже нет. Тут всё работает хорошо, но есть подозрение, что своего ребёнка возила дама: женщины своими колечками и ногтями портят салон больше. А тут есть ещё и очень характерные повреждения за ручкой водительской двери: скорее всего, краску царапали именно кольца. Может, с бриллиантами. Или маникюр, как думаете?

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То, что в салоне постоянно ездил ребёнок, даже хорошо. На таких машинах редко гоняют и уж тем более не пытаются ездить там, куда не пролезет даже “патруль” или “крузак”. Всё-таки Крета — типично городской кроссовер, и месить грязь на ней не стоит.

В общем-то, два из трёх автомобилей можно было бы купить смело. Крета — не “бумер” и не “хондарь”, вваливают и накручивают на столбы их очень редко, а их очень небольшой возраст почти исключает существование пробегов за 200 тысяч километров. А если какие-то подозрения и есть, то очень “болтливый” салон всегда с радостью расскажет о настоящем пробеге.

Крета моей мечты

Для нас в Automama Крета никогда не была целевым автомобилем. Виной тому цена, которая практически равна базовым комплектациям за новый экземпляр из салона. Обладая сегодняшним бюджетом в миллион рублей, большинство покупателей обращает свой взор на авто классом повыше.

Но поездив по осмотрам, я решил провести эксперимент: купить Крету и посмотреть, насколько успешно продается этот кроссовер на вторичном рынке. Тем более, что во время подготовки этой статьи мне попался очень приличный экземпляр 2017 года. Правда, он немного выбивается из нашего запланированного бюджета и стоит 1 миллион 50 тысяч рублей. Зато это автомобиль с двухлитровым двигателем и пробегом в 15 тысяч километров. По кузову и технике — в идеале. Не Крета, а мечта! Вот и посмотрим, как скоро эта мечта обретет своего владельца.