Сам себе АЗС: тестируем портативные насосы для заправки

Когда вам помимо автомобиля часто приходится заправлять разного рода бензиновую технику, рано или поздно возникает желание отказаться от воронок и банок и как-то «цивилизовать» этот не слишком чистый и не слишком ароматный процесс. Профессиональные топливные насосы, разумеется, не нужны для дачи или гаража – а вот любительские могут очень даже выручить!

Каждый автовладелец, наверное, сталкивался с ситуацией, когда нужно разливать топливо для каких-либо неавтомобильных нужд – к примеру, многим часто приходится заправлять разную мототехнику, от скутера или «квадрика» до лодочных моторов и бензопил с газонокосилками. Разумеется, на бензоколонку не понесешь цепную пилу, да и на «дачном» (читай – без документов) мотоцикле туда не заедешь – гаишники часто занимаются на заправках сезонными облавами на старенькие и левые «моты»… Отдельная тема – «трактористы», владельцы дизельных машин. Владельцы техники с неприхотливыми двигателями с простой и грубой топливной аппаратурой нередко устраивают у себя в гараже мини-заправку, где в бочках отстаивают купленную по дешевке солярку от воды и грязи. Постоянно приходится переливать топливо в небольших объемах и рабочим разных бригад, имеющих ежедневно используемый бензоинструмент, а у сотрудников картинг-центров на это и вовсе уходит половина рабочего времени. Одним словом, розлив бензина в гаражных, дачных или даже коммерческих условиях небольшого масштаба – дело частое и обыденное.

Если надоело регулярно жонглировать разнообразными воронками, банками и шлангами для подсоса, можно обустроить у себя в гараже или на даче небольшую «бензоколонку» для личных нужд. Для этого предназначены многочисленные и разнообразные модели низковольтных бензонасосов, работающих от обычных батареек. Правда, «бензоколонка на батарейках» пока еще для многих в диковинку и вызывает резонный скепсис – как, например, еще недавно каждый второй не верил, что карманный литий-ионный «пускач» размером с пару сигаретных пачек заводит двигатель с полностью севшим аккумулятором. «Ну как будет перекачивать бензин гаджет на батарейках АА – по капле, что ли?!»

Проверим!

Berkut SP1010EP

Эта «микробензоколонка» работает на 4 пальчиковых батарейках формата АА. Представляет она собой два гибких шланга, соединенных корпусом, внутри которого находится отсек для батареек и управляющая электроника. Корпус накручивается на резьбовую горловину канистры объемом 20-30 литров, после чего последняя превращается в вашу компактную персональную бензоколонку! Насос умеет качать бензин, дизельное топливо, керосин, антифриз или техническую воду. В принципе, справится устройство и с маловязкими маслами, типа промывочного.

Устройство навинчивается на резьбовую горловину канистры и, собственно, может прямо на ней и жить, заменяя собой штатную крышку. Резьба на насосе подходит к некоторым типам канистр, а для тех, к которым не подойдет, в комплекте Berkut SP1010EP имеется три резьбовых переходника разного диаметра:

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Гаджет питается как от двух пальчиковых батареек или аккумуляторов, так и от четырех – с пропорциональным увеличением времени работы (от 2 батареек может перекачать до 700 литров, от 4 — до 1 500 литров топлива). Включение и выключение разнесено на разные кнопки без фиксации. Управление простейшее – «включить/выключить».

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Интересная особенность модели – система автоматического отключения при наполнении емкости. Работает она точно так же, как и та, что встроена в пистолет на «взрослой» бензоколонке – датчик в наконечнике выходного шланга выключает насос при касании бензина. Работает он надежно — если датчик сперва коснулся уровня, а затем по какой-то причине (наклон емкости и тому подобное) – оголился, мотор не будет включаться/выключаться рывками от плескания жидкости, а останется выключенным до следующего перезапуска вручную.

Единственным ограничением по использованию насоса является диаметр качающего картриджа на конце гибкого всасывающего шланга – он составляет 31 миллиметр. Соответственно, внутренний диаметр горловины канистры должен быть не менее 32 мм, чтобы насос в нее влез. Подходящий диаметр имеют практически все канистры, хотя бывают и исключения.

Производительность насоса указана в руководстве пользователя, как “до 9 литров в минуту” – но это максимальные возможности, с учетом питания пальчиковыми аккумуляторами с лучшими из возможных параметрами тока и емкости. Мы же использовали для теста обычные батарейки АА. На них Berkut SP1010EP перекачал 20 литров бензина из канистры в канистру за 2 минуты 45 секунд. То есть, производительность насоса составила 7,2 литра в минуту. Комплекта же хороших батарей большинству хватит для использования в дачно-гаражных условиях на все лето.

Berkut SP2000EP

Это уже более основательное устройство, имеющее на конце шланга миниатюрный бензораздаточный пистолет, позволяющий максимально точно дозировать топливо – не выключением насоса кнопкой, а отпусканием рукоятки пистолета. Насосный модуль в нем, в принципе, такой же, как и у предыдущей модели (включая диаметр в 31 мм), и возможности аналогичные. Гаджет предназначен для перекачки бензина, дизельного топлива, керосина, легких масел с низкой вязкостью, антифриза, технической (не питьевой) воды.

Кстати, в комплекте к устройству идет фильтр грубой очистки, который позволяет устройству работать в качестве дренажного насоса — например, для слива воды из аквариума.

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Работает SP2000EP на батарейках типа D – в народе более известных как «толстые круглые». Это в некотором роде его недостаток – подобные батарейки все же не продаются на каждом углу, в отличие от «пальчиков». Но и ресурс работы этих батареек значительно выше: от одного комплекта, например, можно перекачать до 4 000 литров бензина.

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Датчика уровня топлива и автоотключения в Berkut SP2000EP нет – собственно, с пистолетной рукояткой это не обязательно. Зато есть… душевая насадка! Насос можно использовать как походный душ для автотуристов – правда, если вы им до этого качали топливо, некоторый запашок бензина все же неизбежен. Минимизировать аромат можно, если предварительно, перед выездом на несколько дней на природу, промыть насос в домашних условиях. Для этого нужно поставить гаджет поработать минут 5-10 в тазик с горячей водой, с добавленным моющим средством типа «Фейри» (опустив выходной шланг в ту же емкость, откуда качает насос, и гоняя воду по кругу).

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В общем, «бензоколонка на батарейках» — дело вполне реальное. И полезное! Эх, к ней бы еще волшебную самонаполняющуюся канистру…